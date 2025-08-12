Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180391
ИКТ 14023
Организации 10900
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26018
Персоны 77655
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 864

GoTo LogMeIn LastPass

GoTo - LogMeIn - LastPass

УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали 1
30.07.2024 Миллионы пользователей лишились паролей в браузере Chrome по вине разработчиков 1
31.07.2023 Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM 1
18.07.2023 Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю 1
04.05.2023 Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs 1
20.04.2023 Авторы «почты для параноиков» Proton Mail выпустили супернадежное хранилище паролей. Утечки ему не страшны. Россиян к нему не пустят 1
01.12.2022 Взломан суперпопулярный менеджер паролей. Данные миллионов пользователей под угрозой 1
19.09.2022 Мир перевернулся. Google Chrome начал без спроса передирать идеи для развития у браузера Microsoft Edge 1
30.12.2021 Пользователи менеджера паролей LastPass подверглись массированным атакам 1
28.06.2021 Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений 1
14.05.2021 Безопасно ли использовать менеджеры паролей 1
30.04.2021 Как создать безопасный пароль и не забыть его? 1
01.03.2021 Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM 1
06.05.2020 Мобильные устройства — одни из самых популярных «точек входа» для хакеров 1
09.01.2020 HP представила новые ПК и мониторы 1
18.12.2019 Знаменитый менеджер паролей уйдет с биржи. Его покупают частные компании 2
02.10.2019 HP Inc. представила новое поколение ноутбуков Spectre x360 13 HP Spectre x360 13 1
04.04.2019 «Актив» выпустил новые аутентификаторы «Рутокен» 1
15.11.2017 Mozilla выпустила «самый быстрый Firefox» 1
02.10.2017 Microsoft отказался от полноценного развития своего браузера 1
27.07.2016 Citrix увеличила выручку во 2 квартале 2016 г. на 6% и объявила о слиянии GoTo с LogMeIn 1
29.06.2016 Microsoft объявила о крупнейшем обновлении Windows 10. Что изменится? 1
04.03.2016 «Яндекс.Браузер» научился защищать онлайн-платежи 1
08.11.2013 Adobe допустила крупнейшую в истории утечку паролей 1
16.12.2010 Вышла финальная версия Opera 11 1
16.12.2010 Вышла финальная версия Opera 11 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

GoTo и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24999 6
Google LLC 12050 6
HP Inc. 5727 3
Yandex - Яндекс 7990 3
GoTo - LogMeIn 11 2
Meta Platforms - Facebook 4489 2
Intel Corporation 12388 2
Citrix Systems 828 2
Bang&Olufsen - B&O 139 2
Nvidia Corp 3624 2
Otello Corporation - Opera Software 334 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 326 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 2
GitHub 913 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 321 1
Dropbox 504 1
Trellix - FireEye 58 1
Wandera 3 1
Tile 16 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5105 1
Amazon Inc - Amazon.com 3078 1
Sony 6587 1
Adobe Systems 1563 1
Sophos - SophosLabs 419 1
Bitdefender 157 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1532 1
Heartland Payment Systems 17 1
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 12 1
X Corp - Twitter 2893 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13552 1
2domains 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9002 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3014 1
Apple Inc 12355 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1508 1
Proton Technologies AG 42 1
PayPal 658 1
Shopify 25 1
DocuSign 18 1
Yahoo! Japan 50 1
Россети Ленэнерго 1700 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2746 1
Francisco Partners Management 20 1
Evergreen Coast Capital Corporation 1 1
BMW Group 460 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Volkswagen Audi Group 218 1
Aston Martin 36 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
eBay Inc 1627 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1891 1
Visa International 1958 1
Unsplash 1138 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2864 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 330 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 144 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 158 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29997 16
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9516 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11768 12
Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager 109 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7228 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25311 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12733 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14192 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13244 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16509 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26428 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4510 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13113 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24996 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14744 4
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 876 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21413 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22229 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14155 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2169 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2413 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10192 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2058 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9838 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9980 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6606 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25134 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28492 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12726 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7932 3
Микрофон - Microphone 2633 3
Оповещение и уведомление - Notification 5083 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6070 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8308 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31094 3
DDR - Double data rate 2834 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4998 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6170 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7488 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1793 2
Google Chrome - браузер 1610 10
Google Android 14420 9
Microsoft Windows 16065 9
Mozilla Firefox - браузер 1902 7
Apple iOS 8045 5
Apple Safari - браузер 866 5
Opera Browser - Браузер 1028 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3010 5
Google YouTube - Видеохостинг 2842 4
Microsoft Windows 10 1834 4
Linux OS 10546 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2007 4
Kaspersky Password Manager - Kaspersky Password Checker 28 4
Microsoft Windows Hello 205 3
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 3
ExpressVPN 23 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 449 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1165 2
Google Gmail 966 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 848 2
Bending Spoons - Evernote 196 2
HP Spectre - Серия ноутбуков 64 2
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 348 2
Adblock 34 2
HP Envy - серия ноутбуков 107 2
StatCounter 427 2
Google Cloud Services 229 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 265 2
GoTo - GoToMyPC 15 2
GoTo Resolve - GoToAssist & RescueAssistGoTo 4 2
2Test Профишкаф 1 2
Apple macOS 2161 2
Google Play - Google Store - Android Market 3381 1
Intel Project Athena 17 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 308 1
WordPress Foundation - WordPress 234 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Хэдберг Анна-Софи 4 1
Singer Paul - Сингер Пол 3 1
Knoblauch Brett - Ноблаух Бретт 1 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Diachenko Bob - Дьяченко Боб 6 1
Зайцев Михаил 291 1
Diachenko Bob - Дяченко Боб 8 1
Cohn Jesse - Кон Джесси 3 1
Киров Евгений 5 1
Czerwinski Pawel 3 1
Arkin Brad - Аркин Брэд 1 1
Ducklin Paul - Даклин Пол 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52868 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Норвегия - Королевство 1817 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3365 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1790 1
Франция - Французская Республика 7931 1
Бразилия - Федеративная Республика 2417 1
Таиланд - Бангкок 84 1
Германия - Федеративная Республика 12834 1
Мировой океан - World Ocean 516 1
Дания - Королевство 1312 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6629 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11238 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6631 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11440 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4577 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1419 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 524 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6724 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3584 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1001 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14486 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 183 1
Ergonomics - Эргономика 1645 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4815 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4207 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30826 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3706 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6093 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25196 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5442 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16965 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8358 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1301 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 441 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6224 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2303 1
Зоология - наука о животных 2732 1
Английский язык 6804 1
Паспорт - Паспортные данные 2647 1
Blacklist - Чёрный список 651 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 531 1
Visionary - Визионер - Визионерство 120 1
Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 126 1
Neowin 164 3
Bloomberg 1344 1
ZDnet 661 1
Crunchbase 74 1
SeekingAlpha 3 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1235 1
TechSpot 146 1
The Register - The Register Hardware 1638 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 185 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 914 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377443, в очереди разбора - 744490.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще