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Индексная книга (каталог) CNews*
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Zscaler ThreatLabZ Threat Intelligence Zscaler Threat Hunting

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.04.2026 Атаки на IoT: киберпреступники угрожают пациентам и предприятиям 1
18.09.2024 В Англии выросло число атак троянов-вымогателей, потому что англичане исправно платят выкуп 2
31.07.2024 Хакерам-вымогателям выплачен крупнейший в истории выкуп в сумме $75 миллионов 3
30.05.2024 Пользователи Android в опасности. В магазине приложений Google Play эпидемия опасного трояна, ворующего деньги 2
20.02.2024 Силовики разгромили инфраструктуру знаменитого трояна Warzone. Два киберпреступника арестованы 1
21.08.2022 Вредоносы для Android попадают в Play Store целыми партиями — как защититься? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Zscaler ThreatLabZ Threat Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:

Zscaler 23 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Telegram Group 2940 1
NSO Group 33 1
Google LLC 12690 1
Cohesity 8 1
Varonis Systems 42 1
Coveware 12 1
Научсофт - ScienceSoft 3 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 327 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 2
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 251 2
Hacktivism - Хактивизм 303 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 92 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 183 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 1
Google Android 15244 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Linux OS 11533 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Discord 181 1
Google Android Package Kit - APK 295 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 76 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 57 1
FreePik 1841 1
Мельникова Анастасия 440 1
Новиков Алексей 66 1
Слепцов Сергей 10 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Канада 5082 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Европа 24964 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Сингапур - Республика 1953 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Испания - Королевство 3840 1
Нидерланды 3746 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Румыния 753 1
Нигерия - Федеративная Республика 339 1
Хорватия - Республика 287 1
Мальта - Республика 137 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Аренда 2687 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Техногенная катастрофа - Федеральный закон 68-ФЗ - О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 20 1
Hacker News 92 1
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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