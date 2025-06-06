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Zscaler
УПОМИНАНИЯ
Zscaler и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|BleepingComputer - Издание 372 1
|PC Magazine - PCMag 91 1
|9to5Mac 70 1
|Gartner - Гартнер 3574 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|Forrester Wave 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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