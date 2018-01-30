Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|30.01.2018
|
Гэндальф автоматизировала закупки в аэропортах «Базэл Аэро»
«Гэндальф» реализовала проект автоматизации процессов финансового контроля и закупочной деятельности аэропортов «Базэл Аэро». В рамках проекта создана система управления бюджетированием и закупочными процедурами четырех аэропортов в городах Сочи, Краснодар, Анапа и Геленджик. Система создана на основе реш
|10.07.2017
|
Mitsubishi Electric представила платформу e-F@ctory как базовый элемент «Общества 5.0»
Mitsubishi Electric представила платформу e-F@ctory как базовый элемент «Общества 5.0» во время посещения Президентом РФ японского павильона выставки «Иннопром-2017». Уэмура Норицугу, старший генеральный менеджер подразделения правительственных связ
|03.10.2016
|
«Базэл Аэро» сократила риск подписания несогласованных договоров с помощью Abbyy ScanDifFinder SDK
Компания «Базэл Аэро», входящая в состав диверсифицированной промышленной группы «Базовый Элемент», объявила о начале использования решения компании Abbyy в аэропортах Анапы,
|02.07.2015
|
В «Базэл Аэро» создана инфраструктура виртуальных рабочих столов на базе решений Fujitsu
ционных и коммуникационных технологий, и компания «Базэл Аэро», управляющая аэропортовыми активами «Базового Элемента», объявили о завершении проекта, в рамках которого был построен высокопроиз
|17.06.2014
|
«Базовый Элемент» внедрил в своем строительном секторе BI-решения «Прогноза»
«Базовый Элемент» сообщил о внедрении в своем строительном секторе систем бизнес-аналитики (BI
|12.12.2013
|
Александр Колесников: Windows XP установлена на 60% наших ПК
сандр Колесников: Холдинг «Базэл Аэро» был основан в 2007 году, и управляет аэропортовыми активами «Базового элемента». С июня 2012 года компания стала совместным предприятием «Базового Элем
|16.12.2008
|
«Базовый элемент» закупил 1100 лицензий Autodesk
Компания Autodesk объявила о заключении долгосрочного соглашения, в рамках которого предприятия холдинга «Базовый элемент» получают лицензионные версии программных продуктов Autodesk, техническую поддержку и обслуживание. К настоящему моменту «Базовый элемент» закупил уже более 1100 лицензий
|01.02.2008
|
В России начали создавать R&D центры
ся пресс-конференция, посвященная старту совместного научно-технического центра БазЭл-РАН (компании Базовый Элемент и Российской Академии Наук). С инициативой создания пионерского для страны R&
|21.11.2007
|
IBM поможет «Базовому Элементу» модернизировать бизнес-процессы
Компания «Базовый Элемент» выбрала IBM для участия в проекте по установке и внедрению автоматизированно
