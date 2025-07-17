«Аэродиск» и УЦ «Микротест» развивают программу обучения специалистов по СХД Компания «Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, совместно с учебным центром «Микротест» обновили курс «Сертифицированный системный инженер СХД Аэродиск Восток/Engine AQ». Программа направлена на углубленную подготовку специалистов, работающих с отечественными решениями

«Аэродиск» и учебный центр «Микротест» будут вместе готовить специалистов по работе с СХД разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, и УЦ «Микротест», провайдер образовательных программ и курсов в ИТ-сфере, запускают обучение специа

Обанкротившаяся три года назад ИТ-компания взыскала с МГТС 65 миллионов кой телефонной сети» придется расстаться примерно с 64,2 млн руб., передав их в пользу ИТ-компании «Микротест». Такое решение принял Арбитражный суд Москвы в ходе разбирательств по двум искам «

Издательский дом «Condé Nast Россия» автоматизировал бюджетирование на базе Anaplan с помощью «Микротест» Компания «Микротест» и издательский дом «Condé Nast Россия» реализовали проект по внедрению системы финансового планирования и бюджетирования на базе решения нового поколения Anaplan за 3 месяца. Об этом

«Микротест» построил ЦОД на базе FlexPod для корпорации «Тактическое Ракетное Вооружение» Компания «Микротест», игрок российского рынка системной интеграции и консалтинга, выполнила проект по внедрению нового центра обработки данных (ЦОД) на базе архитектуры FlexPod для корпорации «Тактическо

«Микротест» будет внедрять систему КУБ от «ТрастВерс» работчик автоматизированных средств управления доступом и защиты информации «ТрастВерс» и компания «Микротест», игрок российского рынка системной интеграции и консалтинга, заключили соглашение

Топ-менеджер «Микротест» возглавил SAP-практику в «Техносерв Консалтинге» а», Вадим Велинецкий обладает более чем 6-тилетним управленческим опытом, связанным с консалтингом в области SAP. До назначения в «Техносерв Консалтинг» он возглавлял аналогичную практику в компании «Микротест». Главным его достижением на данной позиции стало расширение экспертизы компании — внедрение SAP для управления производством, включая управление цепочками поставок SCM. Свою карьеру

«Микротест» обеспечил нефтесервисную компанию Weatherford системой корпоративной IP-телефонии «Микротест» завершил проект по созданию системы корпоративной IP-телефонии для компании Weatherford в России. Возможности новой системы позволили сделать телефонную связь в территориально-распре

«Микротест» построил «ИТ-ядро» электронного правительства Якутии Компания «Микротест» построила ЦОД для Регионального центра управления ИТ-инфраструктурой (РЦУ) электронного правительства Республики Саха (Якутия). Созданный дата-центр РЦУ станет «ИТ-ядром» электронног

ТНК-ВР будет сверять внутригрупповые расчеты по-новому Компания «Микротест» сообщила о выполнении проекта по реинжинирингу «Сайта сверки взаиморасчетов» (Inter Company Site, ICS) в нефтяном холдинге ТНК-ВР. Как отметили в компании, ICS дает возможность свери

«СГК-трансстрой Ямал» автоматизировал учетные задачи с помощью «Микротест» Компания «Микротест» завершила внедрение системы производственного, складского, регламентированного бух

«Микротест» защитил информацию дочерней структуры «Росатома» Компания «Микротест» разработала технический проект на создание системы защиты информации и организацио

«Микротест» построил сеть передачи данных для «Уралвагонзавода» Компания «Микротест» реализовала проект по созданию сети передачи данных для НПК «Уралвагонзавод». Построенная сеть способна обеспечить около 800 сотрудников вагоносборочного производства надежной связью

«Микротест» централизовал учет для энергохолдинга «Интер РАО — Управление электрогенерацией» Компания «Микротест» сообщила о выполнении проекта по созданию единой системы регламентированного учета в группе компаний «Интер РАО — Управление электрогенерацией». По итогам проекта российскому поставщ

«Микротест» создал систему бюджетного управления для страхового общества «ЖАСО» Системный интегратор «Микротест» создал систему бюджетного управления для страхового общества «ЖАСО». «ЖАСО» - одна из крупнейших российских страховых компаний, предоставляющая полный спектр страховых услуг как для

«Поинт» автоматизировал взаимодействие с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM Компания «Микротест» объявила о завершении проекта по внедрению решения Microsoft Dynamics CRM в компании «Поинт» («Поиск, освоение, использование новых технологий»). В рамках проекта был полностью автом

УЦ «Микротест» обучил специалистов по информационной безопасности МЧС Учебный центр «Микротест» реализовал комплексный проект по обучению специалистов подразделений региональных структур Государственной противопожарной службы МЧС России, отвечающих за вопросы обеспечения информ

«Микротест» начала продажи продукта FNT для управления и контроля ИКТ-инфраструктуры Компания «Микротест» объявила о начале продаж на российском рынке нового продукта для управления ИТ- и телекоммуникационными ресурсами предприятия — программного комплекса FNT Command. Решение объединяет

«Микротест» будет использовать «Планшет руководителя» от Digital Design в своих проектах Центр разработки решений для планшетных устройств Digital Design и компания «Микротест» заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества «Микротест» будет

«Микротест» анонсировала отраслевое BI-решение для автодилеров Компания «Микротест» представила отраслевое BI-решение для автодилеров на IBM Cognos. «К идее разработать собственное отраслевое решение мы пришли, когда у нас было уже 7 внедрений решений IBM Cognos в к

«Микротест» провел аудит ИБ по стандарту СТО БР ИББС в банке DeltaCredit Компания «Микротест» сообщила о проведении в специализированном ипотечном коммерческом банке DeltaCredit аудита информационной безопасности на соответствие требованиям стандарта СТО БР ИББС-1.0-2010. В 2

«Микротест» и Headtechnology Ru расскажут об эффективном управлении ИБ 5 июня пройдет бесплатный семинар «Эффективное управление информационной безопасностью». Организатором семинара выступают компании «Микротест» и Headtechnology Ru. Эффективное управление информационной безопасностью — это способ снижения потерь от инцидентов информационной безопасности, а также метод оптимизации расходов на

17 мая состоится форум по консолидированной отчетности МСФО и РСБУ в холдингах 17 мая компания «Микротест» проведет III специализированный форум по МСФО «Практика подготовки консолидированной отчетности МСФО и РСБУ в холдингах на основе “1С:Консолидация 8 Проф”». Форум для представителей

«Микротест» автоматизировал выпуск отчетности по МСФО «Галс-Девелопмент» Компания «Микротест» сообщила о создании для девелоперской компании «Галс-Девелопмент» системы выпуска отчетности по МСФО. «Галс-Девелопмент» специализируется на коммерческой и жилой недвижимости, контро

«Микротест» создал ИТ-инфраструктуру перегрузочного комплекса «Таманьнефтегаз» Компания «Микротест» сообщила результаты проекта по созданию ИТ-инфраструктуры перегрузочного комплекса «Таманьнефтегаз». Строительство перегрузочного комплекса газо- и нефтепродуктов в порту Тамань Крас

«Микротест» построил ИТ-инфраструктуру для Московского филиала «Таурус Банка» «Таурус Банк» построил в своем Московском филиале отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру с помощью системного интегратора «Микротест». «Таурус Банк» был основан в 1990 г., до 2011 г. он работал под брендом «Челябинский коммерческий Земельный банк». С появлением новой «вывески» изменилась стратегия банка и география

Кадровое агентство Adecco защитило персональные данные соискателей с помощью «Микротест» В феврале 2012 г. компания «Микротест» завершила проект для кадрового агентства Adecco Group Russia, в ходе которого информационные системы персональных данных (ИСПДн) были приведены в соответствие с требованиями закона «

Банк «Советский» оптимизировал защиту своих конфиденциальных данных с помощью «Микротест» Банк «Советский» подвел итоги комплексного проекта повышения защищенности информационных ресурсов, реализованного специалистами компании «Микротест». Сегодня банк «Советский» реализует политику информационной безопасности в соответствии с требованиями отраслевых стандартов и российского законодательства. В частности, следуя требо

«Микротест» автоматизировал отчетность железнодорожного оператора «Трансгарант» Компания «Микротест» сообщила о завершении проекта по автоматизации формирования консолидированной отче

«Микротест» приступила к поставкам решений Cisco для создания частных «облаков» Компания «Микротест» начала поставки ЦОДов и решений для создания частных облаков на базе оборудования Cisco. Специалисты «Микротест» прошли сертификацию Cisco, по результатам которой компания пол

«Микротест» автоматизировал регламентированный учет на «Заводе имени Я.М. Свердлова» Компания «Микротест» автоматизировала регламентированный учет на ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова». Созданная система позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет в системе «1С». Федеральное казенное пр

«Микротест» построила систему обработки данных для российского подразделения PepsiCo Компания «Микротест» сообщила о завершении проекта по созданию системы обработки данных в компании «Лебедянский», российском подразделении компании PepsiCo по выпуску соков и нектаров. Накопление больших

«Микротест» разработал «МикроЦОД» за $50 тыс. Компания «Микротест» разработала «МикроЦОД», призванный помочь среднему бизнесу снизить затраты на ИТ-и

«Микротест» оценил экономическую отдачу от внедрения бизнес-приложений арно-материальной логистикой, финансового планирования и учета, консолидации финансовой отчетности и т.д. Своими оценками ситуации в этой области поделились руководители следующих бизнес-направлений «Микротест»: «Управленческий консалтинг», SAP, «1С», «Аналитические системы». По мнению Михаила Папуры, директора бизнес-направления управленческого консалтинга «Микротест», при принятии

«Микротест» модернизировал сетевую инфраструктуру для «Первобанка» Компания «Микротест» сообщила о выполнении проекта по модернизации сети передачи данных «Первобанка». Важную роль в расширении бизнеса банка играет выход в новые регионы — только за 7 месяцев 2011 г. бан

«Микротест» обучил ИТ-специалистов СО ЕЭС администрированию систем защиты Компания «Микротест» сообщила о том, что ИТ-специалисты «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) прошли удаленное очное обучение в Учебном центре «Микротест» (УЦ) по программе

«Микротест» внедряет систему защиты персональных данных для Amway в России Компания «Микротест» сообщила о выполнении первого этапа комплексного проекта по защите персональных данных в OOO «Амвэй» — российском представительстве компании Amway, международного производителя товар

«Микротест» разработал для МЧС России мобильный комплекс связи Компания «Микротест» разработала для МЧС России мобильный комплекс связи. Комплекс предназначен для использования в полевых условиях. Решение было продемонстрировано на выставке новейших технических разр

Сервисы PhoneUp от «Микротест» расширяют возможности систем IP-телефонии на базе продуктов Cisco Компания «Микротест» объявила о начале продаж сервисов PhoneUp, которые расширяют возможности систем корпоративной IP-телефонии на базе продуктов Cisco System. Среди таких возможностей — запись телефонны