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RAN Radio access network Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи



08.12.2021 Open RAN и другие тренды: чудес экономии можно не ждать

разных производителей (mix-and-match)», — уверен Рэй Ле Мейстер, редакционный директор TelecomTV. Однако, как мы увидим ниже, это далеко не самый важный эффект от перехода на open-концепцию. От Open RAN к сквозной виртуализации Сегодня много разговоров об Open Radio Access Network (Open RAN). Причина проста: примеров взаимодействия ядра и радиосети, построенных на оборудовании разны
31.03.2021 Nokia запустила платформу расширения услуг Service Enablement Platform

услуг Service Enablement Platform (SEP) - первого коммерческого решения для программно-конфигурируемых радиосетей на основе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в экосистеме Open RAN (O-RAN). Nokia SEP запускается с x-приложениями RIC от Nokia, включая приложения Advanced Traffic Steering и Anomaly Detection, которые в настоящее время проходят апробацию и испытан
11.03.2021 HPE представила открытую архитектуру Open RAN для построения и развертывания сетей 5G

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила выходе стека решений HPE Open RAN Solution Stack для коммерческого развертывания открытых мобильных сетей пятого поколения (Open RAN). Стек решений HPE Open RAN Solution Stack включает в себя программное обесп
17.12.2020 «Мегафон» и ZTE завершили проект по модернизации сети RAN оператора в Челябинской области

ZTE, международный поставщик телекоммуникационных систем, а также решений в сфере мобильного интернета на корпоративном и потребительском рынках и «Мегафон» завершили проект по замене оборудования RAN (Radio Access Network) в Челябинской области. Проект предусматривал модернизацию радиосети оператора на оборудовании ZTE в Челябинске и Челябинской области в объеме более 2 тыс. базовых ста
12.11.2020 Qualcomm и Reliance Jio объединили усилия в продвижении 5G

щили о расширении сотрудничества по разработке 5G-решений на базе открытой, операционно и интерфейсно совместимой архитектуры с применением технологии виртуализованных сетей радиодоступа (virtualized RAN). Цель сотрудничества — ускорить разработку и развертывание в Индии сетевых сервисов и инфраструктуры 5G собственного производства. Qualcomm Technologies и Jio также сообщили о превышении с
22.10.2020 Qualcomm представила новые платформы для инфраструктуры 5G

ций. Цель разработки — ускорить стимулируемый технологиями 5G переход экосистемы сотовой связи к виртуализованным и взаимно совместимым сетям. Qualcomm Technologies представила три новые платформы 5G RAN: радио модуль Qualcomm Radio Unit, распределенный модуль Qualcomm Distributed Unit и распределенный радио-модуль Qualcomm Distributed Radio Unit. Новые платформы — это первые в мире специал
10.07.2020 Samsung представляет полностью виртуализированную сеть 5G RAN, готовую к коммерческому использованию

радиоблоков, обеспечивающих плавный переход к стандарту пятого поколения. Благодаря замене выделенного аппаратного оборудования основной полосы частот, которое используется в традиционной архитектуре RAN, на программные элементы на универсальной вычислительной платформе, мобильные операторы смогут с легкостью масштабировать емкость и производительность сетей 5G, добавлять новые функции и во
09.07.2020 Nokia намерена ускорить вывод на рынок технологии Open RAN

Nokia объявила о готовности укрепить свое лидирующее положение в области открытых решений для мобильной связи. Для этого компания намерена резко ускорить разработку интерфейсов Open RAN (O-RAN) для продуктов семейства AirScale. Это усовершенствование системы беспроводного доступа (RAN) позволит широко распространить открытую экосистему инноваций и обеспечить

25.06.2020 Nokia коммерциализирует новое поколение решений 5G Cloud RAN

Nokia объявила о том, что решение нового поколения 5G AirScale Cloud RAN с технологией vRAN2.0 появится на рынке до конца текущего года. Полная доступность для заказов запланирована на 2021 год. Объявление было сделано после успешных полевых испытаний. Решение п
10.12.2019 МТС, «Элемент» и Сколтех займутся совместной разработкой российского 5G-оборудования

огий (Сколтех) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в разработке и производстве в России оборудования для сетей 5G на основе международных открытых стандартов радиодоступа проекта Open RAN. В рамках соглашения МТС и «Элемент» намерены содействовать лидирующему исследовательскому центру Сколтеха в реализации проекта по разработке сквозного цифрового решения Open RAN для
25.10.2019 Nokia представила семейство сетевых пакетных коммутаторов для 5G Cloud RAN

(TPS). Эти пакетные коммутаторы ориентированы на уровень радиодоступа (Fronthaul) сетей мобильной связи и предназначены для снижения затрат и упрощения развертывания облачных сетей радиодоступа Cloud RAN за счет использования оптических транспортных решений с коммутацией пакетов. Новое семейство пакетных коммутаторов обеспечит унификацию оптического транспортного уровня для сетей мобильной

03.07.2019 Отраслевой анализ характеристик 5G RAN подтвердил преимущество решений Huawei

Первый в телекоммуникационной отрасли анализ конкурентных преимуществ (CLA) инфраструктурных решений 5G Radio Access Network (RAN) был проведен и опубликован ведущей компанией по аналитике и обработке данных GlobalData. В отчете «5G RAN: оценка конкурентной среды» оценивается портфолио мобильных базовых станций
18.04.2019 МТС и «Мегафон» обеспечили все подземные станции Московского метрополитена сетью 4G

МТС и «Мегафон» завершили проект по планированию, развитию и эксплуатации сетей связи на подземных станциях Московского метро по схеме RAN Sharing По данным МТС, это первый совместный проект российских операторов, где RAN Sharing осуществляется в сетях связи всех стандартов – 2G/3G/4G (GSM 900/1800, UMTS 900/2100, LTE 2
22.07.2016 ZTE выпустила 5G-ориентированное решение ZTE Cloud RAN

ждународный поставщик телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного интернета, объявила о выпуске нового поколения своего решения для сети радиодоступа (RAN) — ZTE Cloud RAN. Данное решение разработано с целью реконструкции беспроводной сети на базе облачной процессорной платформы, что позволяет операторам развертывать сети с использован
23.06.2016 Telefonica и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки технологий 5G & NG-RAN

Telefonica и Huawei заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки технологий 5G & NG-RAN, что стало очередным этапом объединения усилий двух передовых компаний по развитию 5G-инноваций. В основе успешного партнерства лежит соглашение о намерениях, подписанное в Гонконге 5 ноябр
23.06.2010 Motorola выпустила решение для эволюции сетей WiMAX

и TD- LTE, или совместить существующие сети WiMAX с технологией LTE. Приспособленные для быстрого развития сетей 4G, обновленные решения WiMAX Motorola основаны на единой платформе сетей радиодоступа RAN (Radio Access Network), которая поддерживает существующие технологии и позволяет операторам сэкономить при обновлении своих сетей. «Спрос на мобильную передачу данных продолжает стремительн
16.02.2009 «Эрикссон» анонсирует решение для радиосетей Evo RAN

Компания «Эрикссон» представила Evo RAN - решение для радиосетей, которое позволит операторам предоставлять услуги на базе технологий GSM, WCDMA и LTE при помощи единой сети. Решение позволит упростить процесс управления сетью, с
11.05.2007 Новое решение Huawei поможет 3G операторам

Компания Huawei Technologies представила новое решение UMTS/HSPA RAN 6.0, нацеленное на устранение проблем 3G операторов. Новая система унаследовала достоинства и расширила возможности DBS, транспортных решений, достигла высоких рабочих характеристик HSPA и

05.12.2006 Продажи оборудования WiMAX вырастут на 23%

, отслеживающей развитие рынков сетей радиодоступа, WiMAX и сетевого оборудования, всемирное движение в сторону большей мобильности продолжается. Согласно докладам, мировые объемы продаж оборудования RAN увеличились на 9% до $9,58 млрд. в период между 2 и 3 кварталами 2006 г., продажи оборудования для беспроводных LAN увеличились на 19% до $780,3 млн., оборудования WiMAX на 23% до $173,53 м
05.06.2006 Cisco IP RAN Optimization сокращает объем мобильного транспорта на 50%

Компания Cisco Systems представила новое решение для оптимизации сетей радиодоступа — IP Radio Access Network (RAN) optimization. По данным аналитической компании Yankee Group, стоимость передачи трафика на каналам RAN backhaul превышает 30% эксплуатационных расходов оператора. Кроме того, мобиль

Публикаций - 79, упоминаний - 79

RAN и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 19
Huawei 3938 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 11
МегаФон 8847 11
Samsung Electronics 10269 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 9
ZTE Corporation 747 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 7
AT&T Inc 1679 6
China Mobile 407 6
Siemens AG - Siemens Group 2591 6
Qualcomm Technologies 1824 5
Vodafone Group 1370 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 5
Cisco Systems 5115 5
Intel Corporation 12201 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 4
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 201 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 4
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 3
LG Electronics 3615 3
Lenovo Motorola 3501 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 3
Huawei Technologies 399 3
HP - Hewlett-Packard 3624 3
Dell EMC 5030 3
Cloud Networks - Облачные сети 35 3
Nokia Siemens 125 3
Microsoft Corporation 24639 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 2
Broadcom - VMware 2363 2
HPE Aruba Networks 88 2
Red Hat 1306 2
Deutsche Telekom 911 2
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 2
Airspan Networks 27 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 2
UDR Inc 9 4
SoftBank Group 259 3
GlobalData 6 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
Россети Ленэнерго 1701 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
UMA - United Music Agency 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 2
NSSF - National Social Security Fund 4 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5444 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 674 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1518 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 207 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 13
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
GSA - Global mobile Suppliers Association 16 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2189 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 45
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8168 40
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 28
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 26
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3413 23
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5784 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6101 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13943 16
Gen V - кибератаки пятого поколения 1186 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 16
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6451 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 14
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 56 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7664 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15904 13
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11065 12
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 503 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 12
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 213 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9378 11
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 456 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12548 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 11
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 20 10
vRAN - virtualized RAN - виртуализованные сети радиодоступа 22 10
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 718 10
Стандартизация - Standardization 2131 10
5G NR - 5G New Radio 83 9
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 291 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24183 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 995 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 8
Backhaul - Транспортная сеть связи - Virtualized Backhaul - Виртуализация транспортной сети 31 7
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 9
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 36 6
Intel x86 - архитектура процессора 1856 4
Huawei 5G Simplified Solution 20 3
Qualcomm Snapdragon 5G RAN - Qualcomm mmWave 5G NR 18 3
Nokia Dynamic Spectrum Sharing - Nokia DSS 7 2
Nokia vDU - виртуализированный распределенный блок 2 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1566 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
Nokia NetAct 16 2
МТС 5G-сеть 19 2
Cisco ONS SONET MSPP - Synchronous Digital Hierarchy - Multiservice Provisioning Platform 11 2
Nokia AirFrame Open Edge Server - Nokia AirFrame Rackmount Server 5 2
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks SD-WAN 10 2
Fortinet FortiSIEM 20 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 145 1
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 1
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 21 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 53 1
Rakuten Mobile Network 4 1
Nokia Cloud Packet Core 3 1
Huawei Radio Access Network - Huawei RAN 1 1
Ericsson Router 1 1
Fortinet Virtual SPU Technology 1 1
МегаФон - Nexign NMS - Nexign Network Monetisation Suite 3 1
Qualcomm Radio Unit 1 1
Qualcomm Distributed Unit 1 1
Qualcomm Distributed Radio Unit 1 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
ZTE M-ICT 6 1
HPE Open RAN Solution Stack 2 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Microsoft Windows 7 1979 1
HPE ProLiant 399 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
HPE GreenLake 53 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 5
Tommi Juhani Uitto 11 5
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 2
Погосян Тигран 23 2
Лаконцев Дмитрий 19 2
Маслянкин Алексей 8 2
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 2
Wang David - Ванг Дэвид 7 2
Башмаков Александр 15 2
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 1
Коротин Павел 31 1
Amon Cristiano - Амон Кристиано 14 1
Meissner Peter - Майсснер Питер 1 1
Adams Heidi - Адамс Хейди 1 1
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
Корчагин Павел 16 1
Bucci Sam - Буччи Сэм 4 1
Fuetsch Andre - Фютш Андре 1 1
Василенко Александр 90 1
Ведин Алексей 1 1
Солонин Виталий 89 1
Смирнов Владимир 38 1
Попова Мария 141 1
Маркелова Наталья 2 1
Корнеев Сергей 84 1
Гузовский Денис 68 1
Медведев Владислав 47 1
Каракулин Михаил 2 1
Халиф Юрий 3 1
Lipton Jeff - Липтон Джефф 1 1
Шоржин Валерий 58 1
Вотолевский Евгений 1 1
Бочкарев Сергей 48 1
Белов Виктор 56 1
Чижов Александр 10 1
Тульский Родион 4 1
Тихонов Александр 67 1
Карпович Владимир 10 1
Hoffman Dennis - Хоффман Деннис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 8
Европа 21778 8
Япония 13292 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 7
Южная Корея - Республика 6653 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3335 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 3
Германия - Федеративная Республика 12688 3
Финляндия - Финляндская Республика 3604 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1777 3
Испания - Каталония - Барселона 742 3
Европа Восточная 3077 3
Испания - Королевство 3709 2
Россия - УФО - Челябинская область 1213 2
Франция - Французская Республика 7851 2
Америка Латинская 1813 2
Ближний Восток 2944 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 2
Израиль 2732 2
Швеция - Королевство 3620 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 721 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 795 2
Азия - Азиатский регион 5536 2
Россия - ЦФО - Брянская область 350 2
Индия - Bharat 5453 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2420 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1540 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3097 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 283 1
Европа Западная 1482 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Япония - Токио 995 1
Африка - Африканский регион 3480 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 165 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5775 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 5
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