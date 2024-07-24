В браузер Chrome встроят сверхполезный инструмент, запрещающий «жрать» оперативную память

Google продолжает борьбу с «прожорливостью» Chrome

Google интегрирует в веб-браузер Chrome новую функцию, которая, как ожидается, хотя бы частично позволит решить одну из его главных проблем – неумный аппетит к вычислительным ресурсам компьютера, пишет Windows Latest.

Благодаря новому инструменту пользователю будет несколько проще разобраться в том, какие именно из открытых веб-ресурсов безнаказанно «пожирают» оперативную память и/или процессорное время компьютера, и принять адекватные меры.

Нехватка оперативной памяти – одна из основных проблем, с которой сталкиваются пользователи современных браузеров для ПК. С увеличением сложности веб-страниц и приложений, ростом разнообразия веб-стандартов, ситуация продолжает стремительно ухудшаться: несколько открытых в браузере вкладок могут потреблять гигабайты памяти. При нехватке этого ценного ресурса операционные системы могут обращаются к файлу или разделу подкачки на жестком диске ПК в поисках дополнительного пространства, что ведет к замедлению работы как самого браузера, так и ОС в целом, поскольку такие устройства все еще работают достаточно медленно в сравнении с ОЗУ.

Mitchell Luo / Unsplash.com Chrome обратит внимание пользователей на вкладки, которые потребляют слишком много ресурсов

Согласно данным портала StatCounter за июнь 2024 г., Chrome корпорации Google остается самым популярным браузером в мире – на его долю приходится 65,68% подключений к Всемирной паутине (учтены как мобильный, так и десктопный браузерные сегменты). С большим отставанием за Chrome следует Apple Safari (17,96%), который опережает встроенный в Microsoft Windows обозреватель Edge более чем на 12 процентных пунктов (5,26%). Четвертое и пятое места – за Mozilla Firefox (2,75%), Samsung Internet (2,58%). В числе догоняющих некогда популярная Opera (2,26%).

Что известно о новой функции

В дополнение к уже реализованным функциям экономии памяти (Memory Saver) и энергии (Energy Saver) пользователям фирменного обозревателя интернет-гиганта станут доступны возможности автоматического выявления вкладок с чрезмерно «прожорливыми» интернет-страницами или веб-приложениями, и высвобождения потребляемых ими ресурсов ПК.

Новая экспериментальная функция под названием “Performance alert” обнаружена в недавней сборке Chrome Canary, которая включает все последние новшества и предназначена для веб-разработчиков, а также опытных пользователей. На ее появление обратил внимание посетитель портала Windows Latest с никнеймом Leopeva64.

Протестировать “Performance alert” в альфа-версии браузера можно, активировав флаги #performance-intervention-ui и #performance-intervention-demo-mode в соответствующем разделе перечня скрытых экспериментальных настроек, который открывается при указании в строке адреса “chrome://flags”. В результате после перезапуска Chrome в параметрах производительности обозревателя (“chrome://settings/performance”) становится доступной опция “Performance Issue Alert”, которую также необходимо активировать.

Windows Latest Windows Latest опробовал экспериментальную функцию Chrome

После получения разрешения со стороны пользователя браузер Chrome начинает вести непрерывный мониторинг открытых вкладок, вероятно, анализируя количество потребляемого ими процессорного времени и оперативной памяти. Конкретные критерии и лимиты, используемые браузером Google при выявлении «тяжелых» вкладок в браузере, пока неизвестны.

Тем не менее обнаружив потенциальных «виновников» – одну или несколько вкладок, активность которых негативно отражается на общей производительности обозревателя, новый инструмент при помощи всплывающего окна, возникающего справа от адресной строки, уведомит пользователя о находке и предложит незамедлительно разобраться с проблемой.

Из сообщения, сопровождающего перечень «проблемных» вкладок, следует, что после получения согласия со стороны пользователя – по нажатии кнопки “Fix now” – Chrome «сделает их неактивными» (“make them inactive”). Эта операция предполагает принудительную очистку закрепленного за их содержимым участка оперативной памяти, но не их закрытие – то есть вкладки останутся на соответствующей панели и при обращении к ним в дальнейшем их содержимое будет автоматически восстановлено (во всяком случае, браузер предпримет такую попытку). Для этого, вероятно, используется механизм, лежащий в основе функции Tab Discard, внедренной в Chrome еще в 2015 г.

Кроме того, пользователь имеет возможность отказаться от предложенных Chrome действий, нажав кнопку “Dismiss”, к примеру, если среди перечисленных вкладок есть те, которые ему необходимы прямо сейчас или не способны «пережить» процедуру Tab Discard.

Заставить Chrome без промедления выполнить поиск вкладок, потребляющих слишком много ресурсов, можно в разделе настроек “chrome://discard”, щелкнув мышью по опции “Trigger performance CPU intervention”. В результате Chrome сразу же выведет на экран уведомление со «списком подозреваемых».

Похожие функции Chrome

В Chrome 108, релиз которого состоялся в ноябре 2022 г., появился Energy Saver – встроенный инструмент экономии заряда на ноутбуках под управлением ОС Windows, macOS, Linux и Chrome OS. Активация функции энергосбережения приводит к отключению почти всех визуальных эффектов при работе с веб-страницами, в том числе плавной прокрутки. Кроме того, обозреватель начинает гораздо более строго следить за потенциально энергозатратными фоновыми процессами – например, за воспроизведением ауди- и видеоконтента в неактивных вкладках – и приостанавливать их.

В Chrome 79 от октября 2019 г. была добавлена функция «заморозки» вкладок (Tab Freeze), которая позволяет обозревателю автоматически выгружать из оперативной памяти содержимое открытых вкладок, которые не использовались в течение некоторого времени, тем самым экономя ресурсы ПК.