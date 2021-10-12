Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рикор Холдинг
Rikor
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 157
Рикор Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
|OpenPOWER Foundation - Consortium 37 2
|Иванов Борис 49 47
|Гребенщиков Дмитрий 22 3
|Рубанов Владимир 61 2
|Варов Константин 24 1
|Клянчин Александр 1 1
|Стариков Александр 1 1
|Истомин Владимир 2 1
|Минаков Артем 2 1
|Клейменова Елена 3 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Климов Иван 10 1
|Покровский Иван 46 1
|Баранов Евгений 2 1
|Изумрудов Олег 16 1
|Буланов Константин 3 1
|Володкович Вячеслав 30 1
|Гантимуров Андрей 6 1
|Степнов Александр 2 1
|Печенин Алексей 12 1
|Аникин Леонид 45 1
|Гревцев Александр 28 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|Gartner 2193 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763980, в очереди разбора - 667667.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763980, в очереди разбора - 667667.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru