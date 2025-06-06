Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176244
ИКТ 13722
Организации 10691
Ведомства 1463
Ассоциации 1001
Технологии 3459
Системы 25704
Персоны 75630
География 2861
Статьи 1523
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 855

Zscaler

Zscaler

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Кибербезопасность без границ: «Солар» выводит образовательные и ИБ-проекты в страны Глобального Юга 1
15.11.2024 Вячеслав Новоселов, SkyDNS: DNS как иммунная система: защищает от угроз еще до того, как проблема становится видимой 1
18.09.2024 В Англии выросло число атак троянов-вымогателей, потому что англичане исправно платят выкуп 1
31.07.2024 Хакерам-вымогателям выплачен крупнейший в истории выкуп в сумме $75 миллионов 1
10.07.2024 С портала Европола угнали конфиденциальные данные 1
20.06.2024 Хакер взломал серверы Apple и получил исходные коды трех сервисов 1
30.05.2024 Пользователи Android в опасности. В магазине приложений Google Play эпидемия опасного трояна, ворующего деньги 1
11.10.2022 Softline увеличит в разы штат российских разработчиков и займется коробочным ПО 1
11.10.2022 Softline расширяет свое присутствие в Индии за счет приобретения компании Value Point Systems 1
14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP 1
27.01.2021 Два ботнета целенаправленно атакуют сети под Linux 1
15.12.2020 VMware объявила результаты третьего квартала 2021 финансового года 1
06.12.2019 VMware обновила платформу цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE 1
03.12.2019 VMware представила решения для внедрения встроенной безопасности 1
03.06.2019 Riverbed представил решение для ускорения SaaS-приложений 1
02.04.2019 Самое распространенное шифрование интернет-трафика делает пользователей беззащитными перед хакерами 1
06.09.2018 VMware представила обновления VMware Workspace ONE 1
28.10.2016 NetScaler SD-WAN обеспечит защищенный доступ к приложениям из облачной среды 1
25.10.2016 iOS шпионит за пользователями больше, чем Android 1
04.10.2011 В Москве завершила работу выставка InfoSecurity Russia' 2011 1
14.09.2011 28 сентября в Москве откроется выставка InfoSecurity Russia'2011 1
02.04.2010 99,94% коротких ссылок признали безопасными 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Zscaler и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2409 6
Microsoft Corporation 24868 5
Check Point Software Technologies 770 4
Palo Alto Networks 153 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 635 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1500 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 3
Cisco Systems 5158 3
Dell EMC 5053 2
Apple Inc 12285 2
Trend Micro 610 2
Wandera 3 2
Broadcom - VMware End-User Computing 26 2
Nvidia Corp 3575 2
Broadcom - VMware SaltStack 11 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5042 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 2
Ponemon Institute 85 2
Qualys 67 2
HP Inc. 5717 2
Softline - Софтлайн 2997 2
CrowdStrike Holdings 44 2
Softline Group - Softline AG - Softline International 52 2
Softline - Embee Software 19 2
Softline - Umbrella Infocare 10 2
Samsung Electronics 10386 1
Amazon Inc - Amazon.com 3051 1
Meta Platforms - Facebook 4469 1
Dropbox 503 1
Adobe Systems 1560 1
Salesforce 435 1
ServiceNow 89 1
HID Global - HID Corporation 121 1
Riverbed Technology 112 1
Lookout 35 1
DocuSign 18 1
Menlo Security 4 1
Box inc - box.com - box.net 363 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
АйТи 1384 1
Unsplash 1040 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 2
The Home Depot Inc 64 2
BMW Group 458 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Barclays 121 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 272 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5577 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12085 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4422 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 513 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 626 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 17 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 611 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21886 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29169 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16260 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13033 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53131 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11434 7
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 212 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7035 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31997 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15093 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30641 5
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 785 5
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 243 4
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 659 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3028 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7539 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12917 4
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 177 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5014 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2321 4
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 843 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6436 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11499 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24892 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 697 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26071 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5046 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13004 3
КСБ - Комплексные системы безопасности 1513 3
Оповещение и уведомление - Notification 4906 3
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 48 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2875 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5893 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3823 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6353 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2614 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14110 2
Google Android 14292 4
Apple iOS 7980 4
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 74 4
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 4
Microsoft Azure 1430 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4721 3
Broadcom - VMware Cloud on AWS 21 3
Linux OS 10260 3
Zscaler ThreatLabZ Threat Intelligence 5 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3000 2
Microsoft Office 365 955 2
Broadcom - VMware vSphere 575 2
Broadcom - VMware SD-WAN 12 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 154 2
Broadcom - VMware Horizon Suite 120 2
Broadcom - VMware Boxer 5 2
Broadcom - VMware Trust Network Ingest API 2 2
Broadcom - VMware App Volumes 11 2
Крок - Цифровой рабочий 64 2
Microsoft Windows 15917 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2115 2
Microsoft Windows 10 1807 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 584 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 110 1
Nvidia Tesla GPU 168 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 475 1
Dell Technologies Unified Workspace 3 1
JavaScript - JS - язык программирования 1231 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 75 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 1
Broadcom - VMware Secure State 4 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 1
Privacy Guard 7 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 297 1
Broadcom - VMware vMotion 41 1
Microsoft Azure Government 8 1
Riverbed SaaS Accelerator 1 1
Dell Technologies Secureworks - Dell Trusted Devices and Secureworks - Dell Secureworks Counter Threat Unit - Dell Secureworks Threat Detection and Response - Dell Secureworks Targeted Threat Intelligence 3 1
Oracle Cloud VMware Solution 6 1
Riverbed End User Experience Monitoring 1 1
Татаринов Тарас 14 1
Стулов Александр 19 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Orgill James - Орджилл Джеймс 1 1
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
Somogyi Stefan - Шомодьи Штефан 1 1
Rowe Zane - Роу Зейн 10 1
Водясов Алексей 222 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 190 1
Лавров Владимир 82 1
Боровиков Игорь 132 1
Morley Patrick - Морли Патрик 3 1
Hughes David - Хьюз Дэвид 7 1
Nair Vinod - Наир Винод 1 1
Мельникова Анастасия 413 1
Новиков Алексей 62 1
Singh Amit - Синх Амит 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 149481 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13412 5
Германия - Федеративная Республика 12790 3
Европа 24397 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14261 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 2
Индия - Bharat 5543 2
Ближний Восток 2983 2
Африка - Африканский регион 3521 2
Азия - Азиатский регион 5619 2
Европа Восточная 3109 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Канада 4924 2
Франция - Французская Республика 7904 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Нидерланды 3561 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 383 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17498 1
Америка Латинская 1839 1
США - Калифорния 4681 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17880 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4011 1
Южная Корея - Республика 6735 1
Финляндия - Финляндская Республика 3626 1
Испания - Королевство 3737 1
Сингапур - Республика 1870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 1
Италия - Итальянская Республика 4384 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 1
Новая Зеландия 721 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49326 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14167 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52736 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6453 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 945 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5029 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2571 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5258 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10206 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5604 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2003 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6297 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2506 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1318 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5953 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 389 1
Английский язык 6750 1
Аренда 2499 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11271 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 724 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16744 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 310 1
Паспорт - Паспортные данные 2603 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2808 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 146 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8002 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5026 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 201 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9100 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 496 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30270 1
Миграция населения - Миграционные службы 421 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4144 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2817 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1778 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1204 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
BleepingComputer - Издание 372 1
PC Magazine - PCMag 91 1
9to5Mac 70 1
Gartner - Гартнер 3574 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Forrester Wave 45 1
VMworld 29 2
Infosecurity - выставка 63 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще