Резник Владислав


СОБЫТИЯ


06.02.2026 Ozon и Международная ассоциация «Антиконтрафакт» запускают независимый мониторинг карточек товаров на платформе 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1
21.03.2014 Новый законопроект предлагает запретить размещение операционных центров платежных систем вне РФ 2
18.12.2013 Россиянам разрешили раскошелиться электронными деньгами 1
03.07.2012 Владислав Резник стал председателем «Национального Платежного Совета» 2
06.07.2011 Депутаты не решились отключить ФСБ от персональных данных 1
03.06.2011 Дворкович: для защиты систем персданных осталось меньше месяца 1
12.10.2010 «Единая Россия» хочет обложить данью интернет-провайдеров 1
11.12.2009 Персональные данные: отсрочка проверок все ближе 1
17.11.2009 Персональные данные: Госдума может отсрочить проверки властей 1
25.05.2009 Платежные терминалы спасены 1
22.05.2009 Госдума приняла закон о платежных терминалах 1
12.12.2008 Принят закон, наделяющий "Роснано" статусом квалифицированного инвестора 1
23.10.2007 Госдума и ФАС просят Банк России решить проблему использования агентских соглашений 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Резник Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Leta IT-company - Leta IT-Group 149 2
МегаФон 10077 1
X Corp - Twitter 2913 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
Telegram Group 2634 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 2
Кубань Агрохолдинг 5 1
Базэл - Русские машины 5 1
Газпром ПАО 1424 1
ГПБ - Газпромбанк 1186 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 504 1
Visa International 1976 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Сургутнефтегаз - СНГ 280 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 1
En+ Group - Эн+ ГК 36 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 12
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1145 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2093 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 833 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 20 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13026 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 1
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17166 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4579 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8478 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1416 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 540 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8144 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Бурыкина Наталья 3 2
Щеголев Игорь 698 2
Ким Борис 75 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Царев Евгений 28 2
Плигин Владимир 7 1
Игнатьев Сергей 3 1
Ливадный Павел 1 1
Исаев Юрий 2 1
Шипунов Константин 2 1
Токаренко Александр 6 1
Валиулин Тимур 1 1
Расторгуев Николай 2 1
Угренович Алексей 3 1
Саватюгин Алексей 4 1
Parker Steven - Паркер Стивен 17 1
Путин Владимир 3381 1
Аксаков Анатолий 160 1
Жаров Александр 179 1
Ротенберг Игорь 38 1
Усманов Алишер 305 1
Дворкович Аркадий 212 1
Костин Андрей 64 1
Чачава Александр 117 1
Вексельберг Виктор 154 1
Бондаренко Александр 39 1
Артемьев Игорь 91 1
Золотов Виктор 9 1
Лукацкий Алексей 132 1
Волков Алексей 54 1
Скоч Андрей 11 1
Дерипаска Олег 39 1
Колокольцев Владимир 44 1
Бортников Александр 27 1
Торшин Александр 3 1
Миллер Алексей 21 1
Акимов Андрей 4 1
Косачев Константин 4 1
Фрадков Михаил 160 1
Дюмин Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4115 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1307 1
Земля - планета Солнечной системы 10692 1
Украина 7813 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1457 1
Европа Юго-Восточная 62 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Паспорт - Паспортные данные 2736 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1824 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 117 1
Аудит - аудиторский услуги 3114 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 835 1
Спорт - Футбол 753 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 500 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1438 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Федеральный закон 39-ФЗ - О рынке ценных бумаг 23 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 878 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1352 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 384 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 378 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 161 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6033 1
РИА Новости 1002 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1091 1
Российская газета 279 1
