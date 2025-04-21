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«Рикор» произвел 3000 печатных плат для моноблоков «Анкомп»

ГК «Рикор» произвела 3000 оригинальных печатных плат для моноблоков одного из системных интеграторов — компании «Анкомп». Вся партия плат внесена в Единый реестр российской промышленной продукции, что позволило моноблокам подтвердить соответствие требованиям Минпромторга по безопасности и локализации производства, открывая перед заказчиками целый ряд возможностей, в том числе приоритет при участии в тендерах по 44-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители компании «Рикор».

«Анкомп» планирует поставлять моноблоки с материнскими платами, произведенными на заводе «Рикор Электроникс» в городе Арзамас, клиентам из образовательных, промышленных и государственных организаций. В рамках сотрудничества «Рикор» обеспечил полный цикл — от производства и пайки плат до их тестирования. Благодаря роботизированным линиям завода работа была выполнена рекордно быстро — менее чем за месяц.

«Мы рады поддержать «Анкомп» в выводе на рынок современных, надежных и производительных моноблоков, – сказал Юрий Рыленко, руководитель СТМ-направления в «Рикор». – Наша программа по контрактному производству вычислительной техники открывает широкие возможности для других вендоров по созданию плат и готового оборудования. Наши компетенции по взаимодействию с ведущими международными дизайн-хаусами, техническая оснащенность завода и отлаженные логистические цепочки позволяют партнерам «Рикор» существенно снизить капитальные затраты и сосредоточиться на маркетинге и продажах».

«Рикор» стал нашим производственным партнером благодаря компетенциям его команды: специалисты компании досконально разбираются в электронике, умеют адаптировать устройства под конкретные задачи клиентов и соответствовать российским стандартам качества. С таким партнером можно еще увереннее развивать рынок ИТ и предлагать клиентам современную технику из России — надежную, эргономичную и готовую решать самые актуальные бизнес-задачи», — сказал Максим Глинников, генеральный директор «Анкомп».

Одной из ключевых особенностей контрактного процесса «Рикор» огромный опыт производства вычислительной техники и современное оборудование: в том числе роботизированные линии. Это оборудование обеспечивает автоматизацию пайки плат и оптический контроль этого процесса, выпуск пластмассовых и металлических корпусов, а также сборку и тестирование устройств. При этом роботизированные линии позволяют контролировать практически весь производственный процесс, сводя к минимуму риски брака и зависимость от импортных компонентов. Таким образом, заказчики могут быть уверены, что устройства и компоненты, произведенные в России, будут соответствовать качеству глобальных вендоров, при этом оставаясь доступными по цене.

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