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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169984
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Финам ИК E-generator СМИ2


03.03.2025 В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы «СуперРЭБ» для защиты от вражеских БПЛА 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 2
12.10.2017 Роскомнадзор признал Google недостаточно посещаемым в России 1
13.01.2017 Выручка холдинга «Е-генератор» в 2016 году достигла 400 млн рублей 1
03.02.2016 Совокупная выручка холдинга «Е-генератор» в 2015 г. превысила 360 млн руб. 2
19.03.2012 Новостная соцсеть «СМИ2» начала тестирование новой версии 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Финам ИК и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7453 2
VK - Mail.ru Group 3459 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 2
Ростелеком 9770 1
МегаФон 8974 1
X Corp - Twitter 2850 1
Microsoft Corporation 24688 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 74 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 341 1
Google LLC 11840 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 334 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
maam 1 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 2
Финам ИК - E-generator - Интернет холдинг Е-Генератор - АМК Е-Генератор 18 2
Почта России ПАО 2120 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 676 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
Альфа-Банк 1779 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 235 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Лента - Утконос 177 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 1
ЦИАН - CIAN 138 1
Superjob - Суперджоб 533 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 150 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ЗУН - Zoon 15 1
Профессионалы.ру 18 1
КонсультантПлюс 135 1
Колеса.ру 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1091 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1221 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Фонд Росконгресс 18 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10595 4
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 88 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4785 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11245 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 461 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16053 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 358 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1473 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4909 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7106 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1778 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2302 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1574 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27981 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11147 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 986 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12831 1
Data monetization - Монетизация данных 1642 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20781 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1639 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9352 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1129 1
Мобильная версия - Mobile version 366 1
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 3
VK - Яндекс.Новости 47 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 1
Google Chrome - браузер 1568 1
Google Android 14084 1
Apple iOS 7854 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
Apple - App Store 2904 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 1
Google Cloud Platform - GCP 312 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2052 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс.Маркет 959 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 102 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 183 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 116 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 512 1
Яндекс.Едадил 21 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
DD Planet - Выберу.ру 15 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 20 1
Drom.ru 11 1
Архивный фонд РФ 101 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
ЛитРес Livelib 9 1
ЛитРес Самиздат 18 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 6 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 212 1
Meta - Facebook Open Graph 8 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 1
Яндекс.Вебмастер - Yandex.Webmaster 19 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 92 1
Белоусов Юрий 6 2
Власов-Мрдуляш Павел 3 2
Шадаев Максут 1018 1
Климарев Михаил 48 1
Кочетков Владислав 248 1
Комаров Алексей 13 1
Зыков Владимир 7 1
Рубцова Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Украина 7637 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3506 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4695 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1961 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1761 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5825 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 534 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7545 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2769 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5122 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 499 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 312 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5879 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 184 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11016 1
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1586 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3564 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7673 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16429 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7053 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6006 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5906 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8101 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1746 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1900 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 976 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
N+1 - Издание 163 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 140 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 274 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Рен ТВ - телеканал 70 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 634 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 76 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 119 1
Москва 24 - Телеканал 8 1
Вечерняя Москва - газета 11 1
Российская газета 272 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 66 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Советский спорт 18 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 52 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 233 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
Открытое образование 10 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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