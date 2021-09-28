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EA Origin

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28.09.2021 «Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS

я для кражи учётных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin. Зловред под названием BloodyStealer умеет избегать обнаружения, его стоимость в даркн
19.11.2020 Vivo выпустила новую мобильную операционную систему Origin OS

Vivo представила свою новую операционную систему для смартфонов — Origin OS. Старший вице-президент vivo Ши Юцзянь отметил, что вместе с новым ключевым стратегическим подходом компания возвращается к своим истокам, фокусируясь на потребностях пользователей см
26.06.2019 Check Point Research и Cyberint обнаружили серьезную уязвимость в официальном магазине игр Electronic Arts

ик киберзащиты для цифровых потребительских компаний, обнаружили цепочку уязвимостей в магазине игр Origin, разработанном Electronic Arts (EA). В случае их использования злоумышленники могли бы
26.04.2018 Android-троянец из Google Play зарабатывает для вирусописателей при помощи невидимой рекламы

Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили в каталоге Google Play приложения со встроенным троянцем Android.RemoteCode.152.origin, скачанные в сумме более 6 500 000 раз. Эта вредоносная программа незаметно скачивает и запускает дополнительные модули, среди которых есть рекламные плагины. С их помощью троянец загруж
05.04.2018 «Доктор Веб»: Более 78 миллионов руб. клиентов Сбербанка под угрозой

Клиенты Сбербанка под угрозой Аналитики компании «Доктор Веб» зафиксировали распространение троянца Android.BankBot.358.origin, который нацелен на клиентов Сбербанка. Эта вредоносная программа крадет информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует зараженные устройства и требует выкуп
20.03.2018 «Доктор Веб»: троянец Android.BankBot.149.origin стал оружием киберпреступников

По данным специалистов «Доктор Веб», на момент появления Android.BankBot.149.origin был банковским троянцем с типичным набором функций. Он показывал фишинговые окна, с помощью которых крал логины и пароли от учетных записей систем онлайн-банкинга различных кредитных орг
16.01.2018 «Доктор Веб» обнаружил в Google Play зараженные игры, скачанные более 4,5 млн раз

Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили в каталоге Google Play несколько игр для ОС Android со встроенным в них троянцем Android.RemoteCode.127.origin. Он незаметно скачивает и запускает дополнительные модули, которые выполняют различные вредоносные функции. Например, симулируют действия пользователей, скрытно открывая веб-сайты и нажи
13.11.2017 «Доктор Веб» обнаружил в Google Play приложения с троянцем, загруженные более 2 млн раз

Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили в каталоге Google Play несколько приложений, в которые был встроен троянец Android.RemoteCode.106.origin. Эта вредоносная программа незаметно открывает веб-сайты, переходит по расположенным на них рекламным ссылкам и баннерам, а также накручивает посещаемость интернет-ресурсов. Кроме того,

19.07.2017 «Доктор Веб»: опасный Android-банкер получает контроль над мобильными устройствами

Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» исследовали многофункционального банковского троянца Android.BankBot.211.origin, который вынуждает пользователей предоставить ему доступ к специальным возможностям (Accessibility Service). С их помощью вредоносная программа управляет мобильными устройствами и крадет
23.06.2016 Обнаруженные «Доктор Веб» приложения из Google Play содержат троянский плагин

Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили троян Android.Valeriy.1.origin, который используется вирусописателями для заработка на дорогостоящих подписках, а также для распространения других вредоносных приложений. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Троян A
27.05.2016 Банковский троян атакует любителей взломанных мобильных игр

устройств под управлением ОС Android. Киберпреступники часто стараются замаскировать такие вредоносные приложения под безобидные и полезные программы. Не стал исключением и банкер Android.BankBot.104.origin, которого вирусописатели преподносят потенциальным жертвам как ПО для взлома популярных мобильных игр, а также под видом программ для читерства, рассказали CNews в «Доктор Веб». «В поле

31.03.2016 Более чем в 100 приложениях для Android обнаружен рекламный троян

показу навязчивой рекламы, становятся все более распространенными, сообщили CNews в компании «Доктор Веб». Очередного такого трояна, обладающего шпионскими функциями и получившего имя Android.Spy.277.origin, специалисты компании обнаружили более чем в 100 приложениях, размещенных в каталоге Google Play. Большинство программ, в составе которых распространяется Android.Spy.277.origin,

28.01.2016 Десятки игр из Google Play содержат Android-трояна

Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили в каталоге Google Play десятки игровых приложений, скрывающих в себе трояна Android.Xiny.19.origin. Основное предназначение этой вредоносной программы — загрузка, установка и запуск программ по команде злоумышленников. Кроме того, троян способен показывать навязчивую рекламу, сообщили
25.01.2016 Ракета Blue Origin слетала в космос второй раз

В пятницу 22 января 2016 г. частная космическая компания Blue Origin осуществила исторический тестовый запуск ракеты-носителя с кораблем New Shepard. В полет отправилась та же ракета, которая 23 ноября 2015 г. смогла взлететь,  набрать высоту 100,5 км, а

25.11.2015 Ракета Blue Origin начала новую эпоху освоения космоса?

Частная космическая компания Blue Origin сообщила о важной вехе в освоении космоса. Впервые удалось успешно вернуть на Землю ракету-носитель, которая поднялась к границе космоса и атмосферы. Новой ракете  не нужны парашюты и кр
28.09.2015 Опасный бэкдор скрывается в официальной Android-прошивке

а мобильные устройства в качестве системных приложений, незаметно для их владельцев осуществляют вредоносную деятельность. Очередной такой инцидент, «героем» которого стал бэкдор Android.Backdoor.114.origin, был зафиксирован вирусными аналитиками компании совсем недавно, сообщили CNews в «Доктор Веб». Само вредоносное приложение Android.Backdoor.114.origin уже известно специалистам «
25.08.2015 Очередной Android-троян шпионит за китайскими пользователями

ого трояна для ОС Android, обнаруженного специалистами по информационной безопасности совсем недавно. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», эта вредоносная программа, получившая имя Android.Backdoor.260.origin, распространяется среди китайских пользователей и предназначена для кибершпионажа. В частности, троян способен перехватывать SMS-сообщения, записывать телефонные разговоры, получать коор
05.12.2014 Новый банковский троян угрожает южнокорейским пользователям Android

омпания «Доктор Веб» обнаружила нового банковского трояна, атакующего южнокорейских пользователей Android. Данная вредоносная программа, внесенная в вирусную базу Dr.Web под именем Android.BankBot.35.origin, представляет весьма серьезную угрозу: она пытается заменить настоящие приложения типа «банк-клиент» их поддельными копиями и способна красть конфиденциальную информацию, сообщили CNews

26.11.2014 Новый Android-троян крадет деньги и конфиденциальные данные пользователей

Веб» исследовали нового трояна, предназначенного для заражения смартфонов и планшетов под управлением ОС Android. Данная вредоносная программа, внесенная в вирусную базу под именем Android.BankBot.34.origin, способна красть персональную информацию владельцев мобильных устройств, а также похищать денежные средства с банковских счетов и счетов мобильных телефонов своих жертв, сообщили CNews в
07.11.2014 Встроенный в Android-прошивку троян загружает и удаляет программы в тайне от пользователя

Веб» обнаружили нового трояна, встроенного непосредственно в образ операционной системы целого ряда мобильных устройств под управлением Android. Вредоносное приложение, получившее имя Android.Becu.1.origin, способно загружать, устанавливать и удалять программы без ведома пользователей, а также может блокировать поступающие с определенных номеров SMS-сообщения, сообщили CNews в «Доктор Веб»
22.09.2014 Blue Origin представил замену российскому РД-180

Джеф Безос (Jeff Bezos), основатель Amazon​.com и глава частной космической компании  Blue Origin, представил двигатель BE-4, которым американцы планируют заменить российский РД-180. На прошлой неделе UnitedLaunch Alliance  и Blue Origin подписали соглашение о совместном финан
17.04.2014 Десятки тысяч южнокорейских пользователей могли стать жертвами Android-трояна

Компания «Доктор Веб» зафиксировала массовое распространение нежелательных SMS-сообщений, которые содержали ссылку на загрузку Android-трояна Android.SmsBot.75.origin, предназначенного для кражи конфиденциальных данных у южнокорейских пользователей, а также незаметной отправки SMS. По оценкам компании, общее число пострадавших владельцев мобильных And
18.07.2013 Предзаказ Battlfield 4 в Origin

Компания Electronic Arts объявляет о бонусах для всех, оформивших предварительный заказ на Battlefield 4 в Origin. Помимо дополнения China Rising, при оформлении предзаказа, все игроки получат Золотые боевые наборы, а также Улучшения для техники в Battlefield 3.При заказе Battlefield 4 Digital Delux
26.12.2012 Новый троян для Android способен атаковать сайты

Компания «Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности — сообщила о появлении новой вредоносной программы, инфицирующей мобильные Android-устройства. Троян Android.DDoS.1.origin способен осуществлять DDoS-атаки на различные интернет-ресурсы, а также отправлять SMS-сообщения по команде злоумышленников. Как рассказали CNews представители «Доктор Веб», будучи устан
07.03.2012 Origin начал принимать к оплате «Яндекс.Деньги»

С начала марта пользователи могут оплачивать «Яндекс.Деньгами» покупки на Origin.com — портале компании Electronic Arts, издателя и дистрибьютора цифровых игр. Сервис доступен и для российских, и для зарубежных пользователей платежной системы, говорится в сообщении к
29.09.2011 Battlefield 3 в Origin с 25 октября

Компания Electronic Arts сообщает, что долгожданный боевик Battlefield 3 будет доступен для скачивания в Origin и сетях цифровой дистрибуции на 2 дня раньше официального релиза – уже 25 октября! Все покупатели, сделавшие предварительный заказ, а также все желающие смогут начать играть с этого дня.
04.06.2011 Origin - новая платформа от ЕА

Electronic Arts (EA) сообщает о запуске пользовательской игровой платформы Origin. Начиная с сегодняшнего дня, игроки смогут найти, приобрести и загрузить лучшие продукты EA на сайте origin.com/ru. На момент запуска в Origin доступно более 150 игр, а в б
31.01.2011 Atos Origin и NXP представляют новые решения безопасности в интеллектуальных электросетях

Atos Origin и NXP Semiconductors N.V. представили новейшее решение в сфере комплексной безопасности и аутентификации интеллектуальных электрических сетей. Новое решение направлено на защиту от хищен
30.03.2010 SGI выпустила интегрированную блейд-систему для СМБ

Компания SGI, поставщик решений в области высокопроизводительных вычислений, визуализации и хранения данных, представила Origin 400 – интегрированную блейд-систему, которая сочетает в себе среды для вычислений и хранения данных (SAN). Система предназначена для использования в удаленных офисах или малых и средних

26.05.2009 Сборку ИТ-системы Олимпиады в Сочи отдали французам

Международного олимпийского комитета (МОК), подписавших договоры на Олимпийские игры 2014 г. появилась еще одна компания. К Coca-Cola, Panasonic и Samsung добавился крупный французский ИТ-игрок Atos Origin. До этого момента договоренности МОК с компанией должны были завершиться в 2012 г., т.е. за два года до начала российской Олимпиады. Теперь отношения продлены до 2016 г. Годовой доход At
26.05.2009 ИТ-инфраструктуру Олимпиады в Сочи отдали международному ИТ-гиганту

дный Олимпийский Комитет официально объявил о готовности одного из лидеров мирового рынка информационных технологий поддержать «Игры 2014 года» в Сочи и «Игры 2016 года». Международный ИТ-гигант Atos Origin подписал соглашение о продлении партнерства с МОК до 2016 г. включительно. Как отмечается, нынешний контракт компании с МОК является самым крупным и долгосрочным в сфере телекоммуникаций
22.12.2008 F.E.A.R. 2: Project Origin. Скриншоты

Опубликованы три десятка новых скриншотов из игры F.E.A.R. 2: Project Origin, разработка которой идет в студии Monolith. Напомним, что F.E.A.R. 2: Project Origin выйдет в феврале 2009 года. Разработчики продолжают историю одного из лучших шутеров от первог
02.12.2008 F.E.A.R. 2: Project Origin. Видео

Опубликованы три новых ролика игры F.E.A.R. 2: Project Origin, разработка которой идет в студии Monolith. Скачать ролики можно здесь: BTS Trailer #3(25,89 МБ), BTS Trailer #4 (32,29 МБ) и Unsung Heroes: IT Trailer (44 МБ).Напомним, что F.E.A.R. 2:

31.07.2008 Чистая прибыль Atos Origin за первое полугодие выросла на 118%

Французская ИТ-компания Atos Origin объявила финансовые результаты деятельности за первое полугодие 2008 г. Общая выручка компании за отчетный период выросла на 6,4% до €2,864 млрд. Чистая прибыль увеличилась по сравнению

10.07.2008 Atos Origin развернет во Франции систему биометрических паспортов

Французская ИТ-компания Atos Origin выиграла конкурс на создание во Франции системы биометрических паспортов. Стоимость контракта не разглашается. Atos Origin совместно с Sagem Securite установит около 5 тыс. систем
07.06.2008 Dracula: Origin в продаже

Состоялся европейский релиз игры Dracula: Origin от Focus Home Interactive. Русскую версию выпустит компания "Акелла".Бессмертие - это часть проклятия, которое разлилось по венам благородного рыцаря Дракулы с кровью его первой жертвы.

31.05.2008 Демоверсия Dracula: Origin

Компания Focus Home Interactive опубликовала демоверсию игры Dracula: Origin. Русскую версию выпустит компания "Акелла". Скачать демоверсию можно здесь (606,84 МБ).Бессмертие - это часть проклятия, которое разлилось по венам благородного рыцаря Дракулы с кровью е
30.04.2008 Dracula: Origin. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Dracula: Origin от Focus Home Interactive. Русскую версию выпустит компания "Акелла".Бессмертие - это часть проклятия, которое разлилось по венам благородного рыцаря Дракулы с кровью его первой жертвы.

27.03.2008 Dracula: Origin. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Dracula: Origin от Focus Home Interactive. Русскую версию выпустит компания "Акелла" во втором квартале этого года.Бессмертие - это часть проклятия, которое разлилось по венам благородного рыцаря Дракул
07.02.2008 Dracula: Origin. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Dracula: Origin от Focus Home Interactive. Русскую версию выпустит компания "Акелла" во втором квартале этого года.Бессмертие - это часть проклятия, которое разлилось по венам благородного рыцаря Дракул

Публикаций - 195, упоминаний - 198

EA Origin и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1294 68
EA - Electronic Arts 1317 31
Google LLC 12690 30
Microsoft Corporation 25775 16
HPE SGI - Silicon Graphics 390 15
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Ростелеком 10948 8
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 7
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 7
Новый диск 963 6
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 104 6
EA DICE 165 6
EA - BioWare 205 5
Telegram Group 2940 5
Epic Games 172 5
Samsung Electronics 11065 4
SAP SE 5601 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
HP Inc. 5883 4
9594 4
Nvidia Corp 4002 3
Microsoft - Activision Blizzard 511 3
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Monolith Productions 33 3
38 Studios 20 3
МегаФон 10742 3
X Corp - Twitter 2938 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
Sony 6739 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
PayPal 671 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 2
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 17 2
CyberInt 2 2
Blue Origin 29 9
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Lockheed Martin 777 2
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 2
101Hotels.com 456 2
Stellantis - Maserati 14 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Boeing 1031 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Coca-Cola Company 261 2
ЕКА Топливная компания 148 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Uber 357 1
Aston Martin 38 1
Miele - Миле 139 1
Ferrari NV 159 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Dyson 157 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
General Dynamics 60 1
Роснефть - РН-Сибнефтегаз 4 1
Фармация 16 1
Российская Фармация 3 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 9 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
Getronics - PinkRoccade 18 1
Боруссия - футбольный клуб, Дортмунд 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 2
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
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Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
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