ИИ-расширение Claude перехватывало контроль над браузером Google Chrome «Проверено, мин нет» Расширение для браузера Google Chrome от разработчиков генеративного ИИ Claude, компании Anthropic, содержало уязвимость, ко

Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова Chrome растет вширь Браузер Google Chrome стал втайне от пользователей скачивать на их ПК файлы, необходимые для работы нейросет

Хакеры активно используют дыру в движке Google Chrome С пометкой «срочно» Google выпустил внеплановые обновления безопасности для своего браузера Chrome, призванные устранить две уязвимости, из которых как минимум одна активно эксплуатируе

Под видом блокировщика рекламы в Google Chrome распространяется ранее неизвестный опасный троян тимного расширения к множеству браузеров uBlock Origin Lite version 2025.1116.1841. Но с нюансами. geralt / Pixabay Неизвестный опасный троян распространялся под видом блокировщика рекламы в браузере Google Chrome Злонамеренная модификация выводит мнимое уведомление безопасности, которое сообщает пользователю об «аномальной» приостановке работы браузера и предлагает провести «сканирование»

Рассекречен интерфейс новой мобильной ОС, которая заменит Android и Chrome OS. Она похожа на macOS. Видео ем из пяти слогов (может, к релизу его сократят до AlOS) придет на смену и всеми забытой настольной Chrome OS, и самой популярной мобильной ОС в мире – Android. Как пишет профильный портал 9to5

Проверки не помогут. Ловкий хакер продает трояны-как-услугу с гарантированным преодолением цензуры и публикацией в магазине расширений для Chrome er Атака на жертву начинается с заражения ее компьютера специальным дополнением для браузера Google Chrome, которое может быть модифицировано под нужды клиента. Продавец – при определенных усло

Расширение-криптокошелек к браузеру Chrome обчистили на $7 миллионов Трест, который лопнул Крипторасширение к браузеру Chrome Trust Wallet содержало уязвимость, которая обошлась множеству пользователей в крупную сумму: хакерам удалось угнать около $7 млн. Корпорация Binance, которой принадлежит Trust Wallet, об

Браузер Chrome станет платным. Но только частично За Chrome плати Google собирается дополнительно монетизировать свой браузер Chrome путем взимания денег за ИИ-функции, которые должны появиться в нем самом скором будущем. Как пишет портал

Маски сорваны. Chrome официально признан самым опасным браузером Где безопасность, Google? Браузер Google Chrome, самый популярный в мире с долей 71,22% (ноябрь 2025 г., StatCounter), оказался одним

Троян годами маскировался под полезные инструменты, чтобы внезапно наброситься на пользователей Chrome и MS Edge семь лет деятельность вредоносных расширений для браузеров, заразивших 4,3 млн пользователей Google Chrome и Microsoft Edge, пишет Register. Группировка, получившая название ShadyPanda, маскиро

Google решил упростить пользователям работу с сотнями открытых вкладок в Chrome. Идея проста и гениальна, но украдена у конкурентов Google решает проблемы пользователей Браузер Chrome в очень скором будущем обзаведется новой для него функцией вертикального отображения в

Более сотни расширений к браузеру Chrome атакуют WhatsApp мпании Socket выявили довольно обширную кампанию, эксплуатирующую более сотни расширений к браузеру Chrome для рассылки спама через мессенджер WhatsApp. Все эти расширения, хотя и фигурируют по

Неожиданный подарок. Мобильный браузер Microsoft Edge получил полную поддержку настольных расширений. Такого нет даже у Chrome том того, что настольный Edge основан на Chromium и поддерживает почти все расширения, что и Google Chrome. © drserg / фотобанк «Фотодженика» Microsoft еще не разучилась приятно удивлять пользо

Google спасен от расчленения. Продавать Chrome и Android не придется ными с конкурентами в сфере онлайн-поиска, но постановил, что ей не придется продавать свой браузер Chrome. Она может также сохранить за собой свою операционную систему Android. Американские ан

Новые и потенциальные киберугрозы июля 2025 г.: критические уязвимости в WinRAR, Chrome и Microsoft SharePoint х уязвимостей июля 2025 г. Среди них – критические уязвимости в популярных продуктах WinRAR, Google Chrome и Microsoft SharePoint Server. Некоторые из них уже активно эксплуатируются. Об этом C

Google уничтожит классический Android. Его объединят со всеми забытой ОС для слабых ПК Два в одном по версии Google В скором будущем Google откажется от продвижения Android и Chrome OS по отдельности и объединит эти системы в одну платформу. Об этом официально заявил президент экосистемы Android в Google Самир Самат (Sameer Samat) в рамках интервью порталу Techradar

Браузер Chrome вводит санкции против всех россиян. Прекращается поддержка важнейших плагинов, без которых сломаются «Госуслуги» Новые санкции Google В браузере Google Chrome перестанут работать российские расширения для работы с электронной подписью, сообщили

Google Chrome начнет самостоятельно менять пароли пользователей. Кого коснется Новая функция менеджера паролей Google объявил, что позволит менеджеру паролей Chrome автоматически менять пароль пользователя, если посчитает его ненадежным, пишет The Verge. «Когда Chrome обнаруживает скомпрометированный пароль во время входа в систему, Google Pa

В Chrome вставили защитную функцию для выявления и блокировки мошеннических «служб поддержки» Самая маленькая из самых больших Обновление Google Chrome версии 137 привнесет новый инструмент безопасности на базе ИИ: для противодействия мош

OkoCRM выпустила расширение для Google Chrome, которое в пять раз ускоряет сбор лидов с сайтов Облачная система для автоматизации отделов продаж OkoCRM выпустила расширение для Chrome — OkoParser. Инструмент позволяет впятеро ускорить работу с лидами на сайтах, без прямой интеграции с ними, быстро создавая и заполняя карточки сделок нужными менеджеру данными. Об этом

Создатели ChatGPT хотят купить браузер Chrome, если власти заставят Google его продать тив Руководство компании OpenAI, владелец чат-бота ChatGPT, объявило о заинтересованности в покупке Chrome у Google, пишет Bloomberg. Компания OpenAI заинтересована в покупке браузера Chrome

За пользователями Google Chrome шпионят десятки расширений, скачанных миллионы раз Потянуть за ниточку Целая плеяда расширений к браузеру Chrome с общей пользовательской аудиторией около 6 млн человек, «демонстрируют небезопасное п

Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android вестной торговле Японии обязала Google прекратить практику навязывания поисковой системы и браузера Chrome производителям смартфонов на операционной системе (ОС) Android, об этом сообщает сайт

Пользователей браузера Chrome защитят от шпионажа. Google решала проблему более 20 лет Chrome получит дополнительную защиту от слежки Корпорация Google закроет в браузере Chrome потенциальную уязвимость, в той или иной степени актуальную для всех существующих веб-

«Дыру» в Google Chrome использовали, чтобы шпионить против России Побег из «песочницы» Google выпустил обновление браузера Chrome, устранив уязвимость нулевого дня, которая находилась под активной эксплуатацией. Проб

Операция «Форумный тролль»: новая APT-атака с использованием уязвимости нулевого дня в Chrome оприятии содержалась персонализированная ссылка. Если жертва переходила по ней и открывался браузер Chrome (или другой браузер на движке Chromium), устройство сразу заражалось, никаких дополнит

Microsoft идет войной на Google. Скачать Chrome под Windows стало намного сложнее. Касается всех. Опрос Не нужен вам этот Chrome Microsoft начала новую кампанию по продвижению своего браузера Edge и усложнила процес

Власти США намерены заставить Google продать браузер Chrome ебования Антимонопольные органы США намерены добиваться принуждения Google к продаже его поисковика Chrome, пишет Bloomberg. Министерство Юстиции, как выяснило издание, готовит список мер для п

Штатный браузер Windows с коварной целью выкачивает ценные данные пользователей Google Chrome Microsoft хитростью заманивает пользователей Chrome на Edge Корпорация Microsoft вновь уличили в использовании сомнительных методов популя

Группа Lazarus использовала уязвимость нулевого дня в Chrome для кражи криптовалюты награды в криптовалюте. С его помощью они эксплуатировали уязвимость нулевого дня в браузере Google Chrome, позволяющую заражать устройства и красть учётные данные криптокошельков. Сейчас эта у

В мобильном интернете грядет революция. На Chrome в Android впервые в истории можно будет ставить расширения для настольного браузера Гениальное решение Google Интернет-гигант Google в обозримом будущем может встроить в мобильный браузер Chrome поддержку расширений для настольных обозревателей, пишет профильный портал Android Police. Для пользователей это означает, что все те расширения, которые внедрены в их Chrome или

Bi.Zone: Уязвимости CVE-2024-7965 в Google Chrome подвержены смартфоны на Android и ноутбуки на macOS ческий анализ критической уязвимости в JavaScript-движке V8, который используется в браузере Google Chrome. Исследование показало, что она представляет опасность для пользователей Android-смарт

300 тысяч пользователей Chrome и Edge заразили вредоносными расширениями Заразный софт Около 300 тыс. пользователей стали жертвами широкомасштабной кампании, в ходе которой им устанавливались вредоносные расширения к браузерам Chrome и Edge. Как пишут исследователи компании ReasonLabs, распространение этих расширений осуществляет троянец, а сами расширения могут оказываться как сравнительно безобидным, но назойливым

Пользователей Ubuntu Linux оставили без новейшего браузера Chrome Пользователи LTS-релиза Ubuntu остались без нового Chrome Пользователи Ubuntu 18.04 не смогли штатно обновиться до новейшей браузера Chrome

В Chrome, Firefox и Safari под Linux и macOS зияет «дыра» для хакеров, о которой все знают 18 лет ированный доступ в корпоративные сети, и запускать произвольный код. 0.0.0.0 Day затрагивает Google Chrome/Chromium, Mozilla Firefox и Apple Safari – они предоставляют возможность взаимодейство

Миллионы пользователей лишились паролей в браузере Chrome по вине разработчиков Сбой в работе менеджера паролей Chrome Пользователи Google Chrome для платформы Windows лишились доступа к своим учетн

В браузер Chrome встроят сверхполезный инструмент, запрещающий «жрать» оперативную память Google продолжает борьбу с «прожорливостью» Chrome Google интегрирует в веб-браузер Chrome новую функцию, которая, как ожидается,

Взламывающий ПК эксплойт для браузера Chrome выставлен на продажу за $1 миллион продаж Один из участников темной паутины рекламирует эксплойт нулевого дня, направленный на Google Chrome. Эксплойт нацелен на версии 126.0.6478.126 и 126.0.6478.127 Google Chrome для о

Исследование ГК Softline: «Яндекс Браузер» лучше других браузеров защищает от фишинга ользователей. Эксперты выяснили, какие решения лучше всего справляются с определением таких сайтов: Chrome, «Яндекс Браузер», Firefox, Opera, Edge или Safari. Об это CNews сообщили представител