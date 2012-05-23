Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180894
ИКТ 14067
Организации 10940
Ведомства 1483
Ассоциации 1043
Технологии 3490
Системы 26023
Персоны 77818
География 2912
Статьи 1540
Пресса 1239
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2695
Мероприятия 865

Leta IT-company Leta IT-Group


УПОМИНАНИЯ


23.05.2012 Новый глава Leta: от консультанта до гендиректора за 3 года

нию «Аванпост» Андрея Конусова занял бывший глава департамента консалтинга Leta Александр Малявкин. Leta IT-Company - интегратор, занятый, главным образом, решениями и услугами в сфере информац
25.01.2011 Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов и Leta IT-company разработали отраслевой стандарт защиты ПДн

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявили о завершении разработки отраслево
15.12.2010 Leta IT-company защитила от интернет-угроз КБ «Кубань Кредит»

разработчика продуктов в сфере сетевой безопасности и непрерывности бизнеса, говорится в сообщении Leta IT-company. Внедренная система уже находится в промышленной эксплуатации. Как отмечается
07.12.2010 Leta IT-company запустила в России линейку услуг по реагированию на инциденты ИБ

Компания Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о начале предоставления комплекса
09.11.2010 Tupperware в России внедрила систему защиты персональных данных с помощью Leta IT-company

х актов и других элементов действующей нормативной базы в области защиты ПДн, говорится в сообщении Leta IT-company. Важность и особенности данного проекта обусловлены спецификой бизнеса Tupper
22.10.2010 В Leta IT-company назначен заместитель главы направления «Системы менеджмента»

Компания Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о назначении Андрея Ивушкина на д
07.10.2010 Leta IT-company получила лицензию ФСБ России для работы с информацией, составляющей государственную тайну

Компания Leta IT-company - оператор типизированных ИТ-услуг – объявила о получении лицензии ФСБ России
23.09.2010 Направление аудита и консалтинга Leta IT-company возглавил экс-руководитель отдела ИБ «Евросети»

изирующейся в области расследований компьютерных преступлений, первоочередной задачей руководителя направления аудита и консалтинга, станет развитие комплекса услуг по реагированию на инциденты ИБ. В Leta IT-company Медведев пришел из компании «Евросеть – Ритейл», где с 2007 г. возглавлял отдел информационной безопасности. В этой должности Алексей Медведев отвечал за организацию режима конф
29.07.2010 Leta IT-company начала предоставлять типизированную услугу по внедрению новой версии стандарта ИБ «Банка России»

Компания Leta IT-company объявила о начале предоставления типизированной услуги, позволяющей кредитно-
20.07.2010 Leta внедрила в российской «дочке» Alico систему управления политиками безопасности корпоративного ПО

Компания Leta IT-company объявила о завершении проекта по внедрению программного комплекса Symantec En
09.07.2010 Leta IT-company предлагает услугу «Предпроектный DLP-консалтинг»

ынка сложилось ошибочное понимание логики внедрений, не соответствующее роли DLP-решений, считают в Leta IT-company. Так, его создание рассматривается как типовая задача, не предусматривающая г
29.06.2010 Leta IT-company защитила конфиденциальную информацию «Волгоградэнергосбыта»

Компания Leta IT-company объявила о завершении комплексного проекта по внедрению системы мониторинга и
22.06.2010 Leta IT-company защитила каналы связи Префектуры ЮЗАО

изация административных регламентов ЮЗАО г. Москвы». Для защиты каналов передачи данных специалисты Leta IT-company применили в качестве технической основы программный комплекс ViPNet Custom ро
10.06.2010 Leta IT-company использует систему мониторинга ИБ MaxPatrol в своих продуктах и услугах

Компания Leta IT-company объявила о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с компанией Pos
25.05.2010 Leta IT-company сформировала консорциум с Software AG & IDS Scheer

Компания Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о формировании консорциума с комп
20.05.2010 Leta и Cleverics будут совместно предоставлять услуги по управлению ИТ и ИБ

амки профильной специализации каждого предприятия. В частности, участие компании Cleverics позволит Leta IT-company выполнять комплексные проекты, покрывающие, помимо задач и процессов ИБ, разл
11.05.2010 Основатель Leta продал треть компании и стал чиновником

родал принадлежащие ему акции. Также он ушел с поста коммерческого директора системного интегратора Leta IT-Company (входит в Leta Group). С 26 февраля 2010 г. Соколов стал заместителем министр
11.05.2010 Leta IT-company запустила новую услугу для защиты данных от утечки: DLP Plus

Компания Leta IT-company объявила о завершении разработки и начале предоставления услуги DLP Plus, рас
27.04.2010 Leta IT-company запустила комплексную услугу «Все стандарты ИБ. Банки»

стратегию развития систем информационной безопасности в банковской сфере РФ, говорится в сообщении Leta IT-company. Услуга «Все стандарты ИБ. Банки» не только позволяет заказчику решить вышепе
20.04.2010 Leta IT-company: направление «Системы менеджмента» возглавил практикующий аудитор BSI

Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – объявила о назначении Марии Акатьевой, ведущего практикующего аудитора BSI, руководителем бизнес-направления «Системы менеджмента
11.03.2010 Выручка Leta IT-company в 2009 г. выросла на 14,2%

Компания Leta IT-company (Leta Group) подвела итоги своей работы в 2009 г. и объявила планы на 2010 г.
02.03.2010 Региональным менеджером Тrend Micro в России и странах СНГ стал топ-менеджер Leta-IT company

одуктам «Лаборатории Касперского» координировал выпуск антивирусных продуктов для корпоративных и домашних пользователей. До недавнего времени Левцов занимал должность директора департамента развития Leta-IT company, где также отвечал за разработку и внедрение новых услуг, повышающих эффективность защиты бизнеса от различных видов информационных угроз. Среди приоритетных задач на 2010 г. Ве
02.03.2010 Топ-менеджер «Инфосистем Джет» возглавил департамент продуктов и услуг Leta IT-company

Российский оператор типизированных ИТ-услуг Leta IT-company объявила о назначении Вячеслава Железнякова на должность руководителя департа
17.02.2010 «Атомредметзолото» внедрило систему безопасного доступа в интернет с помощью Leta IT-company

Компания Leta IT-company объявила о завершении проекта по внедрению в урановом холдинге «Атомредметзол
09.02.2010 Leta IT-company открыла новое бизнес-направление: защита ИС по стандарту PCI DSS

Компания Leta IT-company объявила об открытии нового бизнес-направления по приведению систем ИБ в соот
11.12.2009 Leta IT-company защитила персональные данные в «РАО Энергетические системы Востока»

Компания Leta IT-company объявила о завершении комплексного проекта по построению системы защиты персональных данных в «РАО Энергетические системы Востока». Созданная система полностью отвечает требован
26.11.2009 Leta IT-company защитила каналы связи ВНИИА им. Духова «Росатома»

Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – завершила проект по внедрению
11.11.2009 Leta IT-company построила DLP-систему для «Банка ВТБ»

Компания Leta IT-company объявила о завершении проекта по внедрению в «Банке ВТБ» системы мониторинга

02.11.2009 LETA: оборот в трех кварталах 2009 г. вырос на 16-17%

2009 г. и планах на следующее полугодие. Ранее Конусов занимал должность исполнительного директора LETA IT-company; в его обязанности входили: контроль операционной деятельности, создание и вн
15.10.2009 Leta IT-company назначила нового гендиректора и подвела итоги работы за три квартала 2009 г.

представила планы на следующее полугодие. Ранее Конусов занимал должность исполнительного директора Leta IT-company. В его обязанности входили: контроль операционной деятельности, создание и вн
30.09.2009 Leta IT-company защитила от вирусов СУЭК

Компания Leta IT-company завершила проект по построению централизованной системы корпоративной антивир
09.09.2009 Leta IT-company создала систему антивирусной защиты для «Компании «Сухой»

Компания Leta IT-company объявила об окончании проекта по построению системы антивирусной защиты в «Ав
02.09.2009 Leta IT-company провела аудит ИС «Московского Кредитного Банка»

Компания Leta IT-company завершила комплексный проект по проведению аудита на соответствие требованиям
25.08.2009 Leta IT-company модернизировала систему управления качеством ИТ-услуг

еством, по информации Leta, заняла 8 месяцев и стала одним из четырех важнейших внутренних проектов Leta IT-company по оптимизации корпоративного управления в 2008-2009 гг. По планам компании,

01.07.2009 Leta IT-company защитила персональные данные НИИИТ

Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – завершила комплексный проект

19.06.2009 Leta IT-company защитит персональные данные с помощью ПО «Панцирь»

Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – заключила партнерское соглаше
10.06.2009 Leta IT-company защитит корпоративные сети с помощью QualysGuard

Компания Leta IT-company объявила о запуске новой услуги «Оценка защищенности ресурсов сети», которая

03.06.2009 Leta IT-company создает «Международный Университет Информационной Безопасности»

Компания Leta IT-company объявила о запуске проекта по созданию первого «Международного Университета И
28.05.2009 Leta IT-company и ЛОТ объединились в области защиты данных

Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – объявила о формировании консо
07.04.2009 Leta IT-company представляет универсальную инфраструктуру «сквозного менеджмента»

та персональных данных», внедрении систем корпоративного обучения и управления качеством, включении Leta IT-company в Leta Group. По информации Leta IT-company, технология управления по


Публикаций - 144, упоминаний - 230

Leta IT-company и организации, системы, технологии, персоны:

Leta Group - Лета Групп 278 107
ESET - ESET Software 1138 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5109 15
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 11
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 652 8
Microsoft Corporation 25003 8
Trend Micro 621 8
InfoWatch - Инфовотч 1056 7
Информзащита 811 7
Cisco Systems 5177 6
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 5
Leta Group - MrSoft - Мистер Софт 7 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 480 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1478 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1369 3
VK - Mail.ru Group 3499 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1166 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 168 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 498 3
Dr.Web - Доктор Веб 1268 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 3
IBM - International Business Machines Corp 9501 3
Forcepoint - Websense 125 3
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 3
ИТБ НПП - Информационные технологии в бизнесе 7 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 3
Perimetrix - Периметрикс 273 3
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 251 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4302 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 939 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 2
Код Безопасности 661 2
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 41 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 415 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 2
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1670 2
Check Point Software Technologies 775 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 193 2
АСК 43 11
Газпром ПАО 1380 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2927 3
Россети Ленэнерго 1700 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
МКБ - Московский кредитный банк 600 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 2
СМЗ - Савеловский машиностроительный завод 2 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 120 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 309 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1524 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1730 2
РЖД - Российские железные дороги 1955 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 1
Альфа-Банк 1811 1
Евросеть 1412 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 241 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 164 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Благосостояние НПФ 52 1
Алемар 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7824 1
eBay Inc 1627 1
Альфа-Групп 719 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 492 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 429 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 280 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 307 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 89 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4600 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5068 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3029 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2866 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12357 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3471 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2220 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4686 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5643 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2076 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5135 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1059 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6165 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 261 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 332 1
Федеральное казначейство России 1834 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Судебная власть - Judicial power 2358 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1434 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3220 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1954 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2782 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 119 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3063 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1579 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 760 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 714 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 336 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 365 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 3 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 260 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30036 76
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 60
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7237 28
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8318 28
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7627 26
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13254 21
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2008 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32713 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21659 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31112 13
HR-Grid 14 13
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4260 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3872 11
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 374 11
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4153 11
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1360 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4513 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13124 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12625 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10975 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17541 9
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 919 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11777 8
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 284 8
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 84 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11972 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10792 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2299 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6615 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14185 6
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2771 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26440 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12062 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3274 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2417 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54579 5
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 857 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 902 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12590 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21451 5
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4876 9
Microsoft Windows 2000 8665 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 322 3
Linux OS 10550 3
Microsoft Windows 16072 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 2
Zecurion Zlock DLP Device Control 82 2
Apple iPhone 6 4863 2
InfoTeCS - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 14 2
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 22 2
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 28 2
OpenText - Micro Focus - Novell Sentinel 5 2
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 52 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3010 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 396 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 96 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 198 1
Forcepoint - Websense DSS - Websense Data Security Suite 2 1
Forcepoint - Websense WSS - Websense Web Security Suite 4 1
Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1750 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise 63 1
Bitdefender NTSA - Bitdefender Network Traffic Security Analytics 3 1
BitDefender Internet Security 12 1
BitDefender Business Solutions 4 1
BitDefender FileServer 1 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 21 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1698 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1046 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5591 1
Microsoft Office 3868 1
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 25 1
InfoTeCS - ViPNet CUSTOM 6 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 1
Конусов Андрей 86 22
Чачава Александр 108 20
Левцов Вениамин 41 16
Крохин Валентин 32 15
Албитов Андрей 31 9
Лукацкий Алексей 126 4
Гайкович Владимир 40 4
Соколов Антон 6 4
Шароварин Евгений 6 4
Пильцов Сергей 6 4
Гудилин Олег 30 3
Медведев Дмитрий 1658 3
Рейман Леонид 1053 3
Доля Алексей 67 3
Царев Евгений 25 3
Аксаков Анатолий 158 2
Щеголев Игорь 698 2
Сачков Илья 125 2
Раевский Алексей 77 2
Хайретдинов Рустэм 84 2
Шалманов Сергей 201 2
Путин Владимир 3283 2
Макаров Валентин 237 2
Шабанов Илья 60 2
Ференец Вадим 29 2
Кочетков Владислав 248 2
Андреев Валерий 25 2
Ильин Сергей 14 2
Архипов Константин 16 2
Шаров Борис 73 2
Кондаков Гарри 35 2
Касперская Наталья 299 1
Дворкович Аркадий 211 1
Бегтин Иван 61 1
Бондаренко Александр 39 1
Гришин Дмитрий 209 1
Ефимов Петр 39 1
Шевелев Борис 5 1
Новиков Илья 5 1
Бортников Александр 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 118
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44759 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14333 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52879 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3099 6
Европа 24476 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18135 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1644 4
Украина 7712 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1365 4
Казахстан - Республика 5708 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4159 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 922 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17731 3
Индия - Bharat 5595 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4034 2
Бразилия - Федеративная Республика 2418 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2598 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1363 2
Словакия - Словацкая Республика 474 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1302 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3084 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7873 1
Германия - Федеративная Республика 12836 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2105 1
Россия - УФО - Челябинская область 1327 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 692 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 862 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 613 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 143 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2791 1
Европа Западная 1486 1
Канада 4940 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1197 1
Америка Латинская 1857 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1269 1
Япония 13411 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5675 58
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53559 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50008 31
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2458 25
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8078 22
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4315 15
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6637 15
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2316 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16974 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11447 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4577 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30848 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3071 10
Аудит - аудиторский услуги 2904 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4831 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6227 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4820 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8099 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14497 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3060 6
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 864 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5166 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6478 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2006 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2855 5
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 319 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5134 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 671 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11239 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7180 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6137 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2642 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3238 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8805 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3125 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2738 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6104 3
Английский язык 6805 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2020 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11343 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 885 2
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
РИА Новости 959 1
ITnews 34 1
Virus Bulletin 33 1
Finestreet Media Group - Файнстрит ИД 9 1
Ведомости 1124 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3390 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 11
IDC - International Data Corporation 4927 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 748 2
Gartner - Гартнер 3587 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 144 1
Fortune Global 1000 50 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
Juniper Research 539 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 18 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 403 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 50 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 640 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 105 1
МАБиУ - Международная академия бизнеса и управления - МУБИУ - Международный университета бизнеса и управления 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 3
День молодёжи - 27 июня 960 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2536 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще