YouDo Web Technologies Limited

YouDo.com — российский агрегатор, позволяющий находить исполнителей для любых услуг. Проект основан в 2012 году. На 2021 год на сайте зарегистрировано более 9 млн пользователей, из них более 2,6 млн специалистов, оказывающих услуги. 

СОБЫТИЯ

26.02.2026 Beeline Cloud рассказал как защитить бизнес от актуальных киберугроз 1
21.05.2024 HeadHunter «обжегся» на YouDo и потерял инвестиции на сотни миллионов 2
06.02.2024 На российском рынке появился еще один аналог Trello 1
25.01.2024 Конкурент YouDo ищет 200 миллионов для создания собственной ИТ-системы 1
24.01.2024 Россияне не жалеют денег на красоту и здоровье 2
16.01.2024 Аналитика «МТС банк» и YouDo.com: в первые дни нового года кировчане увлеклись спортом, красотой и гороскопами 2
15.01.2024 В первые дни нового года нижегородцы увлеклись спортом, красотой и гороскопами 2
11.01.2024 Аналитика «МТС Банка» и YouDo: в первые дни нового года россияне увлеклись спортом, красотой и гороскопами 2
26.12.2022 HeadHunter инвестировал в HR-tech компанию Edstein 1
07.12.2022 Власти хотят пускать иностранных инвесторов в российскую ИТ-компании только через правительственную комиссию 1
02.12.2022 Новосибирцы в режиме бережливости: жители региона стали чаще ремонтировать гаджеты и бытовую технику 2
07.11.2022 Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine 1
15.09.2022 HeadHunter может стать контролирующим акционером YouDo 3
19.08.2022 Ozon открыл «убийцу» «Авито». Но может его закрыть из-за скандальных законов против интернет-сервисов 1
29.07.2022 «Авито» и сервис Сбербанка призвали Мишустина спасти их от убийственного закона 1
27.05.2022 HeadHunter вложил 60 миллионов в сервис отзывов о работодателях 1
07.02.2022 Сервисы цифровой платформы МСП стали доступны всем предпринимателям страны 2
25.11.2021 Как российскому тандему из программиста и инвестора удалось обойти Google 1
01.11.2021 HeadHunter инвестирует в YouDo $5 млн на развитие B2B-направления работы бизнеса и самозанятых 2
22.07.2021 YouDo и hh.ru запускают платформу для самозанятых 3
01.06.2020 Москва поднялась на девятое место в мире по уровню развития инноваций 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
16.12.2019 МТС Банк запустил онлайн-сервис для самозанятых 1
15.10.2019 ВСК и Youdo запустили страхование самозанятых 2
20.02.2019 МТС выходит из акционерного капитала Ozon 2
20.02.2019 МТС продала своим хозяевам долю в «Озоне» 1
18.02.2019 Smart Engines покажет на MWC 2019 мобильные технологии распознавания 1
28.11.2018 МГТС и сервис YouDo.com окажут москвичам бытовые услуги 2
23.11.2018 Самым «продающим» мессенджером России стал заблокированный Telegram 1
20.11.2018 Квартальная выручка МТС достигла 128 миллиардов рублей 3
18.09.2018 МТС вложила $12 млн в YouDo 3
18.09.2018 МТС стала акционером онлайн-сервиса YouDo 3
11.09.2018 Российский сайт для поиска фрилансеров начал распознавать их по селфи 1
06.09.2018 «Яндекс» поднял из мертвых свой сервис для поиска электриков и репетиторов 1
28.05.2018 «Роскачество» обнаружило небезопасные мобильные приложения для поиска работы 1
20.09.2017 Промсвязьбанк запустил совместный проект с онлайн-сервисом YouDo.com 2
11.07.2017 Kokoc Group приобрела MobiSharks 1
27.12.2016 Портал Wi-Fi.ru поможет москвичам подготовиться к Новому году 2
04.10.2016 Хозяева МТС инвестировали в виртуальную реальность. Видео 1

Публикаций - 47, упоминаний - 77

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

