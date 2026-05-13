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Иванов Борис

СОБЫТИЯ


13.05.2026 Первый отечественный BIOS исключили из реестра российского ПО 1
23.03.2026 «Рикор» помог «Анкомп» локализовать производство металлических корпусов для мини-ПК в России 1
04.02.2026 «Рикор» выходит на рынок серверов технологического уровня Gen5 с максимально локализованными устройствами 1
18.11.2025 На заводе «Рикор» роботы начали проверять долговечность конструкции ноутбуков 1
30.10.2025 На заводе «Рикор» заработали роботизированные линии тестирования ноутбуков и производства металлических корпусов 1
10.04.2023 Власти изгнали из реестра российской электроники половину продукции, включая СХД на «Эльбрусах» 1
30.01.2023 Реестр российского «железа» оказался «черным ящиком». Власти и отрасль поспорили, как его использовать на госзакупках 1
01.06.2022 Новгородская область и «МойОфис» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ 1
16.05.2022 «Т1 интеграция» стала партнером «Рикор электроникс» 1
28.04.2022 Более 400 школ Кировской области бесплатно получат российское офисное ПО «Мой офис» 1
26.01.2022 «Аэродиск» и «Рикор» представили линейку российских серверов «Фотон» 1
26.11.2021 В России запущено первое производство техники на «Эльбрусах» и «Байкалах» по самой популярной в мире модели 1
27.09.2021 «Рикор» разработала материнскую плату, позволяющую подключать дополнительную периферию 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
07.09.2021 «Рикор» произведет и поставит материнские платы и серверные корпуса компании «Норси-транс» 1
31.08.2021 В России начали выпускать материнские платы на Intel дешевле, чем в Китае. Станут ли они «отечественными»? 1
18.03.2021 «Рикор» объявил о готовности производить для российских интеграторов до 5000 серверов в месяц 1
05.03.2021 «Рикор» выпустила СХД с активными бэкплейнами на чипах Broadcom 1
25.02.2021 «Рикор» начал производство серверных плат на Intel Xeon E 1
16.02.2021 «Рикор» выпустил новый продукт RAS (Rikor Access System) 1
04.02.2021 «Рикор» прогнозирует увеличение объемов заказных разработок на порядок 1
25.12.2020 «Рикор» нарастил поставки серверов на 35% 1
10.12.2020 Отечественный промышленный компьютер «Рикор» запущен в серийное производство 1
26.11.2020 «Рикор» представила дорожную карту развития до конца 2021 года 1
19.11.2020 «Рикор» модернизировал завод в Арзамасе 1
09.11.2020 «Рикор» начал производство серверов и СХД под брендом партнеров 1
15.04.2020 «Рикор» запускает производство универсальных сетевых контроллеров 1
01.04.2020 «Аэродиск» и «Рикор» создают новую систему хранения данных 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
17.03.2020 «Рикор» принял участие в качестве официального партнера в конференции CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» 1
11.03.2020 «Рикор» заменит китайских производителей для отечественных ИТ компаний 1
18.02.2020 «Рикор» открывает новые возможности для участия в гостендерах 2
22.05.2019 «Рикор» запустил производство систем хранения данных в России 1
25.04.2019 «Рикор» увеличит долю отечественных комплектующих в серверных платформах 1
19.02.2019 «Рикор» начал производство промышленных ПК широкого спектра применения 1
15.08.2018 Появились первые истинно российские материнские платы — на процессорах Intel. Опрос 1
15.08.2018 Минпромторг дал «зеленый свет» российским материнским платам 1
11.07.2018 «Рикор» разработал отечественный аналог BIOS 1
15.03.2018 «Рикор» разработал платы расширения для серверного оборудования 1

Публикаций - 64, упоминаний - 65

Иванов Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Рикор Холдинг - Rikor 173 60
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 19
Intel Corporation 12811 18
Рикор ИМТ - Рикор Интерактивные Медиа Технологии 7 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 5
Nvidia Corp 4002 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
Открытые технологии 732 3
Рикор Геймс - Rikor Games 3 3
Samsung Electronics 11065 3
Ростелеком 10948 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
9594 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
ICL ГК - ICL Group 481 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 2
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 2
Supermicro 135 2
Google LLC 12690 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 2
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 42 2
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 2
Рикор ИТ 4 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 2
Анкомп - Ancomp 7 2
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 2
Норси-Транс - НТ 146 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 2
SAS Institute 1082 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
Merlion iRU - Деловой офис 352 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
Tesla Motors 461 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Казахмыс - Kazakhmys 52 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Седьмой Континент 65 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Союзпечать 6 1
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 18 1
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Альфа-Банк 1979 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 20
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 28
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 10
DDR - Double data rate 3083 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 8
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
ARM - Advanced RISC Machine 494 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 7
ARM Holdings - ARMv7 - Архитектура процессора 65 6
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Промышленный компьютер - Industrial Computer 60 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
Рикор EcoServer - серия ARM-серверов 23 17
Intel x86 - архитектура процессора 2151 14
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 12
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Intel Xeon E 197 7
Marvell Armada 22 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
Linux OS 11533 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Рикор Холдинг - Rikor ProServer - Rikor EcoBlade - Rikor XR - Rikor RP - Rikor RS - серия серверов 10 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Рикор BMC - baseboard management controller - модуль управления сервером 4 3
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 23 3
IBM System - IBM eServer OpenPower 19 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 2
Perl - Язык программирования 155 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 50 2
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 15 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
Ruby - Язык программирования 162 1
ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 19 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 1
Шперлинг Андрей 9 4
Маргарян Армен 6 3
Лакеев Вадим 3 3
Шестаков Владимир 4 3
Лихачевский Андрей 3 3
Покровский Иван 136 2
Легостаева Светлана 96 2
Володкович Вячеслав 104 2
Гребенщиков Дмитрий 39 2
Аникин Леонид 61 1
Печенин Алексей 18 1
Кулашова Анна 73 1
Степнов Александр 3 1
Мельников Алексей 74 1
Гантимуров Андрей 9 1
Буланов Константин 4 1
Копосов Максим 74 1
Изумрудов Олег 41 1
Баранов Евгений 5 1
Климов Иван 30 1
Ляшков Игорь 3 1
Клейменова Елена 3 1
Ершова Элеонора 67 1
Минаков Артем 4 1
Истомин Владимир 3 1
Клянчин Александр 1 1
Козлов Евгений 35 1
Лысенко Александр 11 1
Кречетов Николай 25 1
Кузнецов Олег 17 1
Максимов Виталий 4 1
Свиридов Сергей 1 1
Мустафаев Тимур 13 1
Остроумов Максим 15 1
Бобрышев Роман 9 1
Кудряшова Александра 1 1
Абдыманап Айбек 4 1
Громов Антон 11 1
Ревин Константин 4 1
Киблер Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 61
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 14
Азия - Азиатский регион 5920 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Европа 24964 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Китай - Тайвань 4245 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 442 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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