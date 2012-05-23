Получите все материалы CNews по ключевому слову
Leta IT-company Leta IT-Group
УПОМИНАНИЯ
|23.05.2012
|
Новый глава Leta: от консультанта до гендиректора за 3 года
нию «Аванпост» Андрея Конусова занял бывший глава департамента консалтинга Leta Александр Малявкин. Leta IT-Company - интегратор, занятый, главным образом, решениями и услугами в сфере информац
|25.01.2011
|
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов и Leta IT-company разработали отраслевой стандарт защиты ПДн
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявили о завершении разработки отраслево
|15.12.2010
|
Leta IT-company защитила от интернет-угроз КБ «Кубань Кредит»
разработчика продуктов в сфере сетевой безопасности и непрерывности бизнеса, говорится в сообщении Leta IT-company. Внедренная система уже находится в промышленной эксплуатации. Как отмечается
|07.12.2010
|
Leta IT-company запустила в России линейку услуг по реагированию на инциденты ИБ
Компания Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о начале предоставления комплекса
|09.11.2010
|
Tupperware в России внедрила систему защиты персональных данных с помощью Leta IT-company
х актов и других элементов действующей нормативной базы в области защиты ПДн, говорится в сообщении Leta IT-company. Важность и особенности данного проекта обусловлены спецификой бизнеса Tupper
|22.10.2010
|
В Leta IT-company назначен заместитель главы направления «Системы менеджмента»
Компания Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о назначении Андрея Ивушкина на д
|07.10.2010
|
Leta IT-company получила лицензию ФСБ России для работы с информацией, составляющей государственную тайну
Компания Leta IT-company - оператор типизированных ИТ-услуг – объявила о получении лицензии ФСБ России
|23.09.2010
|
Направление аудита и консалтинга Leta IT-company возглавил экс-руководитель отдела ИБ «Евросети»
изирующейся в области расследований компьютерных преступлений, первоочередной задачей руководителя направления аудита и консалтинга, станет развитие комплекса услуг по реагированию на инциденты ИБ. В Leta IT-company Медведев пришел из компании «Евросеть – Ритейл», где с 2007 г. возглавлял отдел информационной безопасности. В этой должности Алексей Медведев отвечал за организацию режима конф
|29.07.2010
|
Leta IT-company начала предоставлять типизированную услугу по внедрению новой версии стандарта ИБ «Банка России»
Компания Leta IT-company объявила о начале предоставления типизированной услуги, позволяющей кредитно-
|20.07.2010
|
Leta внедрила в российской «дочке» Alico систему управления политиками безопасности корпоративного ПО
Компания Leta IT-company объявила о завершении проекта по внедрению программного комплекса Symantec En
|09.07.2010
|
Leta IT-company предлагает услугу «Предпроектный DLP-консалтинг»
ынка сложилось ошибочное понимание логики внедрений, не соответствующее роли DLP-решений, считают в Leta IT-company. Так, его создание рассматривается как типовая задача, не предусматривающая г
|29.06.2010
|
Leta IT-company защитила конфиденциальную информацию «Волгоградэнергосбыта»
Компания Leta IT-company объявила о завершении комплексного проекта по внедрению системы мониторинга и
|22.06.2010
|
Leta IT-company защитила каналы связи Префектуры ЮЗАО
изация административных регламентов ЮЗАО г. Москвы». Для защиты каналов передачи данных специалисты Leta IT-company применили в качестве технической основы программный комплекс ViPNet Custom ро
|10.06.2010
|
Leta IT-company использует систему мониторинга ИБ MaxPatrol в своих продуктах и услугах
Компания Leta IT-company объявила о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с компанией Pos
|25.05.2010
|
Leta IT-company сформировала консорциум с Software AG & IDS Scheer
Компания Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о формировании консорциума с комп
|20.05.2010
|
Leta и Cleverics будут совместно предоставлять услуги по управлению ИТ и ИБ
амки профильной специализации каждого предприятия. В частности, участие компании Cleverics позволит Leta IT-company выполнять комплексные проекты, покрывающие, помимо задач и процессов ИБ, разл
|11.05.2010
|
Основатель Leta продал треть компании и стал чиновником
родал принадлежащие ему акции. Также он ушел с поста коммерческого директора системного интегратора Leta IT-Company (входит в Leta Group). С 26 февраля 2010 г. Соколов стал заместителем министр
|11.05.2010
|
Leta IT-company запустила новую услугу для защиты данных от утечки: DLP Plus
Компания Leta IT-company объявила о завершении разработки и начале предоставления услуги DLP Plus, рас
|27.04.2010
|
Leta IT-company запустила комплексную услугу «Все стандарты ИБ. Банки»
стратегию развития систем информационной безопасности в банковской сфере РФ, говорится в сообщении Leta IT-company. Услуга «Все стандарты ИБ. Банки» не только позволяет заказчику решить вышепе
|20.04.2010
|
Leta IT-company: направление «Системы менеджмента» возглавил практикующий аудитор BSI
Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – объявила о назначении Марии Акатьевой, ведущего практикующего аудитора BSI, руководителем бизнес-направления «Системы менеджмента
|11.03.2010
|
Выручка Leta IT-company в 2009 г. выросла на 14,2%
Компания Leta IT-company (Leta Group) подвела итоги своей работы в 2009 г. и объявила планы на 2010 г.
|02.03.2010
|
Региональным менеджером Тrend Micro в России и странах СНГ стал топ-менеджер Leta-IT company
одуктам «Лаборатории Касперского» координировал выпуск антивирусных продуктов для корпоративных и домашних пользователей. До недавнего времени Левцов занимал должность директора департамента развития Leta-IT company, где также отвечал за разработку и внедрение новых услуг, повышающих эффективность защиты бизнеса от различных видов информационных угроз. Среди приоритетных задач на 2010 г. Ве
|02.03.2010
|
Топ-менеджер «Инфосистем Джет» возглавил департамент продуктов и услуг Leta IT-company
Российский оператор типизированных ИТ-услуг Leta IT-company объявила о назначении Вячеслава Железнякова на должность руководителя департа
|17.02.2010
|
«Атомредметзолото» внедрило систему безопасного доступа в интернет с помощью Leta IT-company
Компания Leta IT-company объявила о завершении проекта по внедрению в урановом холдинге «Атомредметзол
|09.02.2010
|
Leta IT-company открыла новое бизнес-направление: защита ИС по стандарту PCI DSS
Компания Leta IT-company объявила об открытии нового бизнес-направления по приведению систем ИБ в соот
|11.12.2009
|
Leta IT-company защитила персональные данные в «РАО Энергетические системы Востока»
Компания Leta IT-company объявила о завершении комплексного проекта по построению системы защиты персональных данных в «РАО Энергетические системы Востока». Созданная система полностью отвечает требован
|26.11.2009
|
Leta IT-company защитила каналы связи ВНИИА им. Духова «Росатома»
Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – завершила проект по внедрению
|11.11.2009
|
Leta IT-company построила DLP-систему для «Банка ВТБ»
Компания Leta IT-company объявила о завершении проекта по внедрению в «Банке ВТБ» системы мониторинга
|02.11.2009
|
LETA: оборот в трех кварталах 2009 г. вырос на 16-17%
2009 г. и планах на следующее полугодие. Ранее Конусов занимал должность исполнительного директора LETA IT-company; в его обязанности входили: контроль операционной деятельности, создание и вн
|15.10.2009
|
Leta IT-company назначила нового гендиректора и подвела итоги работы за три квартала 2009 г.
представила планы на следующее полугодие. Ранее Конусов занимал должность исполнительного директора Leta IT-company. В его обязанности входили: контроль операционной деятельности, создание и вн
|30.09.2009
|
Leta IT-company защитила от вирусов СУЭК
Компания Leta IT-company завершила проект по построению централизованной системы корпоративной антивир
|09.09.2009
|
Leta IT-company создала систему антивирусной защиты для «Компании «Сухой»
Компания Leta IT-company объявила об окончании проекта по построению системы антивирусной защиты в «Ав
|02.09.2009
|
Leta IT-company провела аудит ИС «Московского Кредитного Банка»
Компания Leta IT-company завершила комплексный проект по проведению аудита на соответствие требованиям
|25.08.2009
|
Leta IT-company модернизировала систему управления качеством ИТ-услуг
еством, по информации Leta, заняла 8 месяцев и стала одним из четырех важнейших внутренних проектов Leta IT-company по оптимизации корпоративного управления в 2008-2009 гг. По планам компании,
|01.07.2009
|
Leta IT-company защитила персональные данные НИИИТ
Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – завершила комплексный проект
|19.06.2009
|
Leta IT-company защитит персональные данные с помощью ПО «Панцирь»
Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – заключила партнерское соглаше
|10.06.2009
|
Leta IT-company защитит корпоративные сети с помощью QualysGuard
Компания Leta IT-company объявила о запуске новой услуги «Оценка защищенности ресурсов сети», которая
|03.06.2009
|
Leta IT-company создает «Международный Университет Информационной Безопасности»
Компания Leta IT-company объявила о запуске проекта по созданию первого «Международного Университета И
|28.05.2009
|
Leta IT-company и ЛОТ объединились в области защиты данных
Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – объявила о формировании консо
|07.04.2009
|
Leta IT-company представляет универсальную инфраструктуру «сквозного менеджмента»
та персональных данных», внедрении систем корпоративного обучения и управления качеством, включении Leta IT-company в Leta Group. По информации Leta IT-company, технология управления по
Leta IT-company и организации, системы, технологии, персоны:
|Конусов Андрей 86 22
|Чачава Александр 108 20
|Левцов Вениамин 41 16
|Крохин Валентин 32 15
|Албитов Андрей 31 9
|Лукацкий Алексей 126 4
|Гайкович Владимир 40 4
|Соколов Антон 6 4
|Шароварин Евгений 6 4
|Пильцов Сергей 6 4
|Гудилин Олег 30 3
|Медведев Дмитрий 1658 3
|Рейман Леонид 1053 3
|Доля Алексей 67 3
|Царев Евгений 25 3
|Аксаков Анатолий 158 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Сачков Илья 125 2
|Раевский Алексей 77 2
|Хайретдинов Рустэм 84 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Путин Владимир 3283 2
|Макаров Валентин 237 2
|Шабанов Илья 60 2
|Ференец Вадим 29 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Андреев Валерий 25 2
|Ильин Сергей 14 2
|Архипов Константин 16 2
|Шаров Борис 73 2
|Кондаков Гарри 35 2
|Касперская Наталья 299 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Бегтин Иван 61 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Ефимов Петр 39 1
|Шевелев Борис 5 1
|Новиков Илья 5 1
|Бортников Александр 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.