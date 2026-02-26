Получите все материалы CNews по ключевому слову
YouDo Web Technologies Limited
YouDo.com — российский агрегатор, позволяющий находить исполнителей для любых услуг. Проект основан в 2012 году. На 2021 год на сайте зарегистрировано более 9 млн пользователей, из них более 2,6 млн специалистов, оказывающих услуги.
СОБЫТИЯ
YouDo Web Technologies Limited и организации, системы, технологии, персоны:
