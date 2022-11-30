Спустя годы исправлен недостаток Chrome, раздражающий миллиарды пользователей

В Chrome 108 появился встроенный инструмент экономии заряда на ноутбуках под Windows, macOS, Linux и Chrome OS. Это один из двух самых главных недостатков браузера, раздражающих пользователей во всем мире. Второй – перерасход оперативной памяти, который Google тоже собиралась устранить, но к релизу версии 108 не успела.

Chrome научился экономить

Интернет-гигант Google интегрировал в Chrome новую функцию, позволяющую радикально снизить энергопотребление браузера на ноутбуках и хромбуках (лэптопах под управлением Chrome OS). Нововведение пока что носит экспериментальный характер, и его невозможно включить в основном меню настроек, но, тем не менее, воспользоваться им все же можно.

Речь про режим сбережения энергии, который особенно пригодится на ноутбуках с изношенным от времени и частых зарядок аккумулятором. Функция Energy Saver Mode появилась в Chrome версии 108, релиз которой состоялся 29 ноября 2022 г.

Как все устроено

Судя по всему, нововведение Google действительно позволяет экономить заряд аккумулятора, поскольку новый режим устанавливает ограничения на все самые «прожорливые функции современных браузеров. В первую очередь это касается любой фоновой активности – например, если на фоновой вкладке проигрывается музыкальный трек или видеоролик, то воспроизведение будет приостановлено.

Возможности, предоставляемые пользователю новым режимом

Также активация энергосбережения отключает почти все визуальные эффекты при работе с веб-страницами. Это касается, в том числе, плавного скроллинга.

Воспроизведение потоковых видеороликов – это тоже энергозатратное для компьютера занятие, поэтому разработчики Chrome модифицировали и этот процесс. Активация экономии заряда снизит частоту кадров в роликах, тем самым уменьшив нагрузку на аппаратную часть ПК, что и приведет к снижению расхода энергии.

Как включить

Для работы нового режима Chrome должно быть выполнено два условия – активировать его нужно на ноутбуке или моноблочном ПК со встроенным аккумулятором, работающим под управлением Windows, macOS или Chrome OS. Версия браузера для Linux тоже получила это нововведение.

Второе условие – это версия Chrome не ниже 108. В предыдущей сборке с индексом 107 ее еще нет.

Функция пока экспериментальная и может работать нестабильно

Чтобы активировать новую функцию Energy Saver Mode, необходимо на любой вкладке в адресной строке вписать «chrome://flags/#battery-saver-mode-available» без пробелов и кавычек и перейти по этому адресу. На открывшейся странице рядом с флагом активации режима нужно в выпадающем меню выбрать «Enabled», после чего перезапустить браузер.

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После перезапуска в настройках нового режима можно выбрать два варианта его активации. Первый подразумевает переход Chrome к экономии энергии при уровне заряда аккумулятора менее 20%. Второй позволяет экономить заряд всегда, когда компьютер отключен от электросети и работает от аккумулятора, даже если он заряжен на 100%.

Обещанного три версии ждут

О возможном скором появлении режима Energy Saver Mode в браузере Google CNews писал в конце октября 2022 г., когда вышла версия 107. На тот момент сроков его релиза не было, и о том, что разработчики внедрят его именно в сборку 108, были лишь предположения.

Тогда же стало известно, что Google готовит для Chrome еще более полезную функцию. Повышенный расход заряда – это действительно раздражающий многих недостаток, но еще более серьезной проблемой является неуемный аппетит браузера по части заполнения оперативной памяти. Это выводит из себя миллиарды пользователей интернета по всему миру – Chrome занимает 65,24% рынка браузеров в мире и 53,16% в России (данные StatCounter за октябрь 2022 г.).

Несмотря на свою широкую популярность, Chrome пока очень далек от совершенства

Google годами обещает решить эту проблему, предпринимая для этого различные усилия. Например, в октябре 2019 г. компания встроила в свой браузер алгоритм заморозки памяти, которые на практике оказались абсолютно бесполезными.

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Одновременно с Energy Saver Mode в Chrome должен был появиться и режим Memory Saver – очередная попытка Google побороть жажду своего браузера поскорее занять весь объем ОЗУ. Предполагалось, что Memory Saver будет переводить фоновые вкладки в спящий режим, попутно выгружая их из оперативной памяти, и вновь активировать их сразу после перехода на нужную вкладку.

Также планировалось несколько исключений, например, для подкастов, музыки и видеороликов, чтобы их воспроизведение не прекращалось при переходе на другую вкладку. Однако режим Memory Saver в составе Chrome 108 обнаружить не удалось. Вероятно, он будет добавлен в одном из следующих релизов, возможно, уже в 109, запланированном на 10 января 2023 г.