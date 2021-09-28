«Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS я для кражи учётных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin. Зловред под названием BloodyStealer умеет избегать обнаружения, его стоимость в даркн

Vivo выпустила новую мобильную операционную систему Origin OS Vivo представила свою новую операционную систему для смартфонов — Origin OS. Старший вице-президент vivo Ши Юцзянь отметил, что вместе с новым ключевым стратегическим подходом компания возвращается к своим истокам, фокусируясь на потребностях пользователей см

Check Point Research и Cyberint обнаружили серьезную уязвимость в официальном магазине игр Electronic Arts ик киберзащиты для цифровых потребительских компаний, обнаружили цепочку уязвимостей в магазине игр Origin, разработанном Electronic Arts (EA). В случае их использования злоумышленники могли бы

Android-троянец из Google Play зарабатывает для вирусописателей при помощи невидимой рекламы Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили в каталоге Google Play приложения со встроенным троянцем Android.RemoteCode.152.origin, скачанные в сумме более 6 500 000 раз. Эта вредоносная программа незаметно скачивает и запускает дополнительные модули, среди которых есть рекламные плагины. С их помощью троянец загруж

«Доктор Веб»: Более 78 миллионов руб. клиентов Сбербанка под угрозой Клиенты Сбербанка под угрозой Аналитики компании «Доктор Веб» зафиксировали распространение троянца Android.BankBot.358.origin, который нацелен на клиентов Сбербанка. Эта вредоносная программа крадет информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует зараженные устройства и требует выкуп

«Доктор Веб»: троянец Android.BankBot.149.origin стал оружием киберпреступников По данным специалистов «Доктор Веб», на момент появления Android.BankBot.149.origin был банковским троянцем с типичным набором функций. Он показывал фишинговые окна, с помощью которых крал логины и пароли от учетных записей систем онлайн-банкинга различных кредитных орг

«Доктор Веб» обнаружил в Google Play зараженные игры, скачанные более 4,5 млн раз Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили в каталоге Google Play несколько игр для ОС Android со встроенным в них троянцем Android.RemoteCode.127.origin. Он незаметно скачивает и запускает дополнительные модули, которые выполняют различные вредоносные функции. Например, симулируют действия пользователей, скрытно открывая веб-сайты и нажи

«Доктор Веб» обнаружил в Google Play приложения с троянцем, загруженные более 2 млн раз Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили в каталоге Google Play несколько приложений, в которые был встроен троянец Android.RemoteCode.106.origin. Эта вредоносная программа незаметно открывает веб-сайты, переходит по расположенным на них рекламным ссылкам и баннерам, а также накручивает посещаемость интернет-ресурсов. Кроме того,

«Доктор Веб»: опасный Android-банкер получает контроль над мобильными устройствами Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» исследовали многофункционального банковского троянца Android.BankBot.211.origin, который вынуждает пользователей предоставить ему доступ к специальным возможностям (Accessibility Service). С их помощью вредоносная программа управляет мобильными устройствами и крадет

Обнаруженные «Доктор Веб» приложения из Google Play содержат троянский плагин Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили троян Android.Valeriy.1.origin, который используется вирусописателями для заработка на дорогостоящих подписках, а также для распространения других вредоносных приложений. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Троян A

Банковский троян атакует любителей взломанных мобильных игр устройств под управлением ОС Android. Киберпреступники часто стараются замаскировать такие вредоносные приложения под безобидные и полезные программы. Не стал исключением и банкер Android.BankBot.104.origin, которого вирусописатели преподносят потенциальным жертвам как ПО для взлома популярных мобильных игр, а также под видом программ для читерства, рассказали CNews в «Доктор Веб». «В поле

Более чем в 100 приложениях для Android обнаружен рекламный троян показу навязчивой рекламы, становятся все более распространенными, сообщили CNews в компании «Доктор Веб». Очередного такого трояна, обладающего шпионскими функциями и получившего имя Android.Spy.277.origin, специалисты компании обнаружили более чем в 100 приложениях, размещенных в каталоге Google Play. Большинство программ, в составе которых распространяется Android.Spy.277.origin,

Десятки игр из Google Play содержат Android-трояна Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили в каталоге Google Play десятки игровых приложений, скрывающих в себе трояна Android.Xiny.19.origin. Основное предназначение этой вредоносной программы — загрузка, установка и запуск программ по команде злоумышленников. Кроме того, троян способен показывать навязчивую рекламу, сообщили

Ракета Blue Origin слетала в космос второй раз В пятницу 22 января 2016 г. частная космическая компания Blue Origin осуществила исторический тестовый запуск ракеты-носителя с кораблем New Shepard. В полет отправилась та же ракета, которая 23 ноября 2015 г. смогла взлететь, набрать высоту 100,5 км, а

Ракета Blue Origin начала новую эпоху освоения космоса? Частная космическая компания Blue Origin сообщила о важной вехе в освоении космоса. Впервые удалось успешно вернуть на Землю ракету-носитель, которая поднялась к границе космоса и атмосферы. Новой ракете не нужны парашюты и кр

Опасный бэкдор скрывается в официальной Android-прошивке а мобильные устройства в качестве системных приложений, незаметно для их владельцев осуществляют вредоносную деятельность. Очередной такой инцидент, «героем» которого стал бэкдор Android.Backdoor.114.origin, был зафиксирован вирусными аналитиками компании совсем недавно, сообщили CNews в «Доктор Веб». Само вредоносное приложение Android.Backdoor.114.origin уже известно специалистам «

Очередной Android-троян шпионит за китайскими пользователями ого трояна для ОС Android, обнаруженного специалистами по информационной безопасности совсем недавно. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», эта вредоносная программа, получившая имя Android.Backdoor.260.origin, распространяется среди китайских пользователей и предназначена для кибершпионажа. В частности, троян способен перехватывать SMS-сообщения, записывать телефонные разговоры, получать коор

Новый банковский троян угрожает южнокорейским пользователям Android омпания «Доктор Веб» обнаружила нового банковского трояна, атакующего южнокорейских пользователей Android. Данная вредоносная программа, внесенная в вирусную базу Dr.Web под именем Android.BankBot.35.origin, представляет весьма серьезную угрозу: она пытается заменить настоящие приложения типа «банк-клиент» их поддельными копиями и способна красть конфиденциальную информацию, сообщили CNews

Новый Android-троян крадет деньги и конфиденциальные данные пользователей Веб» исследовали нового трояна, предназначенного для заражения смартфонов и планшетов под управлением ОС Android. Данная вредоносная программа, внесенная в вирусную базу под именем Android.BankBot.34.origin, способна красть персональную информацию владельцев мобильных устройств, а также похищать денежные средства с банковских счетов и счетов мобильных телефонов своих жертв, сообщили CNews в

Встроенный в Android-прошивку троян загружает и удаляет программы в тайне от пользователя Веб» обнаружили нового трояна, встроенного непосредственно в образ операционной системы целого ряда мобильных устройств под управлением Android. Вредоносное приложение, получившее имя Android.Becu.1.origin, способно загружать, устанавливать и удалять программы без ведома пользователей, а также может блокировать поступающие с определенных номеров SMS-сообщения, сообщили CNews в «Доктор Веб»

Blue Origin представил замену российскому РД-180 Джеф Безос (Jeff Bezos), основатель Amazon​.com и глава частной космической компании Blue Origin, представил двигатель BE-4, которым американцы планируют заменить российский РД-180. На прошлой неделе UnitedLaunch Alliance и Blue Origin подписали соглашение о совместном финан

Десятки тысяч южнокорейских пользователей могли стать жертвами Android-трояна Компания «Доктор Веб» зафиксировала массовое распространение нежелательных SMS-сообщений, которые содержали ссылку на загрузку Android-трояна Android.SmsBot.75.origin, предназначенного для кражи конфиденциальных данных у южнокорейских пользователей, а также незаметной отправки SMS. По оценкам компании, общее число пострадавших владельцев мобильных And

Предзаказ Battlfield 4 в Origin Компания Electronic Arts объявляет о бонусах для всех, оформивших предварительный заказ на Battlefield 4 в Origin. Помимо дополнения China Rising, при оформлении предзаказа, все игроки получат Золотые боевые наборы, а также Улучшения для техники в Battlefield 3.При заказе Battlefield 4 Digital Delux

Новый троян для Android способен атаковать сайты Компания «Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности — сообщила о появлении новой вредоносной программы, инфицирующей мобильные Android-устройства. Троян Android.DDoS.1.origin способен осуществлять DDoS-атаки на различные интернет-ресурсы, а также отправлять SMS-сообщения по команде злоумышленников. Как рассказали CNews представители «Доктор Веб», будучи устан

Origin начал принимать к оплате «Яндекс.Деньги» С начала марта пользователи могут оплачивать «Яндекс.Деньгами» покупки на Origin.com — портале компании Electronic Arts, издателя и дистрибьютора цифровых игр. Сервис доступен и для российских, и для зарубежных пользователей платежной системы, говорится в сообщении к

Battlefield 3 в Origin с 25 октября Компания Electronic Arts сообщает, что долгожданный боевик Battlefield 3 будет доступен для скачивания в Origin и сетях цифровой дистрибуции на 2 дня раньше официального релиза – уже 25 октября! Все покупатели, сделавшие предварительный заказ, а также все желающие смогут начать играть с этого дня.

Origin - новая платформа от ЕА Electronic Arts (EA) сообщает о запуске пользовательской игровой платформы Origin. Начиная с сегодняшнего дня, игроки смогут найти, приобрести и загрузить лучшие продукты EA на сайте origin.com/ru. На момент запуска в Origin доступно более 150 игр, а в б

Atos Origin и NXP представляют новые решения безопасности в интеллектуальных электросетях Atos Origin и NXP Semiconductors N.V. представили новейшее решение в сфере комплексной безопасности и аутентификации интеллектуальных электрических сетей. Новое решение направлено на защиту от хищен

SGI выпустила интегрированную блейд-систему для СМБ Компания SGI, поставщик решений в области высокопроизводительных вычислений, визуализации и хранения данных, представила Origin 400 – интегрированную блейд-систему, которая сочетает в себе среды для вычислений и хранения данных (SAN). Система предназначена для использования в удаленных офисах или малых и средних

Сборку ИТ-системы Олимпиады в Сочи отдали французам Международного олимпийского комитета (МОК), подписавших договоры на Олимпийские игры 2014 г. появилась еще одна компания. К Coca-Cola, Panasonic и Samsung добавился крупный французский ИТ-игрок Atos Origin. До этого момента договоренности МОК с компанией должны были завершиться в 2012 г., т.е. за два года до начала российской Олимпиады. Теперь отношения продлены до 2016 г. Годовой доход At

ИТ-инфраструктуру Олимпиады в Сочи отдали международному ИТ-гиганту дный Олимпийский Комитет официально объявил о готовности одного из лидеров мирового рынка информационных технологий поддержать «Игры 2014 года» в Сочи и «Игры 2016 года». Международный ИТ-гигант Atos Origin подписал соглашение о продлении партнерства с МОК до 2016 г. включительно. Как отмечается, нынешний контракт компании с МОК является самым крупным и долгосрочным в сфере телекоммуникаций

F.E.A.R. 2: Project Origin. Скриншоты Опубликованы три десятка новых скриншотов из игры F.E.A.R. 2: Project Origin, разработка которой идет в студии Monolith. Напомним, что F.E.A.R. 2: Project Origin выйдет в феврале 2009 года. Разработчики продолжают историю одного из лучших шутеров от первог

F.E.A.R. 2: Project Origin. Видео Опубликованы три новых ролика игры F.E.A.R. 2: Project Origin, разработка которой идет в студии Monolith. Скачать ролики можно здесь: BTS Trailer #3(25,89 МБ), BTS Trailer #4 (32,29 МБ) и Unsung Heroes: IT Trailer (44 МБ).Напомним, что F.E.A.R. 2:

Чистая прибыль Atos Origin за первое полугодие выросла на 118% Французская ИТ-компания Atos Origin объявила финансовые результаты деятельности за первое полугодие 2008 г. Общая выручка компании за отчетный период выросла на 6,4% до €2,864 млрд. Чистая прибыль увеличилась по сравнению

Atos Origin развернет во Франции систему биометрических паспортов Французская ИТ-компания Atos Origin выиграла конкурс на создание во Франции системы биометрических паспортов. Стоимость контракта не разглашается. Atos Origin совместно с Sagem Securite установит около 5 тыс. систем

Dracula: Origin в продаже Состоялся европейский релиз игры Dracula: Origin от Focus Home Interactive. Русскую версию выпустит компания "Акелла".Бессмертие - это часть проклятия, которое разлилось по венам благородного рыцаря Дракулы с кровью его первой жертвы.

Демоверсия Dracula: Origin Компания Focus Home Interactive опубликовала демоверсию игры Dracula: Origin. Русскую версию выпустит компания "Акелла". Скачать демоверсию можно здесь (606,84 МБ).Бессмертие - это часть проклятия, которое разлилось по венам благородного рыцаря Дракулы с кровью е

Dracula: Origin. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Dracula: Origin от Focus Home Interactive. Русскую версию выпустит компания "Акелла".Бессмертие - это часть проклятия, которое разлилось по венам благородного рыцаря Дракулы с кровью его первой жертвы.

Dracula: Origin. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Dracula: Origin от Focus Home Interactive. Русскую версию выпустит компания "Акелла" во втором квартале этого года.Бессмертие - это часть проклятия, которое разлилось по венам благородного рыцаря Дракул