Получите все материалы CNews по ключевому слову
VNC Virtual Network Computing RFB Remote FrameBuffer система удалённого доступа к рабочему столу компьютера удалённый кадровый буфер
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
VNC и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 1
|Теодорович Светлана 1 1
|Бутримов Никита 4 1
|Черёмушкин Павел 2 1
|Тельный Андрей 4 1
|Fazzone Paul - Фаццоне Пол 2 1
|Шашкин Алексей 56 1
|Горшенин Максим 38 1
|Бердников Василий 4 1
|Ars Technica 435 1
|Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406744, в очереди разбора - 733171.
Создано именных указателей - 187185.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.