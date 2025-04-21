Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173232
ИКТ 13479
Организации 10552
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74336
География 2807
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2616
Мероприятия 847

Zero City игра



21.04.2025 VK не получил десятки миллиардов от продажи игрового подразделения и может списать их в убыток 1
16.12.2022 Бывшее игровое подразделение VK ушло из России 1
28.09.2022 VK избавился от игрового подразделения за $642 млн 1
07.09.2022 Vk заплатила 240 миллионов за белорусского разработчика мобильных игр 1
15.07.2021 Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр 1
29.04.2021 Выручка My.Games в первом квартале 2021 года выросла на 42,2% и составила 11 млрд рублей 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
23.07.2020 Игровой бренд My.Games показал рекордный рост в 46% выручки во втором квартале 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Zero City и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3477 7
BIT.Games 10 5
Deus Craft 8 5
Pixonic 22 5
Swag Masha 7 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 4
Panzerdog 10 4
VK - My.Games - Mamboo Games - Мамбу Геймс 5 3
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
VK - My.Games - Allods Team 3 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 2
Alibaba Group 432 1
Apple Inc 12229 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Google LLC 11912 1
Nintendo 774 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 642 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 72 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Bright Box - Брайт бокс 20 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
inDriver 17 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 163 1
Novakid - Новакид Рус 5 1
DEVAR 5 1
Leta IT-company 133 1
VK - Mail.ru Group - BeIngame 2 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 2
Связной ГК 1372 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1669 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 258 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 162 1
Ситимобил - Служба такси 160 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1412 1
О2О Холдинг 57 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Верный - торговая сеть 294 1
Быстроном 5 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Лента - Сеть розничной торговли 2127 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 727 1
АСК 43 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17296 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 3
Data monetization - Монетизация данных 1684 3
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1032 3
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 682 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2394 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7264 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1650 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2940 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 988 2
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 226 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1681 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 562 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7332 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 26 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 316 1
Google Android - приложения и разработчики 606 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4585 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5240 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24606 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16036 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4481 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5196 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24547 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3241 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8244 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12259 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1622 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6782 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12609 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5399 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4660 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3344 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10728 1
Application store - магазин приложений 1234 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4840 1
VK - My.Games 71 7
Deus Craft - Grand Hotel Mania 8 6
Pixonic War Robots 21 5
Left to Survive - компьютерная игра 8 4
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 4
BIT.Games Домовята 9 4
Hustle Castle 12 3
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 3
BIT.Games Гильдией Героев 6 3
Apple iOS 7926 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4048 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 68 2
VK - My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 2
Google Android 14195 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1823 1
VK - Mail.Ru myTarget 146 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 177 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
VK Mini Apps 58 1
VK Combo 83 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 11 1
VK Connect 21 1
Alibaba Group - AliExpress Plus - Global Digital Commerce Group 5 1
Сбер - СберПрайм 48 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 16 1
Conqueror's Blade - Компьютерная игра 3 1
VK Donut 18 1
Boosty.to - платформа монетизации авторского контента 18 1
Seagate Game Drive 9 1
Apple - App Store 2923 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 73 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1162 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 53 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Все Аптеки 18 1
Сазонов Алексей 4 2
Магурян Василий 16 2
Чачава Александр 104 2
Никольский Владимир 11 2
Добродеев Борис 95 1
Исагулова Элина 32 1
Гришин Дмитрий 209 1
Надежин Кирилл 1 1
Никифоров Дмитрий 15 1
Кириенко Владимир 141 1
Корнеев Алексей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 6
Беларусь - Белоруссия 5790 4
Финляндия - Финляндская Республика 3622 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17336 3
Кипр - Республика 566 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 2
Германия - Федеративная Республика 12759 2
Ближний Восток 2971 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2975 2
Россия - СФО - Новосибирск 4388 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 2
Беларусь - Минск 643 2
Европа 21879 2
Турция - Турецкая республика 2401 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 1
Япония 13346 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7654 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2486 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3181 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1597 1
Украина 7654 1
Южная Корея - Республика 6710 1
Африка - Африканский регион 3510 1
Армения - Республика 2312 1
Индия - Bharat 5517 1
Испания - Королевство 3732 1
Азия - Азиатский регион 5595 1
Америка Латинская 1833 1
Индонезия - Республика 972 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3584 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7613 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13939 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1361 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1991 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 882 2
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4523 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11144 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4747 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10116 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 692 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4979 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 386 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 1
Английский язык 6718 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6234 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7182 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4453 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2663 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5986 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5126 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3079 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2282 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 310 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1662 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 159 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
HoReCa - Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 16 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1623 1
Зоология - наука о животных 2680 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2544 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 529 1
Sensor Tower 13 1
VK Skillbox - Скилбокс 116 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 102 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153