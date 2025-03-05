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Falkon Браузер с открытым исходным кодом
Falkon и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11845 4
|Microsoft Corporation 24692 3
|Blink 40 2
|Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 1
|Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
|Bakita Joshua - Бакита Джошуа 2 1
|The Verge - Издание 560 1
|Reddit 317 1
|BleepingComputer - Издание 351 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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