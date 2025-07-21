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Apache HTTP Server Apache Web Server

Apache HTTP Server - Apache Web Server

СОБЫТИЯ

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21.07.2025 Старинная уязвимость в Apache HTTP Server используется для заражения криптомайнером

Тихой сапой Уязвимость в Apache HTTP Server, датированная 2021 г., стала мишенью для масштабной кампании по распростра
16.06.2025 Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей

ли к трендовым еще семь уязвимостей. Это недостатки безопасности в продуктах Microsoft, веб-сервере Apache, архиваторе 7-Zip и серверах электронной почты MDaemon и Synacore. Об этом CNews сообщ
11.04.2025 Positive Technologies представила апрельский дайджест трендовых уязвимостей

Technologies отнесли к трендовым еще одиннадцать уязвимостей. Это недостатки безопасности в продуктах Microsoft и контроллере Kubernetes, гипервизорах VMware и веб-сервере для создания веб-приложений Apache Tomcat. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопасности в инфраструктуре компаний, требующие опера
08.04.2025 Десятибалльный шторм: Уязвимость в Apache Parquet угрожает Google и Amazon

Большие данные как поверхность атаки Уязвимость в столбцовом формате хранения данных Apache Parquet позволяет запускать произвольный код в контексте любых систем, которые поддерживают использование данного формата. Под угрозой оказались операторы больших данных. Проблема вызван
04.02.2025 Новая критическая уязвимость в Apache Struts с опасностью 9,5-баллов

Те же, там же Выявлена критическая уязвимость в Apache Struts, уже вторая за этот месяц. «Баг» CVE-2024-53677 оценивается в 9,5 баллов из 10 возможных. Уже наблюдаются попытки его эксплуатировать. Уязвимость затрагивает логику загрузки файло
27.12.2024 В ПО Apache найден третий критический «баг» за неделю

Нужны привилегии Apache Software Foundation выпустило обновления безопасности, устраняющие критическую уязвимость в пакете Traffic Control. «Баг» CVE-2024-45387 получил оценку 9,9 из 10 возможных баллов по шкал
28.10.2024 Уязвимость в Apache OFBiz позволяет эксплуатировать другую, ранее исправленную лазейку для хакеров

Почти максимальная угроза В открытом ERP-комплексе Apache OFBiz выявлена критическая уязвимость, набравшая почти максимальный балл по шкале угроз CVSS – 9,8 из 10. Уязвимость CVE-2024-38856 затрагивает все версии Apache OFBiz до индекса

04.01.2024 Исправление критической уязвимости в ERP-системе Apache открыло другую «дыру», не менее опасную

Шило и мыло Попытка исправить критическую уязвимость в ERP-системе Apache OfBiz привела к появлению другой, также критической. Ранее в декабре 2023 г. Apache Foundation выпустил патч к «багу» CVE-2023-49070, однако выяснилось, что исправление не устраня
16.11.2023 «Техаудит» выпустил новый релиз «Суперсет ТА»

Компания «Техаудит» объявила о выпуске большого пакета обновлений к собственной BI-платформе «Суперсет ТА». Новая версия получила индекс 3.0.1 — первые два разряда означают номер мажорного релиза от Apache Superset, функционал которого включен в версию, последний - порядковый номер версии «Суперсет ТА», построенной на этом релизе. Об этом CNews сообщили представители компании «Техаудит». Н
27.09.2023 Yandex Cloud поможет компаниям улучшить управление данными с помощью облачного сервиса Apache Airflow

Облачная платформа Yandex Cloud запустила управляемый сервис в облаке на базе open source технологии Apache Airflow. Он объединяет все этапы работы с данными на платформе в единый процесс. Теперь дата-инженеры и ML-специалисты смогут более гибко управлять различными операциями по обработке дан
28.08.2023 Selectel запустил услугу аренды Apache Kafka в облаке

a в рамках своего сервиса «‎Облачные базы данных»‎. Новая услуга поможет клиентам автоматизировать развертывание шины данных, связывающей все информационные системы компании воедино. Брокер сообщений Apache Kafka демонстрирует высокую производительность в сценариях, когда необходима высокая пропускная способность при параллельной обработке больших потоков данных из разных информационных сис
12.01.2023 Индейцы США потребовали переименовать веб-сервер и открытую лицензию Apache

Наточить топор войны Проекты Apache, за которыми стоит сообщество Apache Software Foundation, оказались под угрозой
26.07.2022 R-Style Softlab заменит СУБД Oracle на Apache Cassandra в системах ДБО

R-Style Softlab объявила о переходе к использованию открытой платформы Apache Cassandra в качестве замены реляционной СУБД Oracle для высоконагруженных компонент систем дистанционного банковского обслуживания. Предпосылкой к такому решению стала успешная реализаци
22.12.2021 В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell

«Ростелеком-Солар» представила обновлённую базу поиска уязвимостей инструмента SAST-анализа Solar appScreener, дополнив ее недавно обнаруженными в библиотеке Apache Log4j уязвимостями нулевого дня. Библиотека Apache Log4j используется миллионами корпоративных приложений и Java-серверами для регистрации сообщений об ошибках. Уязвимости в ней п
15.12.2021 Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft

Уязвимость в Log4j Эксперты по безопасности бьют тревогу по поводу новой критической уязвимости, обнаруженной в широко распространенной библиотеке Apache Log4j. Хакеры уже вовсю пытаются ее эксплуатировать, в то время как разработчики и специалисты по информбезопасности ищут способы ее нейтрализовать. Уязвимость, получившая название Log4S
01.07.2021 Компания «ТехАудит» доработала обновленную версию BI-платформы Apache Superset во «ВкусВилле»

Компания «ТехАудит» объявила о завершении работ по миграции корпоративной системы бизнес-аналитики «ВкусВилл» на новую версию BI-платформы Superset 1.1. Apache Superset, программный продукт с открытым кодом, более двух лет является стандартным инструментом формирования отчетности, визуализации и анализа данных для продуктовой сети, насчитывающе
28.07.2020 «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису для разработчиков приложений с высокой нагрузкой

Платформа «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису Yandex Managed Service for Apache Kafka, который упрощает для разработчиков и DevOps-инженеров создание и управление приложениями в «Яндекс.облаке», и не требует экспертизы в управлении инфраструктурой Apache Kafk
22.05.2019 Дыра в знаменитом ПО для серверов позволяет кому угодно стать их администратором

Запускайте на здоровье Серверы под управлением известного во всем мире ПО Apache версий 2.4.17-2.4.38 обладают серьезной уязвимостью, вследствие которой пользователи с
10.07.2018 Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих

емое PaaS-решение (Platform as a Service – платформа как услуга) для компаний, занимающихся сбором и анализом больших данных (Big Data). Сервис Mail.ru Cloud Big Data базируется на свободных решениях Apache Hadoop и Apache Spark и позволяет вынести обработку данных в «облако». Использование Cloud Big Data следует рассматривать в качестве альтернативы развертыванию дорогостоящей локал
29.03.2018 GridGain Systems выпустила новую версию GridGain Professional Edition 2.4

GridGain Systems, компания-разработчик корпоративных решений для переноса вычислений в оперативную память на базе Apache Ignite, объявила о выпуске GridGain Professional Edition 2.4. Это корпоративная версия Apache Ignite 2.4 с всесторонней поддержкой от GridGain Systems. В новую версию добавлен фре
23.10.2017 «Водный реестр» переедет с Microsoft и Apache на отечественный софт

t SQL Server и операционная система Microsoft Windows Server. Специальное программное обеспечение АИС ГВР представляет собой web-приложение, включающее серверную часть, функционирующую на web-сервере Apache, и клиентскую часть, работающую в web-браузере.«Государственный водный реестр» мигрирует на российское ПО Использованное для замены российское ПО должно будет функционировать на сервере

13.09.2017 Cisco спешно ищет уязвимости в своем ПО для веб-трансляций

Угроза с открытым кодом Программисты Cisco экстренно проверяют все продукты компании на наличие уязвимостей, выявленных в пакете Apache Struts, активно используемом в разработках Cisco. На данный момент Cisco изучает потенциальные угрозы в WebEx Meetings Server, Data Center Network Manager, Identity Services Engine, неск
06.09.2017 Найдена уязвимость, угрожающая большей части крупнейших компаний мира

Уязвимость в Apache StrutsИсследователи кибербезопасности из сообщества LGTM обнаружили критическую уязвимость в Apache Struts — популярной платформе с открытым исходным кодом для разработки веб-прил
05.04.2017 GridGain получил сертификаты совместимости своих платформ с Hortonworks и Tableau

Компания GridGain Systems, разработчик корпоративных программных решений для переноса вычислений в оперативную память компьютера на базе Apache Ignite, получила сертификаты совместимости своего ПО с решениями Hortonworks и Tableau, а также стал технологическим партнёром компаний. Ожидается, что новые партнерства упростят для кли
14.03.2017 GridGain Professional Edition 1.9 обзавелся поддержкой системы управления контейнерами Kubernetes

Компания GridGain Systems, разработчик корпоративных программных решений для переноса вычислений в оперативную память компьютера на базе Apache Ignite, выпустила новую версию платформы GridGain Professional Edition 1.9. Ключевыми функциями нового релиза стали полная поддержка версии Apache Ignite 1.9, оптимизированная про
19.04.2016 Think Big расширяет возможности построения «озер данных» с помощью технологии Apache Spark

Компания Think Big — международная консультационная компания, входящая в корпорацию Teradata, обладающая опытом внедрения Apache Spark и других технологий для работы с большими данными — расширяет свои предложения для «озера данных» и управляемых услуг, используя Apache Spark. Среда Spark представляет собой
05.06.2015 «Рикор.ИТ» протестировал отечественный сервер Rikor EcoServer R314 на совместимость с Apache Kafka

Российский производитель серверного оборудования «Рикор.ИТ» завершил нагрузочное тестирование сервера Rikor EcoServer R314 для проверки совместимости с системой для обработки больших объемов данных Apache Kafka. Об этом CNews сообщили в «Рикор.ИТ». Для сравнения мощностей в испытании также участвовал сервер x86. Согласно результатам тестирования, отечественный сервер «Рикор.ИТ» показал бо
28.04.2014 Найдена критическая «дыра» в ПО, используемом российскими банками

В популярном решении Apache Struts найдена критическая уязвимость «нулевого дня». Она позволяет злоумышленникам, манипулируя параметрами ClassLoader, выполнять на сервере с запущенным программным обеспечением Strut
26.07.2013 Уязвимость в Apache Struts позволяет получить полный контроль над веб-сервером

Компания Digital Security, предоставляющая консалтинговые услуги в области ИБ, объявила об обнаружении опасной уязвимости в Apache Struts, Java-фреймворке с открытым исходным кодом. Уязвимость была найдена некоторое время назад Такеши Терада (Takeshi Terada) из Mitsui Bussan Secure Directions, а теперь активно экспл
24.07.2013 Интерфейс OpenOffice существенно переработан

тельского интерфейса», - рассказал Роб Уэйр (Rob Weir) из комитета управления проектом OpenOffice в Apache. Новый элемент интерфейса призван решить старую проблему с перегруженностью интерфейса
05.07.2013 Ветеран Apache возглавил Open Source-фонд Microsoft

Джим Джигельски (Jim Jagielski), который является одним из основателей Apache Software Foundation и до сих пор остается членом его совета директоров, теперь будет принимать непосредственное участие в развитии Outercurve Foundation в качестве президента совета дире
03.07.2013 VMware vSphere теперь поддерживает работу с большими объемами данных

Компания VMware представила бета-версию VMware vSphere Big Data Extensions, поддерживающую Apache Hadoop и обеспечивающую работу с большими массивами данных. Используя новые возможности VMware vSphere, предприятия могут развертывать, запускать и управлять кластерами Apache Had
05.07.2012 Teradata обеспечила бизнес-аналитикам прямой доступ к данным в Apache Hadoop

ммного пакета Aster SQL-H, предоставляющего бизнес-аналитикам средство органичной интеграции широко используемых BI-приложений с большими объемами данных, хранящихся в распределенной файловой системе Apache Hadoop. Используя Aster SQL-H, бизнес сможет найти скрытые возможности получения дополнительной прибыли, используя аналитику как движущую силу и основу для принятия взвешенных и оптималь
24.05.2012 IBM Lotus Symphony начал слияние с OpenOffice

отовка слияния форка с оригинальным проектом велась около 10 месяцев. IBM впервые заявила о намерении отдать код Lotus Symphony сообществу в июле 2011 г. после того, как OpenOffice.org перешёл в руки Apache Software Foundation. Окончательно решение о слиянии было принято в январе 2012 г. с выходом релиза Lotus Symphony версии 3.0.1, который для форка стал последним. Как сообщил Дональд Харб
11.04.2012 «Облачная» платформа Citrix CloudStack вступила в сообщество Apache Software Foundation

вой частью реализации данной стратегии стало вступление популярного решения CloudStack в сообщество Apache Software Foundation. Присвоение CloudStack статуса полномасштабного opensource-проекта
25.01.2012 Продукты Cloudera интегрированы в Oracle Big Data Appliance

Корпорация Oracle и компания Cloudera, разработчик программного обеспечения и поставщик услуг на базе Apache Hadoop, объявили о заключении соглашения о поставке дистрибутива и программных инструментов Apache Hadoop для оптимизированного программного-аппаратного комплекса Oracle Big Data

12.01.2012 Россияне отобрали у Microsoft второе место на рынке веб-серверов

12,18%, а Microsoft – третье место с долей 12,14%. На первом месте традиционно находится веб-сервер Apache с долей 57,93%. «Изменение позиций на рынке связано с многолетним устойчивым ростом по
15.11.2011 Воздушные батальоны: беспилотниками будут управлять с вертолета

Впервые с помощью системы связи Longbow Data Link пилотам вертолета AH-64D Apache Block III удалось навести оружие беспилотного самолета и поразить цель. В ходе летных испытаний новая модификация американского ударного вертолета Apache впервые продемонстрировал
11.11.2011 NetApp выпустила готовое решение для платформы Hadoop

oop благодаря гибкости и производительности, а также добиться снижения TCO. NetApp объединила усилия с компанией Cloudera для распространения дистрибутива Cloudera Distribution, включающего платформу Apache Hadoop (CDH) и Cloudera Enterprise, абонентскую услугу, в которую входит Cloudera Support и управляющее программное обеспечение для Hadoop, вместе с решением NetApp Open Solution for Had
28.10.2011 Итоги войны в Ливии: выявлены недостатки британского Apache AH1

На основе боевого опыта ливийского конфликта британская армия обнаружила необходимость внести несколько изменений в конструкцию ударного вертолета Apache AH1, который дебютировал с морской платформы. Вертолеты Apache действовали с британского десантного вертолетоносца HMS Ocean с 29 мая по 24 августа и в общей сложности выполнили 2

Публикаций - 631, упоминаний - 750

Apache HTTP Server и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 158
Oracle Corporation 7074 86
IBM - International Business Machines Corp 9699 83
Google LLC 12688 77
Nginx - Энджайникс 209 56
Red Hat 1378 50
Microsoft Corporation - GitHub 1075 48
Intel Corporation 12811 34
Apple Inc 13154 33
Netcraft 61 33
Yandex - Яндекс 9216 32
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 31
Broadcom - VMware 2610 29
Meta Platforms - Facebook 4621 25
Dell EMC 5180 24
HP Inc. 5883 24
Amazon Inc - Amazon.com 3277 22
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 21
9594 19
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 19
SAP SE 5601 18
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 18
Cisco Systems 5372 17
OpenText - Micro Focus - Novell 880 14
Ростелеком 10948 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Adobe Systems 1597 13
Netscape Communications Corporation 426 13
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 12
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 12
HP - Hewlett-Packard 3662 12
Yahoo! 3726 11
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Citrix Systems 868 10
Dropbox 527 10
Cloudera 65 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 11
Runa Capital 158 11
MSD Capital 14 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
BV Capital - Eventure Capitale 10 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
eBay Inc 1640 6
NEA - New Enterprise Associates 23 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Boeing 1031 4
Index Ventures 50 4
e.ventures 11 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Почта России ПАО 2370 3
Газпром ПАО 1493 3
Альфа-Банк 1979 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Visa International 1993 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Airbnb 101 3
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 3
Lockheed Martin 777 3
Telstra Venture 5 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
BMW Group 482 2
Tesla Motors 461 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Федеральное казначейство России 1949 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 3
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
Apache Software Foundation - ASF 231 126
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 7
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 5
Eclipse Foundation 26 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
OSI - Open Source Initiative 80 3
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
ГосИнформСистемы 160 1
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 270
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 257
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 176
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 153
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 139
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 135
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 115
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 113
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 108
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 75
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 75
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 69
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 68
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 67
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 66
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 62
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 56
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 55
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 51
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 48
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GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 47
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 46
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VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 43
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 43
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 42
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 41
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 39
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 39
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 36
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 36
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 34
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 31
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 30
Linux OS 11533 197
Microsoft Windows 16882 123
Oracle Java - язык программирования 3469 105
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 92
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 85
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 85
Apache Hadoop 470 65
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 62
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 58
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 47
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 41
Mozilla Firefox - браузер 1951 40
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 38
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 35
Google Android 15243 34
JavaScript - JS - язык программирования 1425 32
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 30
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 30
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 29
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 29
Apache OpenOffice 490 26
Perl - Язык программирования 155 26
Apple iOS 8583 25
Apple macOS 2419 25
Microsoft Azure 1526 25
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 25
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 24
C/C++ - Язык программирования 894 23
Microsoft Office 4170 22
Intel x86 - архитектура процессора 2151 22
Microsoft Windows 2000 8678 22
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 21
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 20
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 19
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 34 19
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 18
Linux - Debian GNU 567 18
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 17
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 16
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 16
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Dell Michael - Делл Майкл 193 7
Коновалов Максим 20 7
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 7
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 5
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 5
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Levie Aaron - Леви Аарон 8 5
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Путин Владимир 3454 5
Янкин Константин 10 4
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Башкеев Алексей 17 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Касперский Евгений 337 3
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Ramji Sam - Рамджи Сэм 6 3
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Чаркин Евгений 317 2
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Абакумов Евгений 227 2
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Залманов Дмитрий 22 2
Лощинин Дмитрий 41 2
Рыбаков Александр 35 2
Захаренко Максим 57 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 43
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Германия - Федеративная Республика 13221 22
Европа 24964 20
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
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Казахстан - Республика 6048 6
Канада 5081 5
Израиль 2856 5
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Швеция - Королевство 3782 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 2
PVHS - Palos Verdes High School 3 2
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 1
TED Talks 36 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 24
CNews AWARDS - награда 571 9
Microsoft Ignite 44 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 2
Google Summer of Code 10 2
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
Selectel TechDay 6 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CeBIT 614 1
Fortinet Security Day 9 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
VMworld 29 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Free Software Awards 3 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
LinuxWorld 52 1
ИгроМир 125 1
PC Expo 36 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
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