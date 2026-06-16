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GlobalData

GlobalData

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.06.2026 Каждый второй россиянин будет покупать одежду онлайн к 2030 году 1
02.07.2024 Впервые в России в шахте испытали робособаку 1
14.11.2023 ИТ-услуги лидируют в расходах финансовых компаний 1
22.02.2022 Ericsson представила возможность выделения смартфонам индивидуальных сегментов сети за счет новой функциональности Dynamic Network Slice Selection 1
25.06.2020 Nokia коммерциализирует новое поколение решений 5G Cloud RAN 1
03.07.2019 Отраслевой анализ характеристик 5G RAN подтвердил преимущество решений Huawei 1
22.07.2014 Мировое здравоохранение: основные потребности 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

GlobalData и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3082 2
Softline - Develonica - Девелоника 165 1
DEEP Robotics 4 1
Samsung Electronics 10973 1
Dell EMC 5162 1
Huawei 4486 1
Accenture plc 713 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
Softline - Софтлайн 3630 1
ZTE Corporation 800 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1705 1
Diasoft - Диасофт 1113 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 733 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 359 1
GE Healthcare - General Electric Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 29 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 115 1
Cerner 17 1
Philips Healthcare - Philips Medical Systems 16 1
Т1 Иннотех 213 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Far EasTone Telecommunications - (FET) 17 1
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 12 1
McKesson 15 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 189 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5566 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63796 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21382 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2519 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6400 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35563 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24016 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27929 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60690 2
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения - gNB-Ru - радиомодули - gNB-DU - распределённый модуль базовой станции - gNB-CU - центральный модуль базовой станции 20 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6113 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29502 2
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 83 2
5G Network Slicing - SPN - Slicing Packet Network 21 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10686 1
Стандартизация - Standardization 2319 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14658 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5051 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3998 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2307 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 280 1
Робототехника - Роботы-питомцы - Robotic pet - Собакоробот - Робособака - Робот-собака - Киберсобака - Robotic dogs 38 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5172 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7299 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1181 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12878 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17870 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1635 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8061 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34117 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26446 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22319 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12020 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3253 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5448 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3592 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6404 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2914 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10083 1
OpenAI - ChatGPT 669 1
Nokia AirFrame Open Edge Server - Nokia AirFrame Rackmount Server 5 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 423 1
Intel x86 - архитектура процессора 2133 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 876 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 121 1
Huawei 5G Simplified Solution 20 1
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 36 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 1
Nokia Cloud Packet Core 3 1
Nokia vDU - виртуализированный распределенный блок 2 1
Ericsson 5G Radio Dot - Ericsson 5G Core - Ericsson 5G RAN Slicing 6 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 244 1
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 10 1
Рашевский Владимир 2 1
Ширяев Олег 1 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Карпинский Алексей 42 1
Генцис Александр 20 1
Кадников Вячеслав 20 1
Харитонов Дмитрий 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 163955 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54324 2
Европа 24878 2
Азия - Азиатский регион 5875 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 1
Земля - планета Солнечной системы 10824 1
Финляндия - Финляндская Республика 3689 1
Америка - Американский регион 2203 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Израиль 2836 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2585 1
Германия - Федеративная Республика 13125 1
Африка - Африканский регион 3624 1
Ближний Восток 3129 1
Бразилия - Федеративная Республика 2496 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14741 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1765 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 289 1
Америка Центральная 79 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10141 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21293 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3525 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52824 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2999 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8744 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2143 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7276 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1810 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 715 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 719 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1020 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2011 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 299 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1322 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 485 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 120 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 407 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 247 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5497 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6088 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1158 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2294 1
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 9 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56909 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 960 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10775 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 436 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2242 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8511 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Markets&Markets Research 113 1
Technavio 28 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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