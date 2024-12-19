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HeadHunter Group Dream Job Дрим Джоб



19.12.2024 Lazarus атакует атомную промышленность новым вредоносным ПО 1
03.10.2024 HR Tech направление HeadHunter усиливается благодаря стратегической сделке с HRlink 1
21.05.2024 HeadHunter «обжегся» на YouDo и потерял инвестиции на сотни миллионов 2
26.12.2022 HeadHunter инвестировал в HR-tech компанию Edstein 1
18.07.2022 HeadHunter инвестировал в сервис HRlink и стал миноритарным акционером 1
27.05.2022 HeadHunter вложил 60 миллионов в сервис отзывов о работодателях 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

HeadHunter Group и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 5
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 3
Edstein - Эдштейн 7 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Yandex - Яндекс 7340 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Google LLC 11775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 3
YouDo Web Technologies Limited 46 3
NanduQ - Qiwi 996 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
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ЦИАН - CIAN 131 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Кировский завод 35 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 28 1
HeadHunter Group - hh Ventures - венчурный фонд 1 1
Kirov Group Ventures 1 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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