Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга

Ransomware-as-a-Service (RaaS) платформы, предоставляющие доступ к вредоносному ПО в значительной степени ответственны за атаки с вымогательством. Отсутствие необходимости самостоятельно разрабатывать программы снижает порог входа в киберкриминальную деятельность, из-за чего растет популярность платформ.

RaaS – это бизнес-модель злоумышленников основанная на покупке хакерами вредоносного ПО у разработчиков. Эксперты насчитывают от 6 до 8 крупных платформ, наиболее известные из которых: LockBit, BlackCat, DarkSide и Dharma.