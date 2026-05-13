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Google Chrome браузер

Google Chrome - браузер

СОБЫТИЯ

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13.05.2026 ИИ-расширение Claude перехватывало контроль над браузером Google Chrome

«Проверено, мин нет» Расширение для браузера Google Chrome от разработчиков генеративного ИИ Claude, компании Anthropic, содержало уязвимость, ко
06.05.2026 Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова

Chrome растет вширь Браузер Google Chrome стал втайне от пользователей скачивать на их ПК файлы, необходимые для работы нейросет
06.03.2026 Хакеры активно используют дыру в движке Google Chrome

С пометкой «срочно» Google выпустил внеплановые обновления безопасности для своего браузера Chrome, призванные устранить две уязвимости, из которых как минимум одна активно эксплуатируе
30.01.2026 Под видом блокировщика рекламы в Google Chrome распространяется ранее неизвестный опасный троян

тимного расширения к множеству браузеров uBlock Origin Lite version 2025.1116.1841. Но с нюансами. geralt / Pixabay Неизвестный опасный троян распространялся под видом блокировщика рекламы в браузере Google Chrome Злонамеренная модификация выводит мнимое уведомление безопасности, которое сообщает пользователю об «аномальной» приостановке работы браузера и предлагает провести «сканирование»

28.01.2026 Рассекречен интерфейс новой мобильной ОС, которая заменит Android и Chrome OS. Она похожа на macOS. Видео

ем из пяти слогов (может, к релизу его сократят до AlOS) придет на смену и всеми забытой настольной Chrome OS, и самой популярной мобильной ОС в мире – Android. Как пишет профильный портал 9to5
27.01.2026 Проверки не помогут. Ловкий хакер продает трояны-как-услугу с гарантированным преодолением цензуры и публикацией в магазине расширений для Chrome

er Атака на жертву начинается с заражения ее компьютера специальным дополнением для браузера Google Chrome, которое может быть модифицировано под нужды клиента. Продавец – при определенных усло
06.01.2026 Расширение-криптокошелек к браузеру Chrome обчистили на $7 миллионов

Трест, который лопнул Крипторасширение к браузеру Chrome Trust Wallet содержало уязвимость, которая обошлась множеству пользователей в крупную сумму: хакерам удалось угнать около $7 млн. Корпорация Binance, которой принадлежит Trust Wallet, об
29.12.2025 Браузер Chrome станет платным. Но только частично

За Chrome плати Google собирается дополнительно монетизировать свой браузер Chrome путем взимания денег за ИИ-функции, которые должны появиться в нем самом скором будущем. Как пишет портал

22.12.2025 Маски сорваны. Chrome официально признан самым опасным браузером

Где безопасность, Google? Браузер Google Chrome, самый популярный в мире с долей 71,22% (ноябрь 2025 г., StatCounter), оказался одним

02.12.2025 Троян годами маскировался под полезные инструменты, чтобы внезапно наброситься на пользователей Chrome и MS Edge

семь лет деятельность вредоносных расширений для браузеров, заразивших 4,3 млн пользователей Google Chrome и Microsoft Edge, пишет Register. Группировка, получившая название ShadyPanda, маскиро
20.11.2025 Google решил упростить пользователям работу с сотнями открытых вкладок в Chrome. Идея проста и гениальна, но украдена у конкурентов

Google решает проблемы пользователей Браузер Chrome в очень скором будущем обзаведется новой для него функцией вертикального отображения в
24.10.2025 Более сотни расширений к браузеру Chrome атакуют WhatsApp

мпании Socket выявили довольно обширную кампанию, эксплуатирующую более сотни расширений к браузеру Chrome для рассылки спама через мессенджер WhatsApp. Все эти расширения, хотя и фигурируют по
23.10.2025 Неожиданный подарок. Мобильный браузер Microsoft Edge получил полную поддержку настольных расширений. Такого нет даже у Chrome

том того, что настольный Edge основан на Chromium и поддерживает почти все расширения, что и Google Chrome. © drserg / фотобанк «Фотодженика» Microsoft еще не разучилась приятно удивлять пользо
03.09.2025 Google спасен от расчленения. Продавать Chrome и Android не придется

ными с конкурентами в сфере онлайн-поиска, но постановил, что ей не придется продавать свой браузер Chrome. Она может также сохранить за собой свою операционную систему Android. Американские ан
05.08.2025 Новые и потенциальные киберугрозы июля 2025 г.: критические уязвимости в WinRAR, Chrome и Microsoft SharePoint

х уязвимостей июля 2025 г. Среди них – критические уязвимости в популярных продуктах WinRAR, Google Chrome и Microsoft SharePoint Server. Некоторые из них уже активно эксплуатируются. Об этом C
14.07.2025 Google уничтожит классический Android. Его объединят со всеми забытой ОС для слабых ПК

Два в одном по версии Google В скором будущем Google откажется от продвижения Android и Chrome OS по отдельности и объединит эти системы в одну платформу. Об этом официально заявил президент экосистемы Android в Google Самир Самат (Sameer Samat) в рамках интервью порталу Techradar
03.06.2025 Браузер Chrome вводит санкции против всех россиян. Прекращается поддержка важнейших плагинов, без которых сломаются «Госуслуги»

Новые санкции Google В браузере Google Chrome перестанут работать российские расширения для работы с электронной подписью, сообщили

21.05.2025 Google Chrome начнет самостоятельно менять пароли пользователей. Кого коснется

Новая функция менеджера паролей Google объявил, что позволит менеджеру паролей Chrome автоматически менять пароль пользователя, если посчитает его ненадежным, пишет The Verge. «Когда Chrome обнаруживает скомпрометированный пароль во время входа в систему, Google Pa
13.05.2025 В Chrome вставили защитную функцию для выявления и блокировки мошеннических «служб поддержки»

Самая маленькая из самых больших Обновление Google Chrome версии 137 привнесет новый инструмент безопасности на базе ИИ: для противодействия мош
24.04.2025 OkoCRM выпустила расширение для Google Chrome, которое в пять раз ускоряет сбор лидов с сайтов

Облачная система для автоматизации отделов продаж OkoCRM выпустила расширение для Chrome — OkoParser. Инструмент позволяет впятеро ускорить работу с лидами на сайтах, без прямой интеграции с ними, быстро создавая и заполняя карточки сделок нужными менеджеру данными. Об этом

23.04.2025 Создатели ChatGPT хотят купить браузер Chrome, если власти заставят Google его продать

тив Руководство компании OpenAI, владелец чат-бота ChatGPT, объявило о заинтересованности в покупке Chrome у Google, пишет Bloomberg. Компания OpenAI заинтересована в покупке браузера Chrome
21.04.2025 За пользователями Google Chrome шпионят десятки расширений, скачанных миллионы раз

Потянуть за ниточку Целая плеяда расширений к браузеру Chrome с общей пользовательской аудиторией около 6 млн человек, «демонстрируют небезопасное п
15.04.2025 Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android

вестной торговле Японии обязала Google прекратить практику навязывания поисковой системы и браузера Chrome производителям смартфонов на операционной системе (ОС) Android, об этом сообщает сайт

14.04.2025 Пользователей браузера Chrome защитят от шпионажа. Google решала проблему более 20 лет

Chrome получит дополнительную защиту от слежки Корпорация Google закроет в браузере Chrome потенциальную уязвимость, в той или иной степени актуальную для всех существующих веб-
27.03.2025 «Дыру» в Google Chrome использовали, чтобы шпионить против России

Побег из «песочницы» Google выпустил обновление браузера Chrome, устранив уязвимость нулевого дня, которая находилась под активной эксплуатацией. Проб
26.03.2025 Операция «Форумный тролль»: новая APT-атака с использованием уязвимости нулевого дня в Chrome

оприятии содержалась персонализированная ссылка. Если жертва переходила по ней и открывался браузер Chrome (или другой браузер на движке Chromium), устройство сразу заражалось, никаких дополнит
23.01.2025 Microsoft идет войной на Google. Скачать Chrome под Windows стало намного сложнее. Касается всех. Опрос

Не нужен вам этот Chrome Microsoft начала новую кампанию по продвижению своего браузера Edge и усложнила процес
19.11.2024 Власти США намерены заставить Google продать браузер Chrome

ебования Антимонопольные органы США намерены добиваться принуждения Google к продаже его поисковика Chrome, пишет Bloomberg. Министерство Юстиции, как выяснило издание, готовит список мер для п
13.11.2024 Штатный браузер Windows с коварной целью выкачивает ценные данные пользователей Google Chrome

Microsoft хитростью заманивает пользователей Chrome на Edge Корпорация Microsoft вновь уличили в использовании сомнительных методов популя
24.10.2024 Группа Lazarus использовала уязвимость нулевого дня в Chrome для кражи криптовалюты

награды в криптовалюте. С его помощью они эксплуатировали уязвимость нулевого дня в браузере Google Chrome, позволяющую заражать устройства и красть учётные данные криптокошельков. Сейчас эта у
08.10.2024 В мобильном интернете грядет революция. На Chrome в Android впервые в истории можно будет ставить расширения для настольного браузера

Гениальное решение Google Интернет-гигант Google в обозримом будущем может встроить в мобильный браузер Chrome поддержку расширений для настольных обозревателей, пишет профильный портал Android Police. Для пользователей это означает, что все те расширения, которые внедрены в их Chrome или

17.09.2024 Bi.Zone: Уязвимости CVE-2024-7965 в Google Chrome подвержены смартфоны на Android и ноутбуки на macOS

ческий анализ критической уязвимости в JavaScript-движке V8, который используется в браузере Google Chrome. Исследование показало, что она представляет опасность для пользователей Android-смарт
05.09.2024 300 тысяч пользователей Chrome и Edge заразили вредоносными расширениями

Заразный софт Около 300 тыс. пользователей стали жертвами широкомасштабной кампании, в ходе которой им устанавливались вредоносные расширения к браузерам Chrome и Edge. Как пишут исследователи компании ReasonLabs, распространение этих расширений осуществляет троянец, а сами расширения могут оказываться как сравнительно безобидным, но назойливым

23.08.2024 Пользователей Ubuntu Linux оставили без новейшего браузера Chrome

Пользователи LTS-релиза Ubuntu остались без нового Chrome Пользователи Ubuntu 18.04 не смогли штатно обновиться до новейшей браузера Chrome

15.08.2024 В Chrome, Firefox и Safari под Linux и macOS зияет «дыра» для хакеров, о которой все знают 18 лет

ированный доступ в корпоративные сети, и запускать произвольный код. 0.0.0.0 Day затрагивает Google Chrome/Chromium, Mozilla Firefox и Apple Safari – они предоставляют возможность взаимодейство
30.07.2024 Миллионы пользователей лишились паролей в браузере Chrome по вине разработчиков

Сбой в работе менеджера паролей Chrome Пользователи Google Chrome для платформы Windows лишились доступа к своим учетн
24.07.2024 В браузер Chrome встроят сверхполезный инструмент, запрещающий «жрать» оперативную память

Google продолжает борьбу с «прожорливостью» Chrome Google интегрирует в веб-браузер Chrome новую функцию, которая, как ожидается,

28.06.2024 Взламывающий ПК эксплойт для браузера Chrome выставлен на продажу за $1 миллион

продаж Один из участников темной паутины рекламирует эксплойт нулевого дня, направленный на Google Chrome. Эксплойт нацелен на версии 126.0.6478.126 и 126.0.6478.127 Google Chrome для о
13.06.2024 Исследование ГК Softline: «Яндекс Браузер» лучше других браузеров защищает от фишинга

ользователей. Эксперты выяснили, какие решения лучше всего справляются с определением таких сайтов: Chrome, «Яндекс Браузер», Firefox, Opera, Edge или Safari. Об это CNews сообщили представител
06.06.2024 Пользователи дождались. В Chrome OS спустя 15 лет подвезли поддержку приложений для Windows. Возможно, заработает даже на древних ПК

Микс Windows и Chrome OS Операционная система Chrome OS сбежавшего из России интернет-гиганта Google обзаведется поддержкой программ для Windows, пишет The Verge. Иными словами, пользователям больше не

Публикаций - 1701, упоминаний - 2496

Google Chrome и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 947
Microsoft Corporation 25775 585
Apple Inc 13154 291
Yandex - Яндекс 9216 188
Meta Platforms - Facebook 4621 130
Samsung Electronics 11064 94
X Corp - Twitter 2938 91
Intel Corporation 12811 89
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 77
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 72
VK - Mail.ru Group 3602 68
Acer Group - Acer Inc 2776 65
Microsoft Corporation - GitHub 1075 64
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 63
Adobe Systems 1597 60
Dr.Web - Доктор Веб 1294 52
Amazon Inc - Amazon.com 3277 52
HP Inc. 5883 46
Otello Corporation - Opera Software 340 45
Telegram Group 2940 42
Mozilla Foundation 208 41
AMD - Advanced Micro Devices 4641 36
ESET - ESET Software 1161 36
Yahoo! 3726 36
Oracle Corporation 7074 34
Nvidia Corp 4002 34
Dell EMC 5180 33
Huawei 4676 33
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 33
Lenovo Group 2446 32
Sony 6739 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 31
Blink 58 31
9594 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Dropbox 527 20
Google Russia - Гугл Россия 226 20
Cisco Systems 5372 19
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 25
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 20
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 19
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Microsoft - LinkedIn 699 14
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 8
eBay Inc 1640 7
Royal Dutch Shell - Шелл 233 7
Vimeo - Видеохостинг 71 7
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 7
Почта России ПАО 2370 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Visa International 1993 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Uber 357 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Expedia Group 136 5
Резонанс НПП 407 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Связной ГК 1401 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Альфа-Банк 1979 4
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 4
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 4
TripAdvisor 41 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
Судебная власть - Judicial power 2500 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 4
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 17
Apache Software Foundation - ASF 231 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 6
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
FairSearch альянс 4 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЛДПР 116 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
Coalition for Better ads - Коалиция по улучшению рекламы 2 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 2
ГосИнформСистемы 160 2
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1254
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 723
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 406
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 324
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 319
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 252
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 248
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 197
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 196
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 191
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 189
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 174
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 160
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 159
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 155
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
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КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
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VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 48
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 41
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 32
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
CNews AWARDS - награда 571 11
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 8
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
Microsoft Build - конференция 39 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 3
Яндекс.Старт 12 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Adobe MAX 11 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Black Hat - Конференция 120 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Microsoft Ignite 44 1
Microsoft Inspire 4 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 4 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 148 1
USENIX Security Symposium 4 1
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