«Рикор» помог «Анкомп» локализовать производство металлических корпусов для мини-ПК в России

ГК «Рикор» объявляет о завершении проекта по производству металлических корпусов для мини-ПК по заказу компании «Анкомп». Корпуса изготовлены по индивидуальным чертежам заказчика с учетом специфических требований к конструкции и внешнему виду. Весь процесс — от передачи документации до запуска в серию — занял семь дней. Об этом CNews сообщили представители компании «Рикор».

«Рикор» — производитель металлических и пластиковых корпусов для ноутбуков и мини-ПК. Благодаря локализации производства «Анкомп» сократил зависимость от импорта, снизил логистические издержки и улучшил экономику своих устройств. Кроме того, «Рикор» может производить корпуса в любом нужном объеме — в отличие от зарубежных поставок, требующих контейнерных партий. Для заказчиков «Анкомп» это означает более короткие сроки поставки мини-ПК и стабильность наличия устройств на складе.

В рамках проекта инженеры «Рикор» выступили в роли технологических партнеров, предложив доработки исходной конструкторской документации для улучшения итогового продукта. Сварные соединения заменили на заклепочные, что помогло избежать механической обработки стенок корпуса перед покраской и увеличить скорость сборки. Также была реализована покраска части изделия в сборе, что дало единую текстуру поверхности и защиту смежных зон от окрашивания. Эти методы изготовления снизили стоимость подготовки производства и уменьшили конечную стоимость продукта.

Особое внимание было уделено точности исполнения. Детали корпусов выполнены на роботизированном комплексе, что гарантирует идеальную геометрию и высокое качество всех элементов. Дополнительно «Рикор» выполнил полный цикл постобработки изделий: гальваническое покрытие, окраску и нанесение маркировки и надписей.

«Этот проект показывает, что в России возможно не только серийное производство корпусов для вычислительной техники, но и их глубокая инженерная доработка под задачи заказчика. Мы не просто реализовали исходные чертежи, а предложили решения, которые улучшили качество, внешний вид и технологичность изделия. Для бизнеса это означает не просто замену импортного корпуса на российский, а совершенно другой уровень свободы: мы можем оперативно менять конструкцию и объемы производства, не оглядываясь на график контейнерных перевозок», — сказал Борис Иванов, вице-президент «Рикор».