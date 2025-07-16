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AT&T Inc
СОБЫТИЯ
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|16.07.2025
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Американский военный взломал AT&T и Verizon и украл данные абонентов
ю конфиденциальных данных клиентов операторов. «Бывший военнослужащий, проходивший службу в Техасе, 15 июля 2025 г. признал свою вину в сговоре с целью взлома баз данных телекоммуникационных компаний AT&T и Verizon. Компания AT&T является в 2025 г. крупнейшим поставщиком как местной, так и дальней телефонной связи в США, а также третьим по величине сотовым оператором в США. Verizon —
|17.01.2025
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Провайдер ушел из многомиллионного города, лишь бы не предоставлять абонентам дешевый интернет
Радикальный отказ от льгот Американский оператор связи AT&T заявил о полном отключении Нью-Йорка (город в одноименном штате США) от своего высокоскоростного домашнего интернета, работающего через сотовые сети. Услуга носит название Internet Air. Ка
|18.12.2024
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Сотовый оператор тайком подключил абоненту ужасно невыгодный тариф и содрал с него больше полумиллиона за сутки
Очень дорогая сотовая связь Абонент оператора AT&T, работающего в США, получил гигантский счет за сотовую связь. Как пишет портал TechSpot, оператор запросил с него почти $6224 или более 640 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 декабря 2024 г. всег
|07.12.2021
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Мегапровайдер месяц не мог починить клиенту сломанный интернет, но не забыл выставить счет
Месяц без интернета Американский оператор связи AT&T в течение целого месяца не мог починить одному из абонентов внезапно отключившийся интернет. Как пишет портал Ars Technica, оператор регулярно направлял к нему специалистов, но те так и не
|21.07.2021
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Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS»
oogle по вопросу внедрения стандарта сообщений Rich Communications Service (RCS) для своих клиентов – пользователей ОС Android в США. Ранее, в начале 2021 г., аналогичным образом поступили T-Mobile и AT&T – два других представителя американской «большой тройки» операторов сотовой связи. В рамках сотрудничества телеком-оператор намерен начать предустановку приложения «Сообщения» (Messages) н
|07.08.2019
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Сотрудники крупнейшего сотового оператора США за взятки ставили в его сети вредоносное ПО и «железо»
Дело о взятках Сотрудники американского сотового оператора AT&T за взятки разблокировали миллионы смартфонов, прошитых под сеть оператора, а также установили вредоносное ПО и аппаратуру в сеть компании. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Эти св
|20.03.2019
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VMware поможет AT&T в развитии мобильной сети 5G
сетью 5G, обладающей высокой пропускной способностью и малой задержкой, в качестве основного или дополнительного типа подключения к глобальным сетям в комбинации с другими транспортными соединениями. AT&T недавно представила первую мобильную сеть 5G в США. Бизнес заинтересован в использовании революционных технологий 5G, и AT&T работает над тем, чтобы сделать высокоскоростные сети но
|10.01.2018
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Сотовые операторы США отказались продавать смартфоны Huawei
Решение AT&TКрупный американский сотовый оператор AT&T в последний момент отменил договоренность с китайским производителем Huawei о продаже его смартфонов через свои сети в США. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источник
|16.03.2017
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Украдены и выложены в Сеть данные 33 млн сотрудников IBM, Dell, AT&T, Boeing и других корпораций
олжностей и функции работников, и другая информация разной степени конфиденциальности. В базе присутствуют данные сотрудников известнейших американских компаний, в том числе работающих в ИКТ-отрасли: AT&T, Boeing, Dell, FedEx, IBM, Xerox и других. Как пишет ZDNet, база «содержит десятки полей», и, помимо сугубо персональной информации, в ней собраны также более-менее публично доступные свед
|24.10.2016
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AT&T покупает Time Warner за $85 млрд. Трамп обещает запретить сделку
Планы поглощения Американская телекоммуникационная компания AT&T договорилась о покупке крупнейшего производителя новостного и развлекательного контента Time Warner. Сумма сделки составит около $85,4 млрд. По условиям соглашения AT&T заплатит по
|21.07.2016
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Orange Business Services и AT&T совместно разработают инициативы по использованию открытого кода и стандартизации в SDN
Компании Orange Business Services и AT&T подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки инициатив по использованию открытого кода и стандартизации, которые ускорят принятие стандартов для технологий программно-определ
|18.12.2015
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AT&T расширяет лицензию на движок Spirit для запуска обновленного сервиса конференций
Компания Spirit объявила о расширении лицензии на свой коммуникационный движок для продукта AT&T Conferencing. Компания AT&T сегодня предоставляет услуги роуминга в 225 странах мира и обслуживает более 120 млн мобильных пользователей. Начиная с 2010 г., движок Spirit для переда
|06.11.2015
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Ericsson, AT&T и Altair обеспечили 10-летнюю работу IoT-устройств в коммерческих сетях LTE
Компания Ericsson совместно с AT&T и Altair продемонстрировала новый функционал, снижающий энергопотребление устройств, под
|15.10.2015
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AT&T Drive Studio и Ericsson изучили предпочтения покупателей подключенных автомобилей
3 из 4 пользователей хотят, чтобы их будущий автомобиль был подключен к интернету. К такому выводу пришли компании AT&T Drive Studio и Ericsson по итогам совместного исследования, в ходе которого изучались степень информированности, предпочтения и факторы, стимулирующие спрос. Это исследование, про
|08.09.2014
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Магазин приложений AT&T Drive помогает водителям припарковаться
Американская телекоммуникационная компания AT&T объявила о расширении функциональных возможностей собственной автомобильной платформы Dr
|02.05.2014
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At&T обещает дешевый Wi-Fi в самолетах США
Американская телекоммуникационная компания AT&T и разработчик оборудования для автоматизации Honeywell объединяются, чтобы обеспечить высокоскоростным интернетом самолеты США. Проект будет развернут на базе 4G LTE-сети от AT&T, а
|09.05.2013
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Цена на «телефон Facebook» обрушилась в 100 раз
Оператор AT&T опустил розничную цену на смартфон HTC First до $0,99, чем снизил ее примерно в 100 раз. Напомним, что HTC First - это первый и пока единственный смартфон, который поставляется с предустан
|09.10.2012
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AT&T и IBM запускают высокозащищенный облачный сервис для бизнеса
Корпорации AT&T и IBM объявили о подписании делового соглашения о поставке первого в своем роде сетевого
|27.02.2012
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Личные данные миллионов абонентов AT&T оказались в открытом доступе
Уязвимость на веб-сайте компании AT&T, одного из крупнейших американских операторов сотовой связи, позволила всем желающим вид
|20.12.2011
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В США сорвалась телеком-сделка года
Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор в США, отказался от приобретения другого американского оператора T-Mobile USA, являющегося дочерней компанией немецкой Deutsche Telekom. Причи
|16.09.2011
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AT&T запустит LTE 18 сентября
Оператор сотовой связи AT&T Mobility 18 сентября начнет предоставлять услуги по технологии LTE в 5 регионах США, об этом заявил финансовый директор AT&T Джон Стивенс. Как заявляли в операторе в мае, технология
|01.09.2011
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Минюст США намерен заблокировать сделку между T-Mobile и AT&T
Сделка по приобретению телекоммуникационной компанией AT&T оператора T-Mobile за $39 млрд столкнулась со значительным препятствием. По мнению Министерства юстиции США она нанесет ущерб конкурентоспособности отрасли беспроводной связи. Агентство уж
|13.05.2011
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AT&T выплатит $6 млрд отступных, если покупка T-Mobile USA не состоится
Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, обязалась выплатить немецкому концерну Deutsche Telekom $6 млрд, если американские регулирующие органы заблокируют сделку
|21.03.2011
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AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд
Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, объявила о подписании окончательного соглашения по покупке оператора T-Mobile USA, принадлежащего немецкому концерну Deut
|21.03.2011
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AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд
Американская телекоммуникационная компания AT&T согласилась приобрести оператора T-Mobile USA у Deutsche Telekom за $39 млрд, сообщает AFP. Как отмечается, данная сделка позволит AT&T обогнать крупнейшего американского оператора
|21.01.2011
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В США арестованы виновники утечки данных владельцев iPad
ad от Apple. Эксперты по безопасности Дэниэл Шпитлер (Daniel Spitler) и Эндрю Орнхаймер (Andrew Auernheimer) в июне прошлого года обнаружили, что если включить уникальный номер пользователя SIM-карты AT&T в http-запрос на сайте оператора, скрипт выведет на экран адрес электронной почты, связанный с этим аккаунтом. Хакерам удалось завладеть значительным количеством уникальных номеров владель
|12.07.2010
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Союз Apple и AT&T пошатнулся
Каждый, кто при покупке iPhone был вынужден приобрести контракт AT&T, отныне может присоединиться к коллективному судебному иску против Apple и AT&T, сообщает Wired. Напомним, согласно заключенной между этими двумя компаниями договоренности, в США то
|16.06.2010
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Фанаты iPhone исчерпали предзаказ и сломали сайт Apple
Приступившие к приему предварительных заказов на iPhone 4 вчера, 15 июня, Apple и AT&T столкнулись с техническими проблемами на своих веб-сайтах, ставшими следствием ажиотажа со стороны покупателей, сообщает Reuters. Apple даже пришлось отключить номер горячей линии ввиду чр
|31.05.2010
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AT&T застрахует iPhone от повреждений, утери и кражи
Американский оператор сотовой связи AT&T 6 июня, накануне предполагаемого анонса iPhone 4G, планирует предложить своим клиентам возможность застраховать iPhone от различных механических повреждений, утери или кражи, сообщает Boy
|26.05.2010
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LG выпустила коммуникатор с доступом к мобильному телевидению
шений, как начального, так и среднего уровня. Даже, несмотря на появление сенсорных экранов, производители не отказываются от выпуска решений подобного класса. Южнокорейская LG совместно с оператором AT&T объявила о выпуске недорогого коммуникатора LG Vu Plus. LG Vu Plus – боковой слайдер с размерами 109.4 x 53.34 x 15.24 мм и весом 111.9 граммов. Он оснащен QWERTY-клавиатурой и 3-дюймовым
|25.05.2010
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IBM покупает поставщика B2B-решений за $1,4 млрд
Корпорация IBM объявила о подписании окончательного соглашения о покупке принадлежащей AT&T компании Sterling Commerce примерно за $1,4 млрд полностью денежными средствами. Об этом говорится в сообщении IBM. Расположенная в Дублине, штат Огайо, США, Sterling Commerce является вед
|24.03.2010
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В США начались продажи iPhone без контракта
Apple изменила правила продажи iPhone 3G и 3GS в США – теперь вместе со смартфоном приобретать контракт AT&T необязательно, сообщает Gizmodo со ссылкой на внутренний документ компании. Купить смартфон без контракта можно в любом фирменном магазине Apple, однако устройство по-прежнему будет блокир
|23.03.2010
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Возможное спасение Palm: за продажу смартфонов берется AT&T
Терпящая убытки Palm объявила, что в течение нескольких месяцев к продажам ее смартфонов на базе операционной системы webOS приступит AT&T. В продажу поступят оба последних смартфона Palm – Pre Plus и Pixi Plus, – стоимость которых с учетом субсидии составит $150 и $50 соответственно. Компания AT&T является вторым по в
|17.02.2010
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Alcatel-Lucent поставит AT&T оборудование для сети LTE
Компания Alcatel-Lucent объявила о том, что корпорация AT&T выбрала Alcatel-Lucent одним из двух поставщиком оборудования для предстоящего развертыв
|11.02.2010
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AT&T планирует запустить сеть LTE в коммерческую эксплуатацию в 2011 г.
После всесторонних испытаний оборудования различных производителей в тестовых и реальных условиях эксплуатации AT&T решила расширить рамки уже установленных партнерских отношений с «Эрикссон», поручив ей развертывание сети по технологии LTE, сообщает пресс-служба компании «Эрикссон» Действуя в рамках мн
|29.12.2009
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Мистерия вокруг iPhone в Нью-Йорке
В воскресенье, 27 декабря, AT&T приостановила прием заказов на iPhone 3GS через свой веб-сайт для жителей Нью-Йорка. На веб-сайте были заблокированы все почтовые индексы этого города и прилегающих территорий – округа Вес
|21.09.2009
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AT&T и Intel предлагают удалённую ИТ-поддержку для СМБ
Компании AT&T и Intel объявили о планах по предоставлению малому и среднему бизнесу технологий удаленн
|17.07.2009
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Временный сотрудник AT&T похитил данные 2 тыс. служащих
25-летняя жительница Чикаго Кассандра Уолсс (Cassandra Walls), работавшая в американском операторе AT&T, обвиняется в краже персональных данных 2100 своих коллег и использовании этой информации в незаконных целях. Как отмечают эксперты аналитического центра Perimetrix, мошенница использовала
|15.04.2009
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AT&T планирует сохранить эксклюзивное право продавать iPhone до 2011 г.
Американская телекоммуникационная компания AT&T ведет переговоры с Apple об эксклюзивной продаже iPhone до 2011 г., сообщает Reuters. Как заявил исполнительный директор AT&T Рэндел Стивенсон (Randall Stephenson), они намерены сфо
|30.03.2009
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AT&T и Apple приступили к продажам iPhone без контрактов
Компании AT&T и Apple обе приступили к продажам в США смартфона iPhone без 2-летнего контракта, сообща
AT&T Inc и организации, системы, технологии, персоны:
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