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AT&T Inc

AT&T Inc

СОБЫТИЯ

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16.07.2025 Американский военный взломал AT&T и Verizon и украл данные абонентов

ю конфиденциальных данных клиентов операторов. «Бывший военнослужащий, проходивший службу в Техасе, 15 июля 2025 г. признал свою вину в сговоре с целью взлома баз данных телекоммуникационных компаний AT&T и Verizon. Компания AT&T является в 2025 г. крупнейшим поставщиком как местной, так и дальней телефонной связи в США, а также третьим по величине сотовым оператором в США. Verizon —
17.01.2025 Провайдер ушел из многомиллионного города, лишь бы не предоставлять абонентам дешевый интернет

Радикальный отказ от льгот Американский оператор связи AT&T заявил о полном отключении Нью-Йорка (город в одноименном штате США) от своего высокоскоростного домашнего интернета, работающего через сотовые сети. Услуга носит название Internet Air. Ка
18.12.2024 Сотовый оператор тайком подключил абоненту ужасно невыгодный тариф и содрал с него больше полумиллиона за сутки

Очень дорогая сотовая связь Абонент оператора AT&T, работающего в США, получил гигантский счет за сотовую связь. Как пишет портал TechSpot, оператор запросил с него почти $6224 или более 640 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 декабря 2024 г. всег
07.12.2021 Мегапровайдер месяц не мог починить клиенту сломанный интернет, но не забыл выставить счет

Месяц без интернета Американский оператор связи AT&T в течение целого месяца не мог починить одному из абонентов внезапно отключившийся интернет. Как пишет портал Ars Technica, оператор регулярно направлял к нему специалистов, но те так и не
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS»

oogle по вопросу внедрения стандарта сообщений Rich Communications Service (RCS) для своих клиентов – пользователей ОС Android в США. Ранее, в начале 2021 г., аналогичным образом поступили T-Mobile и AT&T – два других представителя американской «большой тройки» операторов сотовой связи. В рамках сотрудничества телеком-оператор намерен начать предустановку приложения «Сообщения» (Messages) н
07.08.2019 Сотрудники крупнейшего сотового оператора США за взятки ставили в его сети вредоносное ПО и «железо»

Дело о взятках Сотрудники американского сотового оператора AT&T за взятки разблокировали миллионы смартфонов, прошитых под сеть оператора, а также установили вредоносное ПО и аппаратуру в сеть компании. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Эти св
20.03.2019 VMware поможет AT&T в развитии мобильной сети 5G

сетью 5G, обладающей высокой пропускной способностью и малой задержкой, в качестве основного или дополнительного типа подключения к глобальным сетям в комбинации с другими транспортными соединениями. AT&T недавно представила первую мобильную сеть 5G в США. Бизнес заинтересован в использовании революционных технологий 5G, и AT&T работает над тем, чтобы сделать высокоскоростные сети но
10.01.2018 Сотовые операторы США отказались продавать смартфоны Huawei

Решение AT&TКрупный американский сотовый оператор AT&T в последний момент отменил договоренность с китайским производителем Huawei о продаже его смартфонов через свои сети в США. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источник
16.03.2017 Украдены и выложены в Сеть данные 33 млн сотрудников IBM, Dell, AT&T, Boeing и других корпораций

олжностей и функции работников, и другая информация разной степени конфиденциальности. В базе присутствуют данные сотрудников известнейших американских компаний, в том числе работающих в ИКТ-отрасли: AT&T, Boeing, Dell, FedEx, IBM, Xerox и других. Как пишет ZDNet, база «содержит десятки полей», и, помимо сугубо персональной информации, в ней собраны также более-менее публично доступные свед
24.10.2016 AT&T покупает Time Warner за $85 млрд. Трамп обещает запретить сделку

Планы поглощения Американская телекоммуникационная компания AT&T договорилась о покупке крупнейшего производителя новостного и развлекательного контента Time Warner. Сумма сделки составит около $85,4 млрд. По условиям соглашения AT&T заплатит по 
21.07.2016 Orange Business Services и AT&T совместно разработают инициативы по использованию открытого кода и стандартизации в SDN

Компании Orange Business Services и AT&T подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки инициатив по использованию открытого кода и стандартизации, которые ускорят принятие стандартов для технологий программно-определ
18.12.2015 AT&T расширяет лицензию на движок Spirit для запуска обновленного сервиса конференций

Компания Spirit объявила о расширении лицензии на свой коммуникационный движок для продукта AT&T Conferencing. Компания AT&T сегодня предоставляет услуги роуминга в 225 странах мира и обслуживает более 120 млн мобильных пользователей. Начиная с 2010 г., движок Spirit для переда
06.11.2015 Ericsson, AT&T и Altair обеспечили 10-летнюю работу IoT-устройств в коммерческих сетях LTE

Компания Ericsson совместно с AT&T и Altair продемонстрировала новый функционал, снижающий энергопотребление устройств, под
15.10.2015 AT&T Drive Studio и Ericsson изучили предпочтения покупателей подключенных автомобилей

3 из 4 пользователей хотят, чтобы их будущий автомобиль был подключен к интернету. К такому выводу пришли компании AT&T Drive Studio и Ericsson по итогам совместного исследования, в ходе которого изучались степень информированности, предпочтения и факторы, стимулирующие спрос. Это исследование, про
08.09.2014 Магазин приложений AT&T Drive помогает водителям припарковаться

Американская телекоммуникационная компания AT&T объявила о расширении функциональных возможностей собственной автомобильной платформы Dr
02.05.2014 At&T обещает дешевый Wi-Fi в самолетах США

Американская телекоммуникационная компания AT&T и разработчик оборудования для автоматизации Honeywell объединяются, чтобы обеспечить высокоскоростным интернетом самолеты США. Проект будет развернут на базе 4G LTE-сети от AT&T, а
09.05.2013 Цена на «телефон Facebook» обрушилась в 100 раз

Оператор AT&T опустил розничную цену на смартфон HTC First до $0,99, чем снизил ее примерно в 100 раз. Напомним, что HTC First - это первый и пока единственный смартфон, который поставляется с предустан
09.10.2012 AT&T и IBM запускают высокозащищенный облачный сервис для бизнеса

Корпорации AT&T и IBM объявили о подписании делового соглашения о поставке первого в своем роде сетевого
27.02.2012 Личные данные миллионов абонентов AT&T оказались в открытом доступе

Уязвимость на веб-сайте компании AT&T, одного из крупнейших американских операторов сотовой связи, позволила всем желающим вид
20.12.2011 В США сорвалась телеком-сделка года

Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор в США, отказался от приобретения другого американского оператора T-Mobile USA, являющегося дочерней компанией немецкой Deutsche Telekom. Причи
16.09.2011 AT&T запустит LTE 18 сентября

Оператор сотовой связи AT&T Mobility 18 сентября начнет предоставлять услуги по технологии LTE в 5 регионах США, об этом заявил финансовый директор AT&T Джон Стивенс. Как заявляли в операторе в мае, технология
01.09.2011 Минюст США намерен заблокировать сделку между T-Mobile и AT&T

Сделка по приобретению телекоммуникационной компанией AT&T оператора T-Mobile за $39 млрд столкнулась со значительным препятствием. По мнению Министерства юстиции США она нанесет ущерб конкурентоспособности отрасли беспроводной связи. Агентство уж
13.05.2011 AT&T выплатит $6 млрд отступных, если покупка T-Mobile USA не состоится

Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, обязалась выплатить немецкому концерну Deutsche Telekom $6 млрд, если американские регулирующие органы заблокируют сделку
21.03.2011 AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд

Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, объявила о подписании окончательного соглашения по покупке оператора T-Mobile USA, принадлежащего немецкому концерну Deut
21.03.2011 AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд

Американская телекоммуникационная компания AT&T согласилась приобрести оператора T-Mobile USA у Deutsche Telekom за $39 млрд, сообщает AFP. Как отмечается, данная сделка позволит AT&T обогнать крупнейшего американского оператора

21.01.2011 В США арестованы виновники утечки данных владельцев iPad

ad от Apple. Эксперты по безопасности Дэниэл Шпитлер (Daniel Spitler) и Эндрю Орнхаймер (Andrew Auernheimer) в июне прошлого года обнаружили, что если включить уникальный номер пользователя SIM-карты AT&T в http-запрос на сайте оператора, скрипт выведет на экран адрес электронной почты, связанный с этим аккаунтом. Хакерам удалось завладеть значительным количеством уникальных номеров владель
12.07.2010 Союз Apple и AT&T пошатнулся

Каждый, кто при покупке iPhone был вынужден приобрести контракт AT&T, отныне может присоединиться к коллективному судебному иску против Apple и AT&T, сообщает Wired. Напомним, согласно заключенной между этими двумя компаниями договоренности, в США то
16.06.2010 Фанаты iPhone исчерпали предзаказ и сломали сайт Apple

Приступившие к приему предварительных заказов на iPhone 4 вчера, 15 июня, Apple и AT&T столкнулись с техническими проблемами на своих веб-сайтах, ставшими следствием ажиотажа со стороны покупателей, сообщает Reuters. Apple даже пришлось отключить номер горячей линии ввиду чр
31.05.2010 AT&T застрахует iPhone от повреждений, утери и кражи

Американский оператор сотовой связи AT&T 6 июня, накануне предполагаемого анонса iPhone 4G, планирует предложить своим клиентам возможность застраховать iPhone от различных механических повреждений, утери или кражи, сообщает Boy

26.05.2010 LG выпустила коммуникатор с доступом к мобильному телевидению

шений, как начального, так и среднего уровня. Даже, несмотря на появление сенсорных экранов, производители не отказываются от выпуска решений подобного класса. Южнокорейская LG совместно с оператором AT&T объявила о выпуске недорогого коммуникатора LG Vu Plus. LG Vu Plus – боковой слайдер с размерами 109.4 x 53.34 x 15.24 мм и весом 111.9 граммов. Он оснащен QWERTY-клавиатурой и 3-дюймовым

25.05.2010 IBM покупает поставщика B2B-решений за $1,4 млрд

Корпорация IBM объявила о подписании окончательного соглашения о покупке принадлежащей AT&T компании Sterling Commerce примерно за $1,4 млрд полностью денежными средствами. Об этом говорится в сообщении IBM. Расположенная в Дублине, штат Огайо, США, Sterling Commerce является вед
24.03.2010 В США начались продажи iPhone без контракта

Apple изменила правила продажи iPhone 3G и 3GS в США – теперь вместе со смартфоном приобретать контракт AT&T необязательно, сообщает Gizmodo со ссылкой на внутренний документ компании. Купить смартфон без контракта можно в любом фирменном магазине Apple, однако устройство по-прежнему будет блокир
23.03.2010 Возможное спасение Palm: за продажу смартфонов берется AT&T

Терпящая убытки Palm объявила, что в течение нескольких месяцев к продажам ее смартфонов на базе операционной системы webOS приступит AT&T. В продажу поступят оба последних смартфона Palm – Pre Plus и Pixi Plus, – стоимость которых с учетом субсидии составит $150 и $50 соответственно. Компания AT&T является вторым по в
17.02.2010 Alcatel-Lucent поставит AT&T оборудование для сети LTE

Компания Alcatel-Lucent объявила о том, что корпорация AT&T выбрала Alcatel-Lucent одним из двух поставщиком оборудования для предстоящего развертыв
11.02.2010 AT&T планирует запустить сеть LTE в коммерческую эксплуатацию в 2011 г.

После всесторонних испытаний оборудования различных производителей в тестовых и реальных условиях эксплуатации AT&T решила расширить рамки уже установленных партнерских отношений с «Эрикссон», поручив ей развертывание сети по технологии LTE, сообщает пресс-служба компании «Эрикссон» Действуя в рамках мн
29.12.2009 Мистерия вокруг iPhone в Нью-Йорке

В воскресенье, 27 декабря, AT&T приостановила прием заказов на iPhone 3GS через свой веб-сайт для жителей Нью-Йорка. На веб-сайте были заблокированы все почтовые индексы этого города и прилегающих территорий – округа Вес
21.09.2009 AT&T и Intel предлагают удалённую ИТ-поддержку для СМБ

Компании AT&T и Intel объявили о планах по предоставлению малому и среднему бизнесу технологий удаленн
17.07.2009 Временный сотрудник AT&T похитил данные 2 тыс. служащих

25-летняя жительница Чикаго Кассандра Уолсс (Cassandra Walls), работавшая в американском операторе AT&T, обвиняется в краже персональных данных 2100 своих коллег и использовании этой информации в незаконных целях. Как отмечают эксперты аналитического центра Perimetrix, мошенница использовала
15.04.2009 AT&T планирует сохранить эксклюзивное право продавать iPhone до 2011 г.

Американская телекоммуникационная компания AT&T ведет переговоры с Apple об эксклюзивной продаже iPhone до 2011 г., сообщает Reuters. Как заявил исполнительный директор AT&T Рэндел Стивенсон (Randall Stephenson), они намерены сфо
30.03.2009 AT&T и Apple приступили к продажам iPhone без контрактов

Компании AT&T и Apple обе приступили к продажам в США смартфона iPhone без 2-летнего контракта, сообща

Публикаций - 1725, упоминаний - 1883

AT&T Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 287
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 272
Microsoft Corporation 25775 270
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 251
Google LLC 12688 144
IBM - International Business Machines Corp 9699 143
Cisco Systems 5372 139
Samsung Electronics 11064 123
Intel Corporation 12811 118
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 113
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 111
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 100
Lenovo Motorola 3566 98
Verizon - WorldCom 501 93
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 92
Yahoo! 3726 89
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 89
Comcast 231 85
Vodafone Group 1412 85
Amazon Inc - Amazon.com 3277 84
Oracle Corporation 7074 84
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 82
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 78
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 75
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 75
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 74
AT&T Broadband - Tele-Communications - TCI 88 73
LG Electronics 3735 73
Deutsche Telekom 954 72
AOL Inc - America Online 1883 72
Dell EMC 5180 71
Huawei 4676 68
AT&T South - BellSouth 234 67
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 66
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 64
HTC Corporation 1512 62
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 55
Qualcomm Technologies 1974 54
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 53
Meta Platforms - Facebook 4621 53
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 104
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 100
eBay Inc 1640 49
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 35
Merrill Lynch 454 28
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 27
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 23
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 23
Walt Disney Company 647 19
American Express - Amex 338 17
Enron - Enrongate 122 16
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 15
Boeing 1031 13
SoftBank Group 284 13
Warner 540 13
McDonald’s - Макдоналдс 220 13
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 12
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 12
Global Partners Securities 42 12
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 11
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 10
Lockheed Martin 777 10
Federated Hermes - Federated Investors 57 10
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 10
Walmart - Wal-Mart Stores 405 10
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 9
Expedia Group 136 9
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 9
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 9
Prudential Securities 68 9
Bank of America - Банк Америки 271 8
Ford 434 8
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
Coca-Cola Company 261 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Bharti Enterprises Group 57 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 108
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 33
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 31
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 27
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 27
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 25
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 24
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 22
Судебная власть - Judicial power 2500 22
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 19
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 19
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 16
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 15
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
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U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 9
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 6
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Федеральное казначейство России 1949 4
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 4
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 101
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 7
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
Демократическая политическая партия США 122 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 4
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
Symbian Foundation 38 3
WiMAX Forum 69 3
Ассоциация менеджеров 107 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
OIPF - Open IPTV Forum 5 2
DGA - Directors Guild of America - Гильдию сценаристов и режиссеров Америки 3 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 385
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 351
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 303
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 301
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 166
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 146
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 141
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 132
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 118
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 116
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 115
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 114
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 114
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 109
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 108
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 97
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 93
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 92
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 81
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 80
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 71
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 71
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 68
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 66
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 61
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 61
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 59
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 58
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 56
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 55
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 55
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 55
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 54
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 54
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 53
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 50
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 48
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 47
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 47
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 46
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 243
Google Android 15243 109
Microsoft Windows 16882 68
Microsoft Windows 2000 8678 66
Apple iPhone 4 800 60
Apple iPhone 6 4861 59
Apple iPad 4011 57
Apple iOS 8583 50
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 50
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 48
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 45
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 44
Linux OS 11533 44
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 34
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 32
Apple - App Store 3109 31
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 30
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 30
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 28
Apple iPod 1553 24
Google YouTube - Видеохостинг 3002 22
Nokia Symbian OS 1411 21
Apple iTunes Store 1118 20
Rakuten Viber 665 19
Apple iPhone 5 783 18
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 18
SAP Ariba 309 17
Apple iPod Touch 747 17
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 17
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 17
Oracle PeopleSoft 426 16
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 16
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 14
Samsung Galaxy Note 702 13
Samsung Galaxy 1035 13
Google - Gmail 1021 13
Apple Safari - браузер 896 12
BlackBerry OS 180 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 53
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 19
Armstrong Michael - Армстронг Майкл 18 17
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 15
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 14
Свириденко Андрей 99 13
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 10
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 10
Hogan Art - Хоган Арт 47 10
Stephenson Randall - Стивенсон Рэнделл 10 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 9
Bush George - Буш Джордж 336 8
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
Dorman David - Дорман Дэвид 7 7
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 6
Путин Владимир 3454 6
Chambers John - Чемберс Джон 123 5
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 5
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 5
Malone John - Мэлон Джон 13 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 4
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 4
Дворкович Аркадий 216 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 4
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 4
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 4
Stankey John - Стэнки Джон 4 4
Hesse Dan - Хессе Дэн 6 4
Malone John - Малоун Джон 16 4
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 4
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 4
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 4
Boyes David - Бойес Дэвид 15 4
Munster Gene - Манстер Джин 60 4
McBride Darl - МакБрайд Дарл 21 4
Angell Wayne - Энджелл Уэйн 6 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1050
Россия - РФ - Российская федерация 166168 275
Европа 24964 189
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 138
Япония 13807 138
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 126
Германия - Федеративная Республика 13221 98
США - Нью-Йорк 3180 82
Канада 5081 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 72
Южная Корея - Республика 7052 71
США - Калифорния 4829 71
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 64
Франция - Французская Республика 8177 55
Азия - Азиатский регион 5920 50
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 47
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 43
Индия - Bharat 5869 42
Америка - Американский регион 2206 40
Африка - Африканский регион 3641 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 32
Швеция - Королевство 3782 32
Испания - Королевство 3840 32
Нидерланды 3746 31
Финляндия - Финляндская Республика 3697 31
Италия - Итальянская Республика 4508 31
Китай - Тайвань 4245 31
США - Колумбия - Вашингтон 1487 28
Ближний Восток 3154 28
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 24
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 24
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 23
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
Сингапур - Республика 1953 19
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 19
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 18
США - Техас 1048 18
Европа Западная 1496 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 194
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 159
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 150
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 131
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 128
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 126
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 102
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 73
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 63
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 61
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 50
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 49
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 45
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 44
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 44
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 38
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 37
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 33
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 33
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 32
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 29
ISDEX интернет-индекс 250 29
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 28
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 27
Английский язык 7030 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 26
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 26
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 25
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 22
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 22
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 22
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 22
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 20
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 19
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 91
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 82
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 60
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 58
CNET Networks - CNET News 1643 56
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 41
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 32
FT - Financial Times 1296 32
Bloomberg 1627 32
NYT - The New York Times 1100 24
AppleInsider 400 23
Dow Jones - MarketWatch 334 23
Liberty Media 71 19
AP - Associated Press 2007 16
Total Telecom 613 16
The Register - The Register Hardware 1784 16
Engadget - Блог о технологиях 429 15
Ars Technica 450 15
Известия ИД 770 15
Newsbytes News Network 379 15
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 14
Times 661 13
The Verge - Издание 619 12
CNews - ZOOM.CNews 1866 11
ZDnet 663 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 10
DigiTimes - Издание 1331 9
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 9
Faulkner Information Services 100 9
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 9
Gizmodo 133 8
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 7
Telecom Today - Today in Telecom 138 7
The Washington Post 350 6
Fortune 211 6
USA Today 153 6
Dow Jones Business News 88 6
allNetDevices 160 6
Boy Genius Report - BGR 50 6
Internet Stock Report 994 85
S&P 500 565 48
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 39
IDC - International Data Corporation 4975 33
Gartner - Гартнер 3658 33
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 25
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 19
Thomson Financial - Thomson First Call 386 14
Bear Stearns 79 13
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 9
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 9
Forrester Research 834 9
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 8
Moody's Investors Service 136 8
ABI Research 236 8
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 7
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 6
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 6
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 6
Fortune Global 500 295 6
Strategy Analytics 285 5
NPD Group 140 5
In-Stat/MDR 74 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 4
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
Fortune Global 100 142 3
comScore 379 3
Gartner - Dataquest 353 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
TeleGeography Research 40 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
In-Stat 115 3
Aberdeen Group 53 3
ChangeWave Research 10 3
Juniper Research 131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 10
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
California Crane School 3 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 50
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 24
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 14
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 10
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
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