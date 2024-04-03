«Россети» переходят на отечественную операционную систему. Это шаг к технологическому суверенитету и оптимизации управления ИТ-инфраструктурой

«Россети» подписали соглашение с ИТ-интегратором, что позволит госкорпорации быстро перейти на российские операционную систему (ОС) с использованием инструмента для автоматизированной миграции. Это позволит оптимизировать управления ИТ-инфраструктурой компании в России, а также сократить затраты на миграцию.

Старт перехода на отечественные решения

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети» Константин Кравченко рассказал изданию ТАСС о том, что переход на российское программное обеспечение (ПО) является ключевым этапом в формировании технологического суверенитета электросетевого комплекса в России. Такой подход способствует увеличению надежности и независимости систем, обеспечивая более высокий уровень безопасности и стабильности работы в этой сфере.

АО «Гринатом Простые Решения» (подразделение АО «Гринатом», ИТ-интегратора Госкорпорации «Росатом») и ПАО «Россети» подписали партнерское соглашение в области комплексного импортозамещения. Документ обеспечит возможность для ПАО «Россети» в оптимальные сроки перейти на российские ОС. Для этого планируется использовать инструмент автоматизированной миграции «Атом.Порт».

«Атом.Порт» представляет возможности сбора данных об оборудовании в сети и установленном ПО на рабочих местах, формирования множества гибких отчетов, быстрого автоматизированного перехода с одной ОС на другую при минимальном участии технического персонала, удаленного управления смешанной ИТ-инфраструктурой.

Система «Атом.Порт» помогает оптимизировать затраты на миграцию за счет автоматизации процесса, переходить к отечественным решениям с последующим управлением компьютерными конфигурациями. «Атом.Порт» предназначено для крупных коммерческих предприятий и государственных организаций, которые переходят с Windows на отечественные ОС.

Группа «Россети» является одним из крупнейших электросетевых холдингов в мире, обеспечивая электроснабжение для 82 регионов Российской Федерации. Управляя на начало 2024 г. 2,5 млн км линий электропередачи, а также электрическими подстанциями с общим мощностью 853 тыс. МВ·А. По инфраструктуре компании передается более 80% всей электроэнергии, произведенной в России. В состав «Россети» входят 43 дочерних и зависимых организаций, включая 16 распределительных сетевых компаний, и общая численность персонала составляет около 235 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании, ПАО «Россети», является государство через Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Госкорпорация «Росатом» активно работает над цифровизацией, разработкой ПО и развитием необходимой ИТ-инфраструктуры для поддержания технологического суверенитета страны с 2014 г. Целью компании на начало 2024 г. является достижение к 2030 г. мирового лидерства в ряде технологий на рынке цифровых решений. По данным издания ТАСС, в 2022 г. доход от цифрового направления в «Росатом» превысил 30 млрд руб., что более чем в семь раз больше, чем в 2021 г. Рост прибыльности цифровых проектов и их портфель также продолжают расти.

Президент России Владимир Путин выступая 29 февраля 2024 г. с посланием к Федеральному собранию, затронув в том числе темы ИТ и цифровизации в стране. В современном мире, для повышения эффективности всех сфер производительности труда, цифровизация и интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в процессы становятся ключевыми. Эти технологии позволяют создать цифровые платформы, которые способствуют оптимальному взаимодействию между гражданами, бизнесом и государством, сказал президент. Путин дал поручения о том, что к 2030 г. нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных». На реализацию всех задач в проекте на предстоящие шесть лет будут направлены не менее 700 млрд руб.

Пути решения

Одним из основных инструментов миграции является разделение систем на компоненты. В этом случае задачи трансформации каждого компонента решаются отдельно.

По данным материалов технических директоров Thoughtworks Джеймса Льюиса (James Lewis) и Роба Хорна (Rob Horn). Рассматриваются методы преобразования информационных систем (ИС), функционирующих в среде, основанной на ОС, средствах управления базами данных, веб-средствах, фреймворках и библиотеках. Должны быть выделены основные направления подготовки исполнительной среды, компоненты которой включены в реестр российского ПО, либо предоставляют открытые исходные коды. Выбраны те ОС, которые отвечают заданным критериям, на апрель 2024 г. в основном эти системы основаны на ядре Linux. Определены методы настройки веб-сервера Apache 2 и создания виртуального хоста и проведена краткая оценка методов миграции баз данных (БД).

Рассмотрены вопросы корректировки исходного кода C# при смене операционной среды и способы преобразования исходного текста при смене способов работы с графическим интерфейсом пользователя. Показаны основные проблемы при переходе на новую систему и пути их решения. С учетом обязательной коррекции кода, необходимой в процессе миграции, и разработки нового графического интерфейса пользователя переход с Windows на Linux возможен при реальных временных затратах. Использование существующих методов миграции БД, веб-сервисов и клиентских приложений позволяет завершить перенос ИС на базе языка C# в среды, удовлетворяющие критериям импортозамещения.

Импортозамещение

Технология - важнейший фактор успеха импортозамещающей индустриализации. По данным экономической теории импортозамещающая индустриализация (ISI), это ключ к развитию конкурентоспособной отечественной промышленности, способной производить товары и услуги, отвечающие потребностям местного рынка. Технологический прогресс позволяет производить высококачественные товары по более низкой цене, что делает их более доступными для местного населения. Это, в свою очередь, снижает зависимость от импорта и создает самодостаточную экономику.

Для успешного осуществления импортозамещающей индустриализации на 2024 г. необходимы инвестиции в технологии. Данные инвестиции могут поступать как из государственного, так и из частного секторов. Государственный сектор может инвестировать в исследования и разработки, а частный сектор - во внедрение новых технологий. Правительство различных крупных стран также может стимулировать инвестиции частного сектора в технологии. Например, компаниям, инвестирующим в исследования и разработки, могут быть предоставлены налоговые льготы или субсидии.

Существует несколько вариантов внедрения технологий в рамках импортозамещающей индустриализации. Один из вариантов - разработка технологии собственными силами. Это требует значительных инвестиций в исследования и разработки и может занять много времени для получения результатов. Другой вариант - лицензирование технологий у других стран. Это более быстрый и экономичный способ внедрения новых технологий, но он может быть не столь эффективным, как разработка технологий собственными силами. Третий вариант - наладить партнерские отношения с другими компаниями или странами для обмена технологиями и знаниями.

Оптимальный вариант внедрения технологий в рамках импортозамещающей индустриализации зависит от конкретных условий каждой страны. Разработка технологий собственными силами может быть лучшим вариантом для стран с сильным сектором исследований и разработок. Лицензирование технологий может быть лучшим вариантом для стран с ограниченными ресурсами. Создание партнерств между странами может быть лучшим вариантом для государств, которые хотят обмениваться знаниями и ресурсами.

Повышение информационной безопасности

Зарубежные поставщики предоставляют обновления ПО, предназначенные для обеспечения наилучшей работы устройств. Эти обновления могут устранять проблемы, возникающие со временем, или добавлять дополнительные функции, например новые функции в определенных приложениях или исправления безопасности в стороннем ПО. При обновлении ОС до более новой версии пользователи, скорее всего, получат эти обновления автоматически. Однако если госкорпорация или топ-менеджеры «Росатом» попадут под санкции, то ряд вендоров могут расторгнуть контракты, а с ними и свои обязательства по автоматическому обновлению ИТ-систем.

Переход от решений западного производства к российским - довольно длительный процесс. В некоторых сегментах он может занимать до года и более. Причем процесс постепенный: не отказываясь полностью от западных решений, внедряются решения российского производства. Это влечет за собой сложности с масштабируемостью и совместимостью решений. Они возникают в связи с тем, что многие западные вендоры (в том числе Cisco, Check Point и Fortinet) построили целые экосистемы своих продуктов с полной совместимостью. Именно здесь встает проблема совместимости российских решений друг с другом, а также интеграции решений российского производства с оставшимися западными решениями, которые еще используются в компаниях.