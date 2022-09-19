Мир перевернулся. Google Chrome начал без спроса передирать идеи для развития у браузера Microsoft Edge

Google начала заимствовать новые функции для своего браузера Chrome в обозревателе Edge, который Microsoft выпустила на замену Internet Explorer. С 2019 г. Edge, поначалу работавший на уникальном движке, переехал на Chromium. Спустя три с половиной года у него стало больше полезных функций, нежели в самом Chrome.

Велено делиться

Интернет-гигант Google начал искать вдохновение для развития своего браузера Chrome в других обозревателях, сделанных на его основе. В числе тех, кто добровольно-принудительно делится с ним нововведениями, есть Microsoft Edge, пишет портал Neowin.

Одной из функций, которой браузер Microsoft «поделится» с Google Chrome, станет поиск на боковой панели. За счет нее заметно ускоряется процесс нахождения нужной информации в Сети.

Работает эта «фишка» Microsoft Edge максимально просто и эффективно. Например, если пользователю нужно найти предложение или слово с просматриваемой им страницы в поисковике, то в Edge достаточно выделить искомое. Откроется боковая панель, на которой будут отражены результаты поиска. Там будут показаны ссылки, изображения, фотографии и другой найденный контент, в том числе видеоролики.

Боковая панель поиска в Edge

Благодаря такой функции пользователю не нужно переключаться между вкладками. Найдя то, что ему нужно, он может просто закрыть боковую панель и продолжить изучать содержимое первоначально открытой вкладки.

Chrome превращается в Edge

Edge – это новый фирменный браузер корпорации Microsoft, который она выпустила еще в 2015 г. на базе движка EdgeHTML. В апреле 2019 г. Edge переехал на Chromium и стал очень напоминать оригинальный Google Chrome. Создавался Edge с целью замены окончательно устаревшего и много лет назад утратившего популярность Internet Explorer. В феврале 2019 г. Microsoft признала его небезопасным, а летом 2022 г. окончательно прекратила его поддержку.

Современный Edge существует, по сути, лишь три с половиной года. За это время он уже успел получить функции, которых нет у 14-летнего Chrome, и которые Google так жаждет внедрить в него.

Примечателен тот факт, что Google ждала почти два года, прежде чем скопировать его функцию поиска на боковой панели. В Edge она работает с января 2021 г.

Когда именно поиск на боковой панели появится в Chrome, на момент публикации материала известно не было. Однако нововведение уже есть в нынешней бета-версии браузера (релиз Canary). Ее интегрировали в середине сентября 2022 г.

Нужно больше заимствований

Ограничиваться копированием лишь одной функции из Edge интернет-гигант Google, по всей вероятности, не собирается. По данным Neowin, вместе с поиском на боковой панели в Chrome передислоцируется еще и опция «войти с паролем устройства». В ранней версии Canary данная опция уже доступна.

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Данная «фишка» Edge заметно упрощает пользователям взаимодействие с сайтами, требующими от пользователей авторизоваться, поскольку при активации функции «войти с паролем устройства» все пароли на всех сайтах заменяются одним универсальным.

Возможно, в дальнейшем все интересные и полезные функции Edge перекочуют в Chrome

Другими словами, пользователю будет достаточно вводить один и тот же пароль на всех сайтах, где у него есть учетная запись. Работает данная функция только при включенной функции автозаполнения паролей и только на тех сайтах, чьи пароли сохранены в памяти Chrome.

Редакция CNews не рекомендует хранить пароли в браузерах, так как это резко снижает уровень безопасности и облегчает киберпреступникам жизнь. Для этого лучше использовать автономный менеджер паролей, файлы которого хранятся не в облаке, которое, как показали многочисленные примеры менеджера LastPass, легко взломать, а в памяти компьютера в зашифрованном виде.

Война браузеров

На момент публикации материала не было доподлинно известно, зачем Google потребовалось копировать функции из других браузеров, и как часто разработчики Chrome намерены делать это. Также нет данных, собирается ли Google внедрять в Chrome уникальные особенности других браузеров, например, Vivaldi.

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Между тем, подобные заимствования – это едва ли желание повысить долю Chrome на глобальном рынке, поскольку этот браузер и без того непревзойденный лидер. В сентябре 2022 г. он удерживал 65,52%, с учетом настольного и мобильного сегментов рынка. Ближайший конкурент – это Apple Safari с 18,78% (данные StatCounter). Edge находился на третьем месте с долей в размере всего-навсего 4,3%.

В России Edge и вовсе на шестой строчке с 2,73%. Его обгоняют Firefox (4,75%), Opera (6,77%), Safari (11,91%) и отечественный «Яндекс браузер» (16,36%), тоже построенный на Chrome. Оригинальный Google Chrome и здесь в лидерах – первое место и 54,65% российского рынка браузеров.