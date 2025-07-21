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Apache HTTP Server Apache Web Server
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|21.07.2025
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Старинная уязвимость в Apache HTTP Server используется для заражения криптомайнером
Тихой сапой Уязвимость в Apache HTTP Server, датированная 2021 г., стала мишенью для масштабной кампании по распростра
|16.06.2025
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Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей
ли к трендовым еще семь уязвимостей. Это недостатки безопасности в продуктах Microsoft, веб-сервере Apache, архиваторе 7-Zip и серверах электронной почты MDaemon и Synacore. Об этом CNews сообщ
|11.04.2025
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Positive Technologies представила апрельский дайджест трендовых уязвимостей
Technologies отнесли к трендовым еще одиннадцать уязвимостей. Это недостатки безопасности в продуктах Microsoft и контроллере Kubernetes, гипервизорах VMware и веб-сервере для создания веб-приложений Apache Tomcat. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопасности в инфраструктуре компаний, требующие опера
|08.04.2025
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Десятибалльный шторм: Уязвимость в Apache Parquet угрожает Google и Amazon
Большие данные как поверхность атаки Уязвимость в столбцовом формате хранения данных Apache Parquet позволяет запускать произвольный код в контексте любых систем, которые поддерживают использование данного формата. Под угрозой оказались операторы больших данных. Проблема вызван
|04.02.2025
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Новая критическая уязвимость в Apache Struts с опасностью 9,5-баллов
Те же, там же Выявлена критическая уязвимость в Apache Struts, уже вторая за этот месяц. «Баг» CVE-2024-53677 оценивается в 9,5 баллов из 10 возможных. Уже наблюдаются попытки его эксплуатировать. Уязвимость затрагивает логику загрузки файло
|27.12.2024
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В ПО Apache найден третий критический «баг» за неделю
Нужны привилегии Apache Software Foundation выпустило обновления безопасности, устраняющие критическую уязвимость в пакете Traffic Control. «Баг» CVE-2024-45387 получил оценку 9,9 из 10 возможных баллов по шкал
|28.10.2024
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Уязвимость в Apache OFBiz позволяет эксплуатировать другую, ранее исправленную лазейку для хакеров
Почти максимальная угроза В открытом ERP-комплексе Apache OFBiz выявлена критическая уязвимость, набравшая почти максимальный балл по шкале угроз CVSS – 9,8 из 10. Уязвимость CVE-2024-38856 затрагивает все версии Apache OFBiz до индекса
|04.01.2024
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Исправление критической уязвимости в ERP-системе Apache открыло другую «дыру», не менее опасную
Шило и мыло Попытка исправить критическую уязвимость в ERP-системе Apache OfBiz привела к появлению другой, также критической. Ранее в декабре 2023 г. Apache Foundation выпустил патч к «багу» CVE-2023-49070, однако выяснилось, что исправление не устраня
|16.11.2023
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«Техаудит» выпустил новый релиз «Суперсет ТА»
Компания «Техаудит» объявила о выпуске большого пакета обновлений к собственной BI-платформе «Суперсет ТА». Новая версия получила индекс 3.0.1 — первые два разряда означают номер мажорного релиза от Apache Superset, функционал которого включен в версию, последний - порядковый номер версии «Суперсет ТА», построенной на этом релизе. Об этом CNews сообщили представители компании «Техаудит». Н
|27.09.2023
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Yandex Cloud поможет компаниям улучшить управление данными с помощью облачного сервиса Apache Airflow
Облачная платформа Yandex Cloud запустила управляемый сервис в облаке на базе open source технологии Apache Airflow. Он объединяет все этапы работы с данными на платформе в единый процесс. Теперь дата-инженеры и ML-специалисты смогут более гибко управлять различными операциями по обработке дан
|28.08.2023
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Selectel запустил услугу аренды Apache Kafka в облаке
a в рамках своего сервиса «Облачные базы данных». Новая услуга поможет клиентам автоматизировать развертывание шины данных, связывающей все информационные системы компании воедино. Брокер сообщений Apache Kafka демонстрирует высокую производительность в сценариях, когда необходима высокая пропускная способность при параллельной обработке больших потоков данных из разных информационных сис
|12.01.2023
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Индейцы США потребовали переименовать веб-сервер и открытую лицензию Apache
Наточить топор войны Проекты Apache, за которыми стоит сообщество Apache Software Foundation, оказались под угрозой
|26.07.2022
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R-Style Softlab заменит СУБД Oracle на Apache Cassandra в системах ДБО
R-Style Softlab объявила о переходе к использованию открытой платформы Apache Cassandra в качестве замены реляционной СУБД Oracle для высоконагруженных компонент систем дистанционного банковского обслуживания. Предпосылкой к такому решению стала успешная реализаци
|22.12.2021
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В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell
«Ростелеком-Солар» представила обновлённую базу поиска уязвимостей инструмента SAST-анализа Solar appScreener, дополнив ее недавно обнаруженными в библиотеке Apache Log4j уязвимостями нулевого дня. Библиотека Apache Log4j используется миллионами корпоративных приложений и Java-серверами для регистрации сообщений об ошибках. Уязвимости в ней п
|15.12.2021
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Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft
Уязвимость в Log4j Эксперты по безопасности бьют тревогу по поводу новой критической уязвимости, обнаруженной в широко распространенной библиотеке Apache Log4j. Хакеры уже вовсю пытаются ее эксплуатировать, в то время как разработчики и специалисты по информбезопасности ищут способы ее нейтрализовать. Уязвимость, получившая название Log4S
|01.07.2021
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Компания «ТехАудит» доработала обновленную версию BI-платформы Apache Superset во «ВкусВилле»
Компания «ТехАудит» объявила о завершении работ по миграции корпоративной системы бизнес-аналитики «ВкусВилл» на новую версию BI-платформы Superset 1.1. Apache Superset, программный продукт с открытым кодом, более двух лет является стандартным инструментом формирования отчетности, визуализации и анализа данных для продуктовой сети, насчитывающе
|28.07.2020
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«Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису для разработчиков приложений с высокой нагрузкой
Платформа «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису Yandex Managed Service for Apache Kafka, который упрощает для разработчиков и DevOps-инженеров создание и управление приложениями в «Яндекс.облаке», и не требует экспертизы в управлении инфраструктурой Apache Kafk
|22.05.2019
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Дыра в знаменитом ПО для серверов позволяет кому угодно стать их администратором
Запускайте на здоровье Серверы под управлением известного во всем мире ПО Apache версий 2.4.17-2.4.38 обладают серьезной уязвимостью, вследствие которой пользователи с
|10.07.2018
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Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих
емое PaaS-решение (Platform as a Service – платформа как услуга) для компаний, занимающихся сбором и анализом больших данных (Big Data). Сервис Mail.ru Cloud Big Data базируется на свободных решениях Apache Hadoop и Apache Spark и позволяет вынести обработку данных в «облако». Использование Cloud Big Data следует рассматривать в качестве альтернативы развертыванию дорогостоящей локал
|29.03.2018
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GridGain Systems выпустила новую версию GridGain Professional Edition 2.4
GridGain Systems, компания-разработчик корпоративных решений для переноса вычислений в оперативную память на базе Apache Ignite, объявила о выпуске GridGain Professional Edition 2.4. Это корпоративная версия Apache Ignite 2.4 с всесторонней поддержкой от GridGain Systems. В новую версию добавлен фре
|23.10.2017
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«Водный реестр» переедет с Microsoft и Apache на отечественный софт
t SQL Server и операционная система Microsoft Windows Server. Специальное программное обеспечение АИС ГВР представляет собой web-приложение, включающее серверную часть, функционирующую на web-сервере Apache, и клиентскую часть, работающую в web-браузере.«Государственный водный реестр» мигрирует на российское ПО Использованное для замены российское ПО должно будет функционировать на сервере
|13.09.2017
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Cisco спешно ищет уязвимости в своем ПО для веб-трансляций
Угроза с открытым кодом Программисты Cisco экстренно проверяют все продукты компании на наличие уязвимостей, выявленных в пакете Apache Struts, активно используемом в разработках Cisco. На данный момент Cisco изучает потенциальные угрозы в WebEx Meetings Server, Data Center Network Manager, Identity Services Engine, неск
|06.09.2017
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Найдена уязвимость, угрожающая большей части крупнейших компаний мира
Уязвимость в Apache StrutsИсследователи кибербезопасности из сообщества LGTM обнаружили критическую уязвимость в Apache Struts — популярной платформе с открытым исходным кодом для разработки веб-прил
|05.04.2017
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GridGain получил сертификаты совместимости своих платформ с Hortonworks и Tableau
Компания GridGain Systems, разработчик корпоративных программных решений для переноса вычислений в оперативную память компьютера на базе Apache Ignite, получила сертификаты совместимости своего ПО с решениями Hortonworks и Tableau, а также стал технологическим партнёром компаний. Ожидается, что новые партнерства упростят для кли
|14.03.2017
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GridGain Professional Edition 1.9 обзавелся поддержкой системы управления контейнерами Kubernetes
Компания GridGain Systems, разработчик корпоративных программных решений для переноса вычислений в оперативную память компьютера на базе Apache Ignite, выпустила новую версию платформы GridGain Professional Edition 1.9. Ключевыми функциями нового релиза стали полная поддержка версии Apache Ignite 1.9, оптимизированная про
|19.04.2016
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Think Big расширяет возможности построения «озер данных» с помощью технологии Apache Spark
Компания Think Big — международная консультационная компания, входящая в корпорацию Teradata, обладающая опытом внедрения Apache Spark и других технологий для работы с большими данными — расширяет свои предложения для «озера данных» и управляемых услуг, используя Apache Spark. Среда Spark представляет собой
|05.06.2015
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«Рикор.ИТ» протестировал отечественный сервер Rikor EcoServer R314 на совместимость с Apache Kafka
Российский производитель серверного оборудования «Рикор.ИТ» завершил нагрузочное тестирование сервера Rikor EcoServer R314 для проверки совместимости с системой для обработки больших объемов данных Apache Kafka. Об этом CNews сообщили в «Рикор.ИТ». Для сравнения мощностей в испытании также участвовал сервер x86. Согласно результатам тестирования, отечественный сервер «Рикор.ИТ» показал бо
|28.04.2014
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Найдена критическая «дыра» в ПО, используемом российскими банками
В популярном решении Apache Struts найдена критическая уязвимость «нулевого дня». Она позволяет злоумышленникам, манипулируя параметрами ClassLoader, выполнять на сервере с запущенным программным обеспечением Strut
|26.07.2013
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Уязвимость в Apache Struts позволяет получить полный контроль над веб-сервером
Компания Digital Security, предоставляющая консалтинговые услуги в области ИБ, объявила об обнаружении опасной уязвимости в Apache Struts, Java-фреймворке с открытым исходным кодом. Уязвимость была найдена некоторое время назад Такеши Терада (Takeshi Terada) из Mitsui Bussan Secure Directions, а теперь активно экспл
|24.07.2013
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Интерфейс OpenOffice существенно переработан
тельского интерфейса», - рассказал Роб Уэйр (Rob Weir) из комитета управления проектом OpenOffice в Apache. Новый элемент интерфейса призван решить старую проблему с перегруженностью интерфейса
|05.07.2013
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Ветеран Apache возглавил Open Source-фонд Microsoft
Джим Джигельски (Jim Jagielski), который является одним из основателей Apache Software Foundation и до сих пор остается членом его совета директоров, теперь будет принимать непосредственное участие в развитии Outercurve Foundation в качестве президента совета дире
|03.07.2013
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VMware vSphere теперь поддерживает работу с большими объемами данных
Компания VMware представила бета-версию VMware vSphere Big Data Extensions, поддерживающую Apache Hadoop и обеспечивающую работу с большими массивами данных. Используя новые возможности VMware vSphere, предприятия могут развертывать, запускать и управлять кластерами Apache Had
|05.07.2012
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Teradata обеспечила бизнес-аналитикам прямой доступ к данным в Apache Hadoop
ммного пакета Aster SQL-H, предоставляющего бизнес-аналитикам средство органичной интеграции широко используемых BI-приложений с большими объемами данных, хранящихся в распределенной файловой системе Apache Hadoop. Используя Aster SQL-H, бизнес сможет найти скрытые возможности получения дополнительной прибыли, используя аналитику как движущую силу и основу для принятия взвешенных и оптималь
|24.05.2012
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IBM Lotus Symphony начал слияние с OpenOffice
отовка слияния форка с оригинальным проектом велась около 10 месяцев. IBM впервые заявила о намерении отдать код Lotus Symphony сообществу в июле 2011 г. после того, как OpenOffice.org перешёл в руки Apache Software Foundation. Окончательно решение о слиянии было принято в январе 2012 г. с выходом релиза Lotus Symphony версии 3.0.1, который для форка стал последним. Как сообщил Дональд Харб
|11.04.2012
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«Облачная» платформа Citrix CloudStack вступила в сообщество Apache Software Foundation
вой частью реализации данной стратегии стало вступление популярного решения CloudStack в сообщество Apache Software Foundation. Присвоение CloudStack статуса полномасштабного opensource-проекта
|25.01.2012
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Продукты Cloudera интегрированы в Oracle Big Data Appliance
Корпорация Oracle и компания Cloudera, разработчик программного обеспечения и поставщик услуг на базе Apache Hadoop, объявили о заключении соглашения о поставке дистрибутива и программных инструментов Apache Hadoop для оптимизированного программного-аппаратного комплекса Oracle Big Data
|12.01.2012
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Россияне отобрали у Microsoft второе место на рынке веб-серверов
12,18%, а Microsoft – третье место с долей 12,14%. На первом месте традиционно находится веб-сервер Apache с долей 57,93%. «Изменение позиций на рынке связано с многолетним устойчивым ростом по
|15.11.2011
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Воздушные батальоны: беспилотниками будут управлять с вертолета
Впервые с помощью системы связи Longbow Data Link пилотам вертолета AH-64D Apache Block III удалось навести оружие беспилотного самолета и поразить цель. В ходе летных испытаний новая модификация американского ударного вертолета Apache впервые продемонстрировал
|11.11.2011
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NetApp выпустила готовое решение для платформы Hadoop
oop благодаря гибкости и производительности, а также добиться снижения TCO. NetApp объединила усилия с компанией Cloudera для распространения дистрибутива Cloudera Distribution, включающего платформу Apache Hadoop (CDH) и Cloudera Enterprise, абонентскую услугу, в которую входит Cloudera Support и управляющее программное обеспечение для Hadoop, вместе с решением NetApp Open Solution for Had
|28.10.2011
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Итоги войны в Ливии: выявлены недостатки британского Apache AH1
На основе боевого опыта ливийского конфликта британская армия обнаружила необходимость внести несколько изменений в конструкцию ударного вертолета Apache AH1, который дебютировал с морской платформы. Вертолеты Apache действовали с британского десантного вертолетоносца HMS Ocean с 29 мая по 24 августа и в общей сложности выполнили 2
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