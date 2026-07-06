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McBride Darl МакБрайд Дарл

СОБЫТИЯ


06.07.2026 Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты 1
30.08.2021 Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира 1
15.01.2009 Активы главного Linux-скандалиста уйдут с молотка 1
17.10.2007 Тайны Linux-скандала: суды, кражи и самоубийства 2
20.06.2006 21 июня откроется выставка Interop Moscow 2006 1
17.11.2004 Хотят ли в Microsoft войны с Linux? 1
04.08.2004 SCO отказывается от юридических баталий 1
20.11.2003 SCO собирается предъявить еще несколько исков 1
06.10.2003 Новая цель SCO – компания Silicon Graphics 1
22.08.2003 Разработчики ПО с открытым кодом обвиняют SCO в двуличии 1
21.08.2003 SCO: спорный код нельзя вырезать из Linux 1
21.08.2003 SCO отрицает использование "дутого" курса акций для наживы 1
21.08.2003 SCO назначила европейского директора по лицензированию 1
24.07.2003 Лицензирование Linux подвергают сомнению 1
30.06.2003 SCO против IBM: продолжение следует... 1
25.06.2003 SCO ополчился на еще ряд компаний 1
11.06.2003 Открытый код собираются закрыть 2
03.06.2003 SCO предъявит претензии Линусу Торвальдсу? 1
28.05.2003 Novell будет оспаривать права SCO на Linux 1
02.10.2002 Еще 2 Linux-дистрибутива получили сертификаты соответствия LSB 1

Публикаций - 21, упоминаний - 23

McBride Darl и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9681 15
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 12
Microsoft Corporation 25704 6
Intel Corporation 12778 6
Red Hat 1377 6
OpenText - Micro Focus - Novell 880 6
AT&T Inc 1724 4
Xinuos - UnXis - TSG Group - SCO Group - Santa Cruz Operations, SCO 28 4
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 3
AMD - Advanced Micro Devices 4623 2
Oracle Corporation 7059 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
IBM - Sequent Computer Systems 24 2
Conectiva 16 1
Lineo - Lineo Solutions 20 1
Cambium Networks - Motorola Canopy 25 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Apple Inc 13080 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 1
9514 1
HPE SGI - Silicon Graphics 390 1
Yahoo! 3726 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1127 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 303 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 191 1
CA Technologies - Computer Associates 391 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 1
IBA Group - ИБА Групп 57 1
FrontRange Solutions 21 1
Формоза - Formoza 179 1
VDEL 45 1
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 1
OSDL - Open Source Development Labs - Лаборатория разработок открытого кода 33 1
Forcepoint - Websense - SurfControl 44 1
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 1
Mitnick Security Consulting 9 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
AutoZone 7 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 81 1
Stephen Norris Capital Partner - Stephen Norris & Co 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8761 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 121 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Судебная власть - Judicial power 2478 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 214 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 511 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28060 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8579 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22439 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33201 5
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 679 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9826 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3786 2
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 236 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3286 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10551 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12977 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17868 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 1
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2522 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3211 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7750 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27182 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 161 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29568 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13100 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 561 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8537 1
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Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1000 1
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 1
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SCO Network Desktop 1 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
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Рамендик Михаил 19 2
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Макаров Валентин 251 1
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Jones Pamela - Джонс Памела 9 1
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США - Калифорния 4813 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8446 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1903 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1808 1
Computer Weekly 376 3
VNUNet.com 214 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
The Register - The Register Hardware 1775 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6078 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
Silicon 493 1
Vnunet 224 1
Silicon.com 364 1
The Globe and Mail 73 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Groklaw 20 1
Slashdot 29 1
Informa PLC - UBM Technology Group - CMP Publications - CMP Technology - CMP Media 9 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8555 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
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