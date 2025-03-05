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Индексная книга (каталог) CNews*
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Falkon Браузер с открытым исходным кодом


05.03.2025 Cloudflare без объяснения причин стал отключать от интернета пользователей редких браузеров. Жалобы полностью игнорируются 1
31.10.2022 Chrome перестанет пожирать оперативную память. Браузер готовится к важному обновлению 2
16.12.2019 Google забанила в своих сервисах популярные Linux-браузеры 1
25.03.2019 Украденная бета-версия Microsoft Edge на движке Chromium рассекретила «фишки» браузера 1
21.03.2019 Создан браузер, потребляющий в разы меньше оперативной памяти, чем Chrome 3

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Falkon и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11845 4
Microsoft Corporation 24692 3
Blink 40 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9239 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14472 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7487 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9390 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2009 1
Podcasts - Подкастинг 257 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6771 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9681 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12837 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 723 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 479 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5376 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1861 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 415 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
VIM - Virtualized Infrastructure Manager - Системы управления виртуализованной инфраструктурой 14 1
HTML - KHTML - компонент для просмотра HTML-документов, разработанный для среды KDE для UNIX-систем 14 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11159 1
Google Chrome - браузер 1569 4
Opera Browser - Браузер 1022 3
Microsoft Windows 15751 3
Microsoft Edge - браузер 1997 3
Falkon (ранее Qupzilla) - кроссплатформенный обозреватель (браузер) с открытым исходным кодом 5 2
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 425 2
Mozilla Firefox - браузер 1892 2
Google YouTube - Видеохостинг 2766 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 2
Linux OS 10047 2
Linux KDE Plasma 226 2
Google Android 14089 1
Microsoft Windows NT 879 1
Microsoft Windows 10 1772 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 394 1
C/C++ - Язык программирования 767 1
Vivaldi - Браузер 93 1
Brave - Браузер 33 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 428 1
Adblock 32 1
Python - высокоуровневый язык программирования 954 1
Microsoft Windows 7 1981 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
Apple macOS 2078 1
JavaScript - JS - язык программирования 1203 1
Apple Safari - браузер 857 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 342 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 109 1
Konqueror - браузер и файловый менеджер 23 1
QtWebKit 4 1
Google Account 20 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4535 1
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
Bakita Joshua - Бакита Джошуа 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 1
Blacklist - Чёрный список 623 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 568 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5867 1
White list - Белый список 103 1
The Verge - Издание 560 1
Reddit 317 1
BleepingComputer - Издание 351 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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