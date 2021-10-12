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Рикор Холдинг
Rikor


12.10.2021 «Рикор» разработала проприетарную материнскую плату на чипсете Intel C624 2
27.09.2021 «Рикор» разработала материнскую плату, позволяющую подключать дополнительную периферию 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 4
07.09.2021 «Рикор» произведет и поставит материнские платы и серверные корпуса компании «Норси-транс» 2
07.09.2021 Мощный российский дистрибьютор ПО превратился в производителя серверов 3
07.09.2021 Softline начала выпуск серверов под брендом Softline computers 1
31.08.2021 В России начали выпускать материнские платы на Intel дешевле, чем в Китае. Станут ли они «отечественными»? 4
30.06.2021 «Рикор» и Softline Computers запустили серийное производство серверной материнской платы 2
26.03.2021 «Рикор» начинает экспортные поставки в Казахстан 1
18.03.2021 «Рикор» объявил о готовности производить для российских интеграторов до 5000 серверов в месяц 3
05.03.2021 «Рикор» выпустила СХД с активными бэкплейнами на чипах Broadcom 4
25.02.2021 «Рикор» начал производство серверных плат на Intel Xeon E 1
16.02.2021 «Рикор» выпустил новый продукт RAS (Rikor Access System) 3
04.02.2021 «Рикор» прогнозирует увеличение объемов заказных разработок на порядок 4
25.12.2020 «Рикор» нарастил поставки серверов на 35% 1
10.12.2020 Отечественный промышленный компьютер «Рикор» запущен в серийное производство 2
26.11.2020 «Рикор» представила дорожную карту развития до конца 2021 года 2
19.11.2020 «Рикор» модернизировал завод в Арзамасе 1
09.11.2020 «Рикор» начал производство серверов и СХД под брендом партнеров 2
02.09.2020 У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда 2
13.07.2020 Государство выдало 250 миллионов на выпуск «железа» на «Байкалах» 7
15.04.2020 «Рикор» запускает производство универсальных сетевых контроллеров 5
01.04.2020 «Аэродиск» и «Рикор» создают новую систему хранения данных 3
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
17.03.2020 «Рикор» принял участие в качестве официального партнера в конференции CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» 1
11.03.2020 «Рикор» заменит китайских производителей для отечественных ИТ компаний 3
18.02.2020 «Рикор» открывает новые возможности для участия в гостендерах 1
18.06.2019 «Рикор» разработал энергоэффективные сервера начального уровня на System-on-Chip процессорах 2
22.05.2019 «Рикор» запустил производство систем хранения данных в России 1
20.05.2019 «Крафтвэй» не дает ФНС закупить 2000 серверов 1
25.04.2019 «Рикор» увеличит долю отечественных комплектующих в серверных платформах 2
19.02.2019 «Рикор» начал производство промышленных ПК широкого спектра применения 1
15.08.2018 Появились первые истинно российские материнские платы — на процессорах Intel. Опрос 3
15.08.2018 Минпромторг дал «зеленый свет» российским материнским платам 2
11.07.2018 «Рикор» разработал отечественный аналог BIOS 1
16.05.2018 «Рикор» разработал собственную систему управления сервером 2
15.03.2018 «Рикор» разработал платы расширения для серверного оборудования 2
20.02.2018 «Рикор» разработал первый отечественный серверный корпус 1
31.08.2016 Серверная материнская плата «Рикор» протестирована на совместимость с Intel Xeon E5 v4 2
20.05.2016 СУБД «Линтер Бастион» протестирована на отечественном сервере Rikor EcoServer 4

Публикаций - 70, упоминаний - 157

Рикор Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 22
Intel Corporation 4186 16
Рикор ИМТ 5 5
Diasoft - Диасофт 354 5
Softline - Софтлайн 1474 4
Nvidia Corp 2028 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Samsung Electronics 5686 3
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 3
3753 3
Supermicro 65 3
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 3
Открытые технологии 206 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
ОФД-Я - Ярус 18 2
Emerson 56 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 2
Google LLC 7158 2
ALT Linux - Альт Линукс 138 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 2
IBM 3546 2
Рикор Геймс - Rikor Games 2 2
AMD - Advanced Micro Devices 1676 2
Broadcom Inc 197 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
АТОЛ ГК 168 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
Т-Платформы 274 2
SAS Institute 596 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Huawei 2731 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
Aquarius - Аквариус 209 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 1
Базальт СПО 206 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 1
STMicroelectronics 102 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Tesla Motors 241 2
АвтоВАЗ 119 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Газпром ПАО 523 1
Сухой - Авиационный холдинг 64 1
Почта России ПАО 1574 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
РЖД Москва - Курский вокзал 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 22
Правительство РФ 2206 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 2
Правительство Москвы 653 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Роснано 456 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 2
ARM64 - Архитектура процессора 1019 14
DDR - Double data rate 1071 10
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 6
BMC - Baseboard Management Controller 46 6
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 6
Сервер - Серверные платформы 169 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 3
ARM - Advanced RISC Machine 225 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 3
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 213 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 2
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
JBOD - just a bunch of disks 40 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 2
ARMv7 - Архитектура процессора 40 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 579 1
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 1
Intel PCH - Platform Controller Hub - Семейство микросхем 11 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 485 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SAS Expander 1 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 218 1
HBA - Host Bus Adapter - Хост-адаптер шины 8 1
Рикор EcoServer 21 18
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 11
Intel x86 - Архитектура процессора 992 7
Linux OS 4265 6
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 6
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 5
Intel Xeon E 43 4
Nvidia GeForce GTX 2071 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Рикор BMC - baseboard management controller - модуль управления сервером 3 3
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 3
Perl - Язык программирования 66 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 2
Apache HTTP Server 223 2
Diasoft FA# 53 2
Diasoft Framework 17 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
Java - Язык программирования 1178 2
PHP - Язык программирования 305 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 2
Intel Atom C 6 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Postfix - mail transfer agent 30 1
Microsoft Windows Server 2012 147 1
SAP NetWeaver 62 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Aerodisk vAIR 15 1
Alfresco 114 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Apache HDFS - Hadoop Distributed File System 34 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 33 1
Diasoft Flextera 45 1
GNU Compiler Collection - GCC 28 1
Top Systems T-Flex Docs 4 1
Иванов Борис 49 47
Гребенщиков Дмитрий 22 3
Рубанов Владимир 61 2
Варов Константин 24 1
Клянчин Александр 1 1
Стариков Александр 1 1
Истомин Владимир 2 1
Минаков Артем 2 1
Клейменова Елена 3 1
Ляшков Игорь 3 1
Климов Иван 10 1
Покровский Иван 46 1
Баранов Евгений 2 1
Изумрудов Олег 16 1
Буланов Константин 3 1
Володкович Вячеслав 30 1
Гантимуров Андрей 6 1
Степнов Александр 2 1
Печенин Алексей 12 1
Аникин Леонид 45 1
Гревцев Александр 28 1
Евдокимов Андрей 54 1
Сергунина Наталья 163 1
Матвеева Татьяна 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 40
Россия - Арзамас 57 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 15
Россия - Нижегородская область 740 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Азия - Азиатский регион 1519 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Европа 3766 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 2
Россия - Фрязино 39 2
Африка 1491 1
Ближний Восток 1475 1
Казахстан - Республика 2637 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Китай - Тайвань 593 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
Gartner 2193 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
IBM Systems Forum 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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