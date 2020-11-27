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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Карпинский Алексей


27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 2
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 1
29.06.2018 Рынок ИТ-инфраструктуры: кризис или трансформация? 1
07.07.2017 Интеграторы ищут новые источники доходов в «инженерке» и безопасности 2
29.06.2017 Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста 2
31.08.2016 iCore договорился о партнерстве с производителем модульных дата-центров GreenMDC 1
07.06.2016 Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 1
27.05.2016 CNews Infrastructure: кризис – шанс для второго и третьего эшелонов 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 1
28.07.2015 ИТ в здравоохранении 2015: главная роль отдана регионам 4
03.07.2015 Дата-центры – слабое звено рынка ИТ 2
26.06.2015 Интеграторы сыграли на валютных курсах 3
24.12.2014 Внедрение DCIM – первый шаг к контролю ИТ-инфраструктуры 2
29.10.2014 Алексей Карпинский: Здравоохранение «умирает» с точки зрения интегратора. Время «умной» медицины 14
08.08.2014 PACS в России мешает разрозненность и дороговизна 2
31.07.2014 Российский e-health надеется на качественный скачок 4
24.07.2014 Открытые данные в медицине: чего ждать и чего опасаться 1
24.07.2014 Медицина пока не стала удобной 2
24.07.2014 Информатизация медицины: за чем дело стало? 4
22.07.2014 Инновации пришли в мировое здравоохранение 2
22.07.2014 Мировой опыт создания государств электронной медицины 2
22.07.2014 Мировое здравоохранение: основные потребности 2
22.07.2014 Денег на ИБ не хватает 1
11.03.2014 Нужны ли России умные города? 2
04.03.2014 Вокзалы поумнеют вслед за аэропортами 1
19.02.2014 Инженерные знания без практики 4
12.02.2014 Системные интеграторы увлеклись видеоаналитикой 1
05.02.2014 Олимпиада меняет профиль ИТ-интеграторов 1
03.02.2014 Решение для каждого стадиона уникально 2
30.01.2014 Умное здание: безопасно, но неэффективно? 4
06.11.2013 Врачи против ИТ: кто победит? 29
28.11.2012 Руслан Демидов: Делаем ставку на качество! 1
25.01.2011 «Астерос» займется подготовкой ЦОДов к сертификации по уровням надежности Tier I-IV 1
01.09.2010 «Астерос» построил телеком-инфраструктуру для завода «Кимберли-Кларк» в России 1

Публикаций - 37, упоминаний - 107

Карпинский Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1223 12
iCore 45 12
Инфосистемы Джет 677 6
АйТи 754 6
Астерос - Asteros 531 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 5
iTeco - Ай-Теко 721 4
AMT Group - АМТ-Груп 168 4
NVision Group - Энвижн Груп 547 4
Ланит ГК 1164 4
Компьюлинк ГК - Compulink 215 4
Softline - Софтлайн 1481 4
Ланит Интеграция 101 3
ГЛОНАСС АО 82 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 3
Микротест 178 3
Ramax - Рамакс 62 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 110 3
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 2
ФОРС - Центр разработки 181 2
LanKey - ЛанКей ИТ 23 2
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 2
IBM 3575 2
Барс груп 402 2
Корус Консалтинг ГК 808 2
Инсистемс 33 2
Сонет 17 2
iFORS - Ай-Форс 7 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
Форт Диалог - Fort Dialogue 5 2
SAP SE 3228 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 190 2
Tetron - Тетрон 2 1
Телеком-защита 48 1
СмартМед - SmartMed 2 1
Авантаж 48 1
SofTrust - СофТраст 5 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Аэрофлот 493 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
Медскан 12 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 2
АльфаСтрахование Медицина 5 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
МДМ Банк 150 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
РосЕвроБанк 38 1
Инвитро - Invitro 35 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Роснефть НК 367 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
РесурсТранс 16 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Airbus Group 71 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Boeing 98 1
Hyundai Motor 146 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 2
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 35 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 63 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 142 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 103 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 596 1
Умные платформы 500 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 181 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 3
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 2
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 11 1
Airbus Skywise 2 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
Swiss-AS AMOS 11 1
СП.АРМ 18 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Siemens MindSphere 22 1
Fenix 5 1
Островский Владимир 22 4
Буленков Дмитрий 13 3
Аксельрод Илья 15 3
Пауков Сергей 7 3
Фишер Андрей 54 2
Когай Евгений 9 2
Антипинский Андрей 3 2
Гилев Сергей 13 2
Захаров Павел 54 2
Карпов Алексей 21 2
Тищенко Андрей 12 2
Попов Виктор 3 2
Бойко Елена 151 2
Парахин Виктор 4 2
Барыкин Сергей 9 2
Бобровников Борис 86 2
Литвинов Игорь 7 2
Крысина Ольга 109 1
Голосова Дарья 5 1
Варфоломеев Владимир 3 1
Соколюк Валерий 26 1
Чистяков Кирилл 1 1
Полещук Александр 8 1
Пастухов Борис 6 1
Семынин Дмитрий 3 1
Борщевская Наталья 3 1
Дегтерева Мария 25 1
Сафронов Юрий 61 1
Киляков Александр 5 1
Мамров Алексей 1 1
Вознесенский Александр 2 1
Гузеватых Александр 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Антипов Александр 6 1
Чаркин Евгений 182 1
Прозоров Денис 5 1
Стрельников Алексей 1 1
Ананьин Алексей 60 1
Лысенко Эдуард 209 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 5
Европа 3798 4
Россия - ПФО - Казань 1526 4
Германия - Федеративная Республика 3693 4
Армения - Республика 692 2
Россия - Владивосток 868 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 679 2
Казахстан - Республика 2661 2
Россия - Астраханская область 372 2
Россия - Калининградская область 544 2
Япония 2827 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Россия - Ульяновская область 354 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Россия - Тверь 331 1
Россия - Нижегородская область 747 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - Пермь 748 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - Уфа 650 1
Россия - Белгородская область 371 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Республика Алтай 690 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - Набережные Челны 204 1
Россия - Лыткарино 30 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - Тульская область 755 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
CNews Analytics 1992 14
Markets&Markets Research 78 3
IDC - International Data Corporation 2738 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 2
Gartner 2200 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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