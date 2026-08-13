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Индексная книга (каталог) CNews*
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InternetUrok Интернет урок

InternetUrok - Интернет урок

СОБЫТИЯ


13.08.2026 МТС Exolve внедрил голосового помощника для образовательной экосистемы «ИнтернетУрок» 1
28.05.2020 «Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
31.10.2017 Резидент «Сколково» поможет онлайн-тестированию школьников 4

Публикаций - 4, упоминаний - 7

InternetUrok и организации, системы, технологии, персоны:

МЭО - Мобильное электронное образование 21 2
maam 1 1
Ростелеком 10956 1
МегаФон 10760 1
Yandex - Яндекс 9234 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15780 1
9600 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
VK - Mail.ru Group 3604 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 1
ОТР ГК - ОТР 2000 228 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4974 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1002 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 434 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 71 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 119 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 635 1
Сравни.ру - Sravni Tech 26 1
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Ютека - маркетплейс аптечных товаров 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8864 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1251 1
Почта России ПАО 2372 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1312 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 499 1
Альфа-Банк 1980 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
ПСБ - Промсвязьбанк 964 1
Лента - Утконос 180 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 628 1
ЦИАН - CIAN 193 1
Superjob - Суперджоб 863 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 183 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 2 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 11 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 194 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 1
КонсультантПлюс 162 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 8 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ЗУН - Zoon 15 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13882 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3309 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5669 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1440 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3692 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 979 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1194 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1304 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 779 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Фонд Росконгресс 24 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5972 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
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CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18145 1
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1757 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10211 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5798 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9314 1
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9370 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11821 1
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13337 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1182 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8665 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13726 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4351 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22956 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2012 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9666 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 1
Мобильная версия - Mobile version 387 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 130 2
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 6 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3555 1
Apple - App Store 3113 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 959 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6285 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2519 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 892 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 168 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1292 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 134 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 146 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 671 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Яндекс.Едадил 24 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
DD Planet - Выберу.ру 29 1
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
Яндекс.Вебмастер - Yandex.Webmaster 22 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 764 1
Drom.ru 11 1
Архивный фонд РФ 115 1
Gismeteo - Гисметео 38 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
ЛитРес Livelib 9 1
Литрес Авторы - ЛитРес Самиздат 21 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 8 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Meta - Facebook Open Graph 9 1
Шадаев Максут 1210 1
Песков Дмитрий 129 1
Чупшева Светлана 10 1
Комаров Алексей 15 1
Половинкин Алексей 2 1
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Зыков Владимир 13 1
Алешин Владимир 21 1
Кравцов Сергей 64 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166373 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47636 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3794 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5887 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11723 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6781 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 151 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5784 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21680 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 381 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6537 1
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 19 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 22 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1716 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3864 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53521 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8850 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8994 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6561 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6768 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1091 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 188 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2407 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 770 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 94 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 143 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Российская газета 291 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
Советский спорт 19 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 112 2
Инфоурок - Образовательный проект 4 2
Лекториум - Онлайн-курсы 3 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
Открытое образование 12 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1284 2
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