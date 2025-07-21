Старинная уязвимость в Apache HTTP Server используется для заражения криптомайнером Тихой сапой Уязвимость в Apache HTTP Server, датированная 2021 г., стала мишенью для масштабной кампании по распростра

Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей ли к трендовым еще семь уязвимостей. Это недостатки безопасности в продуктах Microsoft, веб-сервере Apache, архиваторе 7-Zip и серверах электронной почты MDaemon и Synacore. Об этом CNews сообщ

Positive Technologies представила апрельский дайджест трендовых уязвимостей Technologies отнесли к трендовым еще одиннадцать уязвимостей. Это недостатки безопасности в продуктах Microsoft и контроллере Kubernetes, гипервизорах VMware и веб-сервере для создания веб-приложений Apache Tomcat. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопасности в инфраструктуре компаний, требующие опера

Десятибалльный шторм: Уязвимость в Apache Parquet угрожает Google и Amazon Большие данные как поверхность атаки Уязвимость в столбцовом формате хранения данных Apache Parquet позволяет запускать произвольный код в контексте любых систем, которые поддерживают использование данного формата. Под угрозой оказались операторы больших данных. Проблема вызван

Новая критическая уязвимость в Apache Struts с опасностью 9,5-баллов Те же, там же Выявлена критическая уязвимость в Apache Struts, уже вторая за этот месяц. «Баг» CVE-2024-53677 оценивается в 9,5 баллов из 10 возможных. Уже наблюдаются попытки его эксплуатировать. Уязвимость затрагивает логику загрузки файло

В ПО Apache найден третий критический «баг» за неделю Нужны привилегии Apache Software Foundation выпустило обновления безопасности, устраняющие критическую уязвимость в пакете Traffic Control. «Баг» CVE-2024-45387 получил оценку 9,9 из 10 возможных баллов по шкал

Уязвимость в Apache OFBiz позволяет эксплуатировать другую, ранее исправленную лазейку для хакеров Почти максимальная угроза В открытом ERP-комплексе Apache OFBiz выявлена критическая уязвимость, набравшая почти максимальный балл по шкале угроз CVSS – 9,8 из 10. Уязвимость CVE-2024-38856 затрагивает все версии Apache OFBiz до индекса

Исправление критической уязвимости в ERP-системе Apache открыло другую «дыру», не менее опасную Шило и мыло Попытка исправить критическую уязвимость в ERP-системе Apache OfBiz привела к появлению другой, также критической. Ранее в декабре 2023 г. Apache Foundation выпустил патч к «багу» CVE-2023-49070, однако выяснилось, что исправление не устраня

«Техаудит» выпустил новый релиз «Суперсет ТА» Компания «Техаудит» объявила о выпуске большого пакета обновлений к собственной BI-платформе «Суперсет ТА». Новая версия получила индекс 3.0.1 — первые два разряда означают номер мажорного релиза от Apache Superset, функционал которого включен в версию, последний - порядковый номер версии «Суперсет ТА», построенной на этом релизе. Об этом CNews сообщили представители компании «Техаудит». Н

Yandex Cloud поможет компаниям улучшить управление данными с помощью облачного сервиса Apache Airflow Облачная платформа Yandex Cloud запустила управляемый сервис в облаке на базе open source технологии Apache Airflow. Он объединяет все этапы работы с данными на платформе в единый процесс. Теперь дата-инженеры и ML-специалисты смогут более гибко управлять различными операциями по обработке дан

Selectel запустил услугу аренды Apache Kafka в облаке a в рамках своего сервиса «‎Облачные базы данных»‎. Новая услуга поможет клиентам автоматизировать развертывание шины данных, связывающей все информационные системы компании воедино. Брокер сообщений Apache Kafka демонстрирует высокую производительность в сценариях, когда необходима высокая пропускная способность при параллельной обработке больших потоков данных из разных информационных сис

Индейцы США потребовали переименовать веб-сервер и открытую лицензию Apache Наточить топор войны Проекты Apache, за которыми стоит сообщество Apache Software Foundation, оказались под угрозой

R-Style Softlab заменит СУБД Oracle на Apache Cassandra в системах ДБО R-Style Softlab объявила о переходе к использованию открытой платформы Apache Cassandra в качестве замены реляционной СУБД Oracle для высоконагруженных компонент систем дистанционного банковского обслуживания. Предпосылкой к такому решению стала успешная реализаци

В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell «Ростелеком-Солар» представила обновлённую базу поиска уязвимостей инструмента SAST-анализа Solar appScreener, дополнив ее недавно обнаруженными в библиотеке Apache Log4j уязвимостями нулевого дня. Библиотека Apache Log4j используется миллионами корпоративных приложений и Java-серверами для регистрации сообщений об ошибках. Уязвимости в ней п

Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft Уязвимость в Log4j Эксперты по безопасности бьют тревогу по поводу новой критической уязвимости, обнаруженной в широко распространенной библиотеке Apache Log4j. Хакеры уже вовсю пытаются ее эксплуатировать, в то время как разработчики и специалисты по информбезопасности ищут способы ее нейтрализовать. Уязвимость, получившая название Log4S

Компания «ТехАудит» доработала обновленную версию BI-платформы Apache Superset во «ВкусВилле» Компания «ТехАудит» объявила о завершении работ по миграции корпоративной системы бизнес-аналитики «ВкусВилл» на новую версию BI-платформы Superset 1.1. Apache Superset, программный продукт с открытым кодом, более двух лет является стандартным инструментом формирования отчетности, визуализации и анализа данных для продуктовой сети, насчитывающе

«Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису для разработчиков приложений с высокой нагрузкой Платформа «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису Yandex Managed Service for Apache Kafka, который упрощает для разработчиков и DevOps-инженеров создание и управление приложениями в «Яндекс.облаке», и не требует экспертизы в управлении инфраструктурой Apache Kafk

Дыра в знаменитом ПО для серверов позволяет кому угодно стать их администратором Запускайте на здоровье Серверы под управлением известного во всем мире ПО Apache версий 2.4.17-2.4.38 обладают серьезной уязвимостью, вследствие которой пользователи с

Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих емое PaaS-решение (Platform as a Service – платформа как услуга) для компаний, занимающихся сбором и анализом больших данных (Big Data). Сервис Mail.ru Cloud Big Data базируется на свободных решениях Apache Hadoop и Apache Spark и позволяет вынести обработку данных в «облако». Использование Cloud Big Data следует рассматривать в качестве альтернативы развертыванию дорогостоящей локал

GridGain Systems выпустила новую версию GridGain Professional Edition 2.4 GridGain Systems, компания-разработчик корпоративных решений для переноса вычислений в оперативную память на базе Apache Ignite, объявила о выпуске GridGain Professional Edition 2.4. Это корпоративная версия Apache Ignite 2.4 с всесторонней поддержкой от GridGain Systems. В новую версию добавлен фре

«Водный реестр» переедет с Microsoft и Apache на отечественный софт t SQL Server и операционная система Microsoft Windows Server. Специальное программное обеспечение АИС ГВР представляет собой web-приложение, включающее серверную часть, функционирующую на web-сервере Apache, и клиентскую часть, работающую в web-браузере.«Государственный водный реестр» мигрирует на российское ПО Использованное для замены российское ПО должно будет функционировать на сервере

Cisco спешно ищет уязвимости в своем ПО для веб-трансляций Угроза с открытым кодом Программисты Cisco экстренно проверяют все продукты компании на наличие уязвимостей, выявленных в пакете Apache Struts, активно используемом в разработках Cisco. На данный момент Cisco изучает потенциальные угрозы в WebEx Meetings Server, Data Center Network Manager, Identity Services Engine, неск

Найдена уязвимость, угрожающая большей части крупнейших компаний мира Уязвимость в Apache StrutsИсследователи кибербезопасности из сообщества LGTM обнаружили критическую уязвимость в Apache Struts — популярной платформе с открытым исходным кодом для разработки веб-прил

GridGain получил сертификаты совместимости своих платформ с Hortonworks и Tableau Компания GridGain Systems, разработчик корпоративных программных решений для переноса вычислений в оперативную память компьютера на базе Apache Ignite, получила сертификаты совместимости своего ПО с решениями Hortonworks и Tableau, а также стал технологическим партнёром компаний. Ожидается, что новые партнерства упростят для кли

GridGain Professional Edition 1.9 обзавелся поддержкой системы управления контейнерами Kubernetes Компания GridGain Systems, разработчик корпоративных программных решений для переноса вычислений в оперативную память компьютера на базе Apache Ignite, выпустила новую версию платформы GridGain Professional Edition 1.9. Ключевыми функциями нового релиза стали полная поддержка версии Apache Ignite 1.9, оптимизированная про

Think Big расширяет возможности построения «озер данных» с помощью технологии Apache Spark Компания Think Big — международная консультационная компания, входящая в корпорацию Teradata, обладающая опытом внедрения Apache Spark и других технологий для работы с большими данными — расширяет свои предложения для «озера данных» и управляемых услуг, используя Apache Spark. Среда Spark представляет собой

«Рикор.ИТ» протестировал отечественный сервер Rikor EcoServer R314 на совместимость с Apache Kafka Российский производитель серверного оборудования «Рикор.ИТ» завершил нагрузочное тестирование сервера Rikor EcoServer R314 для проверки совместимости с системой для обработки больших объемов данных Apache Kafka. Об этом CNews сообщили в «Рикор.ИТ». Для сравнения мощностей в испытании также участвовал сервер x86. Согласно результатам тестирования, отечественный сервер «Рикор.ИТ» показал бо

Найдена критическая «дыра» в ПО, используемом российскими банками В популярном решении Apache Struts найдена критическая уязвимость «нулевого дня». Она позволяет злоумышленникам, манипулируя параметрами ClassLoader, выполнять на сервере с запущенным программным обеспечением Strut

Уязвимость в Apache Struts позволяет получить полный контроль над веб-сервером Компания Digital Security, предоставляющая консалтинговые услуги в области ИБ, объявила об обнаружении опасной уязвимости в Apache Struts, Java-фреймворке с открытым исходным кодом. Уязвимость была найдена некоторое время назад Такеши Терада (Takeshi Terada) из Mitsui Bussan Secure Directions, а теперь активно экспл

Интерфейс OpenOffice существенно переработан тельского интерфейса», - рассказал Роб Уэйр (Rob Weir) из комитета управления проектом OpenOffice в Apache. Новый элемент интерфейса призван решить старую проблему с перегруженностью интерфейса

Ветеран Apache возглавил Open Source-фонд Microsoft Джим Джигельски (Jim Jagielski), который является одним из основателей Apache Software Foundation и до сих пор остается членом его совета директоров, теперь будет принимать непосредственное участие в развитии Outercurve Foundation в качестве президента совета дире

VMware vSphere теперь поддерживает работу с большими объемами данных Компания VMware представила бета-версию VMware vSphere Big Data Extensions, поддерживающую Apache Hadoop и обеспечивающую работу с большими массивами данных. Используя новые возможности VMware vSphere, предприятия могут развертывать, запускать и управлять кластерами Apache Had

Teradata обеспечила бизнес-аналитикам прямой доступ к данным в Apache Hadoop ммного пакета Aster SQL-H, предоставляющего бизнес-аналитикам средство органичной интеграции широко используемых BI-приложений с большими объемами данных, хранящихся в распределенной файловой системе Apache Hadoop. Используя Aster SQL-H, бизнес сможет найти скрытые возможности получения дополнительной прибыли, используя аналитику как движущую силу и основу для принятия взвешенных и оптималь

IBM Lotus Symphony начал слияние с OpenOffice отовка слияния форка с оригинальным проектом велась около 10 месяцев. IBM впервые заявила о намерении отдать код Lotus Symphony сообществу в июле 2011 г. после того, как OpenOffice.org перешёл в руки Apache Software Foundation. Окончательно решение о слиянии было принято в январе 2012 г. с выходом релиза Lotus Symphony версии 3.0.1, который для форка стал последним. Как сообщил Дональд Харб

«Облачная» платформа Citrix CloudStack вступила в сообщество Apache Software Foundation вой частью реализации данной стратегии стало вступление популярного решения CloudStack в сообщество Apache Software Foundation. Присвоение CloudStack статуса полномасштабного opensource-проекта

Продукты Cloudera интегрированы в Oracle Big Data Appliance Корпорация Oracle и компания Cloudera, разработчик программного обеспечения и поставщик услуг на базе Apache Hadoop, объявили о заключении соглашения о поставке дистрибутива и программных инструментов Apache Hadoop для оптимизированного программного-аппаратного комплекса Oracle Big Data

Россияне отобрали у Microsoft второе место на рынке веб-серверов 12,18%, а Microsoft – третье место с долей 12,14%. На первом месте традиционно находится веб-сервер Apache с долей 57,93%. «Изменение позиций на рынке связано с многолетним устойчивым ростом по

Воздушные батальоны: беспилотниками будут управлять с вертолета Впервые с помощью системы связи Longbow Data Link пилотам вертолета AH-64D Apache Block III удалось навести оружие беспилотного самолета и поразить цель. В ходе летных испытаний новая модификация американского ударного вертолета Apache впервые продемонстрировал

NetApp выпустила готовое решение для платформы Hadoop oop благодаря гибкости и производительности, а также добиться снижения TCO. NetApp объединила усилия с компанией Cloudera для распространения дистрибутива Cloudera Distribution, включающего платформу Apache Hadoop (CDH) и Cloudera Enterprise, абонентскую услугу, в которую входит Cloudera Support и управляющее программное обеспечение для Hadoop, вместе с решением NetApp Open Solution for Had