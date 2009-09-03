Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание

Получите все материалы CNews по ключевому слову
«Лента.ру» — федеральное интернет-издание России, входит в медиахолдинг Rambler&Co.
|03.09.2009
|
Rambler и Lenta.ru рассказали о причинах большого сбоя
Вчера, 2 сентября, пережили сбой в работе все сайты, принадлежащие компании Rambler. Сервисы Rambler, включая поисковую систему, почтовую службу, а также многочисленные проекты компании, такие как Lenta.ru, Price.ru, Ferra.ru, перестали работать примерно с 11.00 по московскому времени. Работа большинства сайтов была восстановлена только к концу дня. По словам представителей пресс-службы
|30.07.2007
|
Lenta.ru пережила DDoS
30 июля 2007 г. большое количество интернет-пользователей обнаружили, что не могут получить доступ к порталу Lenta.ru. Как выяснилось, ресурс подвергся DDoS-атаке. На странице статистики портала Lenta.ru можно получить наглядное подтверждение происшедшему. Бесплатный ознакомительный семинар: «О
|10.06.2002
|
Неделя в Сети: Интерактивный футбол, Германия vs Microsoft, интернет под колпаком
алов в области журналистики и интернет-технологий. Так или иначе, но ряд вопросов даже не был поднят, а иные хоть и обсуждались, но вяло. Главной и относительно цельной прозвучала речь Антона Носика (Lenta.Ru, Rambler Internet Holding); все остальные выступления были лаконичны и являлись скорее наводящими вопросами или дополнениями. Основной вывод, родившийся в ходе дискуссий, был таков: ко
|13.04.2001
|
Яndex и Lenta.ru отдались "Видео Интернешнл"
С 1 мая CLICK VI получает эксклюзивные права на размещение рекламы на интернет-сайтах Яndex и Lenta.ru. Основные рекламные потоки на этих площадках планируется направлять через недавно приобретенную рекламистами технологию DoubleClick AdServer 4.0, хотя размещение через другие системы т
|21.03.2000
|
Контрольный пакет акций Lenta.ru продан компаниям Russian Funds и Orion Capital Advisors
Западные компании Russian Funds и Orion Capital Advisors приобрели контрольный пакет акций Lenta.ru - российской Интернет-медиа-компании. Это приобретение является первой сделкой такого рода. Размер сделки с Lenta.ru не был оглашен, однако известно, что ее приобретение являетс
