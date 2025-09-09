Разделы

Савин Олег


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября 1
06.11.2024 Группа компаний X-Com продлевает партнерство с поставщиком сетевого оборудования Sofinet 1
07.02.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта 1
12.01.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Савин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

X-Com - Икс ком 159 1
Sofinet - Софинет 7 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 32 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 276 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 103 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 255 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
Unilever - Юнилевер Русь 160 2
Студия Артемия Лебедева 97 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7882 1
РЖД - Российские железные дороги 1967 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1966 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3195 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 122 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16392 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5067 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1761 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13160 2
Метавселенная - Metaverse 111 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 926 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4429 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1407 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3415 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 703 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30354 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5080 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55094 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3968 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5604 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11071 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4784 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6030 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7132 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 998 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21914 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10864 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1929 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 44 1
Галкин Николай 119 2
Щиров Илья 45 2
Серов Сергей 9 2
Алешкин Сергей 65 2
Граденко Михаил 40 2
Капустина Алена 4 2
Молокин Аркадий 4 1
Меркулова Екатерина 3 1
Дробышевская Алена 9 1
Бугаенко Андрей 13 1
Волков Алексей 53 1
Агашин Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 673 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50234 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 2
IDC - International Data Corporation 4931 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 2
