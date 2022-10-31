Chrome перестанет пожирать оперативную память. Браузер готовится к важному обновлению

Google научит Chrome экономить оперативную память с помощью новой функции Memory Saver. Этот браузер давно известен своими неуемными «аппетитами» – если дать ему волю, он может занять весь свободный объем ОЗУ. Google хочет исправить это, спустя 14 лет с момента появления самой первой версии Chrome.

Chrome посадят на диету

Браузер Google Chrome в одном из ближайших обновлений может получить функцию эффективной экономии оперативной памяти, пишет портал Android Police. Новшество будет заключаться в так называемой «заморозке» фоновых вкладок, чтобы те не расходовали системные ресурсы, пока пользователь занят просмотром сайта на активной вкладке.

На защиту свободных гигабайтов в оперативной памяти компьютера встанут сразу два новых режима, в настоящее время тестируемых разработчиками и бета-тестерами. Они называются Memory Saver и Battery Saver, и оценить их эффективность могут все, кто пользуется Canary-сборками браузера. Такое название носят бета-версии Chrome, которые могут работать нестабильно.

Возможно, Chrome совсем скоро избавится от своего главного и самого раздражающего недостатка

На деле именно об оперативной памяти «беспокоится» только режим Memory Saver, на что указывает его название. Второй же, Battery Saver, разрабатывается с целью экономии заряда аккумулятора и ориентирован на пользователей ноутбуков. Однако его алгоритмы тоже затрагивают фоновые вкладки.

Освободить ОЗУ из плена Chrome

Режим Memory Saver в своем нынешнем исполнении переводит все фоновые вкладки в спящий режим. Они не закрываются, но любая их активность прекращается до той поры, пока пользователь не кликнет по ним.

Если же просто навести курсор на любую из фоновых вкладок, Chrome услужливо покажет, сколько мегабайтов ОЗУ ему удалось высвободить, «усыпив» ее. Активируется вкладка сразу после клика по ней, а предыдущая тут же «засыпает».

Google собирается разрешить пользователям включать режим заморозки вкладок без утомительного путешествия по меню настроек, которое в Chrome в последние годы по уровню запутанности напоминает гигантский лабиринт. Включить заморозку временно ненужных вкладок можно по нажатию кнопки справа от строки поиска. Она же выключает его.

Чтобы пользоваться было еще удобнее, разработчики добавили функцию исключений. Например, если на вкладке открыт YouTube или какой-нибудь подкаст, то можно сделать так, чтобы она работала в фоне.

Заряд надо экономить

Каждый всемирно известный браузер за годы своего существования получает стойкое отношение общества к себе, притом заслуженное. Если Internet Explorer все годами ругали за медлительность и большое количество «дыр» в безопасности (Microsoft официально признала это), то Chrome действительно известен как пожиратель оперативной памяти и заряда аккумулятора. В первую очередь это касается его версии под Windows.

Если вопрос экономии оперативной памяти постарается решить Memory Saver, то помочь ноутбуку разряжаться медленнее должен режим Battery Saver. Он блокирует обновление фоновых вкладок, что снижает нагрузку на «железо» ноутбука и в итоге понижает расхоl заряда.

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Для примера, если в фоновой вкладке открыт веб-интерфейс почтового ящика, то о приходе новой корреспонденции пользователь узнает лишь после клика по ней. Также Battery Saver отключает плавность прокрутки сайтов, что тоже позволяет снизить нагрузку на мобильный ПК.

Сроки появления обоих режимов в стабильной версии Chrome к моменту выхода материала известны не были. В версии 107, вышедшей 25 октября 2022 г., их нет, так что, вероятно, пользователям придется подождать до релиза сборок 108 (29 ноября 2022 г.) или 109 (10 января 2023 г.).

Также остается надеяться, что разработчики сторонних браузеров, базирующихся на Chrome, интегрируют хотя бы Memory Saver в свои продукты. На Chrome в настоящее время построены как минимум Brave, Opera, Microsoft Edge, Vivaldi и др., и многие из них тоже пока не умеют экономить оперативную память.

Очередная попытка

Google борется с аппетитом Chrome по части ОЗУ годами. Например, в октябре 2019 г. она уже внедряла алгоритмы заморозки памяти, хотя и несколько иные. Как показала практика, идея не сработала.

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Прожорливость Chrome стали использовать разработчики других браузеров с целью продвижения своих продуктов. Например, в марте 2019 г. был создан браузер Falkon, потребляющий значительно меньше памяти в сравнении с Chrome за счет оптимизации программного кода.

В апреле 2021 г. ситуация повторилась. На свет появился обозреватель Mighty, расходовавший в 10 раз меньше оперативной памяти, чем Google Chrome, и моментально загружавший сайты. Секрет его работы заключался в использовании облачных ресурсов для рендеринга веб-страниц. Но популярным он в ближайшем будущем, вероятнее всего не станет, поскольку разработчики просят за него абонентскую плату в размере $30 (1850 руб. по курсу ЦБ на 31 октября 2022 г.) ежемесячно.