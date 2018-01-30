Разделы

Базэл Базовый Элемент Сибирский алюминий

Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий

30.01.2018 Гэндальф автоматизировала закупки в аэропортах «Базэл Аэро»

«Гэндальф» реализовала проект автоматизации процессов финансового контроля и закупочной деятельности аэропортов «Базэл Аэро». В рамках проекта создана система управления бюджетированием и закупочными процедурами четырех аэропортов в городах Сочи, Краснодар, Анапа и Геленджик. Система создана на основе реш
10.07.2017 Mitsubishi Electric представила платформу e-F@ctory как базовый элемент «Общества 5.0»

Mitsubishi Electric представила платформу e-F@ctory как базовый элемент «Общества 5.0» во время посещения Президентом РФ японского павильона выставки «Иннопром-2017». Уэмура Норицугу, старший генеральный менеджер подразделения правительственных связ
03.10.2016 «Базэл Аэро» сократила риск подписания несогласованных договоров с помощью Abbyy ScanDifFinder SDK

Компания «Базэл Аэро», входящая в состав диверсифицированной промышленной группы «Базовый Элемент», объявила о начале использования решения компании Abbyy в аэропортах Анапы,

02.07.2015 В «Базэл Аэро» создана инфраструктура виртуальных рабочих столов на базе решений Fujitsu

ционных и коммуникационных технологий, и компания «Базэл Аэро», управляющая аэропортовыми активами «Базового Элемента», объявили о завершении проекта, в рамках которого был построен высокопроиз
17.06.2014 «Базовый Элемент» внедрил в своем строительном секторе BI-решения «Прогноза»

«Базовый Элемент» сообщил о внедрении в своем строительном секторе систем бизнес-аналитики (BI
12.12.2013 Александр Колесников: Windows XP установлена на 60% наших ПК

сандр Колесников: Холдинг «Базэл Аэро» был основан в 2007 году, и управляет аэропортовыми активами «Базового элемента». С июня 2012 года компания стала совместным предприятием «Базового Элем
16.12.2008 «Базовый элемент» закупил 1100 лицензий Autodesk

Компания Autodesk объявила о заключении долгосрочного соглашения, в рамках которого предприятия холдинга «Базовый элемент» получают лицензионные версии программных продуктов Autodesk, техническую поддержку и обслуживание. К настоящему моменту «Базовый элемент» закупил уже более 1100 лицензий
01.02.2008 В России начали создавать R&D центры

ся пресс-конференция, посвященная старту совместного научно-технического центра БазЭл-РАН (компании Базовый Элемент и Российской Академии Наук). С инициативой создания пионерского для страны R&
21.11.2007 IBM поможет «Базовому Элементу» модернизировать бизнес-процессы

Компания «Базовый Элемент» выбрала IBM для участия в проекте по установке и внедрению автоматизированно

Microsoft Corporation 25236 15
8983 12
Oracle Corporation 6867 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 7
Intel Corporation 12541 7
IBM - International Business Machines Corp 9551 6
Sony 6634 6
Ростелеком 10306 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 4
Softline - Софтлайн 3261 4
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 128 4
Toshiba Corporation 2955 4
Fujitsu 2066 4
Google LLC 12255 3
Nvidia Corp 3731 3
Системы и Проекты ГК 40 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 3
Broadcom - VMware 2490 3
Ростех - Автоматика Концерн 1744 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 274 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
Мостелеком 75 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 194 2
Fujitsu Semiconductor 10 2
IBM East Fishkill 2 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 2
VK - Mail.ru Group 3532 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Восход ФГБУ НИИ 683 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 2
Citrix Systems 840 2
Samsung Electronics 10625 2
SAP SE 5426 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 2
NVision Group - Энвижн Груп 685 2
Nutanix 108 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 48 12
Газпром ПАО 1416 7
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 49 5
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 87 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 4
Pony Express - Фрейт линк 70 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 3
Кубань Агрохолдинг 5 3
Базэл - Русские машины 5 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
Русагро Группа Компаний 339 3
РЖД - Российские железные дороги 2001 3
Северсталь ПАО - Severstal 560 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 3
Студия Артемия Лебедева 98 2
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 2
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 2
Земельный банк 17 2
Волготанкер ВНП - Волжское нефтеналивное пароходство 5 2
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 2
ПСБ - Промсвязьбанк 901 2
Почта России ПАО 2245 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
Unilever - Юнилевер Русь 163 2
Химпром 22 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 1
Россети Ленэнерго 1699 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 4
Федеральное казначейство России 1879 4
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 53 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 113 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 6
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1617 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 5
Microsoft Windows 16327 8
Google Android 14679 5
Linux OS 10896 4
1С:WMS Логистика. Управление складом 87 3
Киберпротект - Кибер Бэкап 149 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 289 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 3
Microsoft Windows 2000 8662 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 2
Microsoft Windows Server 2022 23 2
Форсайт Prognoz Platform 95 2
Microsoft Windows XP 2419 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 163 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 2
Microsoft Windows 7 1993 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Microsoft Office 3952 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 316 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
Autodesk AutoCAD 360 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 48 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 2
Microsoft Windows Server 2019 39 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Intel Evo 106 1
ГАЗ ГАЗель NEXT 9 1
Sharp Aquos 74 1
Dell ProDeploy 7 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 1
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 19 1
Ruby on Rails - фреймворк 27 1
Moodle LMS - система управления курсами 35 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 37 1
S-Terra Клиент А 10 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 64 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Дерипаска Олег 39 11
Колесников Александр 25 6
Щиров Илья 45 3
Лемешева Татьяна 7 3
Алешкин Сергей 65 3
Граденко Михаил 42 3
Капустина Алена 4 3
Симановская Олеся 3 3
Путин Владимир 3349 3
Вексельберг Виктор 154 3
Галкин Николай 121 3
Алфёров Жорес 57 2
Серов Сергей 9 2
Киселев Олег 32 2
Бугаенко Андрей 13 2
Месяц Геннадий 14 2
Линшиц Игорь 4 2
Дробышевская Алена 9 2
Савин Олег 4 2
Fuhrer Michael - Фюрер Майкл 3 2
Керимов Сулейман 26 2
Чубайс Анатолий 216 2
Вашукевич Анастасия 3 1
Мельниченко Андрей 5 1
Сечин Игорь 36 1
Юмашев Валентин 10 1
Батурина Елена 4 1
Юмашева Полина 1 1
Иодковский Станислав 100 1
Дьяченко Татьяна 1 1
Лебедев Артемий 103 1
Щербаков Борис 47 1
Зырянов Борис 12 1
Бурлаков Денис 10 1
Базнамин Артем 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
Шамалов Кирилл 3 1
Фишелев Яков 4 1
Волков Леонид 14 1
Schüssel Wolfgang - Шюссель Вольфганг 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 179 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 154 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 8
Япония 13547 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 5
Земля - планета Солнечной системы 10658 5
Европа 24634 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 4
Украина 7793 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 4
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 4
США - Калифорния 4775 4
Казахстан - Республика 5792 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
Россия - Кубань 216 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Япония - Нагасаки 35 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 2
Китай - Тайвань 4136 2
США - Нью-Йорк 3151 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
США - Калифорния - Беркли 284 1
Замбия - Республика 48 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Котовск 14 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 14
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 3
Энергетика - Energy - Energetically 5524 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 5
The Register - The Register Hardware 1696 3
Globe Technology 4 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 2
Axel Springer 12 1
Sputnik 59 1
ComputerWorld 144 1
Сноб 7 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Bloomberg Businessweek 122 1
NEWSru.com 229 1
Nature Nanotechnology 24 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Ведомости 1233 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 9
IDC - International Data Corporation 4943 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Net Applications 127 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
SimilarWeb 57 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
РАН - Российская академия наук 2014 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 2
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 24 1
МГУ МВШЭ - Московская Высшая Школа Экономики 3 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 16 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
Eduson Academy - Эдюсон 5 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
IBM Think 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Dell Solutions Forum 4 1
Broadcom - VMware Tour Russia - VMware Tour Виртуальная Россия 5 1
Интернет-Бизнес-Металл 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
