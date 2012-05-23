Новый глава Leta: от консультанта до гендиректора за 3 года нию «Аванпост» Андрея Конусова занял бывший глава департамента консалтинга Leta Александр Малявкин. Leta IT-Company - интегратор, занятый, главным образом, решениями и услугами в сфере информац

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов и Leta IT-company разработали отраслевой стандарт защиты ПДн Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявили о завершении разработки отраслево

Leta IT-company защитила от интернет-угроз КБ «Кубань Кредит» разработчика продуктов в сфере сетевой безопасности и непрерывности бизнеса, говорится в сообщении Leta IT-company. Внедренная система уже находится в промышленной эксплуатации. Как отмечается

Leta IT-company запустила в России линейку услуг по реагированию на инциденты ИБ Компания Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о начале предоставления комплекса

Tupperware в России внедрила систему защиты персональных данных с помощью Leta IT-company х актов и других элементов действующей нормативной базы в области защиты ПДн, говорится в сообщении Leta IT-company. Важность и особенности данного проекта обусловлены спецификой бизнеса Tupper

В Leta IT-company назначен заместитель главы направления «Системы менеджмента» Компания Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о назначении Андрея Ивушкина на д

Leta IT-company получила лицензию ФСБ России для работы с информацией, составляющей государственную тайну Компания Leta IT-company - оператор типизированных ИТ-услуг – объявила о получении лицензии ФСБ России

Направление аудита и консалтинга Leta IT-company возглавил экс-руководитель отдела ИБ «Евросети» изирующейся в области расследований компьютерных преступлений, первоочередной задачей руководителя направления аудита и консалтинга, станет развитие комплекса услуг по реагированию на инциденты ИБ. В Leta IT-company Медведев пришел из компании «Евросеть – Ритейл», где с 2007 г. возглавлял отдел информационной безопасности. В этой должности Алексей Медведев отвечал за организацию режима конф

Leta IT-company начала предоставлять типизированную услугу по внедрению новой версии стандарта ИБ «Банка России» Компания Leta IT-company объявила о начале предоставления типизированной услуги, позволяющей кредитно-

Leta внедрила в российской «дочке» Alico систему управления политиками безопасности корпоративного ПО Компания Leta IT-company объявила о завершении проекта по внедрению программного комплекса Symantec En

Leta IT-company предлагает услугу «Предпроектный DLP-консалтинг» ынка сложилось ошибочное понимание логики внедрений, не соответствующее роли DLP-решений, считают в Leta IT-company. Так, его создание рассматривается как типовая задача, не предусматривающая г

Leta IT-company защитила конфиденциальную информацию «Волгоградэнергосбыта» Компания Leta IT-company объявила о завершении комплексного проекта по внедрению системы мониторинга и

Leta IT-company защитила каналы связи Префектуры ЮЗАО изация административных регламентов ЮЗАО г. Москвы». Для защиты каналов передачи данных специалисты Leta IT-company применили в качестве технической основы программный комплекс ViPNet Custom ро

Leta IT-company использует систему мониторинга ИБ MaxPatrol в своих продуктах и услугах Компания Leta IT-company объявила о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с компанией Pos

Leta IT-company сформировала консорциум с Software AG & IDS Scheer Компания Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о формировании консорциума с комп

Leta и Cleverics будут совместно предоставлять услуги по управлению ИТ и ИБ амки профильной специализации каждого предприятия. В частности, участие компании Cleverics позволит Leta IT-company выполнять комплексные проекты, покрывающие, помимо задач и процессов ИБ, разл

Основатель Leta продал треть компании и стал чиновником родал принадлежащие ему акции. Также он ушел с поста коммерческого директора системного интегратора Leta IT-Company (входит в Leta Group). С 26 февраля 2010 г. Соколов стал заместителем министр

Leta IT-company запустила новую услугу для защиты данных от утечки: DLP Plus Компания Leta IT-company объявила о завершении разработки и начале предоставления услуги DLP Plus, рас

Leta IT-company запустила комплексную услугу «Все стандарты ИБ. Банки» стратегию развития систем информационной безопасности в банковской сфере РФ, говорится в сообщении Leta IT-company. Услуга «Все стандарты ИБ. Банки» не только позволяет заказчику решить вышепе

Leta IT-company: направление «Системы менеджмента» возглавил практикующий аудитор BSI Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – объявила о назначении Марии Акатьевой, ведущего практикующего аудитора BSI, руководителем бизнес-направления «Системы менеджмента

Выручка Leta IT-company в 2009 г. выросла на 14,2% Компания Leta IT-company (Leta Group) подвела итоги своей работы в 2009 г. и объявила планы на 2010 г.

Региональным менеджером Тrend Micro в России и странах СНГ стал топ-менеджер Leta-IT company одуктам «Лаборатории Касперского» координировал выпуск антивирусных продуктов для корпоративных и домашних пользователей. До недавнего времени Левцов занимал должность директора департамента развития Leta-IT company, где также отвечал за разработку и внедрение новых услуг, повышающих эффективность защиты бизнеса от различных видов информационных угроз. Среди приоритетных задач на 2010 г. Ве

Топ-менеджер «Инфосистем Джет» возглавил департамент продуктов и услуг Leta IT-company Российский оператор типизированных ИТ-услуг Leta IT-company объявила о назначении Вячеслава Железнякова на должность руководителя департа

«Атомредметзолото» внедрило систему безопасного доступа в интернет с помощью Leta IT-company Компания Leta IT-company объявила о завершении проекта по внедрению в урановом холдинге «Атомредметзол

Leta IT-company открыла новое бизнес-направление: защита ИС по стандарту PCI DSS Компания Leta IT-company объявила об открытии нового бизнес-направления по приведению систем ИБ в соот

Leta IT-company защитила персональные данные в «РАО Энергетические системы Востока» Компания Leta IT-company объявила о завершении комплексного проекта по построению системы защиты персональных данных в «РАО Энергетические системы Востока». Созданная система полностью отвечает требован

Leta IT-company защитила каналы связи ВНИИА им. Духова «Росатома» Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – завершила проект по внедрению

Leta IT-company построила DLP-систему для «Банка ВТБ» Компания Leta IT-company объявила о завершении проекта по внедрению в «Банке ВТБ» системы мониторинга

LETA: оборот в трех кварталах 2009 г. вырос на 16-17% 2009 г. и планах на следующее полугодие. Ранее Конусов занимал должность исполнительного директора LETA IT-company; в его обязанности входили: контроль операционной деятельности, создание и вн

Leta IT-company назначила нового гендиректора и подвела итоги работы за три квартала 2009 г. представила планы на следующее полугодие. Ранее Конусов занимал должность исполнительного директора Leta IT-company. В его обязанности входили: контроль операционной деятельности, создание и вн

Leta IT-company защитила от вирусов СУЭК Компания Leta IT-company завершила проект по построению централизованной системы корпоративной антивир

Leta IT-company создала систему антивирусной защиты для «Компании «Сухой» Компания Leta IT-company объявила об окончании проекта по построению системы антивирусной защиты в «Ав

Leta IT-company провела аудит ИС «Московского Кредитного Банка» Компания Leta IT-company завершила комплексный проект по проведению аудита на соответствие требованиям

Leta IT-company модернизировала систему управления качеством ИТ-услуг еством, по информации Leta, заняла 8 месяцев и стала одним из четырех важнейших внутренних проектов Leta IT-company по оптимизации корпоративного управления в 2008-2009 гг. По планам компании,

Leta IT-company защитила персональные данные НИИИТ Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – завершила комплексный проект

Leta IT-company защитит персональные данные с помощью ПО «Панцирь» Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – заключила партнерское соглаше

Leta IT-company защитит корпоративные сети с помощью QualysGuard Компания Leta IT-company объявила о запуске новой услуги «Оценка защищенности ресурсов сети», которая

Leta IT-company создает «Международный Университет Информационной Безопасности» Компания Leta IT-company объявила о запуске проекта по созданию первого «Международного Университета И

Leta IT-company и ЛОТ объединились в области защиты данных Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – объявила о формировании консо