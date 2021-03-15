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Индексная книга CNews*
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Cookies Куки Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя

Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя

Cookies (куки) — файлы небольшого размера, содержащие информацию касаемо действий пользователя на различных веб-ресурсах. Хранятся эти файлы на накопителе ПК в папке интернет-браузера. Cookies «запоминают» информацию о:

  • авторизациях в аккаунтах;
  • различных предпочтениях посетителя;
  • товарах, добавленных в корзину;
  • тексте, введенном в строке поиска на сайте;
  • IP-адресе компьютера;
  • времени и дате открытия веб-ресурса;
  • браузере и операционной системе;
  • переходах по ссылкам, нажатиям на кнопки.
     

15.03.2021 Как работают cookies и зачем мы разрешаем их сохранять
17.07.2020 Eset: троянизированные приложения для Mac используются для сбора файлов cookie и скриншотов
13.03.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила новых зловредов для кражи cookie на Android
16.01.2020 Google поставит на уши весь рынок интернет-рекламы ради пользователей Chrome
19.03.2013 Браузер Firefox обвинили в разрушении экономики
10.09.2007 Хотспоты «обезоруживают» Microsoft, Yahoo! и Google
26.07.2007 Исследование: пользователи не разбираются в cookie-файлах
17.07.2007 Google будет автоматически удалять cookie-файлы
15.02.2007 Firefox раздает куки посторонним
24.05.2002 Неделя в Сети: Вредоносное "печенье", тухлый спам и онлайн-реклама по-питерски
27.02.2002 Microsoft снова обвиняют в шпионаже за пользователями
19.02.2002 Прокси-серверы SafeWeb подвержены JavaScript-атакам
19.02.2002 Анонимные прокси-серверы SafeWeb подвержены атакам при помощи JavaScript
16.11.2001 Неделя в Сети: cookies, чемпионаты и ПК с "недостатками"
16.11.2001 Microsoft выпустила новый патч для IE
14.11.2001 Европарламент запретил использование файлов cookies без согласия пользователя
05.11.2001 Европейский Союз рассмотрит законность технологии cookies
20.09.2000 McAfee выпустила программу, удаляющую с компьютера серверные ключи-"cookie"
06.03.2000 Сбор информации методом "cookies" в США запрещен до окончательного решения правительства
06.12.1999 Эксперты по безопасности опасаются нового способа воровства кредитных карточек

Публикаций - 205, упоминаний - 245

Cookies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 43
Google LLC 10352 31
Apple Inc 10683 19
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 16
Yandex - Яндекс 5015 15
Dr.Web - Доктор Веб 1186 13
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
Meta Platforms - Facebook 4267 7
Элемент ГК - Elementec 1523 6
Netscape Communications Corporation 412 5
Telegram Group 805 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 4
Accenture plc 810 4
GitHub 487 4
Samsung Electronics 9333 4
Twitter 2493 4
HP Inc. 5313 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 3
Rambler Group - Рамблер ГК 811 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
G-Core Labs 72 3
Trend Micro 567 3
Check Point Software Technologies 694 3
Citrix Systems 744 3
Avast Software 145 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
Intel Corporation 11262 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
Yahoo! 3603 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 272 2
SAP SE 4595 2
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 4
Альфа-Банк 1476 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 1
L’Oreal 53 1
Студия Артемия Лебедева 69 1
Nikola Corporation 8 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 55 1
FICO 43 1
Terra Fantastica 5 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Ozon Банк - Оней Банк 8 1
Май - Российская торговая компания 416 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 88 1
Совкомбанк Совесть 95 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
Россети Ленэнерго 786 1
Thomas Cook 10 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
Nordea - Нордеа Банк 77 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 1
Самолёт ГК 216 1
LinkedIn 558 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 1
Tesla Motors 285 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
eBay Inc 1576 1
Совкомбанк ПАО 171 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 184 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
Открытие ФК 2713 1
Аэрофлот - Aeroflot 648 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
Qiwi 878 1
Royal Dutch Shell - Шелл 184 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 3
Администрация Президента РФ 904 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США 25 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 21 1
U.S. President - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 13 1
Совет Европы 83 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Прокуратура США - Федеральный прокурор США - United States Attorney, Federal prosecutor 16 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Счётная палата РФ 628 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
Project Veritas 2 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 118
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 66
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 54
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 41
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 35
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 34
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 31
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 27
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 24
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 17
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 1007 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 13
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 12
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 9
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 9
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 9
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FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 678 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 8
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 8
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Orbitum - Браузер 3 3
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 8
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 5
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
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