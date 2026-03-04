Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Рикор Холдинг Rikor

Рикор Холдинг - Rikor

«Рикор» работает на рынке компьютерной техники более 15 лет. Компания выпускает десятки тысяч устройств в месяц – серверов, ноутбуков, компьютеров, моноблоков и мониторов. На собственном роботизированном заводе организован  производственный цикл: от разработки устройств и изготовления печатных плат до производства корпусов и сборки изделий. Завод «Рикор Электроникс» является одним из   российских предприятий в области микроэлектроники с более чем 50- летней историей. В числе компетенций – высокоскоростной монтаж компонентов на печатную плату, производство корпусных деталей из металла и пластика, изготовление штампов и пресс-форм, порошковое окрашивание и гальванопокрытие. Устройства «Рикор» обладают сертификатами Минпромторга РФ для участия в госзакупках в качестве отечественного производителя.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 62 879 328 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 62 879 328 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 36 650 500 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 26 228 828 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.03.2026 Известный российский производитель выпустил два своих первых смартфона. Они доступны каждому. Цена

Новые отечественные смартфоны Компания «Рикор», российский разработчик и производитель компьютерной техники, сообщила CNews о своем решении расширить свой модельный ряд смартфонами. Для дебюта был подготовлены модели новой серии Neur
16.02.2026 Компьютеры «Рикор» легли в основу цифровой среды госучреждений Чувашии

ГК «Рикор» завершила крупную поставку компьютерной техники в государственные учреждения Чувашской
04.02.2026 «Рикор» выходит на рынок серверов технологического уровня Gen5 с максимально локализованными устройствами

ГК «Рикор» выходит на рынок серверных систем технологического уровня Gen5, выпустив свои первые у
30.01.2026 Сергей Кузьменков назначен коммерческим директором «Рикор»

ГК «Рикор» объявляет о назначении Сергея Кузьменкова на должность коммерческого директора. Цель р
04.12.2025 «Рикор» выпускает свой самый мощный ноутбук для бизнеса

ГК «Рикор» выпускает новый флагманский ноутбук для корпоративных пользователей — Rikor Pro 7. Нов
18.11.2025 На заводе «Рикор» роботы начали проверять долговечность конструкции ноутбуков

На заводе ГК «Рикор» в Арзамасе введена в эксплуатацию первая в России роботизированная лаборатория комплек
30.10.2025 На заводе «Рикор» заработали роботизированные линии тестирования ноутбуков и производства металлических корпусов

ГК «Рикор» объявила о запуске на своём заводе в Арзамасе первых в России роботизированных линий т
22.09.2025 В сети KNS digital solutions теперь можно купить ноутбуки Rikor с предустановленной операционной системой «Ред ОС»

ГК «Рикор» совместно с «Ред Софт» выпускают ноутбуки с предустановленной операционной системой «Р
12.09.2025 Rikor L5P: новый российский ноутбук для бизнеса и домашнего использования

ГК «Рикор» выводит на рынок ноутбук Rikor L5P, созданный для корпоративных заказчиков и индивидуа
Исследование CNews: какие компании контролируют поставки ноутбуков в школы?

ируют поставки ноутбуков в школы? CNews провел регулярное исследование поставок ноутбуков в российские школы. Российские вендоры продолжают укреплять свои позиции в поставках ноутбуков в школы. ICL, «Рикор» и «Аквариус» сохраняют лидерство в этом сегменте рынка: 37,69% приходится на производителя ICL, 37,52% — на «Рикор», 13,96% — на «Аквариус». 28.05.2025 Текст: Екатерина Чигвинцева
Антон Громов, «Рикор»: Наша новая серверная платформа стала полностью локализованной

Наша новая серверная платформа стала полностью локализованной Антон Громов вице-президент «Рикор» Технологическая независимость, о которой много говорят, все больше обретает черты реал
Какие компании поделили рынок ноутбуков для школ?

чественные производители занимали 76% рынка поставок ноутбуков в школы. Теперь они полностью обеспечивают своей продукцией потребности образовательных учреждений. 90% контролируют три вендора — ICL, «Рикор» и «Аквариус». На долю ICL приходится 55% рынка. 20/03/2024 Текст: Наталья Рудычева По данным ITReseach, в 2023 г. в России было продано около 3,4 млн ноутбуков — на 11% больше, чем в 202
03.09.2025 Ноутбуки «Рикор» теперь доступны с предустановленной операционной системой «Ред ОС»

ГК «Рикор» совместно с «Ред Софт» выпускают ноутбуки с предустановленной операционной системой «С
11.08.2025 «Рикор» выпустил 1-юнитовые корпуса и серверы RS7104 и RS7110

ГК «Рикор» разработала 1-юнитовые корпуса сеьмой серии для своих серверов. Это позволит заказчика
24.07.2025 Ноутбук Rikor NINO 203.7: до 4 мониторов для задач повышенной визуальной нагрузки

ГК «Рикор» выводит на рынок новую модель реестрового ноутбука NINO 203.7, созданного для специали
16.07.2025 «Рикор» начинает продажи серверов для малого и среднего бизнеса в интернет-магазинах

ГК «Рикор» начинает продажи серверов в интернет-магазинах. 2-юнитовые серверы на процессорах Inte
19.06.2025 «Рикор» произведет корпуса под серверные платы 6 поколения для других российских вендоров

ГК «Рикор» планирует запустить контрактное производство корпусов для серверов на базе плат поколе
20.05.2025 Новые моноблоки «Рикор» помогут заказчикам организовать рабочие места

ГК «Рикор» выпускает моноблок Rikor AIO 201.2 для заказчиков, стремящихся организовать удобные ра
28.04.2025 «Рикор» выпустил трансформируемый мини-ПК, облегчающий работу ИТ-персонала заказчиков

ГК «Рикор» выпустила новый трансформируемый мини-ПК Rikor USSF 106.1. Устройство обладает сменным
21.04.2025 «Рикор» произвел 3000 печатных плат для моноблоков «Анкомп»

ГК «Рикор» произвела 3000 оригинальных печатных плат для моноблоков одного из системных интеграто
15.04.2025 Начались поставки российского ноутбука в сверхлегком магниевом корпусе, который легче и тоньше MacBook Air. Опрос

Легкий и отечественный Компания «Рикор» сообщили CNews о начале поставок своего новейшего топового ноутбука Rikor Pro 7. Это ф
15.04.2025 «Спортмастер» стал первым заказчиком флагманских магниевых ноутбуков «Рикор»

ГК «Рикор» поставила ООО «Спортмастер» пилотную партию премиальных магниевых ноутбуков Rikor Pro

14.04.2025 Новый бренд в портфеле diHouse: ноутбуки Rikor

Компания diHouse сообщила о начале сотрудничества с компанией «Рикор» и заключении контракта на дистрибьюцию российских ноутбуков Rikor для среднего и малог
20.03.2025 Серверные платформы «Рикор» подходят для гиперконвергентных инфраструктур на базе vStack HCP

ГК «Рикор» и разработчик программного обеспечения для виртуализации vStack (входит в корпорацию I
17.03.2025 «Рикор» и ЮФУ объединяют усилия для подготовки ИТ-специалистов

ГК «Рикор» и Южный федеральный университет (ЮФУ) подписали соглашение о стратегическом сотрудниче
05.03.2025 Платформа виртуализации HOSTVM совместима с серверами «Рикор»

ГК «Рикор» сообщает, что программное обеспечение платформы виртуализации HOSTVM теперь совместимо
25.02.2025 «Рикор» выходит в розницу: корпоративные ноутбуки теперь доступны широкому кругу покупателей

ГК «Рикор» объявляет о начале продаж своих устройств, предназначенных для корпоративных заказчико
12.02.2025 Компания «Рикор» поставила дальневосточным школьникам сотни компьютеров

ГК «Рикор» помогла десяткам школ Приморского края развернуть цифровую образовательную среду для у
03.02.2025 Начались продажи ноутбука Rikor MSK 401.1/16

ГК «Рикор» начала продажи ноутбука Rikor MSK 401.1/16 – решения для специалистов, работающих с ре
24.01.2025 Техника «Рикор» поможет студентам СПбГУТ освоить ИТ-специальности

нии «Ред Софт». Открытие стало возможным благодаря технологическому партнерству с группой компаний «Рикор», которая обеспечила лабораторию современной техникой российского производства: несколь
17.12.2024 Серверы «Рикор» помогут операторам ЦОДов и облачным провайдерам оптимизировать расходы

ГК «Рикор» начала серийное производство 2-юнитовых серверов и серверных платформ Rikor 7225 с воз
06.12.2024 В РГУ нефти и газа открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт»

тория компании «Ред Софт» для обучения ИТ-специалистов. Технологическим партнером проекта стала ГК «Рикор», предоставившая 30 комплектов мини-ПК и мониторов для оснащения лаборатории. Об этом C
28.11.2024 «Рикор» получила заключение Минпромторга на модуль Wi-Fi, подтверждающее его производство на территории России

ГК «Рикор» объявила о том, что разработанный компанией модуль Wi-Fi получил заключение Минпромтор
14.11.2024 Мини-ПК Rikor поддерживают ОС Astra Linux Special Edition

.466216.060-01) — это современное и высокопроизводительное решение от российского производителя ГК «Рикор». Девайс создан на базе процессора Intel i5-12400 с интегрированной графикой Intel UHD

11.11.2024 Новые мини-ПК «Рикор» помогут организовать производительные и эргономичные рабочие места

ГК «Рикор» выпустила мини-ПК серий Rikor MSK и Rikor Pro для заказчиков, которые хотят организова
29.10.2024 Серверы «Рикор» и СДЗ УБ Dallas Lock прошли испытания и получили сертификат совместимости

ЦЗИ ООО «Конфидент» и АО «Рикор Электроникс» подтвердили полную совместимость продуктов СДЗ УБ Dallas Lock и серверов серии «Рикор». Об этом CNews сообщили представители ООО «Конфидент». Центр защиты информации О
18.10.2024 «Рикор» выпускает полностью локализованную серверную платформу, адаптированную под российских заказчиков

ГК «Рикор» объявляет о выпуске серверной платформы в корпусе седьмой серии. Решение оптимально дл
27.09.2024 «Рикор» начала поставки монитора Rikor MNT 23 с глубоким уровнем локализации

«Рикор», российский производитель ПК, начал поставки заказчикам монитора Rikor MNT 23, спроект
31.07.2023 В России разворачивают крупное производство мониторов. В него вложено 300 миллионов

Мониторы и моноблоки «Рикор» Как стало известно CNews, российский производитель ИТ-оборудования «Рикор элект
02.02.2023 Серверы серии Rikor и СДЗ Dallas Lock прошли испытания и получили сертификат совместимости

Центр защиты информации «Конфидент» и «Рикор электроникс» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы средства до

Публикаций - 173, упоминаний - 323

Рикор Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 40
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 36
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
Ред Софт - Red Soft 1236 11
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 11
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 10
Рикор ТВ - Актив ТВ 15 10
Ростелеком 10948 10
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 10
ICL ГК - ICL Group 481 9
Softline - Софтлайн 3743 9
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 9
Huawei 4676 8
9594 8
Рикор ИМТ - Рикор Интерактивные Медиа Технологии 7 7
Samsung Electronics 11064 7
Diasoft - Диасофт 1144 7
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 6
Dell EMC 5180 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 5
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 156 5
Nvidia Corp 4002 5
Cisco Systems 5372 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 5
SAS Institute 1082 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 5
Merlion iRU - Деловой офис 352 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 4
Supermicro 135 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 4
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Спортмастер - Sportmaster 201 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Газпром ПАО 1493 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Наукоград - технопарк 156 2
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 18 2
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Tesla Motors 461 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Walt Disney Company 647 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 1
Казахмыс - Kazakhmys 52 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
РЖД МЖД - Курский вокзал 15 1
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 25 1
Минпромторг РФ - ЦЕКОМ - Единый Центр компетенции в области энергетического газотурбиностроениия 1 1
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 1
Кофемания 85 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 57
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 14 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 40 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 106
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 82
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 47
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 44
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 41
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 34
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 28
DDR - Double data rate 3083 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 19
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 18
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 17
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 14
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 14
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 14
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 13
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 562 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
ARM - Advanced RISC Machine 494 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 35
Рикор EcoServer - серия ARM-серверов 23 22
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 19
Linux OS 11533 18
Intel x86 - архитектура процессора 2151 18
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 16
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 16
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 13
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Marvell Armada 22 11
Рикор Холдинг - Rikor R-N - Rikor TI - Rikor SPB - Rikor ARZ - Rikor NINO - Rikor MSK - Rikor L5P - серия ноутбуков 12 11
Рикор Холдинг - Rikor RPC USFF, USSF - Rikor Pro - мини-ПК 11 11
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 10
Рикор Холдинг - Rikor ProServer - Rikor EcoBlade - Rikor XR - Rikor RP - Rikor RS - серия серверов 10 9
Intel Xeon E 197 7
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 7
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 6
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 6
Microsoft Windows 16882 5
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 4
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 4
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 4
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 4
IBM System - IBM eServer OpenPower 19 4
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 86 4
Рикор Холдинг - Rikor MNT - серия мониторов 4 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 3
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 45 3
Иванов Борис 64 60
Громов Антон 11 11
Куприянов Сергей 14 8
Маргарян Армен 6 6
Легостаева Светлана 96 5
Шперлинг Андрей 9 5
Кузнецов Олег 17 5
Остроумов Максим 15 5
Рустамов Рустам 548 5
Володкович Вячеслав 104 5
Покровский Иван 136 4
Шестаков Владимир 4 4
Фастовец Михаил 5 4
Гребенщиков Дмитрий 39 3
Козлов Евгений 35 3
Лакеев Вадим 3 3
Лихачевский Андрей 3 3
Рякина Анастасия 3 3
Рыленко Юрий 3 3
Кузьменков Сергей 4 3
Евдокимов Андрей 95 2
Рубанов Владимир 76 2
Калинин Александр 189 2
Фомичев Дмитрий 27 2
Ставропольцев Сергей 10 2
Максимов Виталий 4 2
Мустафаев Тимур 13 2
Киричек Руслан 15 2
Смирнов Алексей 269 1
Хайруллин Айрат 108 1
Нестеров Алексей 175 1
Панченко Иван 197 1
Калинин Алексей 77 1
Гревцев Александр 31 1
Трушкин Константин 60 1
Ермаков Валерий 140 1
Мельникова Алиса 100 1
Галкин Николай 140 1
Мантуров Денис 126 1
Аникин Леонид 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 148
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 17
Азия - Азиатский регион 5920 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Европа 24964 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Япония 13807 3
Китай - Тайвань 4245 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 1
Россия - ДФО - Амурская область 954 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 1
Россия - ЦФО - Орловская область 369 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 66
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 24
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 6
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 442 5
Ergonomics - Эргономика 1755 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 348 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Импортозамещение - параллельный импорт 618 4
Образование в России 2893 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Рикор - Интерактивное телевидение 2 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Известия ИД 770 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
National Geographic 95 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ITResearch 123 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 8 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 8 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
НИРО ГБОУ ДПО - Нижегородский институт развития образования 5 1
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 6 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
CSTB Telecom & Media 83 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
IBM Systems Forum 4 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще