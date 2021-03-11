HPE представила открытую архитектуру Open RAN для построения и развертывания сетей 5G

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила выходе стека решений HPE Open RAN Solution Stack для коммерческого развертывания открытых мобильных сетей пятого поколения (Open RAN). Стек решений HPE Open RAN Solution Stack включает в себя программное обеспечение HPE для оркестрации и автоматизации, макеты инфраструктуры для сетей радиодоступа (RAN), а также оптимизированную для операторов связи аппаратную инфраструктуру. Программное обеспечение HPE для управления сервисами и оркестрацией поддерживает телекоммуникационные сети от периферии сети до ядра, снижая риски и позволяя операторам воспользоваться преимуществами 5G. В стек решений HPE Open RAN Solution Stack входит сервер HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus – первый в отрасли сервер, оптимизированный под рабочие нагрузки Open RAN.

Стек решений HPE Open RAN Solution Stack был разработан специально созданным подразделением HPE Communications Technology Group (CTG), которое предлагает один из самых полных наборов продуктов и технологий для телекоммуникационных компаний. Группа была учреждена для помощи операторам связи в использовании огромных возможностей рынка 5G на базе открытых стеков решений с взаимозаменяемыми компонентами. Выход HPE Open RAN Solution Stack является естественным продолжением инициативы HPE 5G Core Stack, которая была представлена в марте прошлого года. Оба стека связаны общей платформой оркестрации и развертывания ресурсов и приложений телекоммуникационных компаний начиная от периферии сети до ее центра. Оба решения поддерживаются экосистемой партнеров и лидеры отрасли уже работают над тестированием и оптимизацией своего программного обеспечения для работы в открытой архитектуре на основе HPE Open RAN Solution Stack.

Глобальные коммуникационные сети претерпевают значительные изменения. Сеть 5G была разработана с использованием открытых стандартов, что позволяет операторам связи отказаться от проприетарных систем единственного поставщика, на которых строились сети предыдущих поколений. Стандарты 5G дают телекоммуникационным компаниям возможность смешивать и подбирать лучшее в своем классе оборудование и программное обеспечение от разных производителей как в сети RAN, так и в ядре сети. Эти открытые технологии активно внедряются мировыми операторами связи, отраслевыми организациями и правительствами разных стран, поскольку они помогают создать более конкурентный рынок, снижать затраты и стимулировать инновации.

Открытые облачные сети 5G строятся на стандартном ИТ-оборудовании, на котором работают виртуализированные сетевые сервисы, за счет того, что технологические достижения сегодняшнего дня позволяют отделять программный стек от аппаратной платформы при построении сетей 5G RAN. HPE вносит свой вклад в альянс O-RAN (Open Radio Access Network, OpenRAN) и проект Telecom Infra Project (TIP), которые являются движущей силой этого крупного отраслевого сдвига. С выпуском стека решений HPE Open RAN Solution Stack операторы связи могут подготовиться к коммерческому внедрению концепции Open RAN любого масштаба. HPE имеет более чем 30-летний опыт проектирования, построения и оптимизации телекоммуникационной инфраструктуры и программного обеспечения для сектора телеком. Используя свою уникальную экспертизу, компания HPE, разработала и представила преинтегрированную и надежную платформу для развертывания 5G RAN.

«Продвигая инновации от границы сети до облака через безопасные, открытые стеки решений, HPE стремится стать локомотивом перехода к экономике 5G, – комментирует Фил Моттрем (Phil Mottram), вице-президент и исполнительный директор подразделения Communications Technology Group в Hewlett Packard Enterprise. – Мы сотрудничали с множеством заказчиков и партнеров с самых первых шагов разработки стека решений HPE Open RAN Solution Stack, чтобы быть уверенными в соответствии уникальным требованиям к оборудованию с открытыми интерфейсами. HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus — первый в отрасли сервер, оптимизированный под рабочие нагрузки Open RAN. Используя сервер DL110, телекоммуникационные компании смогут повысить эффективность, снизить эксплуатационную сложность, упростить инфраструктуру и стимулировать развитие сети радиодоступа в будущем».

Стек решений HPE Open RAN Solution Stack позволяет операторам связи выделять ресурсы там, где это необходимо, повышая скорость, эффективность и гибкость в работе сети. Разработанный с нуля для поддержки рабочих нагрузок сети RAN, стек решений HPE Open RAN Solution Stack совместим с новыми технологиями от разных поставщиков, что обеспечивает защиту инвестиций, снижает риски и способствует развитию сети в будущем.

Ключевое преимущество в развертывании масштабируемой платформы Open RAN — возможность управлять и распределять рабочие нагрузки на тысячах станций на границе сети. Протестированное компанией HPE программное обеспечение для управления и оркестрации готово к развертыванию в действующей среде Open RAN. Стек от HPE привносит такие инновации, как целецентричная оркестрация и решения по автоматизации на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Это позволяет операторам связи управлять во всей развернутой сети тысячами виртуальных машин, сотнями различных виртуализированных сетевых функций (VNF), а также контейнерных сетевых функций (CNF).

Еще одним важным элементом является доступ к предварительно проверенным и оптимизированным для операторов связи эталонным архитектурам, что существенно снижает уровень риска. Сегодня в мире функционирует небольшое число рабочих открытых сетей RAN, все они построены на заказных и закрытых конфигурациях, которые не предназначены для тиражирования на тысячах сайтов. Эталонные архитектуры от HPE нацелены на решение этой задачи, снижая риск, сложность и повышая скорость развертывания открытых сетей RAN, и в то же время позволяют использовать программное обеспечение различных производителей. HPE сотрудничает с компанией Intel для разработки проверенных эталонных конфигураций, которые помогут заказчикам упростить переход к виртуализированной сети RAN (vRAN). Такой подход формирует надежную аппаратную основу, надежное микропрограммное и программного обеспечение, а также сокращает время вывода на рынок, при этом уменьшая операционную сложность, как для телекоммуникационных компаний, так и для технологических партнеров.

Одна из целей созданного подразделения HPE CTG – создать динамичную партнерскую экосистему для снижения рисков при развертывании открытых, многопрофильных сетей 5G. HPE 5G Core Stack уже получил поддержку многих лидеров отрасли, и с запуском стека HPE Open RAN Solution Stack компания HPE призывает операторов связи, системных интеграторов, поставщиков сетевого оборудования и программного обеспечения объединиться для тестирования, проверки и предварительной интеграции технологий Open RAN для предоставления открытых и лучших в своем классе решений.

Платформа HPE Open RAN Solution Stack выпускается одновременно с новым сервером HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus, идеально подходящим для рабочих нагрузок vRAN, и соответствующего требованиям телеком-операторов. Открытую, основанную на стандартах архитектуру с поддержкой решений RAN на базе программного обеспечения нескольких производителей; мощные вычислительные возможности благодаря новым процессорам Intel Xeon Scalable 3 поколения, обладающих высокой производительностью и низким энергопотреблением, необходимым для работы сети RAN; надежную платформу операторского класса, соответствующую требованиям NEBS 3-го уровня и GR 3108 и разработанную для работы на периферии сети; сокращение общего энергопотребления и занимаемой площади за счет объединения функций модуля цифровой обработки (baseband unit), промежуточного шлюза (fronthaul gateway) и маршрутизатора базовой станции (cell site router) в одном физическом устройстве – сервера 1U/1P компактного размера; возможности ускорения чувствительных к производительности рабочих нагрузок vRAN; единство и унификация операций от ядра сети до ее периферии благодаря встроенным в сервер HPE ProLiant средствам безопастности и управления, включая технологию «HPE Silicon Root of Trust».

Сервер HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus является новым членом обширного портфеля продуктов HPE для операторов связи, который также включает конвергентные системы HPE Edgeline Converged Edge Systems. Так, Edgeline EL8000 – это блейд-платформа для работы за пределами традиционных ЦОД, поддерживает установку GPU-ускорителей, позволяет запускать как различные сценарии 5G vRAN, так и не-RAN нагрузки, например, пограничные вычисления с множественным доступом (Multiaccess edge compute, MEC). При необходимости централизации нескольких вышек связи предусматривается использование сервера HPE ProLiant DL360 Gen10.

HPE 5G Core Stack — открытый, облачный, контейнерный программный стек для опорной сети, который раскрывает весь потенциал 5G. Он обеспечивает управление сетевыми сегментами и сквозную автоматизацию, благодаря чему операторы связи могут предоставлять разнообразные услуги и контроль качества в существующих и будущих сетях передачи.

Компания Orange, один из крупнейших в мире операторов мобильной связи, стремится к открытому, мультивендорному облачному подходу при построении своей сети 5G. Компания проводит многочисленные испытания, чтобы убедиться, что она готова к такой значительной трансформации. В частности, в прошлом году была успешно проведена демонстрация технологии управления сетевыми сегментами вместе с HPE и Casa Systems во Франции.

«В 2020 году вместе с HPE мы впервые запустили мультивендорную автономную сеть 5G. Сегодня мы двигаемся дальше и тестируем концепцию полностью автоматизированного ядра 5G, основанного на программном обеспечении, машинном обучении и технологий ИИ, – комментирует Эммануэль Биде (Emmanuel Bidet), вице-президент Convergent Networks Control в Orange Group. – HPE является важным партнером с многолетней историей в области разработки опорных сетей и систем эксплуатационной поддержки, хорошим пониманием мультивендорных потребностей и опытом горизонтальной и вертикальной интеграции от приложений до инфраструктуры. Компания предлагает набор облачных, соответствующих стандартам сетевых функций и возможность автоматизации управления слайсингом. Они могут быть тиражированы для комплексной интеграции в каждой стране присутствия оператора. Первые результаты совместной работы действительно впечатляют. Orange ценит активное участие команды HPE».

С помощью HPE 5G Core Stack телекоммуникационные компании могут добавлять сетевые функции по мере необходимости, реагировать на изменения рынка, избежать привязки к одному поставщику и обеспечить надежность работы сети в будущем при новых стандартах 5G. Стек можно развернуть, протестировать и ввести в эксплуатацию менее чем за час – быстрее более чем в 10 раз, чем традиционные стеки. HPE 5G Core Stack предлагает легкое управление и практически неограниченную масштабируемость благодаря облачной архитектуре.

В соответствии с основополагающим принципом подразделения CTG, решение HPE 5G Core Stack сочетает в себе лучшее из программного и аппаратного обеспечения HPE. Технология уже доступна в виде предварительно интегрированной программно-аппаратной платформы с оплатой по факту использования на базе HPE GreenLake. С ее помощью телекоммуникационные компании могут развернуть базовую сеть 5G с меньшим риском и небольшими первоначальными инвестициями, оплачивая стоимость инфраструктуры и ПО в зависимости от количества абонентов 5G.

Сервер HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus будет доступен по всему миру во втором квартале 2021 года.