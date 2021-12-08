Open RAN и другие тренды: чудес экономии можно не ждать разных производителей (mix-and-match)», — уверен Рэй Ле Мейстер, редакционный директор TelecomTV. Однако, как мы увидим ниже, это далеко не самый важный эффект от перехода на open-концепцию. От Open RAN к сквозной виртуализации Сегодня много разговоров об Open Radio Access Network (Open RAN). Причина проста: примеров взаимодействия ядра и радиосети, построенных на оборудовании разны

Nokia запустила платформу расширения услуг Service Enablement Platform услуг Service Enablement Platform (SEP) - первого коммерческого решения для программно-конфигурируемых радиосетей на основе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в экосистеме Open RAN (O-RAN). Nokia SEP запускается с x-приложениями RIC от Nokia, включая приложения Advanced Traffic Steering и Anomaly Detection, которые в настоящее время проходят апробацию и испытан

HPE представила открытую архитектуру Open RAN для построения и развертывания сетей 5G Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила выходе стека решений HPE Open RAN Solution Stack для коммерческого развертывания открытых мобильных сетей пятого поколения (Open RAN). Стек решений HPE Open RAN Solution Stack включает в себя программное обесп

«Мегафон» и ZTE завершили проект по модернизации сети RAN оператора в Челябинской области ZTE, международный поставщик телекоммуникационных систем, а также решений в сфере мобильного интернета на корпоративном и потребительском рынках и «Мегафон» завершили проект по замене оборудования RAN (Radio Access Network) в Челябинской области. Проект предусматривал модернизацию радиосети оператора на оборудовании ZTE в Челябинске и Челябинской области в объеме более 2 тыс. базовых ста

Qualcomm и Reliance Jio объединили усилия в продвижении 5G щили о расширении сотрудничества по разработке 5G-решений на базе открытой, операционно и интерфейсно совместимой архитектуры с применением технологии виртуализованных сетей радиодоступа (virtualized RAN). Цель сотрудничества — ускорить разработку и развертывание в Индии сетевых сервисов и инфраструктуры 5G собственного производства. Qualcomm Technologies и Jio также сообщили о превышении с

Qualcomm представила новые платформы для инфраструктуры 5G ций. Цель разработки — ускорить стимулируемый технологиями 5G переход экосистемы сотовой связи к виртуализованным и взаимно совместимым сетям. Qualcomm Technologies представила три новые платформы 5G RAN: радио модуль Qualcomm Radio Unit, распределенный модуль Qualcomm Distributed Unit и распределенный радио-модуль Qualcomm Distributed Radio Unit. Новые платформы — это первые в мире специал

Samsung представляет полностью виртуализированную сеть 5G RAN, готовую к коммерческому использованию радиоблоков, обеспечивающих плавный переход к стандарту пятого поколения. Благодаря замене выделенного аппаратного оборудования основной полосы частот, которое используется в традиционной архитектуре RAN, на программные элементы на универсальной вычислительной платформе, мобильные операторы смогут с легкостью масштабировать емкость и производительность сетей 5G, добавлять новые функции и во

Nokia намерена ускорить вывод на рынок технологии Open RAN Nokia объявила о готовности укрепить свое лидирующее положение в области открытых решений для мобильной связи. Для этого компания намерена резко ускорить разработку интерфейсов Open RAN (O-RAN) для продуктов семейства AirScale. Это усовершенствование системы беспроводного доступа (RAN) позволит широко распространить открытую экосистему инноваций и обеспечить

Nokia коммерциализирует новое поколение решений 5G Cloud RAN Nokia объявила о том, что решение нового поколения 5G AirScale Cloud RAN с технологией vRAN2.0 появится на рынке до конца текущего года. Полная доступность для заказов запланирована на 2021 год. Объявление было сделано после успешных полевых испытаний. Решение п

МТС, «Элемент» и Сколтех займутся совместной разработкой российского 5G-оборудования огий (Сколтех) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в разработке и производстве в России оборудования для сетей 5G на основе международных открытых стандартов радиодоступа проекта Open RAN. В рамках соглашения МТС и «Элемент» намерены содействовать лидирующему исследовательскому центру Сколтеха в реализации проекта по разработке сквозного цифрового решения Open RAN для

Nokia представила семейство сетевых пакетных коммутаторов для 5G Cloud RAN (TPS). Эти пакетные коммутаторы ориентированы на уровень радиодоступа (Fronthaul) сетей мобильной связи и предназначены для снижения затрат и упрощения развертывания облачных сетей радиодоступа Cloud RAN за счет использования оптических транспортных решений с коммутацией пакетов. Новое семейство пакетных коммутаторов обеспечит унификацию оптического транспортного уровня для сетей мобильной

Отраслевой анализ характеристик 5G RAN подтвердил преимущество решений Huawei Первый в телекоммуникационной отрасли анализ конкурентных преимуществ (CLA) инфраструктурных решений 5G Radio Access Network (RAN) был проведен и опубликован ведущей компанией по аналитике и обработке данных GlobalData. В отчете «5G RAN: оценка конкурентной среды» оценивается портфолио мобильных базовых станций

МТС и «Мегафон» обеспечили все подземные станции Московского метрополитена сетью 4G МТС и «Мегафон» завершили проект по планированию, развитию и эксплуатации сетей связи на подземных станциях Московского метро по схеме RAN Sharing По данным МТС, это первый совместный проект российских операторов, где RAN Sharing осуществляется в сетях связи всех стандартов – 2G/3G/4G (GSM 900/1800, UMTS 900/2100, LTE 2

ZTE выпустила 5G-ориентированное решение ZTE Cloud RAN ждународный поставщик телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного интернета, объявила о выпуске нового поколения своего решения для сети радиодоступа (RAN) — ZTE Cloud RAN. Данное решение разработано с целью реконструкции беспроводной сети на базе облачной процессорной платформы, что позволяет операторам развертывать сети с использован

Telefonica и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки технологий 5G & NG-RAN Telefonica и Huawei заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки технологий 5G & NG-RAN, что стало очередным этапом объединения усилий двух передовых компаний по развитию 5G-инноваций. В основе успешного партнерства лежит соглашение о намерениях, подписанное в Гонконге 5 ноябр

Motorola выпустила решение для эволюции сетей WiMAX и TD- LTE, или совместить существующие сети WiMAX с технологией LTE. Приспособленные для быстрого развития сетей 4G, обновленные решения WiMAX Motorola основаны на единой платформе сетей радиодоступа RAN (Radio Access Network), которая поддерживает существующие технологии и позволяет операторам сэкономить при обновлении своих сетей. «Спрос на мобильную передачу данных продолжает стремительн

«Эрикссон» анонсирует решение для радиосетей Evo RAN Компания «Эрикссон» представила Evo RAN - решение для радиосетей, которое позволит операторам предоставлять услуги на базе технологий GSM, WCDMA и LTE при помощи единой сети. Решение позволит упростить процесс управления сетью, с

Новое решение Huawei поможет 3G операторам Компания Huawei Technologies представила новое решение UMTS/HSPA RAN 6.0, нацеленное на устранение проблем 3G операторов. Новая система унаследовала достоинства и расширила возможности DBS, транспортных решений, достигла высоких рабочих характеристик HSPA и

Продажи оборудования WiMAX вырастут на 23% , отслеживающей развитие рынков сетей радиодоступа, WiMAX и сетевого оборудования, всемирное движение в сторону большей мобильности продолжается. Согласно докладам, мировые объемы продаж оборудования RAN увеличились на 9% до $9,58 млрд. в период между 2 и 3 кварталами 2006 г., продажи оборудования для беспроводных LAN увеличились на 19% до $780,3 млн., оборудования WiMAX на 23% до $173,53 м