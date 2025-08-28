Разделы

Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия)


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Разработанная в Якутии игра впервые выходит на консолях PlayStation, Xbox и Switch 1
23.04.2025 АЛРОСА инвестирует 100 млн руб. в якутские технологические стартапы 2
22.03.2024 В Якутии запускают акселератор стартапов по внедрению искусственного интеллекта в ИТ-продукты 2
26.12.2023 Эксперты предложили создать в России систему поддержки разработчиков видеоигр 2
23.06.2023 Власти удаленного региона решили удержать от отъезда разъезжающихся игровых разработчиков 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) и организации, системы, технологии, персоны:

Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 11 3
Apple Inc 12392 1
data.ai - App Annie 85 1
inDriver 17 1
Якутск Gj 1 1
Якутия Венчурная компания 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 969 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 228 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6178 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3188 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70288 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17583 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54848 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5019 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5583 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14212 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25092 1
PC game - 3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 248 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 75 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 231 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11868 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3050 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16226 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2333 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 261 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 577 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 859 1
Оцифровка - Digitization 4796 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21785 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3667 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1750 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2291 1
Apple iPad 3896 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1488 1
Николаев Айсен 38 2
Семенов Анатолий 32 1
Готовцев Эдуард 2 1
Тыкушин Руслан 1 1
Онищенко Владислав 98 1
Каленчук Алексей 16 1
Бодров Александр 7 1
Аммосов Виталий 1 1
Птицына Вера 1 1
Ушницкий Афанасий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152461 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1011 4
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 493 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2852 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44853 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17771 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1657 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13470 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4042 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52928 1
Украина 7723 1
Канада 4949 1
Европа 24493 1
Япония 13425 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Африка - Африканский регион 3541 1
Ближний Восток 3008 1
Новая Зеландия 724 1
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 63 1
Южная Корея - Республика 6783 1
Индонезия - Республика 991 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18175 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3168 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1653 1
Иран - Исламская Республика Иран 1107 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5345 4
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 558 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30946 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3606 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2774 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50129 1
Образование в России 2463 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3734 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5275 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53704 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11262 1
F2P - Free-to-play 95 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 31 1
Физика - Градус Цельсия 290 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 849 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 643 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 740 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1370 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 971 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11478 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17010 1
Инди - independent 58 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2762 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14563 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5840 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10408 1
РАН СО ИМЗ - Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН 4 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 348 1
Российская креативная неделя 6 1
