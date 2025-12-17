Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187502
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1495
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26522
Персоны 81031
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Птицына Вера


СОБЫТИЯ


17.12.2025 Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) и компания Cloud Networks подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
22.03.2024 В Якутии запускают акселератор стартапов по внедрению искусственного интеллекта в ИТ-продукты 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Птицына Вера и организации, системы, технологии, персоны:

Cloud Networks - Облачные сети 44 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 6 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5668 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 765 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 912 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5932 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73378 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18246 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 511 1
Россия - РФ - Российская федерация 157092 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2959 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3266 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45766 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1075 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408032, в очереди разбора - 732391.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще