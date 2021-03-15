Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя

Cookies (куки) — файлы небольшого размера, содержащие информацию касаемо действий пользователя на различных веб-ресурсах. Хранятся эти файлы на накопителе ПК в папке интернет-браузера. Cookies «запоминают» информацию о:

авторизациях в аккаунтах;

различных предпочтениях посетителя;

товарах, добавленных в корзину;

тексте, введенном в строке поиска на сайте;

IP-адресе компьютера;

времени и дате открытия веб-ресурса;

браузере и операционной системе;

переходах по ссылкам, нажатиям на кнопки.

