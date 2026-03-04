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Рикор Холдинг Rikor
«Рикор» работает на рынке компьютерной техники более 15 лет. Компания выпускает десятки тысяч устройств в месяц – серверов, ноутбуков, компьютеров, моноблоков и мониторов. На собственном роботизированном заводе организован производственный цикл: от разработки устройств и изготовления печатных плат до производства корпусов и сборки изделий. Завод «Рикор Электроникс» является одним из российских предприятий в области микроэлектроники с более чем 50- летней историей. В числе компетенций – высокоскоростной монтаж компонентов на печатную плату, производство корпусных деталей из металла и пластика, изготовление штампов и пресс-форм, порошковое окрашивание и гальванопокрытие. Устройства «Рикор» обладают сертификатами Минпромторга РФ для участия в госзакупках в качестве отечественного производителя.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 62 879 328 ₽*
СОБЫТИЯ
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|04.03.2026
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Известный российский производитель выпустил два своих первых смартфона. Они доступны каждому. Цена
Новые отечественные смартфоны Компания «Рикор», российский разработчик и производитель компьютерной техники, сообщила CNews о своем решении расширить свой модельный ряд смартфонами. Для дебюта был подготовлены модели новой серии Neur
|16.02.2026
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Компьютеры «Рикор» легли в основу цифровой среды госучреждений Чувашии
ГК «Рикор» завершила крупную поставку компьютерной техники в государственные учреждения Чувашской
|04.02.2026
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«Рикор» выходит на рынок серверов технологического уровня Gen5 с максимально локализованными устройствами
ГК «Рикор» выходит на рынок серверных систем технологического уровня Gen5, выпустив свои первые у
|30.01.2026
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Сергей Кузьменков назначен коммерческим директором «Рикор»
ГК «Рикор» объявляет о назначении Сергея Кузьменкова на должность коммерческого директора. Цель р
|04.12.2025
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«Рикор» выпускает свой самый мощный ноутбук для бизнеса
ГК «Рикор» выпускает новый флагманский ноутбук для корпоративных пользователей — Rikor Pro 7. Нов
|18.11.2025
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На заводе «Рикор» роботы начали проверять долговечность конструкции ноутбуков
На заводе ГК «Рикор» в Арзамасе введена в эксплуатацию первая в России роботизированная лаборатория комплек
|30.10.2025
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На заводе «Рикор» заработали роботизированные линии тестирования ноутбуков и производства металлических корпусов
ГК «Рикор» объявила о запуске на своём заводе в Арзамасе первых в России роботизированных линий т
|22.09.2025
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В сети KNS digital solutions теперь можно купить ноутбуки Rikor с предустановленной операционной системой «Ред ОС»
ГК «Рикор» совместно с «Ред Софт» выпускают ноутбуки с предустановленной операционной системой «Р
|12.09.2025
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Rikor L5P: новый российский ноутбук для бизнеса и домашнего использования
ГК «Рикор» выводит на рынок ноутбук Rikor L5P, созданный для корпоративных заказчиков и индивидуа
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Исследование CNews: какие компании контролируют поставки ноутбуков в школы?
ируют поставки ноутбуков в школы? CNews провел регулярное исследование поставок ноутбуков в российские школы. Российские вендоры продолжают укреплять свои позиции в поставках ноутбуков в школы. ICL, «Рикор» и «Аквариус» сохраняют лидерство в этом сегменте рынка: 37,69% приходится на производителя ICL, 37,52% — на «Рикор», 13,96% — на «Аквариус». 28.05.2025 Текст: Екатерина Чигвинцева
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Антон Громов, «Рикор»: Наша новая серверная платформа стала полностью локализованной
Наша новая серверная платформа стала полностью локализованной Антон Громов вице-президент «Рикор» Технологическая независимость, о которой много говорят, все больше обретает черты реал
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Какие компании поделили рынок ноутбуков для школ?
чественные производители занимали 76% рынка поставок ноутбуков в школы. Теперь они полностью обеспечивают своей продукцией потребности образовательных учреждений. 90% контролируют три вендора — ICL, «Рикор» и «Аквариус». На долю ICL приходится 55% рынка. 20/03/2024 Текст: Наталья Рудычева По данным ITReseach, в 2023 г. в России было продано около 3,4 млн ноутбуков — на 11% больше, чем в 202
|03.09.2025
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Ноутбуки «Рикор» теперь доступны с предустановленной операционной системой «Ред ОС»
ГК «Рикор» совместно с «Ред Софт» выпускают ноутбуки с предустановленной операционной системой «С
|11.08.2025
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«Рикор» выпустил 1-юнитовые корпуса и серверы RS7104 и RS7110
ГК «Рикор» разработала 1-юнитовые корпуса сеьмой серии для своих серверов. Это позволит заказчика
|24.07.2025
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Ноутбук Rikor NINO 203.7: до 4 мониторов для задач повышенной визуальной нагрузки
ГК «Рикор» выводит на рынок новую модель реестрового ноутбука NINO 203.7, созданного для специали
|16.07.2025
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«Рикор» начинает продажи серверов для малого и среднего бизнеса в интернет-магазинах
ГК «Рикор» начинает продажи серверов в интернет-магазинах. 2-юнитовые серверы на процессорах Inte
|19.06.2025
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«Рикор» произведет корпуса под серверные платы 6 поколения для других российских вендоров
ГК «Рикор» планирует запустить контрактное производство корпусов для серверов на базе плат поколе
|20.05.2025
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Новые моноблоки «Рикор» помогут заказчикам организовать рабочие места
ГК «Рикор» выпускает моноблок Rikor AIO 201.2 для заказчиков, стремящихся организовать удобные ра
|28.04.2025
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«Рикор» выпустил трансформируемый мини-ПК, облегчающий работу ИТ-персонала заказчиков
ГК «Рикор» выпустила новый трансформируемый мини-ПК Rikor USSF 106.1. Устройство обладает сменным
|21.04.2025
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«Рикор» произвел 3000 печатных плат для моноблоков «Анкомп»
ГК «Рикор» произвела 3000 оригинальных печатных плат для моноблоков одного из системных интеграто
|15.04.2025
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Начались поставки российского ноутбука в сверхлегком магниевом корпусе, который легче и тоньше MacBook Air. Опрос
Легкий и отечественный Компания «Рикор» сообщили CNews о начале поставок своего новейшего топового ноутбука Rikor Pro 7. Это ф
|15.04.2025
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«Спортмастер» стал первым заказчиком флагманских магниевых ноутбуков «Рикор»
ГК «Рикор» поставила ООО «Спортмастер» пилотную партию премиальных магниевых ноутбуков Rikor Pro
|14.04.2025
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Новый бренд в портфеле diHouse: ноутбуки Rikor
Компания diHouse сообщила о начале сотрудничества с компанией «Рикор» и заключении контракта на дистрибьюцию российских ноутбуков Rikor для среднего и малог
|20.03.2025
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Серверные платформы «Рикор» подходят для гиперконвергентных инфраструктур на базе vStack HCP
ГК «Рикор» и разработчик программного обеспечения для виртуализации vStack (входит в корпорацию I
|17.03.2025
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«Рикор» и ЮФУ объединяют усилия для подготовки ИТ-специалистов
ГК «Рикор» и Южный федеральный университет (ЮФУ) подписали соглашение о стратегическом сотрудниче
|05.03.2025
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Платформа виртуализации HOSTVM совместима с серверами «Рикор»
ГК «Рикор» сообщает, что программное обеспечение платформы виртуализации HOSTVM теперь совместимо
|25.02.2025
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«Рикор» выходит в розницу: корпоративные ноутбуки теперь доступны широкому кругу покупателей
ГК «Рикор» объявляет о начале продаж своих устройств, предназначенных для корпоративных заказчико
|12.02.2025
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Компания «Рикор» поставила дальневосточным школьникам сотни компьютеров
ГК «Рикор» помогла десяткам школ Приморского края развернуть цифровую образовательную среду для у
|03.02.2025
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Начались продажи ноутбука Rikor MSK 401.1/16
ГК «Рикор» начала продажи ноутбука Rikor MSK 401.1/16 – решения для специалистов, работающих с ре
|24.01.2025
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Техника «Рикор» поможет студентам СПбГУТ освоить ИТ-специальности
нии «Ред Софт». Открытие стало возможным благодаря технологическому партнерству с группой компаний «Рикор», которая обеспечила лабораторию современной техникой российского производства: несколь
|17.12.2024
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Серверы «Рикор» помогут операторам ЦОДов и облачным провайдерам оптимизировать расходы
ГК «Рикор» начала серийное производство 2-юнитовых серверов и серверных платформ Rikor 7225 с воз
|06.12.2024
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В РГУ нефти и газа открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт»
тория компании «Ред Софт» для обучения ИТ-специалистов. Технологическим партнером проекта стала ГК «Рикор», предоставившая 30 комплектов мини-ПК и мониторов для оснащения лаборатории. Об этом C
|28.11.2024
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«Рикор» получила заключение Минпромторга на модуль Wi-Fi, подтверждающее его производство на территории России
ГК «Рикор» объявила о том, что разработанный компанией модуль Wi-Fi получил заключение Минпромтор
|14.11.2024
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Мини-ПК Rikor поддерживают ОС Astra Linux Special Edition
.466216.060-01) — это современное и высокопроизводительное решение от российского производителя ГК «Рикор». Девайс создан на базе процессора Intel i5-12400 с интегрированной графикой Intel UHD
|11.11.2024
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Новые мини-ПК «Рикор» помогут организовать производительные и эргономичные рабочие места
ГК «Рикор» выпустила мини-ПК серий Rikor MSK и Rikor Pro для заказчиков, которые хотят организова
|29.10.2024
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Серверы «Рикор» и СДЗ УБ Dallas Lock прошли испытания и получили сертификат совместимости
ЦЗИ ООО «Конфидент» и АО «Рикор Электроникс» подтвердили полную совместимость продуктов СДЗ УБ Dallas Lock и серверов серии «Рикор». Об этом CNews сообщили представители ООО «Конфидент». Центр защиты информации О
|18.10.2024
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«Рикор» выпускает полностью локализованную серверную платформу, адаптированную под российских заказчиков
ГК «Рикор» объявляет о выпуске серверной платформы в корпусе седьмой серии. Решение оптимально дл
|27.09.2024
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«Рикор» начала поставки монитора Rikor MNT 23 с глубоким уровнем локализации
«Рикор», российский производитель ПК, начал поставки заказчикам монитора Rikor MNT 23, спроект
|31.07.2023
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В России разворачивают крупное производство мониторов. В него вложено 300 миллионов
Мониторы и моноблоки «Рикор» Как стало известно CNews, российский производитель ИТ-оборудования «Рикор элект
|02.02.2023
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Серверы серии Rikor и СДЗ Dallas Lock прошли испытания и получили сертификат совместимости
Центр защиты информации «Конфидент» и «Рикор электроникс» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы средства до
Рикор Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Борис 64 60
|Громов Антон 11 11
|Куприянов Сергей 14 8
|Маргарян Армен 6 6
|Легостаева Светлана 96 5
|Шперлинг Андрей 9 5
|Кузнецов Олег 17 5
|Остроумов Максим 15 5
|Рустамов Рустам 548 5
|Володкович Вячеслав 104 5
|Покровский Иван 136 4
|Шестаков Владимир 4 4
|Фастовец Михаил 5 4
|Гребенщиков Дмитрий 39 3
|Козлов Евгений 35 3
|Лакеев Вадим 3 3
|Лихачевский Андрей 3 3
|Рякина Анастасия 3 3
|Рыленко Юрий 3 3
|Кузьменков Сергей 4 3
|Евдокимов Андрей 95 2
|Рубанов Владимир 76 2
|Калинин Александр 189 2
|Фомичев Дмитрий 27 2
|Ставропольцев Сергей 10 2
|Максимов Виталий 4 2
|Мустафаев Тимур 13 2
|Киричек Руслан 15 2
|Смирнов Алексей 269 1
|Хайруллин Айрат 108 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Панченко Иван 197 1
|Калинин Алексей 77 1
|Гревцев Александр 31 1
|Трушкин Константин 60 1
|Ермаков Валерий 140 1
|Мельникова Алиса 100 1
|Галкин Николай 140 1
|Мантуров Денис 126 1
|Аникин Леонид 61 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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