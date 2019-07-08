Получите все материалы CNews по ключевому слову
Студия Артемия Лебедева
Студия Артемия Лебедева – российская дизайнерская компания, основанная в 1995 году. Основные направления – автоматизация дизайна, графический дизайн, создание сайтов, городской дизайн, архитектура, дизайн среды, системы навигации, промышленный дизайн, проектирование интерфейсов, создание шрифтов и паттернов, книгоиздание.
СОБЫТИЯ
|08.07.2019
|
Ростех представил гражданские DMR-радиостанции c дизайном «Студии Артемия Лебедева»
ах с плохим покрытием сотовых сетей. В радиостанциях использовано отечественное программное обеспечение и технические решения концерна «Созвездие», защищенные патентами РФ. Дизайн корпуса разработан «Студией Артемия Лебедева». «Новую линейку радиостанций отличают высокие технические характеристики и качественный промышленный дизайн, объединяющий удобство в использовании и современный внешни
|27.11.2018
|
Радиостанции Ростеха с дизайном от «Студии Лебедева» выходят на мировой рынок
ные и стационарные радиостанции. На глобальном рынке устройства будут конкурировать с аналогами таких производителей как Motorola, Hytera и Kenwood. Промышленный дизайн средств радиосвязи разработан «Студией Артемия Лебедева». Новые радиостанции, разработанные концерном «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника»), могут применяться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе, Росг
|15.11.2012
|
Логотип «Эльбы» от «Студии Артемия Лебедева» ушел с молотка за 212 тыс. руб.
цион, выставив на торги набор для быстрого запуска стартапа. Главным лотом стал логотип «Эльбы» от «Студии Артемия Лебедева». Торги проводились непосредственно на площадке блога Артемия Лебедев
|12.12.2011
|
CompanyMedia: рынку показали интерфейс СЭД от "Студии Лебедева"
титель генерального директора компании "Интертраст", и Владислав Пасечник, руководитель проекта от "Студии Лебедева", представили интерфейс новой CompanyMedia Интерфейс новой CompanyMedia участ
|20.04.2011
|
Лучшими веб-студиями Рунета признали «Студию Артемия Лебедева», РБК СОФТ и Actis Wunderman
аботы веб-студий в 2010 г. В этом году число участников было увеличено в 2 раза, но состав лидеров остался практически неизменным, что говорит о стабильной ситуации на рынке, отмечают авторы отчета. «Студия Артемия Лебедева» в 2010 г. стала лидером «Рейтинга Рунета». Компания номер один прошлогоднего рейтинга Actis Wunderman оказалась в этом году на третьей позиции, а РБК СОФТ поднялась, со
|13.10.2010
|
«Студия Артемия Лебедева» откроет офис в Нью-Йорке
, живущими там - с дизайнерами, с юристами, с бизнесменами, со специалистами в рознице, со специалистами по вопросам ведения дел в штатах и т. д.», - написал Лебедев. Напомним, что в августе 2008 г. «Студия Артемия Лебедева» уже открыла в Нью-Йорке свой фирменный магазин. Магазин «Оптимус стор» расположен возле эскалатора на втором этаже торгового центра RCS Computer Experience, находящегос
|20.11.2007
|
Студия Артемия Лебедева сделала «Евросеть»
«Евросеть» объявила о запуске нового интерфейса интернет-магазина компании (www.euroset.ru). Новый онлайн-магазин был разработан Студией Артемия Лебедева. Новый магазин «Евросеть» отличается более современным и дружелюбным дизайном, говорится в пресс-релизе. Максимально удобная навигация и простая система заказов товара
|27.06.2007
|
Дизайн для Nokia: Лебедев хлопнул дверью
естно CNews, финский производитель мобильных телефонов — компания Nokia — расторг контракт с дизайн-студией Артемия Лебедева. Сегодня на официальном сайте Лебедева появилось сообщение о случивш
|15.09.2006
|
Артемия Лебедева засудят за нарушения патента?
я Дагестанского научного центра РАН Гамид Халидов объявил о своем решении прекратить переговоры со «Студией Артемия Лебедева» по поводу продажи лицензии на свои изобретения, сообщает республика
|20.06.2001
|
Студию Лебедева наградили Каннским Львом
баннеров "Дизайн спасет мир" состоит из четырех работ, в каждой из которых кто-нибудь из дизайнеров Студии Лебедева что-нибудь спасает: планету, жизнь, маленькую рыбку или слоненка. Все четыре
|20.06.2001
|
Студию Лебедева наградили "Каннским Львом"
Cyber Lions, категория Rich Media Banners) за серию flash-баннеров «Дизайн спасет мир». Серия flash-баннеров «Дизайн спасет мир» состоит из четырех работ, в каждой из которых кто-нибудь из дизайнеров Студии Лебедева что-нибудь спасает: планету, жизнь, маленькую рыбку или слоненка. Все четыре работы выполнены дизайнером студии Олегом Пащенко. В шорт-листе Каннского фестиваля баннеры фигуриро
|08.12.1998
|
Назначен новый координатор по маркетингу Студии Артемия Лебедева
В Студии Артемия Лебедева решением маркетинговых вопросов и консультациями теперь будет заниматься Настасья Савина, ранее занимавшая пост координатора по маркетингу в российском представительстве
