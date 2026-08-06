«Анкомп» и «Рэйдикс» представляют all-flash СХД Ancomp SC4000-E10 на базе ПО Raidix 5

Компании «Анкомп» и «Рэйдикс» завершили успешное тестирование и валидацию новой системы хранения данных — программно-аппаратного комплекса (ПАК) Ancomp SC4000-E10 на базе ПО Raidix 5. Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс».

Тестирование состояло из 80 этапов, которые включали проверку основных режимов работы СХД, настройки системы, оценку производительности и корректной работы всех функциональностей. Полученные результаты подтвердили корректность совместной работы аппаратной платформы и ПО Raidix 5 и ожидаемый уровень производительности ПАК.

СХД Ancomp SC4000-E10 представлен в двухконтроллерной конфигурации с двумя процессорами Intel Xeon на каждый контроллер. Система поддерживает доступ к данным по блочным протоколам iSCSI и Fibre Channel и позволяет создавать множество конфигураций RAID-массивов, включая RAID 7.3 и RAID N+M. Также реализован ряд функций, которые обеспечивают высокую надежность и производительность хранилища, среди которых — программный механизм ERA Engine, разработанный специально для работы с SSD-накопителями. Отмечается, что СХД совместима с современными российскими серверными операционными системами и платформами виртуализации, а ПО Raidix 5 входит в Реестр отечественного ПО Минцифры России.

Максим Глинников, генеральный директор группы компаний «Анкомп»: «Развитие партнерства с компанией "Рэйдикс" стало для "Анкомп" важным шагом в расширении линейки отечественных инфраструктурных решений. Успешное тестирование подтвердило полную совместимость нашей серверной платформы с программным обеспечением Raidix 5 и позволило создать готовый программно-аппаратный комплекс, отвечающий современным требованиям к производительности, надежности и безопасности хранения данных. Российские заказчики все чаще выбирают комплексные решения, которые соответствуют требованиям импортозамещения и способны обеспечить стабильную работу критически важных информационных систем. Такое решение мы готовы предложить рынку».

Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс»: «Ancomp SC4000-E10, новый программно-аппаратный комплекс на базе ПО Raidix 5, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к современной СХД. Я уверен, что реализованные в системе программные возможности помогут заказчикам успешно решать бизнес-задачи, в основе которых лежит потребность в высокопроизводительном и надежном хранилище данных. Широкий диапазон настроек СХД, возможность масштабирования системы и отсутствие привязки к определенной модели накопителей делают Ancomp SC4000-E10 оптимальным выбором в качестве основного хранилища для высоконагруженных инфраструктур».