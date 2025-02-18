Киров Евгений
Киров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 134 1
|Ideco NGFW 11 1
|WhatsApp Messenger 1090 1
|Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3305 1
|Google Android 14063 1
|Bitdefender Mobile Security 3 1
|Дворянский Александр 17 1
|Беляев Дмитрий 28 1
|Куличкин Артём 1 1
|Гераськин Дмитрий 3 1
|Ландырев Сергей 2 1
|Морозков Алексей 4 1
|Товстолип Александр 4 1
|Федулаев Алексей 6 1
|Семенов Артем 4 1
|Иванов Владислав 19 1
|Шубин Иван 8 1
|Костров Дмитрий 31 1
|Клявин Владимир 48 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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