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Анкомп Ancomp

Анкомп - Ancomp


21.04.2025 «Рикор» произвел 3000 печатных плат для моноблоков «Анкомп» 1
23.08.2016 «Анкомп» установил ИБП Powercom ONL-M мощностью 80 кВА в «ТемоЦентре» Департамента образования города Москвы 1
16.08.2016 Модульный трехфазный ИБП Powercom ONL-M обеспечил непрерывность работы «ТемоЦентра» 1
19.04.2011 «ЦентрОбувь» выбрал решения Allied Telesis для построения единой мультисервисной сети 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Анкомп и организации, системы, технологии, персоны:

Powercom - Пауэрком 76 2
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
ЦентрОбувь ТД 28 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1464 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 529 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10319 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 820 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6459 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 540 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4114 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12659 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 33 2
Powercom ONL ИБП 5 2
Allied Telesis - AT 7 1
Татаренко Александр 1 1
Бельский Юрий 17 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43883 2
Россия - РФ - Российская федерация 147572 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14219 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29802 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 429 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 458 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52111 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24560 1
Школа новых технологий 19 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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