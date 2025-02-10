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Исагулова Элина



10.02.2025 Объем нативной рекламы в «VK Видео» вырос в два раза 1
07.06.2024 «Медскан» и VK планируют развивать цифровые сервисы и продукты для здравоохранения 1
29.06.2022 VK и «РЖД-медицина» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
11.05.2022 «Технониколь» и VK подписали меморандум о партнерстве 1
03.06.2021 Mail.ru Group стала партнером Московской области по трансформации малого и среднего бизнеса 1
11.03.2021 Mail.ru Group и Федеральный научный центр пищевых систем РАН создадут цифровую базу знаний о продуктах питания 1
19.11.2020 GroupM выходит на рынок цифровой трансформации бизнеса и маркетинга в партнерстве с Mail.ru Group 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
10.07.2020 Mail.ru Group создаст направление продвижения комплексных услуг цифровой трансформации 1
14.04.2020 Mail.ru Group объявила об изменениях в структуре коммерческого департамента 1
03.03.2020 Mail.ru Group и «Магнит» оценят влияние digital-кампаний на покупки в офлайне 1
23.12.2019 Mail.ru Group и Maer Group запускают продажу цифровой наружной рекламы в десяти городах России 1
18.12.2019 Mail.ru Group запускает единую платформу управления и обработки данных 1
12.12.2019 Mail.ru Group и Gallery запустили таргетированную цифровую наружную рекламу в Санкт-Петербурге 1
06.12.2019 Mail.ru Group и Adloox замерят видимость рекламных кампаний 1
20.11.2019 Mail.ru Group запускает программу стажировок и обмена экспертизой с партнерами 1
15.11.2019 Mail.ru Group запустила прямые сделки по специальным проектам 1
06.04.2018 myTarget запустила бизнес-портал о рекламных продуктах и технологиях 1
11.07.2017 Партнерство Mail.Ru Group и Weborama позволит рекламодателям проверить трафик через Adloox 1
07.06.2017 Независимый аудит от MOAT станет доступен всем рекламодателям в myTarget 1
29.05.2017 myTarget позволит оплачивать только фактические просмотры рекламных видеороликов 1
05.04.2017 Mail.Ru: две трети пользователей соцсетей подписаны на группы брендов. Инфографика 1
28.02.2017 «Одноклассники» увеличили доходы от рекламы на 25% 1
18.01.2017 myTarget предложит систему для взаимодействия рекламодателей с DMP 1
14.12.2016 Mail.Ru Group запускает новый формат рекламы 1
12.10.2016 В Рунете заработала соцсеть для домашних животных 1
08.09.2016 Mail.Ru Group запускает триггерную платформу для оптимизации ситуативной рекламы 1
11.08.2016 myTarget стал сертифицированным партнером Tune 1
23.06.2016 Mail.Ru Group запустила новый кроссплатформенный формат рекламы — Canvas 1
02.03.2016 Рекламодатели Mail.Ru Group будут оплачивать только реальные просмотры баннеров 1
26.02.2016 Mail.Ru Group запускает интерактивную рекламу от «Веборамы» 1
02.06.2015 В Mail.Ru Group назначен коммерческий директор 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Исагулова Элина и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3456 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 11
Weborama - Веборама 23 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 341 3
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2904 1
Alibaba Group 423 1
Apple Inc 12129 1
KPMG 256 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Прогноз 1652 1
My.Games Venture Capital - MGVC 13 1
Swag Masha 6 1
Deus Craft 7 1
Pixonic 21 1
ХайТэк - Hi-Tech 201 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 240 1
My.Games - Allods Team 3 1
Nintendo 758 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Бизнес Солюшенс 2 1
BIT.Games 9 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
Amazon - Sizmek Ad Server and DCO - Sizmek Dynamic Creative Optimization 3 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Ситимобил - Служба такси 159 2
Nestle Purina Petcare - Нестле Пурина Петкер 5 2
Связной ГК 1371 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 158 1
ВкусВилл - Избёнка 158 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1346 1
О2О Холдинг 56 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Unilever - Юнилевер Русь 152 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Верный - торговая сеть 291 1
Быстроном 5 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
MAER Group 2 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 239 1
L’Oreal 57 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
GroupM - Mindshare 28 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
РЖД - Российские железные дороги 1907 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 23 1
Reckitt Benckiser - Finish, Calgonit, Electrasol, Calgon, Vanish, Dosia, Harpic, Tiret, Cilit - Nurofen, Strepsils, Air Wick 8 1
РАН ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова ФГБНУ - Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова 2 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 22 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 309 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4765 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10549 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4495 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7119 7
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7615 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6803 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2134 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 4
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2261 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5044 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5069 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 3
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 245 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 551 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7019 2
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 17 2
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 26 2
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 2
Look-alike - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 18 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11170 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4726 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10135 2
Data monetization - Монетизация данных 1635 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5379 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1567 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1050 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11028 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17105 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2905 2
Оцифровка - Digitization 4561 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 2
VK - Mail.Ru myTarget 145 16
VK - Mail.ru Одноклассники 1794 9
Google Android 14034 2
Apple iOS 7829 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 2
Adloox - платформа по верификации и анализу рекламы 5 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 2
VK - Mail.ru Здоровье 19 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 61 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
My.Games 69 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 172 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
VK Mini Apps 58 1
Pixonic War Robots 20 1
Hustle Castle 12 1
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 18 1
VK Combo 83 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 11 1
VK Connect 21 1
Alibaba Group - AliExpress Plus - Global Digital Commerce Group 5 1
Сбер - СберПрайм 45 1
Left to Survive - компьютерная игра 8 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 16 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 1
Conqueror's Blade - Компьютерная игра 3 1
Zero City - игра 7 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 7 1
VK Donut 18 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
VK Business 2 1
My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
VK - Mail.ru Notify CRM 1 1
VK - Mail.Ru Почта 350 1
Добродеев Борис 95 2
Сергеев Дмитрий 59 2
Алексеева Ирина 9 1
Зенин Максим 11 1
Гришин Дмитрий 209 1
Пейсахзон Яков 21 1
Михальченко Андрей 4 1
Майор Константин 2 1
Соловьев Андрей 5 1
Котик Ирина 1 1
Лебедева Дарья 1 1
Абрамова Татьяна 2 1
Алексеев Артем 3 1
Зиновьева Екатерина 4 1
Колосова Мария 1 1
Кузнецова Оксана 2 1
Федорченко Анжела 7 1
Федчин Антон 12 1
Мерием Камаль 7 1
Коваль Андрей 1 1
Уткин Владислав 20 1
Stewart Cameron - Стюарт Кэмерон 2 1
Мубаракшин Тимур 3 1
Сафаева Эльвира 1 1
Жидкова Елена 3 1
Чокина Анна 1 1
Минаев Сергей 9 1
Пушной Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7468 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3114 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3959 1
Ближний Восток 2948 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2426 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 1
Россия - СФО - Новосибирск 4311 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1012 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 861 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1483 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1571 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1551 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1145 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 1
Европа 21790 1
Турция - Турецкая республика 2360 1
Франция - Французская Республика 7857 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4894 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10974 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1549 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3495 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7001 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 3
Зоология - наука о животных 2615 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2766 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3120 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 660 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9848 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2261 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8709 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6181 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2661 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3666 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7528 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 26 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 473 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 200 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 9 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2316 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9985 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13576 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2821 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5777 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1319 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 384 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5784 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1580 1
VK - Mail.ru Hi-tech 26 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
comScore 379 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 2
РАН - Российская академия наук 1879 1
РАМН НИИ гриппа - НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева ФГБУ 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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