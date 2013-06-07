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EA Crytek Crysis компьютерная игра (шутер от первого лица)

СОБЫТИЯ

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07.06.2013 Crysis 3: The Lost Island. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала трейлер загружаемого дополнения The Lost Island для игры Crysis 3, релиз которого состоялся 4 июня. Видео можно скачать с нашего сервера (46 МБ) или посмотреть здесь.Действие Crysis 3: The Lost Island происходит на маленьком филиппинском остро
30.05.2013 Crysis 3: The Lost Island на следующей неделе

Компания Electronic Arts и студия Crytek анонсировали загружаемое дополнение The Lost Island для игры Crysis 3. Релиз DLC, стоимость которого составит $14.99 или 1200 MS Points, состоится на следующей неделе, 4 июня.Crysis 3: The Lost Island визуально напомнит игрокам о знаменитой первой
08.02.2013 Crysis 3 - Охота начинается

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик Crysis 3. Релиз третьей части состоится 19 февраля 2013 года в Северной Америке и 21 февраля в Европе.Видео можно скачать с нашего сервера (75,52 МБ) или посмотреть здесь.Возвращайтесь в бой в

29.01.2013 Бета-тест Crysis 3

Сегодня стартовал открытый бета-тест многопользовательской части шутера Crysis 3 от компании Crytek. Для загрузки и участия в открытой бете вам нужны учетная запись Origin и клиент Origin. В бета-версии Crysis 3 вы сможете играть в команде с друзьями, исполь
24.01.2013 Crysis 3. Нанокостюм

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик Crysis 3, демонстрирующий возможности нанокостюма. Нанокостюм - это машина-убийца, превращающая тебя в абсолютное оружие. Управляй Пророком и выбери свой метод тактического боя против Цефов в г
08.01.2013 Wii U останется без Crysis 3

Цеват Йерли (Cevat Yerli), генеральный директор компании Crytek, объявил, что шутер Crysis 3 не посетит консоль Wii U, как планировалось ранее. Это совместное EA и Nintendo и, по словам Йерли, Crytek тут абсолютно не при чем. Напротив, глава студии-разработчика выразил сожален
21.12.2012 Crysis 3. Геймплей уровня Fields

Компания Electronic Arts опубликовала геймплейный видеоролик шутера Crysis 3 от студии Crytek. В новом видео Пророк и Психо с боями прорываются через опасные поля Нанокупола Нью-Йорка, пытаясь воссоединиться с повстанцами Купола Свободы. Пророк уничтожает Цефов
13.12.2012 Crysis 3 - Семь чудес игры. Эпизод 1: Адовый город

антских деревьев, частых болот и бурлящих рек. Опасности новой природной среды требуют продвинутого вооружения и тактики - и нанокостюм более чем отвечает этим требованиям в охоте на врагов Пророка в Crysis 3.Видео можно скачать с нашего сервера (191 МБ) или посмотреть здесь.
07.12.2012 Дата выхода Crysis 3

Компания Electronic Arts объявила точную дату выхода игры Crysis 3 от студии Crytek. Релиз третьей части состоится 19 февраля 2013 года в Северной Америке и 21 февраля в Европе.Возвращайтесь в бой в роли Пророка, солдата в нанокостюме, который должен

03.12.2012 Crysis 3. Системные требования

Компания Crytek объявила системные требования для шутера Crysis 3. Выпустит игру компания Electronic Arts в феврале 2013 года.Возвращайтесь в бой в роли Пророка, солдата в нанокостюме, который должен обнаружить свое земное происхождение и осуществить
15.11.2012 Crysis 3. Видео The Field

Опубликован новый видеоролик шутера Crysis 3 от компании Electronic Arts и студии Crytek. Видео демонстрирует геймплей одиночного режима. Релиз игры состоится в феврале 2013 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Видео можно скача
09.11.2012 Crysis 3. Видео The Hunter Edition

Опубликован новый видеоролик шутера Crysis 3 от компании Electronic Arts и студии Crytek. В этом видео демонстрируется издание The Hunter Edition, доступное только по предзаказу. Релиз игры состоится в феврале 2013 года для РС, X
03.11.2012 Crysis за предзаказ Crysis 3

Компания Electronic Arts и студия Crytek GmbH объявили, что игроки, сделавшие предварительный заказ Crysis 3 в интернет-магазине Origin или в сети магазинов электроники Media Markt, получат бесплатно цифровую загружаемую версию базовой игры Crysis для Xbox 360, PS3 или PC. Признанный обозрева
09.10.2012 Crysis 3. Демонстрация мультиплеера

Опубликован новый видеоролик шутера Crysis 3 от компании Electronic Arts и студии Crytek. В этом видео продюсер игры Майк Рид (Mike Read) рассказывает о новых элементах игрового процесса сетевой игры Crysis 3. Релиз игры с
19.09.2012 Crysis 3. Видео

Опубликован новый видеоролик шутера Crysis 3 от компании Electronic Arts и студии Crytek. Релиз игры состоится в феврале 2013 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Видео можно скачать с нашего сервера (26,6 МБ) или посмотреть зде
23.08.2012 Crysis 3. Интервью с креативным директором

Компания Electronic Arts опубликовала видеоинтервью с Расмусом Хоенгаардом (Rasmus Hojengaard), креативным директором шутера Crysis 3. Из интервью Вы узнаете подробности о разработке игры, многопользовательском режиме, сюжете и других деталях.Видео можно скачать с нашего сервера (119 МБ) или посмотреть здесь.Действие
15.08.2012 Crysis 3. Видео и скриншоты

Опубликованы новые скриншоты и видеоролик шутера Crysis 3, представляющий мультиплеерный "Режим Охотника". Видео можно скачать с нашего сервера (91 МБ) или посмотреть здесь.Релиз игры состоится в феврале 2013 года для РС, Xbox 360 и PlayStati
10.08.2012 Crysis 3. Видео

Опубликован видеоролик шутера Crysis 3, демонстрирующий технические возможности движка CryENGINE 3 от студии Crytek. Видео можно скачать с нашего сервера (58,8 МБ) или посмотреть здесь.Релиз игры состоится в феврале 2013 го
24.07.2012 Crysis 3. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Crysis 3 от компании Electronic Arts и студии Crytek. Релиз проекта состоится в 2013 году для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Действие игры разворачивается в 2047 году. Prophet, узнавший о планах

05.06.2012 E3 2012: Crysis 3

Компания Electronic Arts представила геймплейный видеоролик шутера Crysis 3 от студии Crytek. Видео можно скачать с нашего сервера (79,6 МБ) или посмотреть здесь.Релиз игры состоится в феврале 2013 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Действие игры разворачив
06.05.2012 Crysis 3. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Crysis 3 от компании Electronic Arts и студии Crytek. Релиз проекта состоится в 2013 году для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Действие игры разворачивается в 2047 году. Prophet, узнавший о планах

25.04.2012 Crysis 3. Скриншоты

Опубликованы два новых скриншота из игры Crysis 3 от компании Electronic Arts и студии Crytek. Релиз проекта состоится в 2013 году для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Действие игры разворачивается в 2047 году. Prophet, узнавший о планах

24.04.2012 Crysis 3. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик проекта Crysis 3, работает над которым студия Crytek. Релиз игры состоится весной 2013 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Видео можно скачать с нашего сервера (82,8 МБ) или посмотреть здесь.Действие
20.04.2012 Crysis 3. Тизер

Компания Electronic Arts опубликовала небольшой тизер-ролик проекта Crysis 3, работает над которым студия Crytek. Релиз игры состоится весной 2013 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Видео можно скачать с нашего сервера (12,5 МБ) или посмотреть здесь.Действие
16.04.2012 Crysis 3 в разработке

Компания Electronic Arts и студия Crytek GmbH анонсируют игру Crysis 3 - первый боевик-блокбастер 2013 года. Созданный на основе разработанного Crytek программного ядра CryENGINE, Crysis 3 сочетает в себе беспрецедентные визуальные эффекты и динами
04.01.2012 Crysis 2 - самая "пиратская" игра в 2011 году

По данным сайта TorrentFreak, РС-версия шутера Crysis 2 от Crytek стала самой "пиратской" игрой 2011 года. Количество нелегально скачанных копий достигло 3.9 млн. Немного отстали Call of Duty: Modern Warfare 3 и Battlefield 3. Их нелегально
31.03.2011 DX11 в Crysis 2 через 2-3 месяца?

Как известно, один из главных хитов сезона, шутер от первого лица Crysis 2 от компании CryTek, в версии для РС вышел, мягко говоря, урезанным в графическом плане. Владельцы топовых видеокарт, а также любители помериться своими электронными достоинствами остал
18.03.2011 Российский релиз Crysis 2 состоится 23 марта

Компания Electronic Arts сообщает, что боевик Crysis 2 для персональных компьютеров можно будет приобрести уже 23 марта после 18 часов дня в любом магазине Media Markt на территории Российской Федерации.Первые покупатели игры получат в под
01.03.2011 Демоверсия Crysis 2

. Демоверсия включает в себя две карты - Skyline и Pier 17, а также два режима коллективной игры - Team Instant Action и Crash Site. Скачать демоверсию можно с нашего сервера (1,6 ГБ).В полной версии Crysis 2 игроков ждут шесть заряженных динамикой и адреналином коллективных режимов - Instant Action, Team Instant Action, Crash Site, Capture the Relay, Extraction и Assault. Кроме того, будет
16.02.2011 РС-демоверсия Crysis 2 выйдет 1 марта

Компания CryTek объявила точную дату выхода РС-демоверсии шутера Crysis 2. Многопользовательская демоверсия появится в свободном доступе 1 марта. Демка будет включать в себя две карты и два режима мультиплеера. Напомним, что релиз полной версии запланирован

03.02.2011 Crysis 2. Видео

Crytek опубликовала новый видеоролик шутера от первого лица Crysis 2. Североамериканский релиз игры состоится 22 марта 2011 года, в Европе игра появится 25 марта. Скачать видео Be Strong можно с нашего сервера (122 МБ).Действие сиквела развернется в 202
02.02.2011 Минимум для Crysis 2

Разработчики шутера Crysis 2 на своей официальной немецкой страничке в Facebook рассказали о минимальных требованиях к компьютеру, необходимых для запуска игры. Напомним, что релиз сиквела запланирован на 22 марта
28.01.2011 Crytek готовит РС-демоверсию Crysis 2

Сегодня стало известно, что компания Crytek готовит к выпуску многопользовательскую демоверсию шутера Crysis 2 для РС. Дата выхода демки пока не называется. Напомним, что релиз полной версии назначен на 22 марта.Действие сиквела развернется в 2023-м году, спустя три года после событий, описанны
18.12.2010 Crysis 2. Видео

Crytek опубликовала новый видеоролик шутера от первого лица Crysis 2. Североамериканский релиз игры состоится 22 марта 2011 года, в Европе игра появится 25 марта. Скачать видео можно с нашего сервера (136 МБ).Действие сиквела развернется в 2023-м году,

17.12.2010 Crysis 2. Скриншоты

Crytek опубликовала четыре новых скриншота из шутера от первого лица Crysis 2. Североамериканский релиз игры состоится 22 марта 2011 года, в Европе игра появится 25 марта. Действие сиквела развернется в 2023-м году, спустя три года после событий, описанных в пер
06.11.2010 Crysis 2. Скриншоты

Crytek опубликовала четыре новых скриншота из шутера от первого лица Crysis 2. Североамериканский релиз игры состоится 22 марта 2011 года, в Европе игра появится 25 марта. Действие сиквела развернется в 2023-м году, спустя три года после событий, описанных в пер
18.08.2010 Crysis 2. Скриншоты

Crytek опубликовала три новых скриншота из шутера от первого лица Crysis 2. Североамериканский релиз игры состоится 22 марта 2011 года, в Европе игра появится 25 марта. Действие сиквела развернется в 2023-м году, спустя три года после событий, описанных в пер
14.08.2010 Crysis 2. Дата выхода

Crytek объявила точную дату выхода шутера от первого лица Crysis 2. Североамериканский релиз игры состоится 22 марта 2011 года, в Европе игра появится 25 марта. Действие сиквела развернется в 2023-м году, спустя три года после событий, описанных в пер
04.08.2010 Crysis 2 не в этом году

Компания Electronic Arts объявила о том, что игра Crysis 2 не выйдет в этом году, как планировалось ранее. Согласно свежему финансовому отчету издателя, игра появится не раньше 4 финансового квартала 2010 года, который завершается 31 марта 201
13.07.2010 Коллекционное издание Crysis 2

Компания Electronic Arts выпустит ограниченное коллекционное издание Crysis 2 Nano-Edition. Коллекционное издание будет упаковано в металлический бокс. В его состав войдут: Рюкзак размером 46см x 34 см, стилизованный под нано-костюм Фигурка Prophet высотой 20 см

Публикаций - 94, упоминаний - 95

EA и организации, системы, технологии, персоны:

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Meta Platforms - Facebook 4621 3
Intel Corporation 12811 3
Spore 33 2
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 2
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Microsoft Corporation 25775 2
HP Inc. 5883 2
VAIO 475 2
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EA - Maxis 71 1
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