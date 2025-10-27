Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя

Студент МТУСИ создал защиту от кражи cookie-файлов с использованием аппаратного модуля ормационная безопасность» Александра Большакова разработал инновационную систему защиты критических cookie-файлов от кражи. Решение использует аппаратный модуль безопасности TPM 2.0 и способно

Российский рекламный рынок уже готов к потенциальному отказу от технологии cookies ных cookie-файлов, чтобы монополизировать всю аудиторию браузера. Таким образом, будущее технологии cookies остается неопределенным. Эксперты «Билайн Adtech», PIM.DATA, Hybrid и Kokoc Group рас

Google запрещает сторонние cookies в Chrome. Это грозит «поломать» множество сайтов и перевернуть весь рынок интернет-рекламы Google экспериментирует с блокировкой сторонних cookies Корпорация Google объявила о начале эксперимента по блокировке сторонних cookies

Зачем Google предлагает отказаться от файлов cookie В начале 2020 года компания Google заявила о постепенном отказе от сторонних файлов cookie. Весной 2021 года она начала тестирование новой технологии таргетинга рекламы FLoC, а в 2022 — отказалась от этой модели в пользу Topics API. Третий год крупнейший поисковый сервис плане

Как работают cookies и зачем мы разрешаем их сохранять Нельзя не заметить всплывающие окна «Политика конфиденциальности и использования файлов cookies» на веб-страницах. Принять или отклонить — вот в чем вопрос? Зачем их сохранять и как

Eset: троянизированные приложения для Mac используются для сбора файлов cookie и скриншотов удаленного управления точками доступа с целью выявить мотивы киберпреступников. По результатам анализа активности эксперты сделали вывод, что злоумышленники собирали информацию о браузере, такую как файлы cookie и история просмотров, данные криптовалютных кошельков и скриншоты.

«Лаборатория Касперского» обнаружила новых зловредов для кражи cookie на Android сперского» обнаружили две новые вредоносные программы для Android: вместе они способны красть файлы cookie, сохранённые в браузере на смартфонах и в приложениях популярных социальных сетей, в ч

Google поставит на уши весь рынок интернет-рекламы ради пользователей Chrome Постепенный отказ от cookies Google постепенно откажется от поддержки сторонних cookie-файлов в своем фирменном бр

Уязвимость Misfortune Cookie позволяет захватить контроль над домашними и корпоративными маршрутизаторами Компания Check Point Software Technologies опубликовала результаты исследования Misfortune Cookie — критической уязвимости, которая позволяет злоумышленнику получить контроль над маршрутизатором и использовать его, чтобы атаковать подключенные к нему устройства. Как говорится в заявл

Браузер Firefox обвинили в разрушении экономики 500 медийных и технологических компаний, отвечающих за 86% рынка онлайн-рекламы в США, выступила категорически против намерения компании Mozilla блокировать в новых версиях браузера Firefox сторонние куки. В своем открытом письме Mozilla президент и генеральный директор Interactive Advertising Bureau - IAB - Рэндел Ротенберг (Randall Rothenberg) призвал Mozilla отказаться от этого решения,

МТС начинает приоритетные продажи мобильного телефона LG Cookie T310 Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о старте приоритетных продаж в розничной сети МТС нового телефона LG Cookie T310 с сенсорным интерфейсом управления и предустановленными приложениями для общения в социальных сетях. Телефонный аппарат LG Cookie T310 выполнен в форм-факторе моноблока в раз

Новый цифровой ридер от PocketBook на российском рынке Компания PocketBook Global объявила о начале продаж в России цифрового ридера PocketBook 302 Cookie с сенсорным экраном, интегрированными модулями Wi-Fi и Bluetooth. Указанные функции позволяют увеличить мобильность устройства: для закачки контента необязательно наличие под рукой компь

LG представила новый тачфон LG Cookie Plus для социальных сетей Компания LG Electronics (LG) представила новую модель на рынке тачфонов – LG Cookie Plus (LG GS500) – тонкий 3G-телефон с возможностью доступа к социальным сетям (Social Network Services, SNS). Социальноориентированный LG Cookie Plus обладает полностью сенсорным

Symantec: cookie-файлы нарушают политику конфиденциальности орации Symantec Джон Томпсон (John Thompson) считает, что Google и другие сайты, использующие куки (cookie), должны запрашивать у пользователя предварительное разрешение на их установку и испол

Хотспоты «обезоруживают» Microsoft, Yahoo! и Google при посещении популярных веб-сайтов в точках беспроводного доступа в интернет, или хотспотах. Куки (cookies) — небольшие временные файлы, в которых браузер хранит данные, полученные с сайтов, и

Исследование: пользователи не разбираются в cookie-файлах Большинство интернет-пользователей не удаляют cookie-файлы, согласно исследованию компании InsightExpress. Пользователи считают, что удалят

Google будет автоматически удалять cookie-файлы Google заявил, что cookies, скрытые файлы, используемые сайтами для частичного отслеживания деятельности веб-серфера, будут автоматически удаляться с сервера компании спустя два года после последнего визита польз

Firefox раздает куки посторонним наружена уязвимость, позволяющая сайту злоумышленника получить с компьютера практически любые куки (cookie). Куки — небольшие участки данных, оставляемые веб-сайтом при посещении, используются

Неделя в Сети: Вредоносное "печенье", тухлый спам и онлайн-реклама по-питерски чика, программа отслеживает действия пользователя посредством загадочных "сенсоров", а не привычных cookies. Система следит за событиями в интернете в реальном времени, позволяя, помимо прочего

Прокси-серверы SafeWeb подвержены JavaScript-атакам будет достаточно, чтобы потенциальный хакер узнал IP-адрес клиента. Однако это еще не все. Заботясь о все той же онлайновой анонимности, разработчики SafeWeb создали так называемую технологию "master-cookie", значительно отличающуюся в принципах своей работы от традиционной технологии файлов cookie. По мнению разработчиков из SafeWeb, это обеспечит пользователю дополнительный уровень

Анонимные прокси-серверы SafeWeb подвержены атакам при помощи JavaScript будет достаточно, чтобы потенциальный хакер узнал IP-адрес клиента. Однако это еще не все. Заботясь о все той же онлайновой анонимности разработчики SafeWeb создали так называемую технологию "master-cookie", значительно отличающуюся в принципах своей работы от традиционной технологии файлов cookie. По мнению разработчиков из SafeWeb это обеспечит пользователю дополнительный уровень

Великобритания намерена сохранить cookies, несмотря на официальную позицию ЕС намерении правительсвта Великобритании принять новый стандарт для ограничения использования файлов cookies в британском секторе интернета, соответствующий понятию "opt-in", т.е. пользователь С

Неделя в Сети: cookies, чемпионаты и ПК с "недостатками" торонники их сохранения прогнозируют катастрофическое будущее для интернет-коммерции. Тем не менее, cookies впервые были законодательно признаны вторжением в личную жизнь, следовательно, уголов

Запрет cookies: интернет-компании делают резкие заявления в адрес Европарламента Запрет Европарламента на применение серверной технологии cookies без подтверждения согласия со стороны клиента вызвал первые отзывы бизнес-сообщества. Как и предполагал CNews.ru, реакция на этот законодательный акт оказалась более чем резкой. Так отр

Microsoft выпустила новый патч для IE дыре в безопасности браузеров Internet Explorer версии 5.5 и 6.0, используя которую можно воровать cookies у пользователя с помощью специально подготовленного сценария-скрипта, встроенного в h

Европарламент запретил использование файлов cookies без согласия пользователя На использование одной из самых спорных технологий Сети - идентификационных файлов cookies - впервые наложены серьезные ограничения. В ходе дебатов, о которых уже сообщал CNews

Европейский Союз рассмотрит законность технологии cookies Европейский комиссии представлен проект, который, по мнению аналитиков, может иметь далеко идущие последствия. Речь идет о возможном наложении запрета на использование веб-ресурсами технологии файлов cookies. Напомним, что cookies, представляют собой небольшие файлы, предусмотренные спецификацией языка гипертекстовой разметки HTML. Подобные файлы содержат информацию обо всех действия

Сайты Disney будут использовать cookies, чтобы защитить детей в чатах ные сексу, где могли оставить свой адрес и номер телефона. Чтобы дети не смогли просто перерегистрироваться, притворившись взрослыми, на сайте будет работать система отслеживания. Она будет проверять файлы cookies, размещенные на винчестерах пользователей, чтобы не допустить обмана. Подобные меры будут приняты не только на Go.Com, но и на других сайтах компании Disney - таких как ESPN.com,

McAfee выпустила программу, удаляющую с компьютера серверные ключи-"cookie" Компания McAfee представила программу McAfee QuickClean, удаляющую "cookie" - данные, оставляемые веб-страницей на диске пользователя при посещении сайтов. Оставляемые "сookie" - как принадлежащие серверу, так и все остальные - могут впоследствии быть считаны с

Американским правительственным сайтам запретили следить за пользователями с помощью "cookies" Администрация президента США обнародовала 22 июня новые правила для правительственных сайтов, согласно которым отныне запрещено следить за активностью пользователей, посещающих их и использовать "cookies". Это стало следствием скандала, разразившегося 21 июня, когда стало известно, что служба администрации президента по контролю за запрещенными веществами (White House Office of National

Ошибка IE может дать хакеру доступ к информации о пользователе, содержащейся в файлах "cookie" Обнаружена очередная "дыра" в системе безопасности браузера Internet Explorer. Путем небольшой модификации URL адреса злоумышленник легко может получить доступ к файлам "cookie", которые Web-сайты создают на компьютере пользователя для его идентификации. Работа этой ошибки подробно описана и демонстрируется на сайте http://peacefire.org/security/iecookies. Micr

Сбор информации методом "cookies" в США запрещен до окончательного решения правительства Большие проблемы начались у веб-сайтов, таких, например, как DoubleClick, которые для работы с клиентами применяют технологию слежения "cookies". Первую свою победу одержали защитники безопасности в Интернет, теперь до того, как ни будут окончательно приняты стандарты по электронной безопасности, метод сбора информации "cook