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Индексная книга (каталог) CNews*
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Cloud Networks Облачные сети

Cloud Networks - Облачные сети


13.02.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 1
10.01.2024 Бывший топ-менеджер IBM в России и СНГ устроился в Angara Security 1
10.01.2024 Angara Security усиливает управленческую команду 1
27.12.2023 От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы 1
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
05.12.2022 NGR Softlab и Cloud Networks обеспечат информационную безопасность компаний 1
06.10.2022 Qrator Labs и Cloud Networks подписали партнерское соглашение 1
22.09.2022 Олег Бакшинский из IBM внесет кардинальные изменения в работу интегратора Cloud Networks 1
31.08.2022 В Cloud Networks интегрирована команда Logical IT для развития новых направлений бизнеса 1
30.08.2022 В Cloud Networks интегрирована команда Logical IT для развития новых направлений бизнеса 1
11.08.2022 В Cloud Networks назначен генеральный директор 1
25.02.2022 Dell Technologies представила новые телекоммуникационные решения и услуги 1
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме 1
11.03.2021 HPE представила открытую архитектуру Open RAN для построения и развертывания сетей 5G 1
11.03.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на азиатские рынки 1
21.12.2020 Fortinet покупает разработчика платформы мониторинга и диагностики гибридной инфраструктуры Panopta 1
19.10.2020 Безопасность в облаке: 10 главных ошибок 1
27.08.2020 Wargaming ускорил разработку и тестирование продуктов и сервисов с помощью публичного облака G-Core Labs 1
18.08.2020 G-Core Labs запустила новый регион публичного облака в США 1
24.03.2020 Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки 1
25.02.2020 G-Core Labs запустила новый регион публичного облака в Москве 1
25.11.2019 G-Core Labs представила мультифункциональный виртуальный ЦОД 1
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок 1
27.09.2017 Huawei представила решение CloudFabric для ЦОДов 1
23.08.2017 Oracle предоставила Oracle Exadata Cloud в передовой облачной инфраструктуре 1
26.05.2016 Riverbed объявила о выходе нового программно-определяемого решения SD-WAN для облачных сред 1
24.06.2015 Infinera расширила семейство облачных платформ Cloud Xpress 1
11.06.2014 HP пополнила портфель конвергентной инфраструктуры новыми продуктами и сервисами 1
03.07.2013 HP представила единую архитектуру для конвергентного облака 1
25.06.2013 Huawei работает над развитием технологии 5G 1
29.05.2013 «Энвижн Груп» доставит технологии EMC в регионы 1
27.03.2013 Разработка робота-самоучки: DARPA рискует перейти грань 1
12.10.2012 HP представила новые технологии программного управления сетями 1
10.11.2011 Fujitsu представила торговую площадку для облачных решений 1
25.01.2010 Orange Business Services предложит новые «облачные» услуги 1
24.04.2007 Cloud Networks: Wi-Fi на фонарях Лондона 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Cloud Networks и организации, системы, технологии, персоны:

G-Core Labs 73 7
IBM - International Business Machines Corp 9446 4
HP Inc. 5690 3
Fortinet 390 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 301 3
Информзащита 762 2
HPE Technology Services 15 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 2
Broadcom - VMware 2365 2
Dell EMC 5036 2
Huawei 3946 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Wargaming 152 2
Крок - Croc 1777 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 2
Softline - Софтлайн 2839 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1200 2
ИКС 321 2
ICL ГК 383 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
Oracle Corporation 6705 1
HPE Networking - HPE ProCurve 80 1
headtechnology - хедтекнолоджи 12 1
Ланит - SafeLine 40 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 49 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Intel Corporation 12212 1
GitHub 826 1
Fujitsu 2041 1
Red Hat 1314 1
Vodafone Group 1370 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2674 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2781 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15983 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1083 7
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 706 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12003 6
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 459 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6600 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5053 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1544 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3118 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4244 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11043 4
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 773 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 902 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12587 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11419 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3890 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4708 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2221 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3835 3
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 148 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6274 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7631 3
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 306 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8592 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1713 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1601 3
Microsoft Azure 1410 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 251 3
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 3
Apache Hadoop 430 3
Linux OS 10002 2
Microsoft Office 365 942 2
Apple iPhone 6 4862 2
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 213 1
HP Virtual Cloud Networks - HP Virtual Resource Pools 3 1
NGR Softlab - Dataplan 38 1
HPE VAN SDN Controller - HPE Virtual Application Networks SDN Controller 4 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 30 1
Intel x86 - архитектура процессора 1862 1
Microsoft Windows 15711 1
Fortinet FortiOS 37 1
WordPress Foundation - WordPress 225 1
Huawei Cloud 60 1
Microsoft Exchange 1717 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 240 1
Docker - Платформа распределённых приложений 337 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
HPE GreenLake 53 1
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 31 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 199 1
Fortinet FortiClient 25 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
Fortinet FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 1
Fortinet FortiSIEM 20 1
HPE ProLiant 399 1
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 1
Fortinet FortiAnalyzer 23 1
Fortinet FortiMail 20 1
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 21 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 42 1
HPE 3PAR 102 1
Fortinet FortiCASB 8 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Вайнер Всеволод 26 7
Бакшинский Олег 13 6
Елисеев Денис 3 3
Давкин Дмитрий 2 2
Булатов Александр 5 1
Лямин Александр 74 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Сушкевич Антон 66 1
Kennelly Jerry - Кеннелли Джерри 7 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Strom David - Стром Дэвид 2 1
Курьянович Дмитрий 1 1
Dunkin Andy - Данкин Энди 1 1
Casemore Brad - Кэйсмор Брэд 2 1
Hoffman Dennis - Хоффман Деннис 2 1
Бастанжиева Елена 6 1
Матвеев Лев 64 1
Оськина Инга 2 1
Милованов Андрей 31 1
Пустарнаков Роман 45 1
Маслиев Антон 2 1
Головлев Максим 10 1
Абрамчук Игорь 1 1
Dalibard Barbara - Далибар Барбара 5 1
Григорьев Дмитрий 22 1
Степанов Евгений 29 1
Калемберг Денис 30 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Костров Дмитрий 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 6
Люксембург Великое Герцогство 434 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 5
Европа 21798 4
Сингапур - Республика 1852 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 3
Азия - Азиатский регион 5550 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 3
Германия - Федеративная Республика 12703 2
Бразилия - Федеративная Республика 2370 2
США - Калифорния - Санта-Клара 180 2
США - Виргиния - Ашберн 10 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 2
Бразилия - Сан-Паулу 160 2
Австралия - Сидней 274 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13334 1
Швеция - Королевство 3622 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Ближний Восток 2950 1
Америка Южная 854 1
Франция - Французская Республика 7859 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3338 1
Нидерланды 3526 1
США - Вирджиния - Виргиния 268 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7866 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 3
Аудит - аудиторский услуги 2679 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6975 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9859 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5744 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16362 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4842 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3122 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4484 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1089 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4839 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2397 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4017 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5791 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4993 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6416 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1232 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5400 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6141 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1589 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1088 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1208 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 495 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 886 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
AP - Associated Press 2004 1
Gartner - Гартнер 3560 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
Security Compute Rating 5 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
ACG Research 8 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340532, в очереди разбора - 768630.
Создано именных указателей - 168577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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