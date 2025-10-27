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Индексная книга (каталог) CNews*
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Cookies Куки Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя

Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя

Cookies (куки) — файлы небольшого размера, содержащие информацию касаемо действий пользователя на различных веб-ресурсах. Хранятся эти файлы на накопителе ПК в папке интернет-браузера. Cookies «запоминают» информацию о:

  • авторизациях в аккаунтах;
  • различных предпочтениях посетителя;
  • товарах, добавленных в корзину;
  • тексте, введенном в строке поиска на сайте;
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СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.10.2025 Студент МТУСИ создал защиту от кражи cookie-файлов с использованием аппаратного модуля

ормационная безопасность» Александра Большакова разработал инновационную систему защиты критических cookie-файлов от кражи. Решение использует аппаратный модуль безопасности TPM 2.0 и способно

06.05.2025 Российский рекламный рынок уже готов к потенциальному отказу от технологии cookies

ных cookie-файлов, чтобы монополизировать всю аудиторию браузера. Таким образом, будущее технологии cookies остается неопределенным. Эксперты «Билайн Adtech», PIM.DATA, Hybrid и Kokoc Group рас
15.12.2023 Google запрещает сторонние cookies в Chrome. Это грозит «поломать» множество сайтов и перевернуть весь рынок интернет-рекламы

Google экспериментирует с блокировкой сторонних cookies Корпорация Google объявила о начале эксперимента по блокировке сторонних cookies

20.04.2022 Зачем Google предлагает отказаться от файлов cookie

В начале 2020 года компания Google заявила о постепенном отказе от сторонних файлов cookie. Весной 2021 года она начала тестирование новой технологии таргетинга рекламы FLoC, а в 2022 — отказалась от этой модели в пользу Topics API. Третий год крупнейший поисковый сервис плане
15.03.2021 Как работают cookies и зачем мы разрешаем их сохранять

Нельзя не заметить всплывающие окна «Политика конфиденциальности и использования файлов cookies» на веб-страницах. Принять или отклонить — вот в чем вопрос? Зачем их сохранять и как
17.07.2020 Eset: троянизированные приложения для Mac используются для сбора файлов cookie и скриншотов

удаленного управления точками доступа с целью выявить мотивы киберпреступников. По результатам анализа активности эксперты сделали вывод, что злоумышленники собирали информацию о браузере, такую как файлы cookie и история просмотров, данные криптовалютных кошельков и скриншоты.
13.03.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила новых зловредов для кражи cookie на Android

сперского» обнаружили две новые вредоносные программы для Android: вместе они способны красть файлы cookie, сохранённые в браузере на смартфонах и в приложениях популярных социальных сетей, в ч
16.01.2020 Google поставит на уши весь рынок интернет-рекламы ради пользователей Chrome

Постепенный отказ от cookies Google постепенно откажется от поддержки сторонних cookie-файлов в своем фирменном бр
19.12.2014 Уязвимость Misfortune Cookie позволяет захватить контроль над домашними и корпоративными маршрутизаторами

Компания Check Point Software Technologies опубликовала результаты исследования Misfortune Cookie — критической уязвимости, которая позволяет злоумышленнику получить контроль над маршрутизатором и использовать его, чтобы атаковать подключенные к нему устройства. Как говорится в заявл
19.03.2013 Браузер Firefox обвинили в разрушении экономики

500 медийных и технологических компаний, отвечающих за 86% рынка онлайн-рекламы в США, выступила категорически против намерения компании Mozilla блокировать в новых версиях браузера Firefox сторонние куки. В своем открытом письме Mozilla президент и генеральный директор Interactive Advertising Bureau - IAB - Рэндел Ротенберг (Randall Rothenberg) призвал Mozilla отказаться от этого решения,

02.12.2010 МТС начинает приоритетные продажи мобильного телефона LG Cookie T310

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о старте приоритетных продаж в розничной сети МТС нового телефона LG Cookie T310 с сенсорным интерфейсом управления и предустановленными приложениями для общения в социальных сетях. Телефонный аппарат LG Cookie T310 выполнен в форм-факторе моноблока в раз
25.03.2010 Новый цифровой ридер от PocketBook на российском рынке

Компания PocketBook Global объявила о начале продаж в России цифрового ридера PocketBook 302 Cookie с сенсорным экраном, интегрированными модулями Wi-Fi и Bluetooth. Указанные функции позволяют увеличить мобильность устройства: для закачки контента необязательно наличие под рукой компь
12.02.2010 LG представила новый тачфон LG Cookie Plus для социальных сетей

Компания LG Electronics (LG) представила новую модель на рынке тачфонов – LG Cookie Plus (LG GS500) – тонкий 3G-телефон с возможностью доступа к социальным сетям (Social Network Services, SNS). Социальноориентированный LG Cookie Plus обладает полностью сенсорным

20.09.2007 Symantec: cookie-файлы нарушают политику конфиденциальности

орации Symantec Джон Томпсон (John Thompson) считает, что Google и другие сайты, использующие куки (cookie), должны запрашивать у пользователя предварительное разрешение на их установку и испол
10.09.2007 Хотспоты «обезоруживают» Microsoft, Yahoo! и Google

при посещении популярных веб-сайтов в точках беспроводного доступа в интернет, или хотспотах. Куки (cookies) — небольшие временные файлы, в которых браузер хранит данные, полученные с сайтов, и
26.07.2007 Исследование: пользователи не разбираются в cookie-файлах

Большинство интернет-пользователей не удаляют cookie-файлы, согласно исследованию компании InsightExpress. Пользователи считают, что удалят
17.07.2007 Google будет автоматически удалять cookie-файлы

Google заявил, что cookies, скрытые файлы, используемые сайтами для частичного отслеживания деятельности веб-серфера, будут автоматически удаляться с сервера компании спустя два года после последнего визита польз
15.02.2007 Firefox раздает куки посторонним

наружена уязвимость, позволяющая сайту злоумышленника получить с компьютера практически любые куки (cookie). Куки — небольшие участки данных, оставляемые веб-сайтом при посещении, используются

24.05.2002 Неделя в Сети: Вредоносное "печенье", тухлый спам и онлайн-реклама по-питерски

чика, программа отслеживает действия пользователя посредством загадочных "сенсоров", а не привычных cookies. Система следит за событиями в интернете в реальном времени, позволяя, помимо прочего
19.02.2002 Прокси-серверы SafeWeb подвержены JavaScript-атакам

будет достаточно, чтобы потенциальный хакер узнал IP-адрес клиента. Однако это еще не все. Заботясь о все той же онлайновой анонимности, разработчики SafeWeb создали так называемую технологию "master-cookie", значительно отличающуюся в принципах своей работы от традиционной технологии файлов cookie. По мнению разработчиков из SafeWeb, это обеспечит пользователю дополнительный уровень
19.02.2002 Анонимные прокси-серверы SafeWeb подвержены атакам при помощи JavaScript

будет достаточно, чтобы потенциальный хакер узнал IP-адрес клиента. Однако это еще не все. Заботясь о все той же онлайновой анонимности разработчики SafeWeb создали так называемую технологию "master-cookie", значительно отличающуюся в принципах своей работы от традиционной технологии файлов cookie. По мнению разработчиков из SafeWeb это обеспечит пользователю дополнительный уровень

18.01.2002 Великобритания намерена сохранить cookies, несмотря на официальную позицию ЕС

намерении правительсвта Великобритании принять новый стандарт для ограничения использования файлов cookies в британском секторе интернета, соответствующий понятию "opt-in", т.е. пользователь С
16.11.2001 Неделя в Сети: cookies, чемпионаты и ПК с "недостатками"

торонники их сохранения прогнозируют катастрофическое будущее для интернет-коммерции. Тем не менее, cookies впервые были законодательно признаны вторжением в личную жизнь, следовательно, уголов
16.11.2001 Запрет cookies: интернет-компании делают резкие заявления в адрес Европарламента

Запрет Европарламента на применение серверной технологии cookies без подтверждения согласия со стороны клиента вызвал первые отзывы бизнес-сообщества. Как и предполагал CNews.ru, реакция на этот законодательный акт оказалась более чем резкой. Так отр
16.11.2001 Microsoft выпустила новый патч для IE

дыре в безопасности браузеров Internet Explorer версии 5.5 и 6.0, используя которую можно воровать cookies у пользователя с помощью специально подготовленного сценария-скрипта, встроенного в h
14.11.2001 Европарламент запретил использование файлов cookies без согласия пользователя

На использование одной из самых спорных технологий Сети - идентификационных файлов cookies - впервые наложены серьезные ограничения. В ходе дебатов, о которых уже сообщал CNews
05.11.2001 Европейский Союз рассмотрит законность технологии cookies

Европейский комиссии представлен проект, который, по мнению аналитиков, может иметь далеко идущие последствия. Речь идет о возможном наложении запрета на использование веб-ресурсами технологии файлов cookies. Напомним, что cookies, представляют собой небольшие файлы, предусмотренные спецификацией языка гипертекстовой разметки HTML. Подобные файлы содержат информацию обо всех действия
12.10.2000 Сайты Disney будут использовать cookies, чтобы защитить детей в чатах

ные сексу, где могли оставить свой адрес и номер телефона. Чтобы дети не смогли просто перерегистрироваться, притворившись взрослыми, на сайте будет работать система отслеживания. Она будет проверять файлы cookies, размещенные на винчестерах пользователей, чтобы не допустить обмана. Подобные меры будут приняты не только на Go.Com, но и на других сайтах компании Disney - таких как ESPN.com,

20.09.2000 McAfee выпустила программу, удаляющую с компьютера серверные ключи-"cookie"

Компания McAfee представила программу McAfee QuickClean, удаляющую "cookie" - данные, оставляемые веб-страницей на диске пользователя при посещении сайтов. Оставляемые "сookie" - как принадлежащие серверу, так и все остальные - могут впоследствии быть считаны с
23.06.2000 Американским правительственным сайтам запретили следить за пользователями с помощью "cookies"

Администрация президента США обнародовала 22 июня новые правила для правительственных сайтов, согласно которым отныне запрещено следить за активностью пользователей, посещающих их и использовать "cookies". Это стало следствием скандала, разразившегося 21 июня, когда стало известно, что служба администрации президента по контролю за запрещенными веществами (White House Office of National
12.05.2000 Ошибка IE может дать хакеру доступ к информации о пользователе, содержащейся в файлах "cookie"

Обнаружена очередная "дыра" в системе безопасности браузера Internet Explorer. Путем небольшой модификации URL адреса злоумышленник легко может получить доступ к файлам "cookie", которые Web-сайты создают на компьютере пользователя для его идентификации. Работа этой ошибки подробно описана и демонстрируется на сайте http://peacefire.org/security/iecookies. Micr
06.03.2000 Сбор информации методом "cookies" в США запрещен до окончательного решения правительства

Большие проблемы начались у веб-сайтов, таких, например, как DoubleClick, которые для работы с клиентами применяют технологию слежения "cookies". Первую свою победу одержали защитники безопасности в Интернет, теперь до того, как ни будут окончательно приняты стандарты по электронной безопасности, метод сбора информации "cook
06.12.1999 Эксперты по безопасности опасаются нового способа воровства кредитных карточек

зопасности ожидают появления нового способа воровства денег с кредитных карточек - с использованием cookies. Многие онлайновые магазины используют cookies в процессе торговли. Глава Nove

Публикаций - 465, упоминаний - 563

Cookies и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 99
Microsoft Corporation 25775 86
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 41
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 35
Apple Inc 13154 28
Telegram Group 2940 24
Yandex - Яндекс 9216 23
Microsoft Corporation - GitHub 1075 20
Meta Platforms - Facebook 4621 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 14
Dr.Web - Доктор Веб 1294 13
X Corp - Twitter 2938 13
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 13
VK - Mail.ru Group 3602 12
Yahoo! 3726 12
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 11
Check Point Software Technologies 829 11
Netscape Communications Corporation 426 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 10
Oracle Corporation 7074 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 7
SAP SE 5601 7
Citrix Systems 868 7
AOL Inc - America Online 1883 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 5
Samsung Electronics 11064 5
Cisco Systems 5372 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 5
Fortinet 452 5
Gen Digital - Avast Software 184 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
Adobe Systems 1597 5
Palo Alto Networks 209 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
eBay Inc 1640 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Альфа-Банк 1979 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
ЦИАН - CIAN 192 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Совкомбанк Совесть 279 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Основа Холдинг ГК 29 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Walt Disney Company 647 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Русский стандарт Банк 509 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 1
EPIC Telecom Invest 212 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
IKEA - ИКЕА 171 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 9
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 4
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
Евросоюз - Совет Европы 107 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 10
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Project Veritas 2 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 231
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 228
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 166
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 108
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 95
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 78
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 60
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 59
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 50
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 49
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 48
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 47
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 43
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 42
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 39
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 38
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 38
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 37
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 36
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 36
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 34
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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