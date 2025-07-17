Получите все материалы CNews по ключевому слову
Микротест
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 158 дел, на cумму 5 169 234 703 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|17.07.2025
|
«Аэродиск» и УЦ «Микротест» развивают программу обучения специалистов по СХД
Компания «Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, совместно с учебным центром «Микротест» обновили курс «Сертифицированный системный инженер СХД Аэродиск Восток/Engine AQ». Программа направлена на углубленную подготовку специалистов, работающих с отечественными решениями
|14.06.2022
|
«Аэродиск» и учебный центр «Микротест» будут вместе готовить специалистов по работе с СХД
разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, и УЦ «Микротест», провайдер образовательных программ и курсов в ИТ-сфере, запускают обучение специа
|05.04.2018
|
Обанкротившаяся три года назад ИТ-компания взыскала с МГТС 65 миллионов
кой телефонной сети» придется расстаться примерно с 64,2 млн руб., передав их в пользу ИТ-компании «Микротест». Такое решение принял Арбитражный суд Москвы в ходе разбирательств по двум искам «
|11.09.2014
|
Издательский дом «Condé Nast Россия» автоматизировал бюджетирование на базе Anaplan с помощью «Микротест»
Компания «Микротест» и издательский дом «Condé Nast Россия» реализовали проект по внедрению системы финансового планирования и бюджетирования на базе решения нового поколения Anaplan за 3 месяца. Об этом
|01.04.2014
|
«Микротест» построил ЦОД на базе FlexPod для корпорации «Тактическое Ракетное Вооружение»
Компания «Микротест», игрок российского рынка системной интеграции и консалтинга, выполнила проект по внедрению нового центра обработки данных (ЦОД) на базе архитектуры FlexPod для корпорации «Тактическо
|12.09.2013
|
«Микротест» будет внедрять систему КУБ от «ТрастВерс»
работчик автоматизированных средств управления доступом и защиты информации «ТрастВерс» и компания «Микротест», игрок российского рынка системной интеграции и консалтинга, заключили соглашение
|05.09.2013
|
Топ-менеджер «Микротест» возглавил SAP-практику в «Техносерв Консалтинге»
а», Вадим Велинецкий обладает более чем 6-тилетним управленческим опытом, связанным с консалтингом в области SAP. До назначения в «Техносерв Консалтинг» он возглавлял аналогичную практику в компании «Микротест». Главным его достижением на данной позиции стало расширение экспертизы компании — внедрение SAP для управления производством, включая управление цепочками поставок SCM. Свою карьеру
|28.03.2013
|
«Микротест» обеспечил нефтесервисную компанию Weatherford системой корпоративной IP-телефонии
«Микротест» завершил проект по созданию системы корпоративной IP-телефонии для компании Weatherford в России. Возможности новой системы позволили сделать телефонную связь в территориально-распре
|28.02.2013
|
«Микротест» построил «ИТ-ядро» электронного правительства Якутии
Компания «Микротест» построила ЦОД для Регионального центра управления ИТ-инфраструктурой (РЦУ) электронного правительства Республики Саха (Якутия). Созданный дата-центр РЦУ станет «ИТ-ядром» электронног
|22.02.2013
|
ТНК-ВР будет сверять внутригрупповые расчеты по-новому
Компания «Микротест» сообщила о выполнении проекта по реинжинирингу «Сайта сверки взаиморасчетов» (Inter Company Site, ICS) в нефтяном холдинге ТНК-ВР. Как отметили в компании, ICS дает возможность свери
|07.02.2013
|
«СГК-трансстрой Ямал» автоматизировал учетные задачи с помощью «Микротест»
Компания «Микротест» завершила внедрение системы производственного, складского, регламентированного бух
|21.01.2013
|
«Микротест» защитил информацию дочерней структуры «Росатома»
Компания «Микротест» разработала технический проект на создание системы защиты информации и организацио
|06.11.2012
|
«Микротест» построил сеть передачи данных для «Уралвагонзавода»
Компания «Микротест» реализовала проект по созданию сети передачи данных для НПК «Уралвагонзавод». Построенная сеть способна обеспечить около 800 сотрудников вагоносборочного производства надежной связью
|30.10.2012
|
«Микротест» централизовал учет для энергохолдинга «Интер РАО — Управление электрогенерацией»
Компания «Микротест» сообщила о выполнении проекта по созданию единой системы регламентированного учета в группе компаний «Интер РАО — Управление электрогенерацией». По итогам проекта российскому поставщ
|02.10.2012
|
«Микротест» создал систему бюджетного управления для страхового общества «ЖАСО»
Системный интегратор «Микротест» создал систему бюджетного управления для страхового общества «ЖАСО». «ЖАСО» - одна из крупнейших российских страховых компаний, предоставляющая полный спектр страховых услуг как для
|21.09.2012
|
«Поинт» автоматизировал взаимодействие с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM
Компания «Микротест» объявила о завершении проекта по внедрению решения Microsoft Dynamics CRM в компании «Поинт» («Поиск, освоение, использование новых технологий»). В рамках проекта был полностью автом
|17.09.2012
|
УЦ «Микротест» обучил специалистов по информационной безопасности МЧС
Учебный центр «Микротест» реализовал комплексный проект по обучению специалистов подразделений региональных структур Государственной противопожарной службы МЧС России, отвечающих за вопросы обеспечения информ
|28.08.2012
|
«Микротест» начала продажи продукта FNT для управления и контроля ИКТ-инфраструктуры
Компания «Микротест» объявила о начале продаж на российском рынке нового продукта для управления ИТ- и телекоммуникационными ресурсами предприятия — программного комплекса FNT Command. Решение объединяет
|13.08.2012
|
«Микротест» будет использовать «Планшет руководителя» от Digital Design в своих проектах
Центр разработки решений для планшетных устройств Digital Design и компания «Микротест» заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества «Микротест» будет
|25.06.2012
|
«Микротест» анонсировала отраслевое BI-решение для автодилеров
Компания «Микротест» представила отраслевое BI-решение для автодилеров на IBM Cognos. «К идее разработать собственное отраслевое решение мы пришли, когда у нас было уже 7 внедрений решений IBM Cognos в к
|06.06.2012
|
«Микротест» провел аудит ИБ по стандарту СТО БР ИББС в банке DeltaCredit
Компания «Микротест» сообщила о проведении в специализированном ипотечном коммерческом банке DeltaCredit аудита информационной безопасности на соответствие требованиям стандарта СТО БР ИББС-1.0-2010. В 2
|29.05.2012
|
«Микротест» и Headtechnology Ru расскажут об эффективном управлении ИБ
5 июня пройдет бесплатный семинар «Эффективное управление информационной безопасностью». Организатором семинара выступают компании «Микротест» и Headtechnology Ru. Эффективное управление информационной безопасностью — это способ снижения потерь от инцидентов информационной безопасности, а также метод оптимизации расходов на
|10.05.2012
|
17 мая состоится форум по консолидированной отчетности МСФО и РСБУ в холдингах
17 мая компания «Микротест» проведет III специализированный форум по МСФО «Практика подготовки консолидированной отчетности МСФО и РСБУ в холдингах на основе “1С:Консолидация 8 Проф”». Форум для представителей
|25.04.2012
|
«Микротест» автоматизировал выпуск отчетности по МСФО «Галс-Девелопмент»
Компания «Микротест» сообщила о создании для девелоперской компании «Галс-Девелопмент» системы выпуска отчетности по МСФО. «Галс-Девелопмент» специализируется на коммерческой и жилой недвижимости, контро
|18.04.2012
|
«Микротест» создал ИТ-инфраструктуру перегрузочного комплекса «Таманьнефтегаз»
Компания «Микротест» сообщила результаты проекта по созданию ИТ-инфраструктуры перегрузочного комплекса «Таманьнефтегаз». Строительство перегрузочного комплекса газо- и нефтепродуктов в порту Тамань Крас
|16.04.2012
|
«Микротест» построил ИТ-инфраструктуру для Московского филиала «Таурус Банка»
«Таурус Банк» построил в своем Московском филиале отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру с помощью системного интегратора «Микротест». «Таурус Банк» был основан в 1990 г., до 2011 г. он работал под брендом «Челябинский коммерческий Земельный банк». С появлением новой «вывески» изменилась стратегия банка и география
|12.03.2012
|
Кадровое агентство Adecco защитило персональные данные соискателей с помощью «Микротест»
В феврале 2012 г. компания «Микротест» завершила проект для кадрового агентства Adecco Group Russia, в ходе которого информационные системы персональных данных (ИСПДн) были приведены в соответствие с требованиями закона «
|29.02.2012
|
Банк «Советский» оптимизировал защиту своих конфиденциальных данных с помощью «Микротест»
Банк «Советский» подвел итоги комплексного проекта повышения защищенности информационных ресурсов, реализованного специалистами компании «Микротест». Сегодня банк «Советский» реализует политику информационной безопасности в соответствии с требованиями отраслевых стандартов и российского законодательства. В частности, следуя требо
|27.02.2012
|
«Микротест» автоматизировал отчетность железнодорожного оператора «Трансгарант»
Компания «Микротест» сообщила о завершении проекта по автоматизации формирования консолидированной отче
|20.12.2011
|
«Микротест» приступила к поставкам решений Cisco для создания частных «облаков»
Компания «Микротест» начала поставки ЦОДов и решений для создания частных облаков на базе оборудования Cisco. Специалисты «Микротест» прошли сертификацию Cisco, по результатам которой компания пол
|17.11.2011
|
«Микротест» автоматизировал регламентированный учет на «Заводе имени Я.М. Свердлова»
Компания «Микротест» автоматизировала регламентированный учет на ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова». Созданная система позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет в системе «1С». Федеральное казенное пр
|07.11.2011
|
«Микротест» построила систему обработки данных для российского подразделения PepsiCo
Компания «Микротест» сообщила о завершении проекта по созданию системы обработки данных в компании «Лебедянский», российском подразделении компании PepsiCo по выпуску соков и нектаров. Накопление больших
|19.10.2011
|
«Микротест» разработал «МикроЦОД» за $50 тыс.
Компания «Микротест» разработала «МикроЦОД», призванный помочь среднему бизнесу снизить затраты на ИТ-и
|22.09.2011
|
«Микротест» оценил экономическую отдачу от внедрения бизнес-приложений
арно-материальной логистикой, финансового планирования и учета, консолидации финансовой отчетности и т.д. Своими оценками ситуации в этой области поделились руководители следующих бизнес-направлений «Микротест»: «Управленческий консалтинг», SAP, «1С», «Аналитические системы». По мнению Михаила Папуры, директора бизнес-направления управленческого консалтинга «Микротест», при принятии
|17.08.2011
|
«Микротест» модернизировал сетевую инфраструктуру для «Первобанка»
Компания «Микротест» сообщила о выполнении проекта по модернизации сети передачи данных «Первобанка». Важную роль в расширении бизнеса банка играет выход в новые регионы — только за 7 месяцев 2011 г. бан
|15.08.2011
|
«Микротест» обучил ИТ-специалистов СО ЕЭС администрированию систем защиты
Компания «Микротест» сообщила о том, что ИТ-специалисты «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) прошли удаленное очное обучение в Учебном центре «Микротест» (УЦ) по программе
|19.07.2011
|
«Микротест» внедряет систему защиты персональных данных для Amway в России
Компания «Микротест» сообщила о выполнении первого этапа комплексного проекта по защите персональных данных в OOO «Амвэй» — российском представительстве компании Amway, международного производителя товар
|12.07.2011
|
«Микротест» разработал для МЧС России мобильный комплекс связи
Компания «Микротест» разработала для МЧС России мобильный комплекс связи. Комплекс предназначен для использования в полевых условиях. Решение было продемонстрировано на выставке новейших технических разр
|23.06.2011
|
Сервисы PhoneUp от «Микротест» расширяют возможности систем IP-телефонии на базе продуктов Cisco
Компания «Микротест» объявила о начале продаж сервисов PhoneUp, которые расширяют возможности систем корпоративной IP-телефонии на базе продуктов Cisco System. Среди таких возможностей — запись телефонны
|20.06.2011
|
«Микротест» представил решение для построения частных «облаков» на базе Microsoft System Center 2012 и оборудования NetApp
Компания «Микротест» представила комплексное решение для построения «облачных» систем на базе Microsoft
Микротест и организации, системы, технологии, персоны:
|Ларин Андрей 23 7
|Анисимов Константин 45 5
|Гущина Светлана 5 4
|Бонадысенко Сергей 4 4
|Игошин Юрий 4 4
|Paulk Mark - Полк Марк 7 4
|Давыдов Александр 54 3
|Карпинский Алексей 42 3
|Борисов Сергей 21 3
|Когогин Сергей 20 3
|Леонов Денис 5 3
|Кухарев Сергей 8 3
|Гурова Наталья 13 3
|Савицкий Михаил 4 3
|Слепцова Марина 3 3
|Азерников Денис 5 3
|Wolters Malte - Вольтерс Мальте 4 3
|Путин Владимир 3454 3
|Касперская Наталья 319 3
|Казак Максим 162 2
|Волков Владимир 69 2
|Заржецкий Александр 37 2
|Нейман Алексей 8 2
|Прозоров Андрей 17 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Щукин Владимир 8 2
|Михайлов Иван 10 2
|Булгаков Кирилл 133 2
|Четвертнев Илья 11 2
|Аншина Марина 79 2
|Андреев Максим 41 2
|Кузовкин Алексей 155 2
|Менькова Татьяна 62 2
|Гаджиев Георгий 3 2
|Баев Юрий 19 2
|Богданович Ирина 12 2
|Афанасьев Николай 7 2
|Мякишев Антон 11 2
|Афонин Евгений 7 2
|Перфилов Александр 9 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.