Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Карпинский Алексей
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Публикаций - 37, упоминаний - 107
Карпинский Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
|Островский Владимир 22 4
|Буленков Дмитрий 13 3
|Аксельрод Илья 15 3
|Пауков Сергей 7 3
|Фишер Андрей 54 2
|Когай Евгений 9 2
|Антипинский Андрей 3 2
|Гилев Сергей 13 2
|Захаров Павел 54 2
|Карпов Алексей 21 2
|Тищенко Андрей 12 2
|Попов Виктор 3 2
|Бойко Елена 151 2
|Парахин Виктор 4 2
|Барыкин Сергей 9 2
|Бобровников Борис 86 2
|Литвинов Игорь 7 2
|Крысина Ольга 109 1
|Голосова Дарья 5 1
|Варфоломеев Владимир 3 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Чистяков Кирилл 1 1
|Полещук Александр 8 1
|Пастухов Борис 6 1
|Семынин Дмитрий 3 1
|Борщевская Наталья 3 1
|Дегтерева Мария 25 1
|Сафронов Юрий 61 1
|Киляков Александр 5 1
|Мамров Алексей 1 1
|Вознесенский Александр 2 1
|Гузеватых Александр 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Антипов Александр 6 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Прозоров Денис 5 1
|Стрельников Алексей 1 1
|Ананьин Алексей 60 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
|CNews Analytics 1992 14
|Markets&Markets Research 78 3
|IDC - International Data Corporation 2738 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 2
|Gartner 2200 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771066, в очереди разбора - 674748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771066, в очереди разбора - 674748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru