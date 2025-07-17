Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Микротест

Микротест

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 158 дел, на cумму 5 169 234 703 ₽*

Судебные дела (158) на сумму 5 169 234 703 ₽*
в качестве истца (33) на сумму 2 015 141 439 ₽*
в качестве ответчика (108) на сумму 2 676 183 048 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.07.2025 «Аэродиск» и УЦ «Микротест» развивают программу обучения специалистов по СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, совместно с учебным центром «Микротест» обновили курс «Сертифицированный системный инженер СХД Аэродиск Восток/Engine AQ». Программа направлена на углубленную подготовку специалистов, работающих с отечественными решениями

14.06.2022 «Аэродиск» и учебный центр «Микротест» будут вместе готовить специалистов по работе с СХД

разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, и УЦ «Микротест», провайдер образовательных программ и курсов в ИТ-сфере, запускают обучение специа
05.04.2018 Обанкротившаяся три года назад ИТ-компания взыскала с МГТС 65 миллионов

кой телефонной сети» придется расстаться примерно с 64,2 млн руб., передав их в пользу ИТ-компании «Микротест». Такое решение принял Арбитражный суд Москвы в ходе разбирательств по двум искам «
11.09.2014 Издательский дом «Condé Nast Россия» автоматизировал бюджетирование на базе Anaplan с помощью «Микротест»

Компания «Микротест» и издательский дом «Condé Nast Россия» реализовали проект по внедрению системы финансового планирования и бюджетирования на базе решения нового поколения Anaplan за 3 месяца. Об этом
01.04.2014 «Микротест» построил ЦОД на базе FlexPod для корпорации «Тактическое Ракетное Вооружение»

Компания «Микротест», игрок российского рынка системной интеграции и консалтинга, выполнила проект по внедрению нового центра обработки данных (ЦОД) на базе архитектуры FlexPod для корпорации «Тактическо
12.09.2013 «Микротест» будет внедрять систему КУБ от «ТрастВерс»

работчик автоматизированных средств управления доступом и защиты информации «ТрастВерс» и компания «Микротест», игрок российского рынка системной интеграции и консалтинга, заключили соглашение

05.09.2013 Топ-менеджер «Микротест» возглавил SAP-практику в «Техносерв Консалтинге»

а», Вадим Велинецкий обладает более чем 6-тилетним управленческим опытом, связанным с консалтингом в области SAP. До назначения в «Техносерв Консалтинг» он возглавлял аналогичную практику в компании «Микротест». Главным его достижением на данной позиции стало расширение экспертизы компании — внедрение SAP для управления производством, включая управление цепочками поставок SCM. Свою карьеру

28.03.2013 «Микротест» обеспечил нефтесервисную компанию Weatherford системой корпоративной IP-телефонии

«Микротест» завершил проект по созданию системы корпоративной IP-телефонии для компании Weatherford в России. Возможности новой системы позволили сделать телефонную связь в территориально-распре
28.02.2013 «Микротест» построил «ИТ-ядро» электронного правительства Якутии

Компания «Микротест» построила ЦОД для Регионального центра управления ИТ-инфраструктурой (РЦУ) электронного правительства Республики Саха (Якутия). Созданный дата-центр РЦУ станет «ИТ-ядром» электронног
22.02.2013 ТНК-ВР будет сверять внутригрупповые расчеты по-новому

Компания «Микротест» сообщила о выполнении проекта по реинжинирингу «Сайта сверки взаиморасчетов» (Inter Company Site, ICS) в нефтяном холдинге ТНК-ВР. Как отметили в компании, ICS дает возможность свери
07.02.2013 «СГК-трансстрой Ямал» автоматизировал учетные задачи с помощью «Микротест»

Компания «Микротест» завершила внедрение системы производственного, складского, регламентированного бух
21.01.2013 «Микротест» защитил информацию дочерней структуры «Росатома»

Компания «Микротест» разработала технический проект на создание системы защиты информации и организацио
06.11.2012 «Микротест» построил сеть передачи данных для «Уралвагонзавода»

Компания «Микротест» реализовала проект по созданию сети передачи данных для НПК «Уралвагонзавод». Построенная сеть способна обеспечить около 800 сотрудников вагоносборочного производства надежной связью
30.10.2012 «Микротест» централизовал учет для энергохолдинга «Интер РАО — Управление электрогенерацией»

Компания «Микротест» сообщила о выполнении проекта по созданию единой системы регламентированного учета в группе компаний «Интер РАО — Управление электрогенерацией». По итогам проекта российскому поставщ
02.10.2012 «Микротест» создал систему бюджетного управления для страхового общества «ЖАСО»

Системный интегратор «Микротест» создал систему бюджетного управления для страхового общества «ЖАСО». «ЖАСО» - одна из крупнейших российских страховых компаний, предоставляющая полный спектр страховых услуг как для

21.09.2012 «Поинт» автоматизировал взаимодействие с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM

Компания «Микротест» объявила о завершении проекта по внедрению решения Microsoft Dynamics CRM в компании «Поинт» («Поиск, освоение, использование новых технологий»). В рамках проекта был полностью автом
17.09.2012 УЦ «Микротест» обучил специалистов по информационной безопасности МЧС

Учебный центр «Микротест» реализовал комплексный проект по обучению специалистов подразделений региональных структур Государственной противопожарной службы МЧС России, отвечающих за вопросы обеспечения информ
28.08.2012 «Микротест» начала продажи продукта FNT для управления и контроля ИКТ-инфраструктуры

Компания «Микротест» объявила о начале продаж на российском рынке нового продукта для управления ИТ- и телекоммуникационными ресурсами предприятия — программного комплекса FNT Command. Решение объединяет
13.08.2012 «Микротест» будет использовать «Планшет руководителя» от Digital Design в своих проектах

Центр разработки решений для планшетных устройств Digital Design и компания «Микротест» заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества «Микротест» будет
25.06.2012 «Микротест» анонсировала отраслевое BI-решение для автодилеров

Компания «Микротест» представила отраслевое BI-решение для автодилеров на IBM Cognos. «К идее разработать собственное отраслевое решение мы пришли, когда у нас было уже 7 внедрений решений IBM Cognos в к
06.06.2012 «Микротест» провел аудит ИБ по стандарту СТО БР ИББС в банке DeltaCredit

Компания «Микротест» сообщила о проведении в специализированном ипотечном коммерческом банке DeltaCredit аудита информационной безопасности на соответствие требованиям стандарта СТО БР ИББС-1.0-2010. В 2
29.05.2012 «Микротест» и Headtechnology Ru расскажут об эффективном управлении ИБ

5 июня пройдет бесплатный семинар «Эффективное управление информационной безопасностью». Организатором семинара выступают компании «Микротест» и Headtechnology Ru. Эффективное управление информационной безопасностью — это способ снижения потерь от инцидентов информационной безопасности, а также метод оптимизации расходов на
10.05.2012 17 мая состоится форум по консолидированной отчетности МСФО и РСБУ в холдингах

17 мая компания «Микротест» проведет III специализированный форум по МСФО «Практика подготовки консолидированной отчетности МСФО и РСБУ в холдингах на основе “1С:Консолидация 8 Проф”». Форум для представителей

25.04.2012 «Микротест» автоматизировал выпуск отчетности по МСФО «Галс-Девелопмент»

Компания «Микротест» сообщила о создании для девелоперской компании «Галс-Девелопмент» системы выпуска отчетности по МСФО. «Галс-Девелопмент» специализируется на коммерческой и жилой недвижимости, контро
18.04.2012 «Микротест» создал ИТ-инфраструктуру перегрузочного комплекса «Таманьнефтегаз»

Компания «Микротест» сообщила результаты проекта по созданию ИТ-инфраструктуры перегрузочного комплекса «Таманьнефтегаз». Строительство перегрузочного комплекса газо- и нефтепродуктов в порту Тамань Крас
16.04.2012 «Микротест» построил ИТ-инфраструктуру для Московского филиала «Таурус Банка»

«Таурус Банк» построил в своем Московском филиале отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру с помощью системного интегратора «Микротест». «Таурус Банк» был основан в 1990 г., до 2011 г. он работал под брендом «Челябинский коммерческий Земельный банк». С появлением новой «вывески» изменилась стратегия банка и география
12.03.2012 Кадровое агентство Adecco защитило персональные данные соискателей с помощью «Микротест»

В феврале 2012 г. компания «Микротест» завершила проект для кадрового агентства Adecco Group Russia, в ходе которого информационные системы персональных данных (ИСПДн) были приведены в соответствие с требованиями закона «
29.02.2012 Банк «Советский» оптимизировал защиту своих конфиденциальных данных с помощью «Микротест»

Банк «Советский» подвел итоги комплексного проекта повышения защищенности информационных ресурсов, реализованного специалистами компании «Микротест». Сегодня банк «Советский» реализует политику информационной безопасности в соответствии с требованиями отраслевых стандартов и российского законодательства. В частности, следуя требо
27.02.2012 «Микротест» автоматизировал отчетность железнодорожного оператора «Трансгарант»

Компания «Микротест» сообщила о завершении проекта по автоматизации формирования консолидированной отче
20.12.2011 «Микротест» приступила к поставкам решений Cisco для создания частных «облаков»

Компания «Микротест» начала поставки ЦОДов и решений для создания частных облаков на базе оборудования Cisco. Специалисты «Микротест» прошли сертификацию Cisco, по результатам которой компания пол
17.11.2011 «Микротест» автоматизировал регламентированный учет на «Заводе имени Я.М. Свердлова»

Компания «Микротест» автоматизировала регламентированный учет на ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова». Созданная система позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет в системе «1С». Федеральное казенное пр
07.11.2011 «Микротест» построила систему обработки данных для российского подразделения PepsiCo

Компания «Микротест» сообщила о завершении проекта по созданию системы обработки данных в компании «Лебедянский», российском подразделении компании PepsiCo по выпуску соков и нектаров. Накопление больших
19.10.2011 «Микротест» разработал «МикроЦОД» за $50 тыс.

Компания «Микротест» разработала «МикроЦОД», призванный помочь среднему бизнесу снизить затраты на ИТ-и
22.09.2011 «Микротест» оценил экономическую отдачу от внедрения бизнес-приложений

арно-материальной логистикой, финансового планирования и учета, консолидации финансовой отчетности и т.д. Своими оценками ситуации в этой области поделились руководители следующих бизнес-направлений «Микротест»: «Управленческий консалтинг», SAP, «1С», «Аналитические системы». По мнению Михаила Папуры, директора бизнес-направления управленческого консалтинга «Микротест», при принятии

17.08.2011 «Микротест» модернизировал сетевую инфраструктуру для «Первобанка»

Компания «Микротест» сообщила о выполнении проекта по модернизации сети передачи данных «Первобанка». Важную роль в расширении бизнеса банка играет выход в новые регионы — только за 7 месяцев 2011 г. бан
15.08.2011 «Микротест» обучил ИТ-специалистов СО ЕЭС администрированию систем защиты

Компания «Микротест» сообщила о том, что ИТ-специалисты «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) прошли удаленное очное обучение в Учебном центре «Микротест» (УЦ) по программе
19.07.2011 «Микротест» внедряет систему защиты персональных данных для Amway в России

Компания «Микротест» сообщила о выполнении первого этапа комплексного проекта по защите персональных данных в OOO «Амвэй» — российском представительстве компании Amway, международного производителя товар
12.07.2011 «Микротест» разработал для МЧС России мобильный комплекс связи

Компания «Микротест» разработала для МЧС России мобильный комплекс связи. Комплекс предназначен для использования в полевых условиях. Решение было продемонстрировано на выставке новейших технических разр
23.06.2011 Сервисы PhoneUp от «Микротест» расширяют возможности систем IP-телефонии на базе продуктов Cisco

Компания «Микротест» объявила о начале продаж сервисов PhoneUp, которые расширяют возможности систем корпоративной IP-телефонии на базе продуктов Cisco System. Среди таких возможностей — запись телефонны
20.06.2011 «Микротест» представил решение для построения частных «облаков» на базе Microsoft System Center 2012 и оборудования NetApp

Компания «Микротест» представила комплексное решение для построения «облачных» систем на базе Microsoft

Публикаций - 284, упоминаний - 366

Микротест и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 57
9594 43
SAP SE 5601 32
Microsoft Corporation 25775 27
Oracle Corporation 7074 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Крок - Croc 1964 18
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 14
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 13
NVision Group - Энвижн Груп 699 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 11
АйТи 1519 11
Ростелеком 10948 10
Информзащита 941 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
NetApp - Network Appliance 667 9
Broadcom - VMware 2610 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Softline - Софтлайн 3743 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
AMT Group - АМТ-Груп 365 9
HP Inc. 5883 8
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 8
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 7
Accenture plc 719 7
Sony 6739 7
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 6
Открытые технологии 732 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Микротест Программ лайн 6 5
МегаФон 10742 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Газпром ПАО 1493 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 5
Citi - Citibank 158 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
United Airlines - авиакомпания 95 4
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Микротест Инвест 4 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 4
Allstate Insurance 7 4
Boeing 1031 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 3
Visa International 1993 3
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 3
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 2
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 2
Lotte - Лотте - бизнес-центр 23 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Baker Tilly - Бейкер Тилли Русаудит 6 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 27 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Администрация Краснодарского края 64 2
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 1
Екатеринбургский метрополитен 8 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
Международная академия связи - МАС 46 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Bryan Norris Associates 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 99
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 76
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 39
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 28
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 25
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 25
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 19
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 17
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 12
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 11
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 17
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 16
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 9
1С:Консолидация 54 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 7
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 58 6
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 5
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 5
Microsoft Office 4170 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 5
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 4
Микротест МСФО 4 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 4
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 3
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 3
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 3
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 3
NetApp SnapLock Enterprise Software - NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect - NetApp SnapVault 39 3
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 3
Apple iPad 4012 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 3
Qlik Qlikview 120 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 3
Microsoft Windows Server 2008 483 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
Ларин Андрей 23 7
Анисимов Константин 45 5
Гущина Светлана 5 4
Бонадысенко Сергей 4 4
Игошин Юрий 4 4
Paulk Mark - Полк Марк 7 4
Давыдов Александр 54 3
Карпинский Алексей 42 3
Борисов Сергей 21 3
Когогин Сергей 20 3
Леонов Денис 5 3
Кухарев Сергей 8 3
Гурова Наталья 13 3
Савицкий Михаил 4 3
Слепцова Марина 3 3
Азерников Денис 5 3
Wolters Malte - Вольтерс Мальте 4 3
Путин Владимир 3454 3
Касперская Наталья 319 3
Казак Максим 162 2
Волков Владимир 69 2
Заржецкий Александр 37 2
Нейман Алексей 8 2
Прозоров Андрей 17 2
Рыстенко Михаил 62 2
Щукин Владимир 8 2
Михайлов Иван 10 2
Булгаков Кирилл 133 2
Четвертнев Илья 11 2
Аншина Марина 79 2
Андреев Максим 41 2
Кузовкин Алексей 155 2
Менькова Татьяна 62 2
Гаджиев Георгий 3 2
Баев Юрий 19 2
Богданович Ирина 12 2
Афанасьев Николай 7 2
Мякишев Антон 11 2
Афонин Евгений 7 2
Перфилов Александр 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 183
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Европа 24964 16
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 16
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Украина 7928 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 7
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 6
Япония 13807 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 5
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 5
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Европа Восточная 3138 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Америка - Американский регион 2206 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 3
Испания - Королевство 3840 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Россия - УФО - Тюменская область 1365 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 76
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 59
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 47
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 30
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 27
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 25
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 11
Английский язык 7030 11
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 10
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 9
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 8
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 7
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Sputnik 59 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Юность - радиостанция 52 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
CNews Северо-Запад 24 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Linux Journal 7 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
IDC - International Data Corporation 4975 7
Gartner - Гартнер 3658 6
Samsung Research 20 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Wainhouse Research 40 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Microsoft Research 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Микротест УЦ - Учебный центр 13 12
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 1
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
ИнжГео НИПИ - Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт 3 1
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
РосНОУ - Российский новый университет 10 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
Связь-Экспокомм 276 1
Infosecurity - выставка 63 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще