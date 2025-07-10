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Щукин Владимир
УПОМИНАНИЯ
Щукин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6123 1
|Furniss Steve - Фёрнис Стив 6 1
|Скачков Юрий 51 1
|Lewis Stephen - Льюис Стивен 3 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Макар Герман 11 1
|Шувалов Сергей 9 1
|Закрепин Евгений 61 1
|Маркин Максим 7 1
|Никифоров Игорь 31 1
|Баранова Ирина 10 1
|Степаненков Александр 3 1
|Карпов Сергей 41 1
|Ютелите Элина 1 1
|Ремень Виктор 8 1
|Васильев Дмитрий 69 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Морозов Сергей 59 1
|Волкова Екатерина 9 1
|Мельник Антон 6 1
|Самойлов Андрей 8 1
|Фролов Федор 2 1
|Сахнов Станислав 1 1
|Камалов Рустам 2 1
|Плоттель Сергей 1 1
|Чахеев Андрей 1 1
|Betsis Paul - Бетсис Пол 2 1
|Нафанаилиди Георгий 2 1
|Lewis Mark - Льюис Марк 4 1
|Заенц Дарюш 7 1
|Gartner - Гартнер 3578 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3342 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 342 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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