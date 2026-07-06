Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197173
ИКТ 15212
Организации 11688
Ведомства 1504
Ассоциации 1104
Технологии 3580
Системы 26969
Персоны 85955
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

UNIX Project Monterey

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.07.2026 Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты 1
30.08.2021 Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира 1
15.12.2020 VMware объявила результаты третьего квартала 2021 финансового года 1
14.08.2003 SCO отозвала лицензию IBM на Dynix 1
28.09.1999 IBM завершает слияние с Sequent 1
20.09.1999 Операционная система Monterey-64 прошла решающую веху в процессе своего рождения 1
13.09.1999 IBM выпустила в продажу свои новые UNIX-сервера 1
16.08.1999 Samsung будет продавать новую операционную систему 1
09.04.1999 IBM, SCO и Sequent завершили первый этап тестирования новой ОС UNIX Monterey 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

UNIX Project Monterey и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9681 6
IBM - Sequent Computer Systems 24 5
Xinuos - UnXis - TSG Group - SCO Group - Santa Cruz Operations, SCO 28 3
Samsung Electronics 11007 2
Intel Corporation 12778 2
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 2
Red Hat - Cygnus Solutions - Cygnus Systems - Cygnus Support Solutions 10 1
Edinburgh Portable Compilers 1 1
Broadcom - VMware 2594 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Red Hat 1377 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Zscaler 23 1
Nvidia Corp 3951 1
Broadcom - VMware SaltStack 14 1
Menlo Security 5 1
AutoZone 7 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 511 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22439 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28060 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9826 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33201 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5959 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22764 1
Аксессуары 4252 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 297 1
Компилятор - Компиляторные технологии - Compiler 124 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1358 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21830 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5094 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2539 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17984 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12746 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 765 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3287 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61189 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6471 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35813 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 319 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24183 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27182 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 161 1
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 58 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 905 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 195 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 5
Linux OS 11437 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 69 3
IBM - IBM DYNIX - Sequent DYNIX 2 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
OSC - Orbital Sciences - Cygnus - американский автоматический грузовой космический корабль снабжения 14 1
IBM - Sequent Unix 1 1
IBM - IBM NUMA-Q - Sequent NUMA-Q 9 1
Intel x86 - архитектура процессора 2139 1
ANSI Fortran 61 1
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 78 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 86 1
Broadcom - VMware vSphere 610 1
Broadcom - VMware SD-WAN 12 1
Broadcom - VMware Cloud on AWS 22 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 176 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 357 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 42 1
C/C++ - Язык программирования 884 1
Microsoft Azure VMware Solutions - Microsoft AVS 8 1
Oracle Cloud VMware Solution 6 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 40 1
Broadcom - VMware Telco Cloud Platform 3 1
McBride Darl - МакБрайд Дарл 21 1
Rowe Zane - Роу Зейн 10 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54491 1
США - Юта 198 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3819 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53060 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18027 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 534 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 374 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7724 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8027 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21430 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 168 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5079 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4782 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 34 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8170 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7481 1
The Register - The Register Hardware 1775 1
Vnunet 224 1
Gartner - Гартнер 3649 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще