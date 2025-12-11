Разделы

VNC Virtual Network Computing RFB Remote FrameBuffer система удалённого доступа к рабочему столу компьютера удалённый кадровый буфер


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


11.12.2025 Новый Android-троян полностью захватывает смартфон и требует срочный выкуп под угрозой уничтожения всех данных 1
06.05.2025 Шпионы Core Werewolf атаковали военные организации Белоруссии и России 1
19.12.2024 Lazarus атакует атомную промышленность новым вредоносным ПО 2
24.10.2024 Cloud.ru запустил сервис по аренде выделенных физических серверов на платформе Cloud.ru Evolution 1
31.07.2024 «АБП2Б» выпустили российский корпоративный менеджер соединений МС22 3
04.07.2024 SpaceWeb запустил облачные сервисы 1
02.08.2022 Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo 1
03.06.2022 На iPad научились запускать Linux 1
05.05.2022 Песочница Dr.Web vxCube – новый облачный сервис уже на площадке Softline Store 1
11.06.2020 Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах» 1
14.11.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила 37 уязвимостей в системах удаленного доступа VNC 3
07.10.2019 D-Link представила новые переключатели KVM-over-IP 2
20.03.2018 «Доктор Веб»: троянец Android.BankBot.149.origin стал оружием киберпреступников 1
14.02.2017 Появилась новая свободная ОС. Не Linux 1
13.02.2017 «Доктор Веб» исследовал новый банковский троян для Windows 1
13.01.2017 «Доктор Веб» исследовал червя, заражающего архивы и удаляющего других троянцев 2
19.10.2016 VMware оснастила Photon Platform встроенной поддержкой Kubernetes 1
18.02.2014 Новый троян крадет пароли популярных приложений и открывает доступ к ПК злоумышленникам 2
22.01.2014 Panasonic показал инфотеймент, работающий на «внешних мозгах» 1
06.12.2013 «Доктор Веб» опубликовал обзор вирусной активности за ноябрь 2013 г. 1
29.10.2013 Freehost запустил облачный VPS-хостинг 1
01.02.2012 Январь 2012: под прицелом злоумышленников — клиенты банков и пользователи «ВКонтакте» 1
07.03.2008 Анонсирована последняя «альфа» Ubuntu Hardy Heron 1
03.10.2007 VNCScan 2007.10.1 - удаленное управление ПК и серверами 1
02.04.2007 PandaLabs: недельный отчёт о вирусах и вторжениях 1
25.07.2006 Digi выпустила устройство для управления центрами обработки данных 1

Публикаций - 26, упоминаний - 34

VNC и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1276 7
Microsoft Corporation 25238 4
Broadcom - VMware 2492 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 2
Apple Inc 12629 2
ABP2B - АБП2Б 7 1
X Corp - Twitter 2907 1
Softline - Софтлайн 3265 1
GitHub 966 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 1
AMD - Advanced Micro Devices 4469 1
D-Link - Д-Линк Трейд 381 1
Core Werewolf - Хакерская группировка 6 1
SAP SE 5429 1
Yandex - Яндекс 8440 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 523 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4529 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 108 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 80 1
Google LLC 12261 1
BackConnect 5 1
Freehost 1 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 47 1
Almalinux Open Source Foundation 39 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 801 1
Hyundai Motor Company 419 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
HeadHunter Group - Dream Job - Дрим Джоб 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13646 10
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3277 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 7
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10329 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 5
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 865 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16698 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 889 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2969 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 332 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8937 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 474 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4678 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5394 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17844 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7664 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 387 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 398 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4782 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5651 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 714 2
Microsoft Windows 16331 12
Linux OS 10906 5
Google Android 14686 4
Apple iOS 8243 3
Dr.Web CureIt! 38 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 3
Apple iPad 3936 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 2
Intel x86 - архитектура процессора 1982 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 2
QEMU 59 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 2
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 2
EA Origin 190 2
Apple macOS 2249 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1307 2
Putty - свободный клиент управления удаленными узлами 12 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 938 2
Oracle Java - язык программирования 3331 2
Mozilla Firefox - браузер 1918 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 2
Бифит - iBank 58 2
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform 41 1
Microsoft Windows Registry - Microsoft Windows Реестр 53 1
MobaXterm 1 1
MeshCentral 4 1
Microsoft - EML - Email Message Format - формат хранения сообщений электронной почты 36 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7365 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1139 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 33 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 622 1
Apple iPadOS 121 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 11 275 1
Apple iPhone 7 286 1
Apple iPhone 5 777 1
Теодорович Светлана 1 1
Бутримов Никита 4 1
Черёмушкин Павел 2 1
Тельный Андрей 4 1
Fazzone Paul - Фаццоне Пол 2 1
Шашкин Алексей 56 1
Горшенин Максим 38 1
Бердников Василий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 8
Япония 13550 3
Польша - Республика 2001 2
Франция - Французская Республика 7977 2
Южная Корея - Республика 6859 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Индия - Bharat 5698 1
Израиль 2784 1
Германия - Федеративная Республика 12938 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Венгрия 849 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Турция - Турецкая республика 2490 1
Украина 7796 1
Румыния 741 1
Латвия - Латвийская Республика 825 1
Новая Зеландия 731 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
Кения - Республика 159 1
США - Мичиган - Детройт 87 1
Беларусь - Белоруссия 6030 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 1
Европа 24638 1
Африка - Африканский регион 3571 1
Бразилия - Федеративная Республика 2451 1
Америка Латинская 1882 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5709 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1716 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1858 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1075 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Английский язык 6878 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2383 1
Ars Technica 435 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
