Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Вирус-вымогатель (шифровальщик) RaaS Ransomware as a Service Вымогательство как услуга

Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга

Ransomware-as-a-Service (RaaS) платформы, предоставляющие доступ к вредоносному ПО в значительной степени ответственны за атаки с вымогательством. Отсутствие необходимости самостоятельно разрабатывать программы снижает порог входа в киберкриминальную деятельность, из-за чего растет популярность платформ.

RaaS – это бизнес-модель злоумышленников основанная на покупке хакерами вредоносного ПО у разработчиков. Эксперты насчитывают от 6 до 8 крупных платформ, наиболее известные из которых: LockBit, BlackCat, DarkSide и Dharma.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


25.12.2025 Рынок RaaS вырастет на 20% в 2026 году 2
03.12.2025 Атаки с использованием RaaS выросли более чем на 50% 3
08.10.2025 Летом 2025 года зафиксирован всплеск кибератак с использованием шифровальщиков на российский финсектор 1
31.07.2025 F6 вскрыла Pay2Key: новая программа-вымогатель атакует российские компании 2
24.06.2025 Украинские хакеры стали в полтора раза чаще использовать ИИ для атак на россиян 1
27.05.2025 Эксперты F6 проанализировали криминальные сделки в теневом интернете 1
07.05.2025 День борьбы с шифровальщиками: «Лаборатория Касперского» представила отчёт о кибератаках с использованием программ-вымогателей 1
28.03.2025 Сдаваемый напрокат шифровальщик VanHelsing атакует Windows, Linux и BSD 2
14.03.2025 Троян-шифровальщик Medusa серийно атакует объекты критической инфраструктуры 1
10.03.2025 Новая версия вредоноса Mallox под Linux оказалась перелицовкой другого шифровальщика 1
05.03.2025 «Информзащита»: шифрование бэкапов заставляет платить вымогателям в 2 раза чаще 1
27.02.2025 Шантаж как сервис: F6 обнаружила новую схему атаки на компании, допустившие утечку данных 1
27.02.2025 Хакеры внедрили новую схему работы: шантаж как услуга 1
18.12.2024 «Информзащита»: атаки через сервисные хакерские платформы участятся на 15% в 2025 году 1
12.11.2024 Новый троян атакует серверы FreeBSD. Хакеры целятся в критическую инфраструктуру 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 1
06.09.2024 «Лаборатория Касперского» проанализировала развитие шифровальщика Mallox 1
31.07.2024 Хакерам-вымогателям выплачен крупнейший в истории выкуп в сумме $75 миллионов 1
26.07.2024 Тысячи аккаунтов GitHub созданы специально для распространения вредоносного ПО 1
11.06.2024 Шифровальная банда атакует серверы через взломанные VPN 1
07.06.2024 Готовность платить шифровальщикам-вымогателям падает, но их расценки растут 1
28.02.2024 Positive Technologies: в 2023 г. транспортная отрасль вошла в топ-10 наиболее атакуемых 1
18.05.2023 Программы-вымогатели LokiLocker и BlackBit атакуют российский бизнес 1
24.10.2022 Хакеры нашли эффективный способ вымогательства, гораздо практичнее шифрования 1
17.10.2022 Обнаглевший шифровальщик атаковал ИТ-подрядчика Минобороны США и горько за это поплатился 2
07.10.2022 Хакеры выложили в Сеть важные документы Ferrari 1
29.06.2022 Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке 1
16.06.2022 Серверы Microsoft Exchange под атакой нового шифровальщика 2
19.05.2022 Group-IB: средний запрашиваемый кибервымогателями выкуп достиг $247 тысяч 1
12.05.2022 Украинские и российские хакеры объявили друг другу войну 1
01.02.2022 Хакеры с «русскими связями» шантажируют поставщика комплектующих для Apple и Tesla 1
30.09.2021 Хакерское сообщество негодует. Деньги их жертв утекают авторам арендуемого ими шифровальщика 1
12.08.2021 Обнаглевшие хакеры вербуют инсайдеров воззваниями на заблокированных ими корпоративных ПК 1
20.05.2021 Парализовавшие американский нефтепровод хакеры заработали на вымогательстве $90 млн за 9 месяцев. Но почти все деньги от них ушли 1
19.05.2021 ФБР разгромило «русских хакеров», парализовавших американский нефтепровод 2
17.05.2021 Знаменитый русскоязычный хакерский форум запретил у себя упоминать программы-вымогатели 2
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 1
27.01.2021 Два ботнета целенаправленно атакуют сети под Linux 1
30.12.2020 «Доктор Веб» представила обзор вирусной активности за 2020 год 2
01.10.2020 Часовой гигант Swatch отключил ИТ-системы из-за хакерской атаки 1

Публикаций - 54, упоминаний - 70

Вирус-вымогатель (шифровальщик) и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1604 15
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 811 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 6
REvil - Хакерская группировка 51 6
Microsoft Corporation 25285 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1521 4
Darkside - Хакерская группировка 27 4
Conti - Хакерская группировка 40 4
Telegram Group 2605 3
Trend Micro 629 3
Check Point Software Technologies 802 2
Google LLC 12298 2
OldGremlin - Хакерская группировка 12 2
BlackMatter - Хакерская группировка 12 2
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 23 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 65 1
Ruvents - Рувентс 3 1
Librarian Likho - Librarian Ghouls - Rare Werewolf - Rezet - Хакерская группировка 9 1
Head Mare - Хакерская группировка 16 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Amazon Inc - Amazon.com 3148 1
Alibaba Group 451 1
Apple Inc 12673 1
Meta Platforms - Facebook 4543 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 263 1
Intel Corporation 12561 1
Toshiba Corporation 2957 1
GitHub 980 1
Информзащита 861 1
Fortinet 408 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 64 1
Canon 1423 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 426 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
Sophos - SophosLabs 424 1
Garmin - Гармин 210 1
Tencent 172 1
TeamViewer 131 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 175 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 82 1
Colonial Pipeline 34 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 147 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 2
Luxottica 4 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Campari - Кампари Рус 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 871 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Tesla Motors 431 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 239 1
Swatch Group 31 1
Верный - торговая сеть 310 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Uber 340 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 43 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 331 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 245 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3388 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4973 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 371 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 37 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 53
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3159 36
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 21
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 17
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 14
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3548 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2350 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7744 7
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1058 7
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6170 6
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 390 6
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 952 6
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1351 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 5
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 808 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5922 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 4
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 343 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2749 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Microsoft Windows 16384 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 4
Linux OS 10962 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 281 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 124 3
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 268 3
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 85 3
FreePik 1462 2
Google Android 14749 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 287 2
Microsoft Office 3972 2
WordPress Foundation - WordPress 243 2
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 149 2
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 28 2
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 23 2
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 26 2
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 63 1
Сбер - BI.Zone vCISO 9 1
Sliver 11 1
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 22 1
Zscaler ThreatLabZ Threat Intelligence 5 1
Security Vision AM - Security Vision Asset management 9 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - RT Protect EDR 3 1
Google Chrome - браузер 1653 1
Google YouTube - Видеохостинг 2902 1
Google Dragonfly 33 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3445 1
Apple macOS 2263 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3054 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1221 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5878 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
JavaScript - JS - язык программирования 1337 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 1
Мельникова Анастасия 431 7
Водясов Алексей 222 3
Зиненко Ольга 10 3
Гвоздев Дмитрий 138 2
Скулкин Олег 60 2
Крутских Андрей 5 1
Напалков Ярослав 3 1
Снегирева Екатерина 5 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Левин Леонид 132 1
Зайцев Михаил 312 1
Дягилев Василий 84 1
Волин Алексей 122 1
Воробьев Андрей 189 1
Иванов Антон 89 1
Казарян Карен 80 1
Плуготаренко Сергей 88 1
Петров Сергей 61 1
Васильев Евгений 128 1
Даренский Дмитрий 22 1
Жуков Алексей 9 1
Борзов Максим 2 1
Баулин Валерий 53 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Ишунькина Инесса 3 1
Жунич Марина 5 1
Зинина Ульяна 4 1
Синицын Федор 9 1
Шилак Ксения 28 1
Смилянец Дмитрий 1 1
Бедеров Игорь 87 1
Павлов Никита 120 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 8
Германия - Федеративная Республика 12945 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 4
Европа 24656 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 3
Ближний Восток 3039 3
Бразилия - Федеративная Республика 2455 3
Украина 7802 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 3
Америка Латинская 1887 3
Казахстан - Республика 5817 2
Азия - Азиатский регион 5754 2
Беларусь - Белоруссия 6051 2
Индия - Bharat 5711 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1359 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
США - Техас 1015 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 1
Земля - планета Солнечной системы 10679 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Армения - Республика 2375 1
Европа Восточная 3123 1
Канада 4989 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Франция - Французская Республика 7984 1
Китай - Тайвань 4137 1
Индонезия - Республика 1014 1
Узбекистан - Республика 1878 1
Грузия 1289 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1398 1
Малайзия 900 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1077 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 10
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 9
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1166 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3180 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Аренда 2583 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1753 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 2
Запугивание и шантаж 160 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
BleepingComputer - Издание 419 7
CyberNews 11 1
Bloomberg 1425 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1269 1
TechRadar 95 1
Известия ИД 713 1
RAIDforums - хакерский форум 13 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
TheRecord 4 1
Fortune Global 500 288 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 174 1
MalwareHunterTeam 14 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Google Threat Analysis Group 16 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
Recorded Future 16 1
Check Point Security Report 4 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
Capture the Flag - CTF 53 1
РИФ - Российский Интернет Форум 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще