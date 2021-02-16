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«Рикор» выпустил новый продукт RAS (Rikor Access System)

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

R&D-команда «Рикор» объявила о выпуске расширенной версии системы управления BMC для серверных платформ RAS (Rikor Access System). В базовом функционале RAS уже содержится большинство самых необходимых обычному пользователю функций, включая полноценное удаленное управление сервером. Дополнительный функционал управления может быть предоставлены партнерам по запросу за дополнительную плату.

Расширенный модуль BMC реализует отсылку сообщений электронной почты администратору о состоянии сервера, функционал визуализации показателей сенсоров работы сервера и возможность их графическую представления.

Дополнительно появляется уникальная зональная настройка температуры подсистемы управления вентиляторами охлаждения в сервере (Server Extended Thermal Control). Этот модуль повышает эффективность охлаждения пространства внутри корпуса сервера, уменьшая акустический шум.

«В BMC_RAS мы предусмотрели инструмент для кастомизации программного обеспечения под требования наших партнеров. Стоимость расширенной версии BMC RAS сопоставима с азиатскими аналогами, тогда как возможности на уровне самых инновационных мировых производителей», - подчеркивает Борис Иванов, вице-президент по развитию «Рикор».

Разработка BMC RAS осуществлена на основе проекта с открытыми кодами (OPEN BMC) силами собственных программистов и штатных инженеров. «Рикор» предоставляет пользователям системы доступ к исходным кодам для дальнейшей сертификации.

Обновленная прошивка модуля управления BMC RAS «Рикор» будет устанавливаться на все производимые компанией серверные платформы 5000 и 6000 серии.

Как российский ODM-производитель «Рикор» также анонсирует возможность адаптации новой версии BMC под индивидуальные запросы партнера.



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