Cookies Куки Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя
Cookies (куки) — файлы небольшого размера, содержащие информацию касаемо действий пользователя на различных веб-ресурсах. Хранятся эти файлы на накопителе ПК в папке интернет-браузера. Cookies «запоминают» информацию о:
- авторизациях в аккаунтах;
- различных предпочтениях посетителя;
- товарах, добавленных в корзину;
- тексте, введенном в строке поиска на сайте;
- IP-адресе компьютера;
- времени и дате открытия веб-ресурса;
- браузере и операционной системе;
- переходах по ссылкам, нажатиям на кнопки.
Cookies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
|The Register 1286 2
|Bloomberg 1009 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|Forbes - Форбс 591 2
|IDG - International Data Group 97 1
|MSNBC - телеканал 85 1
|Росбалт ИА 60 1
|heise online - heise security 117 1
|Computer Weekly 370 1
|WapStart 42 1
|Vnunet 225 1
|BetaNews 46 1
|Ars Technica 364 1
|Известия ИД 307 1
|Банки.ру - Banki.ru 44 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 14 1
|Sky News - Телеканал 22 1
|InformationWeek 231 1
|Фонтанка 26 1
|Деловой Петербург 22 1
|The Washington Post 298 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|The Guardian - Британская газета 320 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
|BleepingComputer - Издание 157 1
|Business Insider 192 1
|FT - Financial Times 1118 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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