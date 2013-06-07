Crysis 3: The Lost Island. Видео Компания Electronic Arts опубликовала трейлер загружаемого дополнения The Lost Island для игры Crysis 3, релиз которого состоялся 4 июня. Видео можно скачать с нашего сервера (46 МБ) или посмотреть здесь.Действие Crysis 3: The Lost Island происходит на маленьком филиппинском остро

Crysis 3: The Lost Island на следующей неделе Компания Electronic Arts и студия Crytek анонсировали загружаемое дополнение The Lost Island для игры Crysis 3. Релиз DLC, стоимость которого составит $14.99 или 1200 MS Points, состоится на следующей неделе, 4 июня.Crysis 3: The Lost Island визуально напомнит игрокам о знаменитой первой

Crysis 3 - Охота начинается Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик Crysis 3. Релиз третьей части состоится 19 февраля 2013 года в Северной Америке и 21 февраля в Европе.Видео можно скачать с нашего сервера (75,52 МБ) или посмотреть здесь.Возвращайтесь в бой в

Бета-тест Crysis 3 Сегодня стартовал открытый бета-тест многопользовательской части шутера Crysis 3 от компании Crytek. Для загрузки и участия в открытой бете вам нужны учетная запись Origin и клиент Origin. В бета-версии Crysis 3 вы сможете играть в команде с друзьями, исполь

Crysis 3. Нанокостюм Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик Crysis 3, демонстрирующий возможности нанокостюма. Нанокостюм - это машина-убийца, превращающая тебя в абсолютное оружие. Управляй Пророком и выбери свой метод тактического боя против Цефов в г

Wii U останется без Crysis 3 Цеват Йерли (Cevat Yerli), генеральный директор компании Crytek, объявил, что шутер Crysis 3 не посетит консоль Wii U, как планировалось ранее. Это совместное EA и Nintendo и, по словам Йерли, Crytek тут абсолютно не при чем. Напротив, глава студии-разработчика выразил сожален

Crysis 3. Геймплей уровня Fields Компания Electronic Arts опубликовала геймплейный видеоролик шутера Crysis 3 от студии Crytek. В новом видео Пророк и Психо с боями прорываются через опасные поля Нанокупола Нью-Йорка, пытаясь воссоединиться с повстанцами Купола Свободы. Пророк уничтожает Цефов

Crysis 3 - Семь чудес игры. Эпизод 1: Адовый город антских деревьев, частых болот и бурлящих рек. Опасности новой природной среды требуют продвинутого вооружения и тактики - и нанокостюм более чем отвечает этим требованиям в охоте на врагов Пророка в Crysis 3.Видео можно скачать с нашего сервера (191 МБ) или посмотреть здесь.

Дата выхода Crysis 3 Компания Electronic Arts объявила точную дату выхода игры Crysis 3 от студии Crytek. Релиз третьей части состоится 19 февраля 2013 года в Северной Америке и 21 февраля в Европе.Возвращайтесь в бой в роли Пророка, солдата в нанокостюме, который должен

Crysis 3. Системные требования Компания Crytek объявила системные требования для шутера Crysis 3. Выпустит игру компания Electronic Arts в феврале 2013 года.Возвращайтесь в бой в роли Пророка, солдата в нанокостюме, который должен обнаружить свое земное происхождение и осуществить

Crysis 3. Видео The Field Опубликован новый видеоролик шутера Crysis 3 от компании Electronic Arts и студии Crytek. Видео демонстрирует геймплей одиночного режима. Релиз игры состоится в феврале 2013 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Видео можно скача

Crysis 3. Видео The Hunter Edition Опубликован новый видеоролик шутера Crysis 3 от компании Electronic Arts и студии Crytek. В этом видео демонстрируется издание The Hunter Edition, доступное только по предзаказу. Релиз игры состоится в феврале 2013 года для РС, X

Crysis за предзаказ Crysis 3 Компания Electronic Arts и студия Crytek GmbH объявили, что игроки, сделавшие предварительный заказ Crysis 3 в интернет-магазине Origin или в сети магазинов электроники Media Markt, получат бесплатно цифровую загружаемую версию базовой игры Crysis для Xbox 360, PS3 или PC. Признанный обозрева

Crysis 3. Демонстрация мультиплеера Опубликован новый видеоролик шутера Crysis 3 от компании Electronic Arts и студии Crytek. В этом видео продюсер игры Майк Рид (Mike Read) рассказывает о новых элементах игрового процесса сетевой игры Crysis 3. Релиз игры с

Crysis 3. Видео Опубликован новый видеоролик шутера Crysis 3 от компании Electronic Arts и студии Crytek. Релиз игры состоится в феврале 2013 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Видео можно скачать с нашего сервера (26,6 МБ) или посмотреть зде

Crysis 3. Интервью с креативным директором Компания Electronic Arts опубликовала видеоинтервью с Расмусом Хоенгаардом (Rasmus Hojengaard), креативным директором шутера Crysis 3. Из интервью Вы узнаете подробности о разработке игры, многопользовательском режиме, сюжете и других деталях.Видео можно скачать с нашего сервера (119 МБ) или посмотреть здесь.Действие

Crysis 3. Видео и скриншоты Опубликованы новые скриншоты и видеоролик шутера Crysis 3, представляющий мультиплеерный "Режим Охотника". Видео можно скачать с нашего сервера (91 МБ) или посмотреть здесь.Релиз игры состоится в феврале 2013 года для РС, Xbox 360 и PlayStati

Crysis 3. Видео Опубликован видеоролик шутера Crysis 3, демонстрирующий технические возможности движка CryENGINE 3 от студии Crytek. Видео можно скачать с нашего сервера (58,8 МБ) или посмотреть здесь.Релиз игры состоится в феврале 2013 го

Crysis 3. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Crysis 3 от компании Electronic Arts и студии Crytek. Релиз проекта состоится в 2013 году для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Действие игры разворачивается в 2047 году. Prophet, узнавший о планах

E3 2012: Crysis 3 Компания Electronic Arts представила геймплейный видеоролик шутера Crysis 3 от студии Crytek. Видео можно скачать с нашего сервера (79,6 МБ) или посмотреть здесь.Релиз игры состоится в феврале 2013 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Действие игры разворачив

Crysis 3. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Crysis 3 от компании Electronic Arts и студии Crytek. Релиз проекта состоится в 2013 году для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Действие игры разворачивается в 2047 году. Prophet, узнавший о планах

Crysis 3. Скриншоты Опубликованы два новых скриншота из игры Crysis 3 от компании Electronic Arts и студии Crytek. Релиз проекта состоится в 2013 году для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Действие игры разворачивается в 2047 году. Prophet, узнавший о планах

Crysis 3. Видео Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик проекта Crysis 3, работает над которым студия Crytek. Релиз игры состоится весной 2013 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Видео можно скачать с нашего сервера (82,8 МБ) или посмотреть здесь.Действие

Crysis 3. Тизер Компания Electronic Arts опубликовала небольшой тизер-ролик проекта Crysis 3, работает над которым студия Crytek. Релиз игры состоится весной 2013 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Видео можно скачать с нашего сервера (12,5 МБ) или посмотреть здесь.Действие

Crysis 3 в разработке Компания Electronic Arts и студия Crytek GmbH анонсируют игру Crysis 3 - первый боевик-блокбастер 2013 года. Созданный на основе разработанного Crytek программного ядра CryENGINE, Crysis 3 сочетает в себе беспрецедентные визуальные эффекты и динами

Crysis 2 - самая "пиратская" игра в 2011 году По данным сайта TorrentFreak, РС-версия шутера Crysis 2 от Crytek стала самой "пиратской" игрой 2011 года. Количество нелегально скачанных копий достигло 3.9 млн. Немного отстали Call of Duty: Modern Warfare 3 и Battlefield 3. Их нелегально

DX11 в Crysis 2 через 2-3 месяца? Как известно, один из главных хитов сезона, шутер от первого лица Crysis 2 от компании CryTek, в версии для РС вышел, мягко говоря, урезанным в графическом плане. Владельцы топовых видеокарт, а также любители помериться своими электронными достоинствами остал

Российский релиз Crysis 2 состоится 23 марта Компания Electronic Arts сообщает, что боевик Crysis 2 для персональных компьютеров можно будет приобрести уже 23 марта после 18 часов дня в любом магазине Media Markt на территории Российской Федерации.Первые покупатели игры получат в под

Демоверсия Crysis 2 . Демоверсия включает в себя две карты - Skyline и Pier 17, а также два режима коллективной игры - Team Instant Action и Crash Site. Скачать демоверсию можно с нашего сервера (1,6 ГБ).В полной версии Crysis 2 игроков ждут шесть заряженных динамикой и адреналином коллективных режимов - Instant Action, Team Instant Action, Crash Site, Capture the Relay, Extraction и Assault. Кроме того, будет

РС-демоверсия Crysis 2 выйдет 1 марта Компания CryTek объявила точную дату выхода РС-демоверсии шутера Crysis 2. Многопользовательская демоверсия появится в свободном доступе 1 марта. Демка будет включать в себя две карты и два режима мультиплеера. Напомним, что релиз полной версии запланирован

Crysis 2. Видео Crytek опубликовала новый видеоролик шутера от первого лица Crysis 2. Североамериканский релиз игры состоится 22 марта 2011 года, в Европе игра появится 25 марта. Скачать видео Be Strong можно с нашего сервера (122 МБ).Действие сиквела развернется в 202

Минимум для Crysis 2 Разработчики шутера Crysis 2 на своей официальной немецкой страничке в Facebook рассказали о минимальных требованиях к компьютеру, необходимых для запуска игры. Напомним, что релиз сиквела запланирован на 22 марта

Crytek готовит РС-демоверсию Crysis 2 Сегодня стало известно, что компания Crytek готовит к выпуску многопользовательскую демоверсию шутера Crysis 2 для РС. Дата выхода демки пока не называется. Напомним, что релиз полной версии назначен на 22 марта.Действие сиквела развернется в 2023-м году, спустя три года после событий, описанны

Crysis 2. Видео Crytek опубликовала новый видеоролик шутера от первого лица Crysis 2. Североамериканский релиз игры состоится 22 марта 2011 года, в Европе игра появится 25 марта. Скачать видео можно с нашего сервера (136 МБ).Действие сиквела развернется в 2023-м году,

Crysis 2. Скриншоты Crytek опубликовала четыре новых скриншота из шутера от первого лица Crysis 2. Североамериканский релиз игры состоится 22 марта 2011 года, в Европе игра появится 25 марта. Действие сиквела развернется в 2023-м году, спустя три года после событий, описанных в пер

Crysis 2. Скриншоты Crytek опубликовала четыре новых скриншота из шутера от первого лица Crysis 2. Североамериканский релиз игры состоится 22 марта 2011 года, в Европе игра появится 25 марта. Действие сиквела развернется в 2023-м году, спустя три года после событий, описанных в пер

Crysis 2. Скриншоты Crytek опубликовала три новых скриншота из шутера от первого лица Crysis 2. Североамериканский релиз игры состоится 22 марта 2011 года, в Европе игра появится 25 марта. Действие сиквела развернется в 2023-м году, спустя три года после событий, описанных в пер

Crysis 2. Дата выхода Crytek объявила точную дату выхода шутера от первого лица Crysis 2. Североамериканский релиз игры состоится 22 марта 2011 года, в Европе игра появится 25 марта. Действие сиквела развернется в 2023-м году, спустя три года после событий, описанных в пер

Crysis 2 не в этом году Компания Electronic Arts объявила о том, что игра Crysis 2 не выйдет в этом году, как планировалось ранее. Согласно свежему финансовому отчету издателя, игра появится не раньше 4 финансового квартала 2010 года, который завершается 31 марта 201