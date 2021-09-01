Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Микротест
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 177, упоминаний - 310
Микротест упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
|Руссофт - Russoft 250 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Единая Россия - Политическая партия 174 1
|OSI - Open Source Initiative 33 1
|Борисов Сергей 17 3
|Путин Владимир 1824 3
|Анисимов Константин 27 3
|Когогин Сергей 11 3
|Карпинский Алексей 37 3
|Андреев Максим 29 2
|Прозоров Андрей 16 2
|Четвертнев Илья 5 2
|Нейман Алексей 4 2
|Заржецкий Александр 30 2
|Рыстенко Михаил 57 2
|Аншина Марина 67 2
|Волков Владимир 44 2
|Булгаков Кирилл 40 2
|Давыдов Александр 36 2
|Щукин Владимир 6 2
|Минниханов Рустам 89 2
|Касперская Наталья 197 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Богачев Игорь 172 2
|Носов Михаил 17 2
|Михайлов Иван 10 2
|Никифоров Игорь 24 1
|Волков Леонид 11 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Тихомиров Леонид 9 1
|Попов Виктор 3 1
|Мартьянова Татьяна 7 1
|Козлова Елена 17 1
|Матеев Денис 33 1
|Шакирова Ольга 2 1
|Орехов Вячеслав 41 1
|Тарантасов Геннадий 9 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Демидов Михаил 124 1
|Лосев Сергей 43 1
|Куликов Алексей 4 1
|Вознесенский Александр 2 1
|Ласый Александр 5 1
|CNews Analytics 1988 8
|IDC - International Data Corporation 2713 6
|Gartner 2190 5
|Forrester Research 385 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759174, в очереди разбора - 662864.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759174, в очереди разбора - 662864.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru