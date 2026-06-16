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GlobalData
СОБЫТИЯ
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GlobalData и организации, системы, технологии, персоны:
|Рашевский Владимир 2 1
|Ширяев Олег 1 1
|Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
|Tommi Juhani Uitto 11 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Генцис Александр 20 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Харитонов Дмитрий 78 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
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