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Индексная книга (каталог) CNews*
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Киров Евгений



18.02.2025 Cloud Networks и Ideco примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2025» 1
18.02.2025 Cloud Networks и Ideco примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2025» 1
13.02.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 1
06.05.2020 Мобильные устройства — одни из самых популярных «точек входа» для хакеров 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Киров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ideco - Айдеко 75 3
Cloud Networks - Облачные сети 38 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 123 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 87 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1205 1
Ростелеком 9748 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 82 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 63 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 18 1
Trellix - FireEye 58 1
Bitdefender 156 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Wandera 3 1
GoTo - LogMeIn - LastPass 25 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 109 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 1
АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 134 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13270 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2077 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3748 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12810 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  667 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2229 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13717 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13854 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4776 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10569 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12237 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12708 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7070 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4252 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1935 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14447 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24280 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6732 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3767 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2478 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2953 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9667 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12572 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1832 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 221 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17123 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1449 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5064 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 486 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6192 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11116 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 1
Ideco NGFW 11 1
WhatsApp Messenger 1090 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Google Play - Google Store - Android Market 3305 1
Google Android 14063 1
Bitdefender Mobile Security 3 1
Дворянский Александр 17 1
Беляев Дмитрий 28 1
Куличкин Артём 1 1
Гераськин Дмитрий 3 1
Ландырев Сергей 2 1
Морозков Алексей 4 1
Товстолип Александр 4 1
Федулаев Алексей 6 1
Семенов Артем 4 1
Иванов Владислав 19 1
Шубин Иван 8 1
Костров Дмитрий 31 1
Клявин Владимир 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6992 2
Список системообразующих предприятий РФ 285 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 729 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2383 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8085 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 889 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2021 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342108, в очереди разбора - 766898.
Создано именных указателей - 169193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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