Получите все материалы CNews по ключевому слову
Савин Олег
УПОМИНАНИЯ
Савин Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|X-Com - Икс ком 159 1
|Sofinet - Софинет 7 1
|Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 32 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1929 1
|Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 44 1
|Галкин Николай 119 2
|Щиров Илья 45 2
|Серов Сергей 9 2
|Алешкин Сергей 65 2
|Граденко Михаил 40 2
|Капустина Алена 4 2
|Молокин Аркадий 4 1
|Меркулова Екатерина 3 1
|Дробышевская Алена 9 1
|Бугаенко Андрей 13 1
|Волков Алексей 53 1
|Агашин Роман 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382675, в очереди разбора - 734056.
Создано именных указателей - 182560.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.