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Микротест


01.09.2021 Назначен новый руководитель Schneider Electric в Белоруссии 1
15.04.2019 Ассоциация участников рынка больших данных назначила исполнительного директора 1
18.03.2019 Алексей Нейман назначен исполнительным директором Ассоциации участников рынка больших данных 1
05.04.2018 Обанкротившаяся три года назад ИТ-компания взыскала с МГТС 65 миллионов 7
01.02.2017 «Техносерв» назначил нового директора филиала в Санкт-Петербурге 1
09.12.2016 Александр Давыдов: С крупными компаниями можно конкурировать, если иметь достаточно упорства 3
16.12.2015 Рынок ИБ растет и падает одновременно 1
26.06.2015 Интеграторы сыграли на валютных курсах 1
10.04.2015 Выручка поставщиков ИТ в ритейл растет несмотря на кризис 1
11.09.2014 Издательский дом «Condé Nast Россия» автоматизировал бюджетирование на базе Anaplan с помощью «Микротест» 5
10.06.2014 Интеграторы по-новому отнеслись к безопасности 1
09.06.2014 «Уральские Авиалинии» оптимизируют обслуживание пассажиров с помощью Oracle Siebel CRM 1
30.05.2014 Рынок ПО ориентируется на «быстрые победы» 1
13.04.2014 Как ритейл защищает данные покупателей 1
01.04.2014 «Микротест» построил ЦОД на базе FlexPod для корпорации «Тактическое Ракетное Вооружение» 3
19.02.2014 Инженерные знания без практики 1
12.02.2014 Системные интеграторы увлеклись видеоаналитикой 1
27.12.2013 Правительство Удмуртской республики первым получило сертифицированную ФСТЭК версию Directum 1
20.12.2013 В контакт-центре «Ай-Теко» — новый генеральный директор 1
25.10.2013 ИТ-аутсорсинг против инсорсинга: побеждает инсорсинг 1
11.10.2013 Зачем в ИТ-тендерах падают до 1 рубля. Пример Гознака 1
02.10.2013 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг 2013» 1
12.09.2013 «Микротест» будет внедрять систему КУБ от «ТрастВерс» 2
05.09.2013 Топ-менеджер «Микротест» возглавил SAP-практику в «Техносерв Консалтинге» 2
04.09.2013 МСФО-отчетность страховщиков: начался переход с Excel на профильные ИТ-решения 1
25.07.2013 Рынок BI в России достиг 40 млрд руб. и замедлил рост 1
04.07.2013 Облачная ВКС не пользуется спросом в России 2
28.06.2013 Рынок BI в мире вырос на 16% за год 1
18.06.2013 Облака и Big Data способствуют росту рынка СХД 1
07.06.2013 Россия лидирует по росту мошенничества 1
07.06.2013 BI в маркетинге: эффект в 70% случаев 1
18.04.2013 Объем продаж InfoWatch в 2012 г. почти удвоился 1
29.03.2013 О безопасности заботятся в основном крупные компании 1
28.03.2013 Покупатели интернет-магазинов защищены законом 1
28.03.2013 «Микротест» обеспечил нефтесервисную компанию Weatherford системой корпоративной IP-телефонии 2
25.03.2013 Торговле нужны универсальные ИБ-решения 1
25.03.2013 Ритейлеры оценили преимущества BI 1
11.03.2013 В дочернем предприятии «Сибура» создана мультисервисная сеть передачи данных 4
06.03.2013 Путин объявил о создании фонда для интернет-стартапов на 6 млрд рублей 1
28.02.2013 «Микротест» построил «ИТ-ядро» электронного правительства Якутии 1

Публикаций - 177, упоминаний - 310

Микротест упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3733 26
Cisco Systems 2038 25
SAP SE 3211 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 17
Microsoft Corporation 11060 15
Oracle Corporation 3342 12
Крок 1219 12
Астерос - Asteros 531 11
iTeco - Ай-Теко 715 10
VMware 1829 9
NVision Group - Энвижн Груп 545 9
IBM 3537 8
АйТи 751 8
Softline - Софтлайн 1474 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 6
AMT Group - АМТ-Груп 167 5
NetApp 485 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Siemens AG - Сименс Россия 648 4
Citrix Systems 571 4
iCore 45 4
Dell EMC 2397 4
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 4
HP Inc. 2905 4
Прогноз 195 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
Ланит ГК 1155 4
Инфосистемы Джет 675 4
Открытые технологии 205 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 3
Код Безопасности 365 3
Галактика - Корпорация 248 3
Ситроникс - Sitronics 561 3
Accenture - Аксенчер 531 3
Информзащита 423 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 4
Visa International 1345 3
РОСНО СК 69 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
РусГидро ПАО 129 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
ТрансКонтейнер 25 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 2
КазМунайГаз 7 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
Газпром ПАО 520 2
Daimler AG 71 2
Воронежсинтезкаучук АО 7 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 8 1
Уральские авиалинии 17 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Соллерс - Sollers 17 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
AkzoNobel - Акзо Нобель 4 1
ВТБ24 583 1
Адамас - Ювелирный завод 56 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения 6 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Мособлгаз 11 1
Славнефть НГК 17 1
Neiman Marcus 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 2
Федеральное казначейство России 766 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Екатеринбургский метрополитен 2 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 36
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 10
ИТ-аутсорсинг 670 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 178 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 3
Big Data - Большие данные 1136 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 480 3
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 43 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
IBM Cognos BI 141 9
Microsoft Office 1934 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 451 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
Apple iPad 3263 3
Qlikview 97 3
Microsoft Skype 1467 2
Микротест МСФО 2 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
1С:Бухгалтерия 395 2
Microsoft Exchange Server 209 2
Oracle Siebel CRM 165 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 2
NetApp FlexPod 22 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
Apple iOS 5741 2
Cisco Webex 107 2
Google Android 10750 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 1
Microsoft Windows Server 2008 210 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 181 1
VMware View 42 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 117 1
SAP for Automotive 4 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
Microsoft Windows Server 2003 144 1
Oracle Siebel CRM Loyalty 12 1
Loginom Deductor 16 1
IBM QRadar 20 1
IBM Cognos TM1 36 1
IBM PC DOS 19 1
Directum СЭД 68 1
Linux Cloud OS 14 1
Борисов Сергей 17 3
Путин Владимир 1824 3
Анисимов Константин 27 3
Когогин Сергей 11 3
Карпинский Алексей 37 3
Андреев Максим 29 2
Прозоров Андрей 16 2
Четвертнев Илья 5 2
Нейман Алексей 4 2
Заржецкий Александр 30 2
Рыстенко Михаил 57 2
Аншина Марина 67 2
Волков Владимир 44 2
Булгаков Кирилл 40 2
Давыдов Александр 36 2
Щукин Владимир 6 2
Минниханов Рустам 89 2
Касперская Наталья 197 2
Никифоров Николай 1126 2
Серебряникова Анна 47 2
Богачев Игорь 172 2
Носов Михаил 17 2
Михайлов Иван 10 2
Никифоров Игорь 24 1
Волков Леонид 11 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Тихомиров Леонид 9 1
Попов Виктор 3 1
Мартьянова Татьяна 7 1
Козлова Елена 17 1
Матеев Денис 33 1
Шакирова Ольга 2 1
Орехов Вячеслав 41 1
Тарантасов Геннадий 9 1
Кацоев Алексей 17 1
Демидов Михаил 124 1
Лосев Сергей 43 1
Куликов Алексей 4 1
Вознесенский Александр 2 1
Ласый Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Россия - Владивосток 864 7
Казахстан - Республика 2627 5
Россия - Краснодар 1037 5
Россия - Набережные Челны 202 5
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Украина 3361 4
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 3
Европа 3745 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Япония 2778 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 827 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Америка 457 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - Красноярск 845 2
Россия - Волгоград 540 2
Россия - Сахалинская область 432 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Россия - Сочи 911 2
Россия - Калининград 662 2
Россия - Томск 449 2
Россия - Кемерово 309 2
Беларусь - Минск 327 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 96 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Антитеррор 62 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
Человеческий фактор 126 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Аутсорсинг 84 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РИА Новости 654 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Эхо Москвы - радиостанция 48 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
CNews Analytics 1988 8
IDC - International Data Corporation 2713 6
Gartner 2190 5
Forrester Research 385 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
Микротест УЦ - Учебный центр 4 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759174, в очереди разбора - 662864.
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От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

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От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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