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Щукин Владимир


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Компания «Алмазы Поморского края» разработала интегрированное рабочее место геолога, поисковика и прогнозиста 1
09.11.2018 Шесть качеств, которыми должен обладать профессиональный CDO 1
19.02.2014 Инженерные знания без практики 1
22.07.2011 «Техносерв» построил систему веб-фильтрации в банке «Уралсиб» 1
20.11.2009 В Москве прошёл форум EMC по технологиям хранения и управления информацией 1
29.05.2009 Топ-менеджер из «Микротеста» перешел в «Техносерв» 1
04.12.2008 «Техносерв» совместно с FRSGlobal будет продвигать решения для управления рисками 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Щукин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 4
Микротест 278 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Hitachi Consulting 7 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 43 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 598 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Dell EMC 5055 1
Broadcom - VMware 2415 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5080 1
Cisco Systems 5169 1
Крок - Croc 1787 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1662 1
Schneider Electric 582 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 474 1
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Riverbed Technology 112 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Hitachi - Хитачи 1472 1
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 25 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Газпром добыча Ямбург - Ямбурггаздобыча 11 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6123 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69241 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32356 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1436 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21279 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5928 1
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Proxy-server - Прокси-сервер 322 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 442 1
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Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1788 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 121 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 211 1
Dell EMC Symmetrix 71 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 1
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Баранова Ирина 10 1
Степаненков Александр 3 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1286 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19485 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5085 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6046 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10290 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14339 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11203 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25031 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1762 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16860 1
Философия - Philosophy 466 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 955 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2838 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2583 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2495 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2531 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5785 1
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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