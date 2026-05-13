Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Иванов Борис
СОБЫТИЯ
Публикаций - 64, упоминаний - 65
Иванов Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
|OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
|АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
|Шперлинг Андрей 9 4
|Маргарян Армен 6 3
|Лакеев Вадим 3 3
|Шестаков Владимир 4 3
|Лихачевский Андрей 3 3
|Покровский Иван 136 2
|Легостаева Светлана 96 2
|Володкович Вячеслав 104 2
|Гребенщиков Дмитрий 39 2
|Аникин Леонид 61 1
|Печенин Алексей 18 1
|Кулашова Анна 73 1
|Степнов Александр 3 1
|Мельников Алексей 74 1
|Гантимуров Андрей 9 1
|Буланов Константин 4 1
|Копосов Максим 74 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Баранов Евгений 5 1
|Климов Иван 30 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Клейменова Елена 3 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Минаков Артем 4 1
|Истомин Владимир 3 1
|Клянчин Александр 1 1
|Козлов Евгений 35 1
|Лысенко Александр 11 1
|Кречетов Николай 25 1
|Кузнецов Олег 17 1
|Максимов Виталий 4 1
|Свиридов Сергей 1 1
|Мустафаев Тимур 13 1
|Остроумов Максим 15 1
|Бобрышев Роман 9 1
|Кудряшова Александра 1 1
|Абдыманап Айбек 4 1
|Громов Антон 11 1
|Ревин Константин 4 1
|Киблер Михаил 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.