Американский военный взломал AT&T и Verizon и украл данные абонентов ю конфиденциальных данных клиентов операторов. «Бывший военнослужащий, проходивший службу в Техасе, 15 июля 2025 г. признал свою вину в сговоре с целью взлома баз данных телекоммуникационных компаний AT&T и Verizon. Компания AT&T является в 2025 г. крупнейшим поставщиком как местной, так и дальней телефонной связи в США, а также третьим по величине сотовым оператором в США. Verizon —

Провайдер ушел из многомиллионного города, лишь бы не предоставлять абонентам дешевый интернет Радикальный отказ от льгот Американский оператор связи AT&T заявил о полном отключении Нью-Йорка (город в одноименном штате США) от своего высокоскоростного домашнего интернета, работающего через сотовые сети. Услуга носит название Internet Air. Ка

Сотовый оператор тайком подключил абоненту ужасно невыгодный тариф и содрал с него больше полумиллиона за сутки Очень дорогая сотовая связь Абонент оператора AT&T, работающего в США, получил гигантский счет за сотовую связь. Как пишет портал TechSpot, оператор запросил с него почти $6224 или более 640 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 декабря 2024 г. всег

Мегапровайдер месяц не мог починить клиенту сломанный интернет, но не забыл выставить счет Месяц без интернета Американский оператор связи AT&T в течение целого месяца не мог починить одному из абонентов внезапно отключившийся интернет. Как пишет портал Ars Technica, оператор регулярно направлял к нему специалистов, но те так и не

Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» oogle по вопросу внедрения стандарта сообщений Rich Communications Service (RCS) для своих клиентов – пользователей ОС Android в США. Ранее, в начале 2021 г., аналогичным образом поступили T-Mobile и AT&T – два других представителя американской «большой тройки» операторов сотовой связи. В рамках сотрудничества телеком-оператор намерен начать предустановку приложения «Сообщения» (Messages) н

Сотрудники крупнейшего сотового оператора США за взятки ставили в его сети вредоносное ПО и «железо» Дело о взятках Сотрудники американского сотового оператора AT&T за взятки разблокировали миллионы смартфонов, прошитых под сеть оператора, а также установили вредоносное ПО и аппаратуру в сеть компании. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Эти св

VMware поможет AT&T в развитии мобильной сети 5G сетью 5G, обладающей высокой пропускной способностью и малой задержкой, в качестве основного или дополнительного типа подключения к глобальным сетям в комбинации с другими транспортными соединениями. AT&T недавно представила первую мобильную сеть 5G в США. Бизнес заинтересован в использовании революционных технологий 5G, и AT&T работает над тем, чтобы сделать высокоскоростные сети но

Сотовые операторы США отказались продавать смартфоны Huawei Решение AT&TКрупный американский сотовый оператор AT&T в последний момент отменил договоренность с китайским производителем Huawei о продаже его смартфонов через свои сети в США. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источник

Украдены и выложены в Сеть данные 33 млн сотрудников IBM, Dell, AT&T, Boeing и других корпораций олжностей и функции работников, и другая информация разной степени конфиденциальности. В базе присутствуют данные сотрудников известнейших американских компаний, в том числе работающих в ИКТ-отрасли: AT&T, Boeing, Dell, FedEx, IBM, Xerox и других. Как пишет ZDNet, база «содержит десятки полей», и, помимо сугубо персональной информации, в ней собраны также более-менее публично доступные свед

AT&T покупает Time Warner за $85 млрд. Трамп обещает запретить сделку Планы поглощения Американская телекоммуникационная компания AT&T договорилась о покупке крупнейшего производителя новостного и развлекательного контента Time Warner. Сумма сделки составит около $85,4 млрд. По условиям соглашения AT&T заплатит по

Orange Business Services и AT&T совместно разработают инициативы по использованию открытого кода и стандартизации в SDN Компании Orange Business Services и AT&T подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки инициатив по использованию открытого кода и стандартизации, которые ускорят принятие стандартов для технологий программно-определ

AT&T расширяет лицензию на движок Spirit для запуска обновленного сервиса конференций Компания Spirit объявила о расширении лицензии на свой коммуникационный движок для продукта AT&T Conferencing. Компания AT&T сегодня предоставляет услуги роуминга в 225 странах мира и обслуживает более 120 млн мобильных пользователей. Начиная с 2010 г., движок Spirit для переда

Ericsson, AT&T и Altair обеспечили 10-летнюю работу IoT-устройств в коммерческих сетях LTE Компания Ericsson совместно с AT&T и Altair продемонстрировала новый функционал, снижающий энергопотребление устройств, под

AT&T Drive Studio и Ericsson изучили предпочтения покупателей подключенных автомобилей 3 из 4 пользователей хотят, чтобы их будущий автомобиль был подключен к интернету. К такому выводу пришли компании AT&T Drive Studio и Ericsson по итогам совместного исследования, в ходе которого изучались степень информированности, предпочтения и факторы, стимулирующие спрос. Это исследование, про

Магазин приложений AT&T Drive помогает водителям припарковаться Американская телекоммуникационная компания AT&T объявила о расширении функциональных возможностей собственной автомобильной платформы Dr

At&T обещает дешевый Wi-Fi в самолетах США Американская телекоммуникационная компания AT&T и разработчик оборудования для автоматизации Honeywell объединяются, чтобы обеспечить высокоскоростным интернетом самолеты США. Проект будет развернут на базе 4G LTE-сети от AT&T, а

Цена на «телефон Facebook» обрушилась в 100 раз Оператор AT&T опустил розничную цену на смартфон HTC First до $0,99, чем снизил ее примерно в 100 раз. Напомним, что HTC First - это первый и пока единственный смартфон, который поставляется с предустан

AT&T и IBM запускают высокозащищенный облачный сервис для бизнеса Корпорации AT&T и IBM объявили о подписании делового соглашения о поставке первого в своем роде сетевого

Личные данные миллионов абонентов AT&T оказались в открытом доступе Уязвимость на веб-сайте компании AT&T, одного из крупнейших американских операторов сотовой связи, позволила всем желающим вид

В США сорвалась телеком-сделка года Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор в США, отказался от приобретения другого американского оператора T-Mobile USA, являющегося дочерней компанией немецкой Deutsche Telekom. Причи

AT&T запустит LTE 18 сентября Оператор сотовой связи AT&T Mobility 18 сентября начнет предоставлять услуги по технологии LTE в 5 регионах США, об этом заявил финансовый директор AT&T Джон Стивенс. Как заявляли в операторе в мае, технология

Минюст США намерен заблокировать сделку между T-Mobile и AT&T Сделка по приобретению телекоммуникационной компанией AT&T оператора T-Mobile за $39 млрд столкнулась со значительным препятствием. По мнению Министерства юстиции США она нанесет ущерб конкурентоспособности отрасли беспроводной связи. Агентство уж

AT&T выплатит $6 млрд отступных, если покупка T-Mobile USA не состоится Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, обязалась выплатить немецкому концерну Deutsche Telekom $6 млрд, если американские регулирующие органы заблокируют сделку

AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, объявила о подписании окончательного соглашения по покупке оператора T-Mobile USA, принадлежащего немецкому концерну Deut

AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд Американская телекоммуникационная компания AT&T согласилась приобрести оператора T-Mobile USA у Deutsche Telekom за $39 млрд, сообщает AFP. Как отмечается, данная сделка позволит AT&T обогнать крупнейшего американского оператора

В США арестованы виновники утечки данных владельцев iPad ad от Apple. Эксперты по безопасности Дэниэл Шпитлер (Daniel Spitler) и Эндрю Орнхаймер (Andrew Auernheimer) в июне прошлого года обнаружили, что если включить уникальный номер пользователя SIM-карты AT&T в http-запрос на сайте оператора, скрипт выведет на экран адрес электронной почты, связанный с этим аккаунтом. Хакерам удалось завладеть значительным количеством уникальных номеров владель

Союз Apple и AT&T пошатнулся Каждый, кто при покупке iPhone был вынужден приобрести контракт AT&T, отныне может присоединиться к коллективному судебному иску против Apple и AT&T, сообщает Wired. Напомним, согласно заключенной между этими двумя компаниями договоренности, в США то

Фанаты iPhone исчерпали предзаказ и сломали сайт Apple Приступившие к приему предварительных заказов на iPhone 4 вчера, 15 июня, Apple и AT&T столкнулись с техническими проблемами на своих веб-сайтах, ставшими следствием ажиотажа со стороны покупателей, сообщает Reuters. Apple даже пришлось отключить номер горячей линии ввиду чр

AT&T застрахует iPhone от повреждений, утери и кражи Американский оператор сотовой связи AT&T 6 июня, накануне предполагаемого анонса iPhone 4G, планирует предложить своим клиентам возможность застраховать iPhone от различных механических повреждений, утери или кражи, сообщает Boy

LG выпустила коммуникатор с доступом к мобильному телевидению шений, как начального, так и среднего уровня. Даже, несмотря на появление сенсорных экранов, производители не отказываются от выпуска решений подобного класса. Южнокорейская LG совместно с оператором AT&T объявила о выпуске недорогого коммуникатора LG Vu Plus. LG Vu Plus – боковой слайдер с размерами 109.4 x 53.34 x 15.24 мм и весом 111.9 граммов. Он оснащен QWERTY-клавиатурой и 3-дюймовым

IBM покупает поставщика B2B-решений за $1,4 млрд Корпорация IBM объявила о подписании окончательного соглашения о покупке принадлежащей AT&T компании Sterling Commerce примерно за $1,4 млрд полностью денежными средствами. Об этом говорится в сообщении IBM. Расположенная в Дублине, штат Огайо, США, Sterling Commerce является вед

В США начались продажи iPhone без контракта Apple изменила правила продажи iPhone 3G и 3GS в США – теперь вместе со смартфоном приобретать контракт AT&T необязательно, сообщает Gizmodo со ссылкой на внутренний документ компании. Купить смартфон без контракта можно в любом фирменном магазине Apple, однако устройство по-прежнему будет блокир

Возможное спасение Palm: за продажу смартфонов берется AT&T Терпящая убытки Palm объявила, что в течение нескольких месяцев к продажам ее смартфонов на базе операционной системы webOS приступит AT&T. В продажу поступят оба последних смартфона Palm – Pre Plus и Pixi Plus, – стоимость которых с учетом субсидии составит $150 и $50 соответственно. Компания AT&T является вторым по в

Alcatel-Lucent поставит AT&T оборудование для сети LTE Компания Alcatel-Lucent объявила о том, что корпорация AT&T выбрала Alcatel-Lucent одним из двух поставщиком оборудования для предстоящего развертыв

AT&T планирует запустить сеть LTE в коммерческую эксплуатацию в 2011 г. После всесторонних испытаний оборудования различных производителей в тестовых и реальных условиях эксплуатации AT&T решила расширить рамки уже установленных партнерских отношений с «Эрикссон», поручив ей развертывание сети по технологии LTE, сообщает пресс-служба компании «Эрикссон» Действуя в рамках мн

Мистерия вокруг iPhone в Нью-Йорке В воскресенье, 27 декабря, AT&T приостановила прием заказов на iPhone 3GS через свой веб-сайт для жителей Нью-Йорка. На веб-сайте были заблокированы все почтовые индексы этого города и прилегающих территорий – округа Вес

AT&T и Intel предлагают удалённую ИТ-поддержку для СМБ Компании AT&T и Intel объявили о планах по предоставлению малому и среднему бизнесу технологий удаленн

Временный сотрудник AT&T похитил данные 2 тыс. служащих 25-летняя жительница Чикаго Кассандра Уолсс (Cassandra Walls), работавшая в американском операторе AT&T, обвиняется в краже персональных данных 2100 своих коллег и использовании этой информации в незаконных целях. Как отмечают эксперты аналитического центра Perimetrix, мошенница использовала

AT&T планирует сохранить эксклюзивное право продавать iPhone до 2011 г. Американская телекоммуникационная компания AT&T ведет переговоры с Apple об эксклюзивной продаже iPhone до 2011 г., сообщает Reuters. Как заявил исполнительный директор AT&T Рэндел Стивенсон (Randall Stephenson), они намерены сфо