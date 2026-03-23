«Рикор» помог «Анкомп» локализовать производство металлических корпусов для мини-ПК в России

ГК «Рикор» объявляет о завершении проекта по производству металлических корпусов для мини-ПК по заказу компании «Анкомп». Корпуса изготовлены по индивидуальным чертежам заказчика с учетом специфических требований к конструкции и внешнему виду. Весь процесс — от передачи документации до запуска в серию — занял семь дней. Об этом CNews сообщили представители компании «Рикор».

«Рикор» — производитель металлических и пластиковых корпусов для ноутбуков и мини-ПК. Благодаря локализации производства «Анкомп» сократил зависимость от импорта, снизил логистические издержки и улучшил экономику своих устройств. Кроме того, «Рикор» может производить корпуса в любом нужном объеме — в отличие от зарубежных поставок, требующих контейнерных партий. Для заказчиков «Анкомп» это означает более короткие сроки поставки мини-ПК и стабильность наличия устройств на складе.

В рамках проекта инженеры «Рикор» выступили в роли технологических партнеров, предложив доработки исходной конструкторской документации для улучшения итогового продукта. Сварные соединения заменили на заклепочные, что помогло избежать механической обработки стенок корпуса перед покраской и увеличить скорость сборки. Также была реализована покраска части изделия в сборе, что дало единую текстуру поверхности и защиту смежных зон от окрашивания. Эти методы изготовления снизили стоимость подготовки производства и уменьшили конечную стоимость продукта.

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов Цифровизация

Особое внимание было уделено точности исполнения. Детали корпусов выполнены на роботизированном комплексе, что гарантирует идеальную геометрию и высокое качество всех элементов. Дополнительно «Рикор» выполнил полный цикл постобработки изделий: гальваническое покрытие, окраску и нанесение маркировки и надписей.

«Этот проект показывает, что в России возможно не только серийное производство корпусов для вычислительной техники, но и их глубокая инженерная доработка под задачи заказчика. Мы не просто реализовали исходные чертежи, а предложили решения, которые улучшили качество, внешний вид и технологичность изделия. Для бизнеса это означает не просто замену импортного корпуса на российский, а совершенно другой уровень свободы: мы можем оперативно менять конструкцию и объемы производства, не оглядываясь на график контейнерных перевозок», — сказал Борис Иванов, вице-президент «Рикор».

Другие материалы рубрики

Юрий Терехин, Phishman: Сотрудники опасаются обращаться к безопасникам, воспринимая их как надзирателей

Экс-генерала Росгрвардии осудили на 12 лет за поставку бракованных средств противодействия БПЛА «Выжигатель»

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России

В 2026 году Россия начнет работать над следующим поколением литографа для выпуска чипов по топологии 90 нм

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Не «Яндексом» и VK едиными. В «белые списки» хотят внести заблокированные общественные туалеты

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
