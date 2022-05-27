HeadHunter вложил 60 миллионов в сервис отзывов о работодателях

HeadHunter вложил 60 млн руб. в сервис Dream Job, позволяющий оставлять отзывы о работодателях. После сделки HeadHunter добавил в карточки крупных компаний виджеты с Dream Job с отзывами и рейтингами.

Как HeadHunter инвестировал в Dream Job

Рекрутинговый портал HeadHunter раскрыл подробности приобретения доли в сервисе Dream Job, позволяющим оставлять отзывы о работодателе. Как следует из материалов компании, за 25% в Dream Job ресурс HeadHunter заплатил 60 млн руб.

Сделка по покупке доли в Dream Job была осуществлена весной 2021 г. Юридическим лицом проекта является ООО «Дрим Джоб». Основателем компании является ее гендиректор Борис Курбатов.

После сделки с HeadHunter доля Курбатова в Dream Job сократилась до 75%. Затем, согласно данным базы «Контур.Фокус», его доля снова снизилась – до 25%, то есть стала менее чем контролей. По 25% в компании получили Михайло Райцин и Алексей Кураков (также является гендиректором и владельцем астраханской компании «Ретратэк»).

Что представляет из себя Dream Job

Dream Job предоставляет возможность оставлять отзывы о работе в компаниях, сотрудниками которых они являются. Таким образом формируется база реальных отзывов о конкретных компаниях, с которыми могут ознакомиться соискатели для принятия решения о трудоустройстве в той или иной организации.

HeadHunter заплатил 60 млн рублей за 25% ресурса Dream Job

По состоянию на 2021 г. в базе Dream Job содержались отзывы о более чем 300 тыс. работодателях. Аудитория проекта составляла 450 тыс. посетителей в месяц. В HeadHunter вложения в Dream Job объясняли «сформировавшейся на рынке потребностью в независимом и надежном портале с отзывами о работодателях».

«В то время, как подобные бизнес-модели успешно развиваются на глобальных рынках (например, Glassdoor), успешная реализация данного проекта в России будет требовать серьезной адаптации международного опыта к российским особенностям рынка рекрутмента и его участников, - говорили в HeadHunter. - В ближайшие годы мы будет оставаться миноритарным партнером проекта и не планируем оказывать существенное влияние на его стратегию развития».

Интеграция HeadHunter и Dream Job

После сделки HeadHunter добавил виджеты с отзывами и рейтингами с Dream Job. В частности, такие отзывы появились на страницах ряда крупных компаний – «Яндекс», Coral Travel, Skillbo, Skyeng, «Тинькофф», ЦИАН, «Детский мир», «Like Центр» и других. При этом компании сами могут решать, оставлять ли им такие отзывы или нет.

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Таким образом, авторизованные соискатели вакансий могут увидеть среднюю оценку компании, процент рекомендующих ее сотрудников, а также прочитать отзывы и оставить свой комментарий о работе в соответствующем учреждении. Компании же могут использовать виджет как инструмент развития своего HR-бренда (бренда работодателя).

Другие приобретения HeadHunter

В 2019 г. HeadHunter приобрел 25% в сервисе по автоматизированному подбору персоанала Skillaz. Сумма сделки составила 232 млн руб. В 2021 г. HeadHunter увеличил свою долю в Skillaz до 74,99%. Также в 2021 г. HeadHunter инвестировал $5 млн в сервис по поиску исполнителей бытовых работ YouDo.