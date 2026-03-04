Известный российский производитель выпустил два своих первых смартфона. Они доступны каждому. Цена Новые отечественные смартфоны Компания «Рикор», российский разработчик и производитель компьютерной техники, сообщила CNews о своем решении расширить свой модельный ряд смартфонами. Для дебюта был подготовлены модели новой серии Neur

Компьютеры «Рикор» легли в основу цифровой среды госучреждений Чувашии ГК «Рикор» завершила крупную поставку компьютерной техники в государственные учреждения Чувашской

«Рикор» выходит на рынок серверов технологического уровня Gen5 с максимально локализованными устройствами ГК «Рикор» выходит на рынок серверных систем технологического уровня Gen5, выпустив свои первые у

Сергей Кузьменков назначен коммерческим директором «Рикор» ГК «Рикор» объявляет о назначении Сергея Кузьменкова на должность коммерческого директора. Цель р

«Рикор» выпускает свой самый мощный ноутбук для бизнеса ГК «Рикор» выпускает новый флагманский ноутбук для корпоративных пользователей — Rikor Pro 7. Нов

На заводе «Рикор» роботы начали проверять долговечность конструкции ноутбуков На заводе ГК «Рикор» в Арзамасе введена в эксплуатацию первая в России роботизированная лаборатория комплек

На заводе «Рикор» заработали роботизированные линии тестирования ноутбуков и производства металлических корпусов ГК «Рикор» объявила о запуске на своём заводе в Арзамасе первых в России роботизированных линий т

В сети KNS digital solutions теперь можно купить ноутбуки Rikor с предустановленной операционной системой «Ред ОС» ГК «Рикор» совместно с «Ред Софт» выпускают ноутбуки с предустановленной операционной системой «Р

Rikor L5P: новый российский ноутбук для бизнеса и домашнего использования ГК «Рикор» выводит на рынок ноутбук Rikor L5P, созданный для корпоративных заказчиков и индивидуа

Исследование CNews: какие компании контролируют поставки ноутбуков в школы? ируют поставки ноутбуков в школы? CNews провел регулярное исследование поставок ноутбуков в российские школы. Российские вендоры продолжают укреплять свои позиции в поставках ноутбуков в школы. ICL, «Рикор» и «Аквариус» сохраняют лидерство в этом сегменте рынка: 37,69% приходится на производителя ICL, 37,52% — на «Рикор», 13,96% — на «Аквариус». 28.05.2025 Текст: Екатерина Чигвинцева

Антон Громов, «Рикор»: Наша новая серверная платформа стала полностью локализованной Наша новая серверная платформа стала полностью локализованной Антон Громов вице-президент «Рикор» Технологическая независимость, о которой много говорят, все больше обретает черты реал

Какие компании поделили рынок ноутбуков для школ? чественные производители занимали 76% рынка поставок ноутбуков в школы. Теперь они полностью обеспечивают своей продукцией потребности образовательных учреждений. 90% контролируют три вендора — ICL, «Рикор» и «Аквариус». На долю ICL приходится 55% рынка. 20/03/2024 Текст: Наталья Рудычева По данным ITReseach, в 2023 г. в России было продано около 3,4 млн ноутбуков — на 11% больше, чем в 202

Ноутбуки «Рикор» теперь доступны с предустановленной операционной системой «Ред ОС» ГК «Рикор» совместно с «Ред Софт» выпускают ноутбуки с предустановленной операционной системой «С

«Рикор» выпустил 1-юнитовые корпуса и серверы RS7104 и RS7110 ГК «Рикор» разработала 1-юнитовые корпуса сеьмой серии для своих серверов. Это позволит заказчика

Ноутбук Rikor NINO 203.7: до 4 мониторов для задач повышенной визуальной нагрузки ГК «Рикор» выводит на рынок новую модель реестрового ноутбука NINO 203.7, созданного для специали

«Рикор» начинает продажи серверов для малого и среднего бизнеса в интернет-магазинах ГК «Рикор» начинает продажи серверов в интернет-магазинах. 2-юнитовые серверы на процессорах Inte

«Рикор» произведет корпуса под серверные платы 6 поколения для других российских вендоров ГК «Рикор» планирует запустить контрактное производство корпусов для серверов на базе плат поколе

Новые моноблоки «Рикор» помогут заказчикам организовать рабочие места ГК «Рикор» выпускает моноблок Rikor AIO 201.2 для заказчиков, стремящихся организовать удобные ра

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Начались поставки российского ноутбука в сверхлегком магниевом корпусе, который легче и тоньше MacBook Air. Опрос Легкий и отечественный Компания «Рикор» сообщили CNews о начале поставок своего новейшего топового ноутбука Rikor Pro 7. Это ф

«Спортмастер» стал первым заказчиком флагманских магниевых ноутбуков «Рикор» ГК «Рикор» поставила ООО «Спортмастер» пилотную партию премиальных магниевых ноутбуков Rikor Pro

Новый бренд в портфеле diHouse: ноутбуки Rikor Компания diHouse сообщила о начале сотрудничества с компанией «Рикор» и заключении контракта на дистрибьюцию российских ноутбуков Rikor для среднего и малог

Серверные платформы «Рикор» подходят для гиперконвергентных инфраструктур на базе vStack HCP ГК «Рикор» и разработчик программного обеспечения для виртуализации vStack (входит в корпорацию I

«Рикор» и ЮФУ объединяют усилия для подготовки ИТ-специалистов ГК «Рикор» и Южный федеральный университет (ЮФУ) подписали соглашение о стратегическом сотрудниче

Платформа виртуализации HOSTVM совместима с серверами «Рикор» ГК «Рикор» сообщает, что программное обеспечение платформы виртуализации HOSTVM теперь совместимо

«Рикор» выходит в розницу: корпоративные ноутбуки теперь доступны широкому кругу покупателей ГК «Рикор» объявляет о начале продаж своих устройств, предназначенных для корпоративных заказчико

Компания «Рикор» поставила дальневосточным школьникам сотни компьютеров ГК «Рикор» помогла десяткам школ Приморского края развернуть цифровую образовательную среду для у

Начались продажи ноутбука Rikor MSK 401.1/16 ГК «Рикор» начала продажи ноутбука Rikor MSK 401.1/16 – решения для специалистов, работающих с ре

Техника «Рикор» поможет студентам СПбГУТ освоить ИТ-специальности нии «Ред Софт». Открытие стало возможным благодаря технологическому партнерству с группой компаний «Рикор», которая обеспечила лабораторию современной техникой российского производства: несколь

Серверы «Рикор» помогут операторам ЦОДов и облачным провайдерам оптимизировать расходы ГК «Рикор» начала серийное производство 2-юнитовых серверов и серверных платформ Rikor 7225 с воз

В РГУ нефти и газа открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт» тория компании «Ред Софт» для обучения ИТ-специалистов. Технологическим партнером проекта стала ГК «Рикор», предоставившая 30 комплектов мини-ПК и мониторов для оснащения лаборатории. Об этом C

«Рикор» получила заключение Минпромторга на модуль Wi-Fi, подтверждающее его производство на территории России ГК «Рикор» объявила о том, что разработанный компанией модуль Wi-Fi получил заключение Минпромтор

Мини-ПК Rikor поддерживают ОС Astra Linux Special Edition .466216.060-01) — это современное и высокопроизводительное решение от российского производителя ГК «Рикор». Девайс создан на базе процессора Intel i5-12400 с интегрированной графикой Intel UHD

Новые мини-ПК «Рикор» помогут организовать производительные и эргономичные рабочие места ГК «Рикор» выпустила мини-ПК серий Rikor MSK и Rikor Pro для заказчиков, которые хотят организова

Серверы «Рикор» и СДЗ УБ Dallas Lock прошли испытания и получили сертификат совместимости ЦЗИ ООО «Конфидент» и АО «Рикор Электроникс» подтвердили полную совместимость продуктов СДЗ УБ Dallas Lock и серверов серии «Рикор». Об этом CNews сообщили представители ООО «Конфидент». Центр защиты информации О

«Рикор» выпускает полностью локализованную серверную платформу, адаптированную под российских заказчиков ГК «Рикор» объявляет о выпуске серверной платформы в корпусе седьмой серии. Решение оптимально дл

«Рикор» начала поставки монитора Rikor MNT 23 с глубоким уровнем локализации «Рикор», российский производитель ПК, начал поставки заказчикам монитора Rikor MNT 23, спроект

В России разворачивают крупное производство мониторов. В него вложено 300 миллионов Мониторы и моноблоки «Рикор» Как стало известно CNews, российский производитель ИТ-оборудования «Рикор элект