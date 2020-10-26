Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года

Mail.ru Group Limited опубликовала неаудированную отчетность в соответствии с МСФО и сегментные финансовые данные за третий квартал и девять месяцев 2020 года, завершившиеся 30 сентября.

Третий квартал 2020 года на сопоставимой основе (включая Deus Craft). Совокупная сегментная выручка компании выросла на 19,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 26 372 млн руб. Совокупный сегментный показатель EBITDA компании снизился на 1,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 6 734 млн руб.

Совокупная чистая прибыль компании снизилась на 19,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 839 млн руб. Без учета Deus Craft в третьем квартале 2020 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 16,2% и составила 25 552 млн руб. На совокупную чистую прибыль компании и совокупный сегментный показатель EBITDA в третьем квартале исключение Deus Craft из подсчетов существенного влияния не оказало.

Первые девять месяцев 2020 года на сопоставимой основе (включая Deus Craft). Совокупная сегментная выручка компании выросла на 20,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 74 169 млн руб. Совокупный сегментный показатель EBITDA компании вырос на 1,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 19 890 млн руб.

Совокупная чистая прибыль компании снизилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8 445 млн руб.

Без учета Deus Craft совокупная сегментная выручка компании за девять месяцев 2020 года выросла на 18,6% и составила 73 257 млн руб. На совокупную чистую прибыль компании и совокупный сегментный показатель EBITDA за девять месяцев, исключение Deus Craft из подсчетов существенного влияния не оказало.

Чистая денежная позиция без учета обязательств по лизингу по состоянию на 30 сентября 2020 г. составила 2 949 млн руб.

Председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин и генеральный директор Борис Добродеев отметили: «Мы рады представить результаты за третий квартал. Несмотря на кардинальные изменения в условиях работы и сложную макроэкономическую ситуацию, наши финансовые показатели подтверждают, что мы успешно адаптируемся к новой реальности и масштабируем нашу деятельность. Совокупная выручка компании в третьем квартале 2020 года выросла на 19,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 26 372 млн руб. Выручка от рекламы в третьем квартале 2020 года выросла на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 9 510 млн руб. Без учета рекламы в поиске выручка от рекламы в третьем квартале 2020 года выросла на 8,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 9 375 млн руб. Выручка MMO-игр в третьем квартале 2020 года выросла на 33,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 9 615 млн руб. Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) в третьем квартале 2020 года увеличилась на 8,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 237 млн руб. Прочая выручка в третьем квартале 2020 года выросла на 63,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 010 млн руб.».

Онлайн-реклама, которая во втором квартале находилась под влиянием негативных факторов (в результате чего в сегменте наблюдалось сокращение на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), вернулась к положительной динамике. Рост выручки от рекламы составил 5% — или 8,6% без учета рекламы в поиске. В третьем квартале постепенно восстанавливалась активность рекламодателей, что обеспечило рост средней ставки CPM в аукционе на уровне чуть менее 10%.

Выручка соцсети «Вконтакте», которая занимает центральное место в нашей экосистеме в России, в третьем квартале выросла на 12,9%. Рекламная выручка ВК от малого и среднего бизнеса увеличилась примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на сохранение неблагоприятных условий на рынке. Во «Вконтакте» более 2 млн активных бизнесов, при этом пока менее 10% из них используют услуги по платному продвижению в соцсети: таким образом, в этой области есть значительный потенциал для роста. Выручка от размещения рекламы через внутренний кабинет в «Одноклассниках» в третьем квартале выросла более чем вдвое. Количество платящих бизнес-профилей увеличилось на 91%, что также дает повод для оптимизма

К концу третьего квартала в рекламную сеть myTarget входило более 2 тыс. сайтов и свыше 11 тыс. мобильных приложений, при этом в сентябре количество партнеров выросло на 25%. Что касается прогнозов по росту рекламы до конца года, динамика рекламных расходов остается нестабильной и прогноз развития рынка затруднен. Он будет зависеть от темпов восстановления экономики, которые определяются в том числе развитием ситуации вокруг пандемии коронавируса.

Несмотря на снятие ограничительных мер во втором квартале, выручка от ММО-игр в третьем квартале уверенно росла — на 33,8%. Сегодня игровое направление под брендом MY.GAMES сравнимо по размеру с сегментом «Социальные сети и коммуникационные сервисы» (40% и 48% всей выручки соответственно). Одним из факторов роста стала недавняя консолидация игровой студии Deus Craft: без учета результатов этой студии рост выручки от ММО-игр составил 24%. Мы продолжаем глобализацию бизнеса, благодаря чему 76% выручки MY.GAMES приносят международные рынки. По прогнозам, в 2020 году выручка от ММО-игр вырастет приблизительно на 30%.

Выручка от пользовательских платежей (IVAS) в третьем квартале увеличилась на 8,3%: темпы несколько снизились по сравнению с вторым кварталом, когда рост составил 16,7%. Замедление роста было ожидаемым и объясняется отменой режима самоизоляции, во время которого возросла популярность социальных игр и обмена стикерами и виртуальными подарками. Мы по-прежнему полагаем, что в дальнейшем рост выручки от пользовательских платежей за социальные сервисы будет оставаться на уровне ниже 10%, а их доля в структуре общей выручки будет сокращаться.

Доля прочей выручки в составе совокупной выручки продолжила расти. В третьем квартале прочая выручка увеличилась на 63,7% – главным образом за счет образовательных онлайн-проектов (Skillbox, GeekBrains). Даже когда ситуация нормализовалась после снятия ограничительных мер, оба проекта показали рост на более чем 35% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом их совокупная выручка превысила 1,6 млрд руб. Ожидается, что в 2020 году консолидированные активы в области онлайн-образования обеспечат нам выручку более 5 млрд руб.

Несмотря на то, что макроэкономическая ситуация остается сложной, «Юла» в третьем квартале продолжила демонстрировать уверенную положительную динамику — рост выручки составил 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (во втором квартале — 25%). По итогам года предполагается достичь плановой выручки от данного сервиса (2,7—3 млрд руб.), при этом пропорциональный уровень убытков должен остаться на уровне прошлого года или сократиться.

Прогноз на 2020 год.

Несмотря на значительное ухудшение прогноза по ВВП России в 2020 году (до пандемии ожидалось, что он вырастет на 2%, теперь предполагается спад как минимум на 4%), ожидается, что годовая выручка Mail.ru Group на сопоставимой основе вырастет на 17-19% и соответственно может достичь 103 млрд руб.: это поставит внутрь диапазона, который озвучили как прогноз по выручке в начале 2020 года, до пандемии.

Пандемия открывает новые возможности по многим направлениям онлайн-бизнеса. Поэтому до конца 2020 году продолжится инвестирование в развитие бизнеса, чтобы обеспечить дальнейший уверенный рост и расширить масштаб деятельности компании в ближайшие годы. Развитие текущих направлений деятельности — сервиса «Клипы», MY.GAMES, в том числе платформы с играми Store, облачных сервисов, решений для бизнеса, музыкальных и видеосервисов, проектов в сфере социальной коммерции, финтеха, онлайн-образования и пр. Также мы фокусируемся на развитии продуктов в рамках экосистемы — например, единой учетной записи VK Connect, умной колонки Капсула c голосовым ассистентом Маруся, сервиса единой подписки VK Combo, платформы мини-приложений VK Mini Apps — и совместных предприятий. Все это поможет нам обеспечить лидирующие позиции по охвату аудитории, уровню вовлеченности и показателям монетизации на российском интернет-рынке. Недавнее привлечение 600 млн долл., которое поддержали крупнейшие экономические акционеры компании, будет способствовать достижению этой цели.

Устойчивый рост бизнеса достигается в этом году за счет краткосрочного снижения рентабельности из-за изменения распределения выручки между сегментами бизнеса и инвестиций, при этом годовая рентабельность по EBITDA ожидается в диапазоне 24–27%. Эта динамика должна как минимум отчасти измениться в 2021 году.

По состоянию на конец третьего квартала 2020 года чистый остаток денежных средств на счетах компании без учета обязательств по аренде составлял около 3 млрд руб. (не включая поступления от размещения конвертируемых облигаций в октябре в объеме 400 млн долл.), а усредненная стоимость долга составляла 7,2%. Компания имеет высокий потенциал генерации свободного денежного потока. Дополнительную выгоду нашим акционерам принес листинг на Московской бирже 2 июля 2020 г.: он привел к существенному росту ликвидности и повышению доступности наших глобальных депозитарных расписок.

Выручка в сегменте «Социальные сети и коммуникационные сервисы» в третьем квартале выросла на 1,5% и достигла 12 622 млн руб.

«Вконтакте» остается ведущей социальной сетью страны: в сентябре ее месячная активная аудитория в России выросла на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 72,9 млн пользователей, при этом 67,4 млн человек пользовались ВК с мобильных устройств. Дневная аудитория увеличилась на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Время, ежедневно проводимое в соцсети, составило 33 минуты. При этом доля месячной аудитории, которая заходит во «Вконтакте» каждый день, остается самой высокой среди конкурентов — 54%.

После завершения периода самоизоляции показатели вовлеченности полностью нормализовались. Однако в третьем квартале все основные показатели активности увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: так, количество просмотров видео в социальной сети выросло на 50%, количество авторов уникальных историй за месяц — на 13%, а месячная аудитория платформы VK Mini Apps — на 68%.

«Вконтакте» продолжила активно обновлять все коммуникационные сервисы, в том числе групповые аудио- и видеозвонки. Теперь в них могут общаться до 128 участников — как с компьютеров, так и со смартфонов. Сервис видеозвонков бесплатно предлагает полный набор опций, характерных для корпоративных платформ, при этом звонки не ограничены по времени. Кроме того, в них предусмотрены такие специальные функции, как уведомление о входящем звонке, виртуальные фоны с технологией 360°, чат для заметок, комментариев и обмена файлами.

«Вконтакте» провела ребрендинг «Сообщений». Он получил более подходящее название — Мессенджер, так как функциональность раздела давно вышла за пределы простого обмена сообщениями: с его помощью можно позвонить, перевести деньги, поделиться музыкой, фото, видео или документами. Также добавились привычные для мессенджеров функции — например, возможность писать контактам из телефонной книги после ее синхронизации с ВКонтакте. Социальная сеть планирует добавить и другие функции, которые позволят пользователю настроить Мессенджер в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Одним из ключевых направлений «Вконтакте» остаются вертикальные ролики. Клипы — это бесконечная лента коротких вертикальных видео, месячная аудитория которой составляет 43 млн, а дневная — 6,7 млн пользователей. В сентябре количество просмотров клипов составило 5,5 млрд. Август был отмечен новым рекордом вовлеченности: число просмотров в день превысило 211 млн. «Вконтакте» стала первой социальной сетью, запустившей виртуальные фоны с технологией 360° в рамках сервиса коротких видео. В целом, видео ежедневно набирают 850 млн просмотров от 80 млн уникальных пользователей в месяц. Месячная аудитория стримов составляет 45 млн человек.

Десятки тысяч пользователей регулярно поддерживают любимые сообщества: они оформили платные подписки через VK Donut, новый инструмент монетизации, запущенный во втором квартале. В сентябре количество платящих пользователей выросло на 50% по сравнению с августом.

«Вконтакте» продолжила активную работу над развитием экосистемы и перекрестных продаж. Учетная запись VK Connect теперь внедрена для голосового ассистента Маруси, Delivery Club, Ситимобила, VK Combo и Юлы, а в скором времени она станет доступной и для других проектов. Каждый месяц количество новых авторизаций с помощью VK Connect увеличивается на 40%.

Также «Вконтакте» продолжает развивать музыкальный сервис. В сентябре соцсеть представила подписку VK Combo, объединяющую подписку на музыку ВКонтакте и предложения по программе лояльности Combo. VK Combo позволяет пользователям получить широкий пакет услуг по цене обычной подписки на музыку ВКонтакте. Сейчас в музыкальной экосистеме Mail.ru Group уже больше 4 млн обладателей премиум-доступа к музыке — и мы ожидаем дальнейшего роста после запуска VK Combo.

На платформе VK Mini Apps в третьем квартале появилось около 2 000 новых активных мини-приложений, а в целом по итогам квартала на платформе 22 600 сервисов. Это стимулирует дальнейший рост ее использования: дневная аудитория выросла на 195% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 3,2 млн пользователей, а месячная увеличилась на 68% и достигла 28,4 млн. Сервисы экосистемы — как Еда ВКонтакте (на базе Delivery Club), Такси ВКонтакте (на базе Ситимобила) и AliExpress — входят в число самых популярных мини-приложений. Количество поездок, которые совершают с помощью Такси ВКонтакте, с июня выросло почти в пять раз.

«Вконтакте» продолжает развивать свои проекты в сфере социальной коммерции. ВКонтакте запустила «Маркет», маркетплейс, где собраны предложения около 190 тыс. продавцов и представлены 87 категорий товаров. «Маркет» «Вконтакте» задуман как платформа с высоким уровнем персонализации, где преимущество в поисковой выдаче получают магазины с верификацией, онлайн-оплатой и доставкой заказов. Оплата покупок возможна с помощью банковских карт или системы VK Pay с возможностью отслеживания статуса заказов.

В третьем квартале средняя месячная аудитория ОК составляла 40 млн пользователей. Невзирая на сезонные факторы и отмену режима самоизоляции, активность аудитории в сфере потребления контента осталась на высоком уровне: количество просмотров видео в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 20%, а число загруженных видео и время просмотра в сентябре — на 14% и 10% соответственно. Также продолжила расти активность аудитории в прямых трансляциях: в сентябре месячная аудитория приложения OK Live увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одним из основных драйверов выручки ОК остаются IVAS, включая игры. Благодаря новой системе оповещений об обновлении игрового каталога, которую ОК запустили в третьем квартале в своем Android-приложении, число ежедневных посещений этого каталога выросло на 200% год к году, а число установок мобильных игр в день — на 30%. Кроме того, ОК вместе с популярными мобильными играми в соцсети в третьем квартале провели масштабную акцию для пользователей, благодаря которой был поставлен новый рекорд суточного оборота мобильных игр — 14 млн руб. В целом в третьем квартале время, проводимое в мобильных играх, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а суммарное число установок мобильных игр — на 17%. Помимо этого, Одноклассники отметили рост активности в стикерах: число отправленных стикеров выросло на 25% по сравнению с прошлым годом.

В третьем квартале Одноклассники усовершенствовали алгоритм рекомендации музыки: база треков, используемых для рекомендаций, была увеличена в пять раз. Количество прослушиваний треков по рекомендациям возросло на 10%. Кроме того, ОК запустили новый музыкальный раздел, где индивидуальные рекомендации для пользователей формирует нейросеть.

В самом начале четвертого квартала Одноклассники перезапустили собственный маркетплейс товаров совместно с AliExpress Россия. Пользователи получили доступ к более чем 100 миллионам новых товаров.

Несмотря на снятие ограничительных мер и последовавшее за этим возвращение глобальных показателей роста и вовлеченности игровой аудитории к нормальным значениям, в третьем квартале выручка игрового направления MY.GAMES увеличилась на 32,8% год к году и составила 10 672 млн рублей (против 47% роста во втором квартале год к году с учетом консолидации студии Deus Craft). На долю игрового направления пришлось 40% выручки компании. Наш рост в большей степени обеспечивают наши собственные проекты и франшизы — менее 10% выручки приходится на лицензированные игры. Доля выручки на международном рынке составила 76% (против 74% во втором квартале).

В августе также запустили новую казуальную мобильную игру Storyngton Hall от студии BIT.GAMES. В результате число наших игроков выросло на 6% к предыдущему кварталу и составило 740 млн.

В октябре консолидировали долю в 51,16% в Deus Craft, разработчике мобильных игр в новом для MY.GAMES жанре тайм-менеджмент. В июле студия выпустила проект Grand Hotel Mania (более 4 млн установок), занявший уже в августе второе место по размеру выручки среди игр в жанре тайм-менеджмент на Android и iOS по всему миру. Выручка проекта в сентябре составила почти 5 млн долл.

В третьем квартале на мобильные игры пришлось 75% выручки игрового подразделения (против 71% за аналогичный период 2019 года). В пятерке крупнейших по выручке проектов по-прежнему остаются War Robots, Hustle Castle, Left to Survive, Love Sick: Interactive Stories и Zero City. В октябре к ним присоединился успешный проект Grand Hotel Mania от студии Deus Craft.

Игра War Robots (запущена более шести лет назад, студия Pixonic) достигла отметки в 177 млн скачиваний. Ее ежемесячная выручка превысила 800 млн рублей — это немногим меньше пиковых значений периода самоизоляции, когда она достигала порядка 1 млрд руб. Проект вносит немалый вклад в позитивную динамику EBITDA. По состоянию на сентябрь игра входила в топ-5 мобильных шутеров в США по выручке. Обновление War Robots Remastered, вышедшее в октябре и показанное в ежегодной презентации Apple, по нашим ожиданиям окажет еще большую поддержку одной из сильнейших франшиз MY.GAMES.

Игра Hustle Castle (запущена более трех лет назад, студия Nord) была установлена 66,7 млн раз, а ее ежемесячная выручка достигла 500 млн руб. Другие проекты в оперировании у студии также успешны: American Dad! Apocalypse Soon достиг 7 млн скачиваний, а Zero City (15+ млн скачиваний) показал рекорд в 200 млн руб. по ежемесячной выручке в августе.

Проект Left to Survive (запущена более двух лет назад, студия Whalekit) достиг 27 млн скачиваний, а его месячная выручка составила около 175 млн руб. Другой проект студии — Warface: Global Operations — в сентябре представил режим кампании PvE. С момента запуска игры в январе 2020 года ее скачали более 12 млн раз.

Игра Love Sick: Interactive Stories (запущена больше года назад, студия SWAG MASHA), выпущенная в феврале 2019 года, уже достигла 21 млн скачиваний. С момента консолидации, проведенной инвестиционным подразделением MY.GAMES Venture Capital (MGVC) в третьем квартале 2019 года, ежемесячная выручка выросла на 58% и составляет около 200 млн руб.

Франшиза Warface по-прежнему входит в тройку лидеров по выручке среди проектов MY.GAMES. Warface: Breakout, премиальный тактический шутер от первого лица, вышедший на Xbox One и PlayStation 4 в мае, был локализован для рынка Ближнего Востока. Второй сезон игры запустился в сентябре. Аудитория Warface на консоли Nintendo Switch (запуск состоялся в феврале) достигла 3,3 млн.

Количество зарегистрированных пользователей в игре Conqueror’s Blade (запущена более года назад на ПК) достигло 2,7 млн в третьем квартале. Ежемесячная выручка составила около 1 млн долл. — по этому показателю проект входит в топ-10 в нашем портфолио. Игра успешно вышла на турецкий рынок в августе.

MMORPG Lost Ark (лицензия от студии Smilegate RPG, запущена в октябре 2019 года) показывает хорошие результаты: аудитория игры достигла порядка 2,2 млн зарегистрированных пользователей в России и СНГ.

F2P MMO Skyforge (12 млн зарегистрированных пользователей), проект нашей внутренней студии Allods Team, в четвертом квартале станет второй после Warface игрой MY.GAMES на консоли Nintendo Switch.

Выручка в сегменте «Новых инициатив» в третьем квартале 2020 года увеличилась на 99,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 173 млн руб. Среди ключевых драйверов роста – масштабирование сегмента онлайн-образования и улучшение показателей монетизации «Юлы».

Направление онлайн-образования остается крупнейшим в сегменте «Новых инициатив» – его выручка в третьем квартале превысила 1,6 млрд руб., увеличившись в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Суммарно за квартал платформы Skillbox и Geekbrains, консолидированные Mail.ru Group, запустили 90 новых курсов и программ (профессий и факультетов). Рост общего числа зарегистрированных студентов этих сервисов год к году выражается в трехзначных числах: по состоянию на конец третьего квартал 2020 года их уже более 560 000.

Выручка «Юлы» в третьем квартале выросла на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 759 млн руб. Выручка вертикали «Товары» выросла на 36%, а ее доля остается выше 50%.

Worki и «Вконтакте» запустили в социальной сети раздел «Работа», благодаря которому пользователи могут находить вакансии и откликаться на них, не покидая площадку. Это привело к увеличению дневной активной аудитории Worki в 1,7 раза, а количество новых резюме выросло в 1,6 раза.

«Юла» придерживается цели по выручке в 2,7-3,0 млрд руб., а по показателю EBITDA ожидается пропорциональный убыток на уровне 2019 года или ниже.

Месячная активная аудитория рекомендательной системы Пульс, запущенной около двух лет назад, в третьем квартале выросла до 40,6 млн. Дневная активная аудитория увеличилась на 86% год к году и составила 4,3 млн. У платформы есть собственный сайт, интеграция с главной страницей портала Mail.ru и другими медиапроектами компании, а также с 250 партнерскими сайтами. В третьем квартале в Пульсе появился фото- и видеоконтент от блогеров.

Направление B2B-технологий продолжает масштабироваться. Мы запустили направление для продвижения цифровых решений для бизнеса, которое возглавила Элина Исагулова, вице-президент Mail.ru Group. Направление предоставляет корпоративным клиентам комплексные решения для трансформации компаний, включая цифровую рекламу, маркетинг, аналитику, облачные сервисы, большие данные, машинное обучение, компьютерное зрение, логистику, социальную коммерцию, инструменты корпоративных коммуникаций, автоматизацию бизнеса и многое другое.

Несмотря на снятие связанных с пандемией ограничений и влияние фактора сезонности, выручка сервиса доставки еды Delivery Club в третьем квартале 2020 года выросла в 2,1 раза год к году и составила 2,6 млрд руб. Количество заказов за период увеличилось в два раза — до 15,3 млн. Сервис расширил охват — сегодня он работает более чем в 265 городах России, где проживает более половины населения страны. Собственная логистическая служба Delivery Club в третьем квартале доставила 59% от общего числа заказов.

Сейчас к Delivery Club подключено более 30 800 ресторанов — еще в конце первого квартала 2020 года их было 16 300. Более 4 000 ресторанов подключили возможность заказа еды навынос. Сервис продолжил повышать привлекательность для пользователей благодаря расширению зон доставки за счет партнерства с Ситимобилом.

Delivery Club совершенствует конкурентное предложение: он запустил функцию бронирования столиков в ресторанах. Новая функция реализована через систему Smart Reserve — это часть сервиса Foodplex, который, как и Delivery Club, входит в совместное предприятие «О2О». В рамках продолжающейся интеграции экосистем сервис Delivery Club был включен в подписки VK Combo и СберПрайм, а также в обновленное мини-приложение Еда ВКонтакте.

Delivery Club продолжает расширять круг партнеров: он развивает доставку продуктов питания совместно с сервисами Самокат, Быстроном и Сбермаркет и розничными сетями ВкусВилл, Магнит, Дикси и Верный. Также Delivery Club осуществляет доставку нелекарственных товаров из аптек совместно с сервисом Все аптеки, товаров для животных — в партнерстве с сетью зоомагазинов Любимчик и электроники — совместно со Связным.

В третьем квартале 2020 года Delivery Club добился дальнейшего роста показателей юнит-экономики за счет увеличения плотности продаж и дополнительных технологических усовершенствований в области распределения заказов, построения маршрутов и сборной доставки заказов. Сервис также изучает возможности получения дохода в высокорентабельном рекламном сегменте.

Ожидается, что выручка Delivery Club в 2020 году вырастет не менее чем в два раза.

В третьем квартале 2020 года выручка сервиса экспресс-доставки продуктов Самокат увеличилась в 20 раз год к году и составила 2 млрд руб. Объем заказов за период достиг 4,5 млн, что в 12 раз выше показателя за аналогичный период прошлого года. Сервис недавно начал работу в Нижнем Новгороде. Сегодня в городах его присутствия действует 290 магазинов-складов, которые ежедневно обрабатывают до 60 000 заказов. В ассортименте Самоката порядка 2 600 товаров, из которых более 200 представлены собственными торговыми марками — на их долю приходится свыше 13% валовой выручки сервиса.

В третьем квартале 2020 года совместное предприятие «O2O» консолидировало 84,7% долей участия в сервисе доставки готовой еды «Кухня на районе», работающего в формате приготовления еды исключительно на доставку и управляющего 34 кухнями в Москве. В отчетном периоде количество обработанных сервисом заказов составило 1,5 млн (рост в три раза год к году), а объем выручки достиг 0,7 млрд руб. (рост в 3,1 раза год к году).

В третьем квартале 2020 года сервису заказа такси Ситимобил удалось нарастить количество поездок в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 50 млн. В предыдущем квартале число поездок увеличилось в 3 раза в годовом сопоставлении. Сервис также утроил оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (во втором квартале был продемонстрирован двукратный рост). Ситимобил продолжает наращивать месячную активную аудиторию: в третьем квартале этот показатель увеличился в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в сентябре составил приблизительно 5 млн.

В третьем квартале Ситимобил продолжил региональную экспансию и стал доступен в Сочи, а также в ряде небольших городов Ленинградской и Московской областей. В настоящее время сервис работает в 24 регионах России, где проживает приблизительно 40% населения страны, и планирует и далее расширять географию своей деятельности в четвертом квартале 2020 года. Ситимобил входит в топ-2 агрегаторов такси в большинстве городов присутствия: он занимает 20–30% рынка в большей части регионов, включая Москву и Московскую область.

В третьем квартале 2020 года сервис Такси ВКонтакте рос месяц к месяцу на десятки процентов. Сервис увеличил количество поездок по сравнению с июлем почти в три раза. Это дает Ситимобилу возможности для успешного развития обоих брендов. Рост числа поездок был обусловлен дальнейшей интеграцией сервиса в основной интерфейс приложения ВКонтакте, запуском уникальных социальных функций, проведением федеральной рекламной кампании и появлением машин под брендом Такси ВКонтакте.

Ситимобил продолжает инвестировать средства в решения для бизнеса и услуги доставки, ежемесячные темпы роста которых в третьем квартале достигали двухзначных показателей. Партнерами сервиса в сфере доставке сегодня являются Delivery Club, СберМаркет, Ozon, Связной, Азбука Вкуса, ВкусВилл, Cinnabon и другие.

В августе Ситимобил стал первым российским сервисом заказа такси, добавившим в свое приложение поиск и бронирование электросамокатов. Это часть долгосрочного курса на создание платформы городской мобильности, которая объединит сервисы микромобильности, каршеринг и общественный транспорт.

С момента запуска в апреле лизинговая программа «Ситипарк» демонстрирует стремительный рост. В рамках программы таксопарки — партнеры Ситимобила уже взяли в лизинг свыше 1 000 автомобилей, на которых было совершено более 1 млн поездок. По оценкам руководства, за последние несколько месяцев «Ситипарк» стала крупнейшей лизинговой программой среди сопоставимых аналогов.

Оборот AliExpress Россия в августе вырос на 60% по сравнению с апрелем. Маркетплейс продолжает наращивать аудиторию: в настоящее время его дневная активная аудитория составляет приблизительно 9 млн, а число зарегистрированных пользователей — свыше 130 млн.

С марта число продавцов из России выросло на 120%. Сегодня более 22 000 локальных магазинов продают на площадке более 3,5 млн товаров, на долю которых приходится свыше 20% оборота AliExpress Россия.

Маркетплейс совершенствует свое конкурентное предложение, в том числе за счет возможности объединять в корзине товары от разных поставщиков. AliExpress продолжает локализацию в России, для чего с начала года более привлечено свыше 250 российских технических специалистов.

Маркетплейс запустил проект экспресс-доставки товаров повседневного спроса за 15—30 минут. Услуга уже доступна в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Нижнем Новгороде. Для заказа товаров с экспресс-доставкой пользователям будет доступна отдельная корзина внутри основного приложения AliExpress. Расширение предлагаемых площадкой услуг направлено на интеграцию AliExpress с местной платформой с доступом к экспресс-доставке.

В рамках сервиса AliExpress Plus пользователи могут заказывать товары с доставкой из Китая и России максимум за 15 дней и 2 дня соответственно: покупателям доступно 3 млн товаров, продажи которых составляют 25% от общей валовой выручки маркетплейса. При этом 10% аудитории AliExpress Россия совершают покупки через AliExpress Plus.

AliExpress Россия продолжает улучшать условия для продавцов товаров и предлагает самозанятым регистрироваться и открывать собственные магазины на площадке. AliExpress Россия также запустил AliWay — новый формат маркетплейса, в рамках которого российские продавцы смогут передать на аутсорсинг функции хранения, упаковки, продвижения и доставки товаров: комиссия составит 25% от цены проданного товара.

Логистика AliExpress в России продолжает улучшаться: сеть пунктов выдачи заказов составляет уже более 16 500 точек. Принадлежащий Alibaba логистический оператор Cainiao планирует к 2021 году сократить сроки доставки товаров для AliExpress Россия из Китая в крупные города России (с населением более 500 000 человек) до 10 дней за счет увеличения числа прямых рейсов в крупнейшие города страны. В настоящее время сроки доставки составляют от 15 до 30 дней, в то время как еще два года назад доставка занимала 60 дней.