Получите все материалы CNews по ключевому слову
Резник Владислав
СОБЫТИЯ
Резник Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
|NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
|Бурыкина Наталья 3 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Ким Борис 75 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Царев Евгений 28 2
|Плигин Владимир 7 1
|Игнатьев Сергей 3 1
|Ливадный Павел 1 1
|Исаев Юрий 2 1
|Шипунов Константин 2 1
|Токаренко Александр 6 1
|Валиулин Тимур 1 1
|Расторгуев Николай 2 1
|Угренович Алексей 3 1
|Саватюгин Алексей 4 1
|Parker Steven - Паркер Стивен 17 1
|Путин Владимир 3381 1
|Аксаков Анатолий 160 1
|Жаров Александр 179 1
|Ротенберг Игорь 38 1
|Усманов Алишер 305 1
|Дворкович Аркадий 212 1
|Костин Андрей 64 1
|Чачава Александр 117 1
|Вексельберг Виктор 154 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Золотов Виктор 9 1
|Лукацкий Алексей 132 1
|Волков Алексей 54 1
|Скоч Андрей 11 1
|Дерипаска Олег 39 1
|Колокольцев Владимир 44 1
|Бортников Александр 27 1
|Торшин Александр 3 1
|Миллер Алексей 21 1
|Акимов Андрей 4 1
|Косачев Константин 4 1
|Фрадков Михаил 160 1
|Дюмин Михаил 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.